Tivusat: «Intesa con Dazn per Serie A accresce posizionamento sul mercato»

La Serie A sbarca su tivùsat grazie all'accordo tra la piattaforma satellitare gratuita e Dazn. Un'intesa che - sottolinea il consigliere delegato di tivù Stefano Luppi «consente a tivùsat di accrescere il proprio posizionamento nel mercato televisivo italiano.»

«Accedere al campionato di serie A di Dazn in maniera semplice e riceverlo con la qualità satellitare è una grande opportunità per i nostri utenti. Stiamo dimostrando che possiamo essere complementari non solo al digitale terrestre ma anche alle piattaforme Ip. Oggi abbiamo implementato l'offerta dedicata al calcio, e domani potrebbero arrivare atre discipline sportive anche in modalità pay. Guardiamo con ottimismo al futuro in una prospettiva di espansione», afferma Luppi.

Tre pregi del satellite?

«È una tecnologia efficiente sotto il profilo della sostenibilità ambientale. E poi ci sono la capillarità del segnale e l'ottima qualità di visione»



In un bouquet di oltre 180 canali tv e radio, di cui oltre 70 in Hd e in 4K.

«Come dirigente Rai sono orgoglioso dei 23 canali che trasmettono in diretta altrettanti telegiornali regionali. Restando alla mission di servizio pubblico, un altro punto di forza è certamente Rai4K, l'eccellenza tecnologica del sistema televisivo italiano gratuito. Abbiamo trasmesso i Mondiali di calcio in altissima definizione e stiamo lavorando per cercare di rendere questo canale sempre più performante. Oggi la piattaforma è presente in poco meno tre milioni di famiglie e, fatto 100 l'ascolto della tv, quasi il 15 per cento arriva da tivùsat".

Quanto alle attivazioni nel settore hospitality?

«Tivùsat è presente in 6.400 su 33.000 strutture ricettive del nostro Paese, l'obiettivo è ampliare la presenza in questo comparto. E siamo convinti che l'accordo con Dazn possa rappresentare un importante fattore di sviluppo in tal senso»

ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN. È disponibile per la visione sui dispositivi tivùsat abilitati agli utenti tivùsat che aggiungono al loro abbonamento DAZN attivo l’opzione ZONA DAZN su tivùsat. Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro.

Il canale ZONA DAZN è disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

Per attivare ZONA DAZN su tivùsat basta essere utente tivùsat con un dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN ed essere un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piano STANDARD o PLUS). È possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente sulla pagina dedicata oppure della propria area “Il mio Account”.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cos’è Tivùsat?

Tivùsat è la prima piattaforma digitale satellitare italiana gratuita. Tivùsat rende disponibile su tutto il territorio i canali televisivi italiani generalisti, i nuovi canali televisivi digitali (sia nazionali che locali) e ad un'ampia selezione dei più popolari canali internazionali

Che cos’è ZONA DAZN?

ZONA DAZN è un canale satellitare opzionale edito da DAZN, disponibile, a partire dalla prossima stagione di Serie A, anche sui dispositivi tivùsat abilitati.

Cosa potrò guardare sul canale ZONA DAZN su tivùsat?

Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

Da quando sarà disponibile il canale ZONA DAZN su tivùsat?

ZONA DAZN sarà disponibile a partire dalla prossima stagione di Serie A.

Di cosa avrò bisogno per acquistare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Per attivare ZONA DAZN su tivùsat basta essere un utente tivùsat con un dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN ed essere un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piani STANDARD o PLUS). Sarà possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente su www.dazn.com/tivusat oppure della propria area personale DAZN “Il mio Account”.

Dove posso ricevere maggiori informazioni su ZONA DAZN?

Maggiori informazioni sono disponibili su dazn.com/tivusat

Dove posso ricevere maggiori informazioni su tivùsat?

Maggiori informazioni sono disponibili su www.tivusat.tv

I NUOVI PACCHETTI DAZN PER LA STAGIONE 2023-2024

In vista della prossima stagione sportiva 2023-2024, DAZN differenzia ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio, rendendo l’offerta commerciale ancora più flessibile. Dopo l'introduzione a gennaio del pagamento in 12 rate mensili di pari importo è disponibile il Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile.