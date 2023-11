Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Venerdì 24 novembre 2023, alle 20:30, si accenderanno i riflettori su Marassi per il match della Serie B, 14a giornata, tra Sampdoria e Spezia, con la telecronaca appassionata di Dario Mastroianni. Questo incontro è un vero e proprio derby ligure, anche se meno noto rispetto a quello "della Lanterna". La Sampdoria di Andrea Pirlo, attualmente in quindicesima posizione, si troverà di fronte allo Spezia di Massimiliano Alvini, terzultimo in classifica e desideroso di interrompere una serie negativa che perdura da fine settembre. Sarà la Sampdoria a sfruttare il vantaggio del campo per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolante, o lo Spezia compirà il colpaccio?

Sabato 25 novembre 2023, alle 14:00, il Bari di Pasquale Marino riprende il suo cammino al San Nicola contro il Venezia, a soli 2 punti dalla vetta. Riccardo Mancini sarà il telecronista di questa sfida, che si preannuncia intensa. Allo stesso orario, il Cittadella di Gorini, dopo le vittorie contro Palermo e Brescia, si scontra con il Sudtirol di Bisoli, in un incontro che promette emozioni e colpi di scena, con la telecronaca di Giorgio Basile. Nel frattempo, il Como di Cesc Fàbregas fa il suo esordio sulla panchina contro la FeralpiSalò ultima in classifica, con la telecronaca di Marco Calabresi. La Cremonese, in piena zona playoff, ospita il neopromosso Lecco al Giovanni Zini, con Alberto Santi a raccontare le azioni. Il Tardini sarà il palcoscenico del derby emiliano tra il Parma, primo in classifica ma reduce da una sconfitta a sorpresa contro il Lecco, e il Modena, a soli 7 punti di distanza, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. Infine, al Mapei Stadium, la Reggiana cerca la vittoria in casa contro l'Ascoli, con la telecronaca di Federico Zanon. Nel pomeriggio di sabato, alle 16:15, il Pisa ha la possibilità di agganciare il Brescia all'Arena Garibaldi, con Alessandro Iori che racconterà gli sviluppi di questa sfida, che si preannuncia avvincente.

Domenica 26 novembre 2023, alle 16:15, allo Stadio Ceravolo si terrà il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Una vittoria rafforzerebbe la candidatura ai playoff dei padroni di casa, mentre per il Cosenza significherebbe un sorpasso in classifica ai danni dei rivali. Allo stesso orario, Ternana e Palermo si scontrano con Edoardo Testoni a narrare le azioni. La Ternana naviga in zona retrocessione e cerca punti salvezza, mentre il Palermo vuole rimanere nelle zone alte della classifica.

VENERDI 24 NOVEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 14a Giornata: Sampdoria vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Torna la Serie B dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Il campionato cadetto riparte da Marassi, dove c'è grande attesa per un derby ligure non certo popolare come quello "della Lanterna", ma comunque sentito. La Sampdoria di Andrea Pirlo ospita infatti lo Spezia di Massimiliano Alvini, che non vince da fine settembre ed è attualmente terzultimo. La Samp, quindicesima, riuscirà a sfruttare il fattore campo a favore per allontanarsi ulteriormente dalla bassa classifica oppure sarà lo Spezia a fare il colpaccio?

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 14a Giornata: Bari vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la sosta per le nazionali, il Bari di Pasquale Marino riparte dal San Nicola contro un Venezia a soli 2 punti dalla vetta della classifica. Nella passata stagione i biancorossi vinsero entrambe le sfide di campionato



Telecronaca: Giorgio Basile

Le vittorie contro Palermo e Brescia hanno riportato il Cittadella di Gorini a ridosso della zona play-off. Alti e bassi, invece, per il Sudtirol di Bisoli, che non sta riuscendo a ripetere l’exploit della scorsa stagione.



Telecronaca: Marco Calabresi

Esordio rasserenante per Cesc Fàbregas che alla prima sulla panchina del Como ospita la FeralpiSalò ultima in classifica. Dopo qualche mese al comando della Primavera, il catalano è chiamato a risollevare gli umori dei lariani che sperano di poter prendere parte alla lotta per la promozione.



Telecronaca: Alberto Santi

Al Giovanni Zini la Cremonese ospita il neopromosso Lecco per la quattordicesima giornata di Serie BKT. I padroni di casa, in piena zona playoff, possono contare sul capocannoniere del campionato Massimo Coda, già a quota 9 reti.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Tutto pronto al Tardini per un derby emiliano attesissimo dopo la sosta per le nazionali. Il Parma arriva al match da primo in classifica ma con una sconfitta rimediata a sopresa contro il Lecco; mentre il Modena insegue a soli 7 punti di distanza e sogna una qualificazione ai playoff.



Telecronaca: Federico Zanon

Solo 3 punti separano la Reggiana dall'Ascoli. Al Mapei Stadium la squadra di Alessandro Nesta cerca la vittoria in casa che manca dalla partita contro il Venezia



Telecronaca: Alessandro Iori

Trasferta all'Arena Garibaldi per il Brescia, che ha la possibilità di agganciare proprio il Pisa in classifica. La scorsa stagione l'incrocio tra le due squadre fu a senso unico, con una netta vittoria dei nerazzurri per 3-0: come finirà questa volta?

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 14a Giornata: Catanzaro vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Allo Stadio Ceravolo si tiene il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza. I giallorossi padroni di casa con una vittoria rinforzerebbero la loro candidatura ai playoff, mentre per il Cosenza un successo significherebbe sorpasso in classifica ai rivali.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Momenti di forma e obiettivi completamente agli antipodi tra Ternana e Palermo. I padroni di casa navigano al momento in zona retrocessione e vogliono punti in chiave salvezza mentre i rosanero, nonostante qualche inciampo negli ultimi turni, cercano una vittoria per rimanere nelle zone alte della classifica.

