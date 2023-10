Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma di Mourinho all'Atalanta di Gasperini, e poi ancora West Ham, Villarreal, Ajax e tante altre ancora, tutte con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

La UEFA Europa Conference League riparte per la terza edizione, con tante squadre che vogliono mettersi in mostra in campo europeo: dalla Fiorentina al Lille, dall'Aston Villa all'Eintracht, con tanti altri club pronti a sorprendere.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 3a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Nel primo blocco di partite, dalle 18:38, nella Zona Europa, il moderatore Luca Farina fornirà aggiornamenti con collegamenti alternati con i campi di gioco. Alle 18:45, nell'Uefa Europa League, la telecronaca di Stefano Borghi ci porta a seguire la sfida tra Sturm Graz e Atalanta. Dopo una vittoria a Lisbona e un punteggio pieno nel gruppo D, l'Atalanta è pronta per il match in Austria contro lo Sturm Graz, che anch'esso ha 3 punti. Saranno in grado i nerazzurri di mantenere la loro striscia vincente? Nel frattempo, sempre alle 18:45, l'Uefa Europa League ci porterà la telecronaca di Giorgio Basile per il match tra Molde e Häcken. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria nel gruppo H, dopo aver perso contro il Bayer Leverkusen e il Qarabag. Hanno bisogno di punti per alimentare le speranze di avanzare. Gabriele Giustiniani ci porterà alle 18:45 all'Aris Limassol Stadium, dove l'Aris ospita il Betis, entrambe a 3 punti, con una vittoria e una sconfitta ciascuna. Anche se il Betis è favorito, le sorprese sono sempre possibili nelle notti europee. Nella stessa fascia oraria, Alberto Santi ci porta nel gruppo dell'Atalanta per il match tra Raków Częstochowa e Sporting Lisbona. Entrambe le squadre cercano punti cruciali per superare il girone, con il Rakow che cerca di riscattarsi dopo due sconfitte e il Sporting Lisbona che non può permettersi ulteriori perdite.

Sempre alle 18:45, l'Uefa Europa League avrà il match tra Olympiakos e West Ham United, con la telecronaca di Federico Zanon. Gli Hammers sono in testa dopo le vittorie su TSC Bačka Topola e Friburgo e cercano di avanzare nella competizione. Simone Gamberini ci porta nel gruppo B dell'Europa League, dove Marsiglia e AEK Atene cercano il sorpasso al Velodrome. Il gruppo è estremamente equilibrato con AEK in testa e Marsiglia, Ajax e Brighton a inseguire. Nella terza giornata del Gruppo C di Europa League, Sparta Praga e Rangers si affrontano per cercare punti importanti per il passaggio del turno, come ci dirà Marco Calabresi alle 18:45. Sempre alle 18:45, Lorenzo Del Papa ci porterà alla partita tra TSC e Friburgo, con i tedeschi favoriti per la vittoria in trasferta. Infine, nell'Uefa Europa Conference League, il big match tra AZ e Aston Villa è la principale attrazione della terza giornata del Gruppo E, con tutte e quattro le squadre a quota tre punti. La vittoria in questo match significherebbe un importante passo avanti nella corsa alla qualificazione, come spiegherà Andrea Calogero nella telecronaca.

Dalle 20:53, nella Zona Europa, il moderatore Alessandro Iori terrà banco con il coordinamento nel racconto delle partite serali. Alle 21:00, nell'Uefa Europa League, la telecronaca di Pierluigi Pardo ci porta all'Olimpico, dove la Roma di José Mourinho affronta lo Slavia Praga, entrambe capoliste a punteggio pieno nel girone. Sarà fondamentale per la Roma ottenere una vittoria per consolidare la loro posizione in testa al gruppo. Nell'Uefa Europa Conference League, la telecronaca di Dario Mastroianni ci porta alla partita tra la Fiorentina e il Cukaricki. La Fiorentina è in ritardo nel gruppo F con soli 2 punti, mentre il Cukaricki è ancora a quota 0, quindi è fondamentale per i viola ottenere un buon risultato. Riccardo Mancini è il telecronista per la sfida nel gruppo E dell'Uefa Europa League tra il Liverpool e il Tolosa, una partita che si ripete dopo la loro sfida nel 2007/08. Come si svilupperà questa sfida questa volta?

Sempre alle 21:00, l'Uefa Europa League ci porta al match tra Panathinaikos e Rennes, con la telecronaca di Federico Marconi. Il Panathinaikos guida il gruppo F con una vittoria e un pareggio, ma la qualificazione è ancora in bilico, quindi questa partita ha un grande significato. Federico Casotti ci porta nel match tra l'Union Saint-Gilloise e il LASK. L'Union Saint-Gilloise cerca la vittoria contro gli austriaci del LASK dopo aver perso alcuni dei suoi migliori giocatori. Nel girone della Roma, Sheriff Tiraspol e Servette cercano il riscatto, come ci racconterà Edoardo Testoni. Il terzo posto permette di continuare nel viaggio europeo in Conference League. Tommaso Turci è il telecronista per la partita tra il Bayer Leverkusen e il Qarabağ, con entrambe le squadre al comando del gruppo H con sei punti dopo le prime due giornate. Infine, Ricky Buscaglia ci porta all'Amex Stadium per la sfida tra Brighton & Hove Albion e Ajax, una delle partite più affascinanti della terza giornata. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria nel gruppo B.

GIOVEDI 25 OTTOBRE 2023

ore 18:38 Zona Europa | Partite delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



Moderatore: Luca Farina Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 18:45 Uefa Europa League: Sturm Graz vs Atalanta

Telecronaca: Stefano Borghi

Vittoria in trasferta a Lisbona nell'ultima giornata e punteggio pieno nel gruppo D, la partenza dell'Atalanta in europa non poteva essere migliore. Questa volta la squadra di Gian Piero Gasperini è impegnata in trasferta in Austria, contro lo Sturm Graz a quota 3 punti. Riusciranno i nerazzurri a rimanere a punteggio pieno?



ore 18:45 Uefa Europa League: Molde vs Häcken

Telecronaca: Giorgio Basile

Molde e Hacken inseguono la prima vittoria nel girone H di Europa League. Entrambe le squadre hanno perso sia contro il Bayer Leverkusen che contro il Qarabag e cercano punti per tenere vive le speranze per il passaggio del turno.



Telecronaca: Giorgio Basile Molde e Hacken inseguono la prima vittoria nel girone H di Europa League. Entrambe le squadre hanno perso sia contro il Bayer Leverkusen che contro il Qarabag e cercano punti per tenere vive le speranze per il passaggio del turno. ore 18:45 Uefa Europa League: Aris Limassol vs Betis

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Al Limassol Stadium l'Aris ospita il Betis. Entrambe le squadre sono a quote tre punti, con una vittoria e una sconfitta ciascuno. I favori del pronostico sono in favore della squadra ospite, ma le notti europee hanno spesso regalato grandi sorprese.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Al Limassol Stadium l'Aris ospita il Betis. Entrambe le squadre sono a quote tre punti, con una vittoria e una sconfitta ciascuno. I favori del pronostico sono in favore della squadra ospite, ma le notti europee hanno spesso regalato grandi sorprese. ore 18:45 Uefa Europa League: Raków Częstochowa vs Sporting Lisbona

Telecronaca: Alberto Santi

Nello stesso gruppo dell'Atalanta, Rakow e Sporting Lisbona si affrontano per conquistare i punti necessari per superare il girone. I campioni di Polonia hanno perso le prime due partite e cercano riscatto davanti al proprio pubblico. La squadra portoghese deve rifarsi dopo la sconfitta interna con l'Atalanta e non può perdere altri punti.



Telecronaca: Alberto Santi Nello stesso gruppo dell'Atalanta, Rakow e Sporting Lisbona si affrontano per conquistare i punti necessari per superare il girone. I campioni di Polonia hanno perso le prime due partite e cercano riscatto davanti al proprio pubblico. La squadra portoghese deve rifarsi dopo la sconfitta interna con l'Atalanta e non può perdere altri punti. ore 18:45 Uefa Europa League: Olympiakos vs West Ham United

Telecronaca: Federico Zanon

Olympiacos e West Ham si ritrovano nel gruppo A di Europa League a distanza di 58 anni dall’unico precedente, quando i londinesi passarono il secondo turno di Coppa delle Coppe con un 6-2 complessivo. Gli Hammers, in testa dopo aver battuto TSC Bačka Topola e Friburgo, possono fare un altro passo verso la qualificazione: ci riusciranno?



Telecronaca: Federico Zanon Olympiacos e West Ham si ritrovano nel gruppo A di Europa League a distanza di 58 anni dall’unico precedente, quando i londinesi passarono il secondo turno di Coppa delle Coppe con un 6-2 complessivo. Gli Hammers, in testa dopo aver battuto TSC Bačka Topola e Friburgo, possono fare un altro passo verso la qualificazione: ci riusciranno? ore 18:45 Uefa Europa League: Marsiglia vs AEK Atene

Telecronaca: Simone Gamberini

Il gruppo B di Europa League si sta rivelando come il più equilibrato della competizione, con un AEK Atene sorprendentemente in testa e Marsiglia, Ajax e Brighton ad inseguire. In questo turno la squadra di Rino Gattuso tenta il sorpasso proprio sui greci al Velodrome: riuscirà a vincere?



Telecronaca: Simone Gamberini Il gruppo B di Europa League si sta rivelando come il più equilibrato della competizione, con un AEK Atene sorprendentemente in testa e Marsiglia, Ajax e Brighton ad inseguire. In questo turno la squadra di Rino Gattuso tenta il sorpasso proprio sui greci al Velodrome: riuscirà a vincere? ore 18:45 Uefa Europa League: Sparta Praga vs Rangers

Telecronaca: Marco Calabresi

Sparta Praga e Rangers si affrontano nella terza giornata del Gruppo C di Europa League. Entrambe le squadre hanno raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite europee e cercano punti importanti per il passaggio del turno.



Telecronaca: Marco Calabresi Sparta Praga e Rangers si affrontano nella terza giornata del Gruppo C di Europa League. Entrambe le squadre hanno raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite europee e cercano punti importanti per il passaggio del turno. ore 18:45 Uefa Europa League: TSC vs Friburgo

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Sconfitto in casa dal West Ham, il Friburgo dell’italiano Vincenzo Grifo va in trasferta a Bačka Topola per affrontare i serbi del TSC, ancora alla ricerca di una storica vittoria nella fase a gironi di Europa League. I tedeschi sono favoriti per portare a casa i tre punti: riusciranno a confermare il pronostico?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Sconfitto in casa dal West Ham, il Friburgo dell’italiano Vincenzo Grifo va in trasferta a Bačka Topola per affrontare i serbi del TSC, ancora alla ricerca di una storica vittoria nella fase a gironi di Europa League. I tedeschi sono favoriti per portare a casa i tre punti: riusciranno a confermare il pronostico? ore 18:45 Uefa Europa Conference League: AZ vs Aston Villa

Telecronaca: Andrea Calogero

Az e Aston Villa è il big match della terza giornata di Conference League. Nel gruppo E la situazione è equilibratissima, con le quattro squadre del girone tutte a quota tre punti. Per entrambi i club vincere significherebbe mettere un mattoncino importante per guadagnarsi la qualificazione alla fase finale.



Telecronaca: Andrea Calogero Az e Aston Villa è il big match della terza giornata di Conference League. Nel gruppo E la situazione è equilibratissima, con le quattro squadre del girone tutte a quota tre punti. Per entrambi i club vincere significherebbe mettere un mattoncino importante per guadagnarsi la qualificazione alla fase finale. ore 20:53 Zona Europa | Partite delle 21:00

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ù



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ù ore 21:00 Uefa Europa League: Roma vs Slavia Praga

Telecronaca: Pierluigi Pardo

All'Olimpico si affrontano le capoliste a punteggio pieno del girone: la Roma di José Mourinho e lo Slavia Praga, capace di segnare 8 reti e di mantenere la porta inviolata. Diventa quindi importante per i giallorossi ottenere un successo per candidarsi al passaggio del turno come prima della classe. Come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League: Fiorentina vs Cukaricki

Telecronaca: Dario Mastroianni

Vietato sbagliare per la Fiorentina, che alla terza giornata si ritrova dietro il Ferencváros, il Genk e con soli 2 punti in classifica nel gruppo F. Al Franchi arriva il club serbo Cukaricki, ancora a quota 0 e quindi con l'obbligo di centrare almeno un pareggio contro i viola. Come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa League: Liverpool vs Tolosa

Telecronaca: Riccardo Mancini

Sfida amarcord nel gruppo E, dove il Liverpool sfida il Tolosa per la seconda volta nella sua storia. Le squadre si erano già affrontate al terzo turno di qualificazione di Champions League 2007/08: dopo una vittoria esterna per 1-0 con gol di Andriy Voronin, i Reds trionfarono 4-0 al ritorno ad Anfield. Come andrà stavolta?



Telecronaca: Riccardo Mancini Sfida amarcord nel gruppo E, dove il Liverpool sfida il Tolosa per la seconda volta nella sua storia. Le squadre si erano già affrontate al terzo turno di qualificazione di Champions League 2007/08: dopo una vittoria esterna per 1-0 con gol di Andriy Voronin, i Reds trionfarono 4-0 al ritorno ad Anfield. Come andrà stavolta? ore 21:00 Uefa Europa League: Panathinaikos vs Rennes

Telecronaca: Federico Marconi

Dopo le prime due giornate il Panathinaikos guida il gruppo F di Europa League con una vittoria e un pareggio, ma la qualificazione è ancora tutta da giocare. In Grecia la sfida con i francesi del Rennes può avere un peso importante in un gruppo in cui anche il Villarreal è tra le contendenti. Come finirà all’Apostolos Nikolaidis?



Telecronaca: Federico Marconi Dopo le prime due giornate il Panathinaikos guida il gruppo F di Europa League con una vittoria e un pareggio, ma la qualificazione è ancora tutta da giocare. In Grecia la sfida con i francesi del Rennes può avere un peso importante in un gruppo in cui anche il Villarreal è tra le contendenti. Come finirà all’Apostolos Nikolaidis? ore 21:00 Uefa Europa League: Union Saint Gilloise vs LASK

Telecronaca: Federico Casotti

Tra le migliori otto squadre dell’ultima edizione di Europa League, l’Union Saint-Gilloise ha perso in estate alcuni dei suoi elementi migliori, su tutti Victor Boniface. Ripetersi sembra dunque difficile per la squadra belga, che hanno ora assolutamente bisogno di una vittoria contro gli austriaci del LASK: arriverà?



Telecronaca: Federico Casotti Tra le migliori otto squadre dell’ultima edizione di Europa League, l’Union Saint-Gilloise ha perso in estate alcuni dei suoi elementi migliori, su tutti Victor Boniface. Ripetersi sembra dunque difficile per la squadra belga, che hanno ora assolutamente bisogno di una vittoria contro gli austriaci del LASK: arriverà? ore 21:00 Uefa Europa League: Sheriff vs Servette

Telecronaca: Edoardo Testoni

Nel girone della Roma Sheriff Tiraspol e Servette cercano riscatto dopo le goleade incassate dagli svizzeri all’Olimpico (4-0) e dai moldavi in casa dello Slavia Praga (6-0). Il passaggio del turno sembra al momento difficile per queste squadre, ma il terzo posto permette di proseguire il viaggio europeo in Conference League: chi vincerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni Nel girone della Roma Sheriff Tiraspol e Servette cercano riscatto dopo le goleade incassate dagli svizzeri all’Olimpico (4-0) e dai moldavi in casa dello Slavia Praga (6-0). Il passaggio del turno sembra al momento difficile per queste squadre, ma il terzo posto permette di proseguire il viaggio europeo in Conference League: chi vincerà? ore 21:00 Uefa Europa League: Bayer Leverkusen vs Qarabag

Telecronaca: Tommaso Turci

Bayer Leverkusen e Qarabağ sono al comando del gruppo H con sei punti dopo le prime due giornate. Un'altra vittoria può portare una delle due squadre a un passo dalla fase a eliminazione diretta: chi riuscirà ad avere la meglio in Germania?



Telecronaca: Tommaso Turci Bayer Leverkusen e Qarabağ sono al comando del gruppo H con sei punti dopo le prime due giornate. Un'altra vittoria può portare una delle due squadre a un passo dalla fase a eliminazione diretta: chi riuscirà ad avere la meglio in Germania? ore 21:00 Uefa Europa League: Brighton & Hove Albion vs Ajax

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Brighton e Ajax si affrontano all’Amex Stadium in una delle sfide più affascinanti della terza giornata. Gli inglesi di De Zerbi sono una debuttante, gli olandesi una squadra dalla grande tradizione europea. Dopo due pareggi entrambe cercano oggi la prima vittoria nel gruppo B: chi la troverà?

