Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna l’appuntamento con OPEN VAR, in esclusiva DAZN. Durante la puntata di SuperTele, spazio ad analisi e approfondimenti grazie agli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini: Gianluca Rocchi, designatore CAN A e B, mostrerà come arbitri e VAR hanno interagito sugli episodi che hanno caratterizzato la scorsa giornata di campionato di Serie A TIM.

DAZN ha deciso di lanciare una nuova offerta per gli appassionati. La piattaforma di sport in streaming propone fino al 23 ottobre l’abbonamento al suo piano Standard scontato del 50% per tre mesi di visione. Chiunque fosse interessato potrà dunque sottoscrivere l’offerta che consente di abbonarsi al prezzo di 19,90 euro al mese, mantenendo la possibilità di disdire al termine dei tre mesi di visione. Il prezzo di listino per questa tipologia di sottoscrizione è di 40,99 euro al mese, più del doppio rispetto all’offerta proposta dalla piattaforma. La promo è aperta a tutti i nuovi clienti e ai clienti con il piano DAZN START che fanno upgrade al piano DAZN STANDARD. L'offerta non è invece disponibile per i clienti già attivi sul piano STANDARD. Con DAZN STANDARD registri fino a 6 dispositivi e guardi in contemporanea su 2 se connessi alla stessa rete internet domestica.

DAZN SERIE A DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 21 OTTOBRE 2023

ore 15:00 Serie A 9a Giornata: Hellas Verona vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Federica Zille, Emanuele Giaccherini, Tommaso Turci

Il nono turno di Serie A TIM si apre al “Bentegodi” con la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli, sconfitte prima della sosta per le nazionali da Frosinone e Fiorentina. Proprio dal 5-2 in Veneto della prima giornata iniziò lo scorso anno la trionfale stagionale degli azzurri, che hanno salutato in estate Luciano Spalletti. Ora Rudi Garcia vuole continuare a far sognare i tifosi: riuscirà a ritrovare i tre punti?or



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Alessandro Budel Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Studio a cura di: Federica Zille, Emanuele Giaccherini, Tommaso Turci Il nono turno di Serie A TIM si apre al “Bentegodi” con la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli, sconfitte prima della sosta per le nazionali da Frosinone e Fiorentina. Proprio dal 5-2 in Veneto della prima giornata iniziò lo scorso anno la trionfale stagionale degli azzurri, che hanno salutato in estate Luciano Spalletti. Ora Rudi Garcia vuole continuare a far sognare i tifosi: riuscirà a ritrovare i tre punti?or ore 17:45 Serie A 9a Giornata: Coca Cola Super Match - Torino vs Inter (diretta esclusiva)

Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: I theSHOW commentano live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: I theSHOW commentano live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN! ore 18:00 Serie A 9a Giornata: Torino vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin

Deluso da un’altra sconfitta nel derby con la Juventus, il Torino di Ivan Juric vuole regalarsi un pomeriggio diverso contro l’Inter. I nerazzurri, però, dopo aver perso punti a San Siro contro Sassuolo e Bologna cercheranno di evitare un altro passo falso e tornare alla vittoria. Quale sarà il risultato finale?



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Federico Sala Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin Deluso da un’altra sconfitta nel derby con la Juventus, il Torino di Ivan Juric vuole regalarsi un pomeriggio diverso contro l’Inter. I nerazzurri, però, dopo aver perso punti a San Siro contro Sassuolo e Bologna cercheranno di evitare un altro passo falso e tornare alla vittoria. Quale sarà il risultato finale? ore 20:45 Serie A 9a Giornata: Sassuolo vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Dopo la preziosa vittoria contro l’Atalanta, che ha ridato morale alla squadra di Maurizio Sarri, la Lazio cerca di proseguire la sua risalita in classifica nella trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi di Dionisi, però, sono anche quest’anno una mina vagante come dimostrato a fine settembre contro Juventus e Inter. Chi avrà la meglio?

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

ore 12:30 Serie A 9a Giornata: Roma vs Monza (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Ilaria Alesso, Borja Valero

Lo stop di Dybala prima della sosta è stata l’unica nota negativa per la Roma, ripartita dopo il brutto ko di Genova da tre vittorie convincenti contro Frosinone, Servette e Cagliari. Il Monza arriva però all’Olimpico senza timore reverenziale e addirittura con un punto in più in classifica rispetto ai giallorossi: come cambieranno le gerarchie dopo il lunch match?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Ilaria Alesso, Borja Valero Lo stop di Dybala prima della sosta è stata l’unica nota negativa per la Roma, ripartita dopo il brutto ko di Genova da tre vittorie convincenti contro Frosinone, Servette e Cagliari. Il Monza arriva però all’Olimpico senza timore reverenziale e addirittura con un punto in più in classifica rispetto ai giallorossi: come cambieranno le gerarchie dopo il lunch match? ore 14:30 Serie A 9a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Moderatore: Luca Farina

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pomeriggio della domenica (Bologna - Frosinone e Salernitana - Cagliari). Segui la Serie A TIM su DAZN! Conduce Luca Farina, telecronaca di Dario Mastroianni (Bologna - Frosinone) e di Orazio Accomando (Salernitana - Cagliari).



Moderatore: Luca Farina Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pomeriggio della domenica (Bologna - Frosinone e Salernitana - Cagliari). Segui la Serie A TIM su DAZN! Conduce Luca Farina, telecronaca di Dario Mastroianni (Bologna - Frosinone) e di Orazio Accomando (Salernitana - Cagliari). ore 15:00 Serie A 9a Giornata: Salernitana vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Un inizio di campionato difficile per Salernitana e Cagliari, rispettivamente penultima e ultima forza del campionato. Dopo le prime 8 giornate, sia i campani che i sardi hanno ottenuto solo sconfitte e pareggi, raccogliendo rispettivamente 3 e 2 punti. La sosta potrebbe aver giovato a entrambe le formazioni: riusciranno a sbloccarsi oggi i granata, o sarà la volta buona per i rossoblù?



Telecronaca: Alessandro Iori Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Un inizio di campionato difficile per Salernitana e Cagliari, rispettivamente penultima e ultima forza del campionato. Dopo le prime 8 giornate, sia i campani che i sardi hanno ottenuto solo sconfitte e pareggi, raccogliendo rispettivamente 3 e 2 punti. La sosta potrebbe aver giovato a entrambe le formazioni: riusciranno a sbloccarsi oggi i granata, o sarà la volta buona per i rossoblù? ore 15:00 Serie A 9a Giornata: Bologna vs Frosinone (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Il Frosinone riparte dopo la sosta in ottava posizione e a +1 rispetto alla rivale di giornata: il Bologna di Thiago Motta. Al Dall'Ara i rossoblù, in netta crescita di condizione, vogliono il sorpasso e migliorare una classifica che lascia già ben sperare per il futuro. Come finirà?



Telecronaca: Andrea Calogero Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Il Frosinone riparte dopo la sosta in ottava posizione e a +1 rispetto alla rivale di giornata: il Bologna di Thiago Motta. Al Dall'Ara i rossoblù, in netta crescita di condizione, vogliono il sorpasso e migliorare una classifica che lascia già ben sperare per il futuro. Come finirà? ore 18:00 Serie A 9a Giornata: Atalanta vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo, dove l'Atalanta di Gasperini ospita il Genoa di Gilardino. Entrambe le squadre hanno passato la sosta per le nazionali con la delusione per una sconfitta arrivata nel finale di partita: chi riuscirà a riscattarsi?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti Studio a cura di: Alessio De Giuseppe Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo, dove l'Atalanta di Gasperini ospita il Genoa di Gilardino. Entrambe le squadre hanno passato la sosta per le nazionali con la delusione per una sconfitta arrivata nel finale di partita: chi riuscirà a riscattarsi? ore 20:45 Serie A 9a Giornata: Milan vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Federica Zille, Davide Bernardi

Studio da San Siro: Diletta Leotta

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Ciro Ferrara

Luci a San Siro per uno dei primi big match decisivi della stagione. Un Milan orfano di Theo Hernandez e del suo portiere vuole vincere per un duplice motivo: tenersi ben aggrappato al primo posto e iniziare con il sorriso una settimana di fuoco. In casa Juve, invece, si cerca la conferma della definitiva ripresa della squadra: il colpaccio a San Siro sarebbe perfetto. Chi vincerà?

LUNEDI 23 OTTOBRE 2023

ore 18:30 Serie A 9a Giornata: Udinese vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Al Bluenergy Stadium arriva il Lecce di Mister Daversa, reduce dal buon pareggio con il Sassuolo conquistato grazie all'ormai "solito" Nikola Krstovic. Ghiotta occasione per i salentini che con una vittoria potrebbero tenersi nella parte destra della classifica, approfittando della difficile situazione in casa Udinese.



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso Studio a cura di: Maria Pia Beltran Al Bluenergy Stadium arriva il Lecce di Mister Daversa, reduce dal buon pareggio con il Sassuolo conquistato grazie all'ormai "solito" Nikola Krstovic. Ghiotta occasione per i salentini che con una vittoria potrebbero tenersi nella parte destra della classifica, approfittando della difficile situazione in casa Udinese. ore 20:45 Serie A 9a Giornata: Fiorentina vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Il derby toscano tra Empoli e Fiorentina chiude il nono turno di Serie A TIM. La squadra di Vincenzo ha avuto fin qui un ottimo rendimento, suggellato dall’ultimo successo contro i campioni d’Italia del Napoli. Hanno faticato invece gli azzurri, che con Andreazzoli hanno conquistato però i primi punti del loro campionato. Lo scorso anno fu pareggio sia all’andata che al ritorno: come andrà stavolta?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog