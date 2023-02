Calcio: Liga, Betis-Barcellona in diretta alle 21 sul canale Tik Tok di Dazn

Dopo il successo ottenuto con la partita AS Roma – Shakhtar Donetsk dello scorso agosto, trasmessa sull’account TikTok di Dazn, il leader nel live streaming e intrattenimento sportivo replica l’iniziativa e annuncia che porterà, per la prima volta sul proprio canale del popolarissimo social network dei video, uno dei big match del massimo campionato spagnolo: Real Betis vs FC Barcelona.

Il fischio di inizio su TikTok è per oggi 1 febbraio 2023 alle 21, in diretta dallo stadio Benito Villamarín di Siviglia con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. La partita vedrà il Barcellona, primo in classifica, affrontare in trasferta il Real Betis, che occupa attualmente il sesto posto, in piena lotta per un posto in Europa. Trasferta insidiosa per i blaugrana, chiamati a difendere il primato dal Real Madrid. Gli andalusi, invece, vogliono recuperare punti in ottica quarto posto.

L’attività si inserisce all’interno della strategia editoriale a 360° di Dazn, che comprende anche i canali off platform del brand. Portando il calcio su TikTok, Dazn mira a raggiungere le nuove generazioni, promuovendo il calcio internazionale a una community ancora più ampia che oggi, sempre di più, fruisce di contenuti ed eventi live su più piattaforme: tutti gli appassionati de LaLiga potranno godere dello spettacolo del grande calcio in modo ancora più interattivo e appassionante.