Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma di Mourinho all'Atalanta di Gasperini, e poi ancora West Ham, Villarreal, Ajax e tante altre ancora, tutte con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

La UEFA Europa Conference League riparte per la terza edizione, con tante squadre che vogliono mettersi in mostra in campo europeo: dalla Fiorentina al Lille, dall'Aston Villa all'Eintracht, con tanti altri club pronti a sorprendere.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 4a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Nel primo blocco di partite, dalle 18:38, nella Zona Europa, il moderatore Luca Farina fornirà aggiornamenti con collegamenti alternati con i campi di gioco. Alle 18:45 in Uefa Europa League, lo Slavia Praga ospita la Roma con la telecronaca di Edoardo Testoni. Nell'atmosfera caldissima della Eden Aréna di Praga, la Roma di José Mourinho ha il "match point" per il passaggio aritmetico del turno. In caso di successo, infatti, i giallorossi sarebbero già ai sedicesimi della competizione con 2 giornate d'anticipo. Sempre alle 18:45 Uefa Europa Conference League, il Cukaricki affronta la Fiorentina con la telecronaca di Dario Mastroianni. La Fiorentina vola in Serbia per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. La squadra di Italiano dovrà tenere alta la guardia senza farsi condizionare dal 6-0 del Franchi contro lo stesso Cukaricki nell'ultimo turno. Altro match delle 18:45 Uefa Europa League, il LASK ospita l'Union Saint-Gilloise con la telecronaca di Federico Casotti. Appuntamento al Waldstadion di Linz, Austria, dove il LASK ospita l'Union Saint-Gilloise. Con una vittoria, la squadra belga si metterebbe in una buona condizione per il passaggio del turno nel gruppo E. Sempre alle 18:45 Uefa Europa League, il Qarabağ affronta il Bayer Leverkusen con la telecronaca di Tommaso Turci. Allo stadio Tofiq Bahramov, il Qarabag ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nella partita d'andata le "aspirine" hanno dominato i campioni d'Azerbaijan con un netto 5-1 e puntano ad ottenere la quarta vittoria consecutiva in Europa. Inoltre, alle 18:45 Uefa Europa League, il Rennes affronta il Panathinaikos con la telecronaca di Federico Marconi. Il Panathinaikos cerca riscatto dopo il 2-1 subito in casa all'andata, il Rennes non vuole fermarsi e punta a conquistare altri tre punti per rafforzare il proprio primato nel Gruppo F. Sempre alle 18:45 Uefa Europa League, il Maccabi Haifa sfida il Villarreal con la telecronaca di Alessandro Rimi. Il Maccabi Haifa cerca risultato contro il Villarreal per sognare un'incredibile qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, il Villarreal vuole punti per riscattare la sconfitta contro il Panathinaikos e mettere pressione al Rennes. Altro match delle 18:45 Uefa Europa League, il Servette affronta lo Sheriff con la telecronaca di Orazio Accomando. Dopo l'1-1 della gara d'andata, Servette e Sheriff tornano ad affrontarsi, questa volta in Svizzera allo Stade de Genève. In palio, con ogni probabilità, c'è il terzo posto nel girone della Roma e quindi la qualificazione ai playoff di Conference League. Sempre alle 18:45 Uefa Europa League, il Tolosa sfida il Liverpool con la telecronaca di Riccardo Mancini. Trasferta nel sud-ovest della Francia per Klopp e il suo Liverpool, impegnato contro il Tolosa nella quarta giornata del gruppo E. Fino a questo momento i Reds non hanno sbagliato una partita: punteggio pieno e altissime probabilità di passare il girone come prima della classe. Infine, alle 18:45 Uefa Europa League, l'Ajax affronta il Brighton & Hove Albion con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Inizio di stagione da horror per l'Ajax, forse la peggiore in assoluto nella gloriosa storia della squadra olandese. Alla Johan Cruijff Arena arriva il Brighton di De Zerbi, intenzionato a tornare in Inghilterra con 3 punti pesanti in chiave qualificazione.

Dalle 20:53, nella Zona Europa, il moderatore Alessandro Iori terrà banco con il coordinamento nel racconto delle partite serali. Alle 21:00 Uefa Europa League, l'Atalanta affronta lo Sturm Graz con la telecronaca di Stefano Borghi. Nonostante la doppietta di Muriel e l'uomo in più nella gara d'andata in Austria, la squadra di Gasperini è stata fermata sul pareggio dallo Sturm Graz. Rimane comunque l'occasione di passare il turno con due giornate d'anticipo: in caso di vittoria, l'Atalanta sarebbe infatti qualificata almeno per i playoff. Sempre alle 21:00 Uefa Europa League, il Betis affronta l'Aris Limassol con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. Dopo aver vinto nella trasferta a Cipro ed essersi guadagnato la prima posizione nel gruppo C, il Betis torna al Villamarin dove ospita l'Aris Limassol. Gli andalusi partono ovviamente da favoriti e, in caso di 3 punti, si avvicinerebbero sensibilmente alla qualificazione. Altro match delle 21:00 Uefa Europa League, il Rangers affronta lo Sparta Praga con la telecronaca di Marco Calabresi. Match a porte inviolate all'andata e qualificazione ancora completamente in bilico nel girone C. All'Ibrox Stadium, il Rangers attende lo Sparta Praga per una sfida che si prospetta equilibrata. Sempre alle 21:00 Uefa Europa League, il West Ham United sfida l'Olympiakos con la telecronaca di Federico Zanon. Con la sconfitta in Grecia, si sono riaperti i discorsi sulla qualificazione nel gruppo A. Nell'appuntamento al London Stadium, il West Ham ora deve cercare di conquistare i 3 punti contro l'Olympiakos. Inoltre, alle 21:00 Uefa Europa League, lo Sporting Lisbona affronta il Raków Częstochowa con la telecronaca di Alberto Santi. All'Estádio José Alvalade, lo Sporting Lisbona ospita i polacchi del Raków Częstochowa. La sfida d'andata terminò 1-1, complice sicuramente l'inferiorità numerica dei portoghesi per gran parte del match. Sempre alle 21:00 Uefa Europa League, il Freiburg ospita il TSC con la telecronaca di Lorenzo Del Papa. I padroni di casa hanno vinto la partita d'andata con un imponente 3-1 e cercano il bis per chiudere il discorso qualificazione. Altro match delle 21:00 Uefa Europa League, l'AEK Atene sfida il Marsiglia con la telecronaca di Simone Gamberini. Discorsi ancora completamente aperti nel gruppo B, con le 4 squadre che hanno chance di qualificazione al prossimo turno. All'Agia Sofia Stadium, si gioca il match tra AEK Atene e il Marsiglia di Gattuso. Sempre alle 21:00 Uefa Europa League, l'Häcken cerca il riscatto contro il Molde con la telecronaca di Giorgio Basile. Häcken annientato dal Molde nella sfida d'andata con un sonoro 5-1. Avranno maggiore fortuna nel ritorno al Nya Ullevi? Infine, alle 21:00 Uefa Europa Conference League, l'Aston Villa affronta l'AZ con la telecronaca di Andrea Calogero. L'Aston Villa di Unai Emery non vuole fermarsi e cerca i tre punti per prendersi la testa del gruppo E. L'AZ ha vinto solo una partita in Conference e deve fare l'impresa al Villa Park per evitare di salutare in maniera anticipata le competizioni europee.

GIOVEDI 9 NOVEMBRE 2023

ore 18:38 Zona Europa | Partite delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

Telecronaca: Edoardo Testoni

ore 18:45 Uefa Europa Conference League: Cukaricki vs Fiorentina

Telecronaca: Dario Mastroianni

La Fiorentina vola in Serbia per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. La squadra di Italiano dovrà tenere alta la guardia senza farsi condizionare dal 6-0 del Franchi contro lo stesso Cukaricki nell'ultimo turno.



ore 18:45 Uefa Europa League: LASK vs Union Saint Gilloise

Telecronaca: Federico Casotti

Appuntamento al Waldstadion di Linz, Austria, dove il LASK ospita l'Union Saint-Gilloise. Con una vittoria la squadra belga si metterebbe in una buona condizione per il passaggio del turno nel gruppo E



Telecronaca: Tommaso Turci

Allo stadio Tofiq Bahramov il Qarabag ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nella partita d'andata le "aspirine" hanno dominato i campioni d'Azerbaijan con un netto 5-1 e puntano ad ottenere la quarta vittoria consecutiva in Europa



Telecronaca: Federico Marconi

Il Panathinaikos cerca riscatto dopo il 2-1 subito in casa all'andata, il Rennes non vuole fermarsi e punta a conquistare altri tre punti per rafforzare il proprio primato nel Gruppo F



Telecronaca: Alessandro Rimi

Il Maccabi Haifa cerca risultato contro il Villarreal per sognare un'incredibile qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, il Villarreal vuole punti per riscattare la sconfitta contro il Panathinaikos e mettere pressione al Rennes.



Telecronaca: Orazio Accomando

Dopo l'1-1 della gara d'andata Servette e Sheriff tornano ad affrontarsi, questa volta in Svizzera allo Stade de Genève. In palio, con ogni probabilità, c'è il terzo posto nel girone della Roma e quindi la qualificazione ai playoff di Conference League.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Trasferta nel sud-ovest della Francia per Klopp e il suo Liverpool, impegnato contro il Tolosa nella quarta giornata del gruppo E. Fino a questo momento i Reds non hanno sbagliato una partita: punteggio pieno e altissime probabilità di passare il girone come prima della classe.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Inizio di stagione da horror per l'Ajax, forse la peggiore in assoluto nella gloriosa storia della squadra olandese. Alla Johan Cruijff Arena arriva il Brighton di De Zerbi, intenzionato a tornare in Inghilterra con 3 punti pesanti in chiave qualificazione.



Moderatore: Alessandro Iori

Telecronaca: Stefano Borghi

Nonostante la doppietta di Muriel e l'uomo in più nella gara d'andata in Austria, la squadra di Gasperini è stata fermata sul pareggio dallo Sturm Graz. Rimane comunque l'occasione di passare il turno con due giornate d'anticipo: in caso di vittoria l'Atalanta sarebbe infatti qualificata almeno per i playoff.



ore 21:00 Uefa Europa League: Betis vs Aris Limassol

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo aver vinto nella trasferta a Cipro ed essersi guadagnato la prima posizione nel gruppo C, il Betis torna al Villamarin dove ospita l'Aris Limassol. Andalusi che partono ovviamente da favoriti e che, in caso dei 3 punti, si avvicinerebbero sensibilmente alla qualificazione.



Telecronaca: Marco Calabresi

Match a porte inviolate all'andata e qualificazione ancora completamente in bilico nel girone C. All'Ibrox Stadium il Rangers attende lo Sparta Praga per una sfida che si prospetta equilibrata.



Telecronaca: Federico Zanon

Con la sconfitta in Grecia si sono riaperti i discorsi qualificazione nel gruppo A. Nell'appuntamento al London Stadium il West Ham ora deve cercare di conquistare i 3 punti contro l'Olympiakos.



Telecronaca: Alberto Santi

All'Estádio José Alvalade lo Sporting Lisbona ospita i polacchi del Raków Częstochowa. La sfida d'andata terminò 1-1, complice sicuramente l'inferiorità numerica dei portoghesi per gran parte del match.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il Freiburg ospita il TSC nella quarta giornata del Gruppo A di Europa League. I padroni di casa hanno vinto la partita d'andata con un imponente 3-1 e cercano il bis per chiudere il discorso qualificazione



Telecronaca: Simone Gamberini

Discorsi ancora completamente aperti nel gruppo B, con le 4 squadre che hanno chance di qualificazione al prossimo turno. All'Agia Sofia Stadium si gioca il match tra AEK Atene e il Marsiglia di Gattuso.



Telecronaca: Giorgio Basile

Häcken annientato dal Molde nella sfida d'andata con un sonoro 5-1. Avranno maggiore fortuna nel ritorno al Nya Ullevi?



Telecronaca: Andrea Calogero

L'Aston Villa di Unai Emery non vuole fermarsi e cerca i tre punti per prendersi la testa del gruppo E. L'AZ ha vinto solo una partita in Conference e deve fare l'impresa al Villa Park per evitare di salutare in maniera anticipata le competizioni europee.

