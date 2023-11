Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 25 novembre 2023 segna il ritorno della Serie A TIM dopo la breve pausa internazionale, e lo fa con tre partite che promettono spettacolo e emozioni. La giornata si apre alle 15:00 con il match tra Salernitana e Lazio all'Arechi, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni e i commenti di Emanuele Giaccherini. Barbara Cirillo si occuperà degli interventi a bordo campo, mentre il team dello studio sarà curato da Alessio De Giuseppe. Alle 17:45, è il momento del "Coca Cola Super Match" con Atalanta e Napoli che si sfidano. Un appuntamento da vivere sul divano con gli amici, pizza e Coca-Cola: Ciro e Aurora dei The Jackal commentano Atalanta-Napoli live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Alle 18:00, lo sguardo si sposta al Gewiss Stadium, teatro del big match tra Atalanta e Napoli. Le voci guida saranno quelle di Stefano Borghi alla telecronaca, affiancato dai commenti di Dario Marcolin. Tommaso Turci si occuperà degli interventi a bordo campo, mentre il team dello studio sarà composto da Giorgia Rossi e Dario Marcolin. La giornata si chiude alle 20:45 con il Milan che ospita la Fiorentina a San Siro. Dario Mastroianni sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Massimo Gobbi. Tommaso Turci si occuperà degli interventi a bordo campo. Il Milan di Stefano Pioli cerca il riscatto dopo il pareggio a Lecce, nonostante le assenze importanti di Giroud e Leao. La Fiorentina, guidata da Jack Bonaventura, si presenta come un avversario temibile. Chi avrà la meglio in questo affascinante confronto? Lo scopriremo sul campo di San Siro, con il supporto di "Tutti Bravi dal Divano", il programma del sabato sera.

Domenica 26 novembre 2023 inizia con il lunch-match tra Cagliari e Monza alle 12:30. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Stefan Schwoch. Il Cagliari cerca di riprendersi dopo la sconfitta contro la Juventus, mentre il Monza di Andrea Colpani vuole confermare la sua ottima forma. Alle 14:30, Zona Serie A condotto da Alessandro Iori sarà il luogo ideale per non perdersi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Luca Farina sarà concentrato su Fiorentina-Bologna, mentre Orazio Accomando seguirà Udinese-Atalanta. Alle 15:00, altre tre partite scaldano il pomeriggio calcistico. Empoli e Sassuolo si sfidano al Castellani, con la telecronaca affidata a Andrea Calogero e gli interventi a bordo campo di Giovanni Barsotti. Frosinone e Genoa si affrontano al Benito Stirpe, con Alberto Santi alla telecronaca e Francesco Fontana agli interventi a bordo campo. Infine, il derby della Capitale tra Roma e Udinese cattura l'attenzione. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Manuel Pasqual. Federico Sala si occuperà degli interventi a bordo campo. La Roma di José Mourinho vuole consolidare la sua posizione al vertice della classifica, ma l'Udinese cerca di complicare i piani della squadra giallorossa. Alle 20:45, l'attenzione si sposta all'Allianz Stadium per il Derby d'Italia tra Juventus e Inter. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, con il commento di Massimo Ambrosini. Federica Zille e Davide Bernardi si occuperanno degli interventi a bordo campo. Sunday Night Square, il programma della domenica sera condotto da Marco Cattaneo, insieme a Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni

La Serie A TIM continua anche il lunedì 27 novembre 2023 con due incontri. Alle 18:30, l'Hellas Verona di Ivan Juric cerca la svolta contro il Lecce al Bentegodi. Federico Zanon sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Fabio Bazzani. Maria Pia Beltran si occuperà degli interventi a bordo campo. Alle 20:45, il Monday night al Dall'Ara vede il Bologna di Thiago Motta sfidare il Torino di Ivan Juric. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Alessandro Budel. Alessio De Giuseppe si occuperà degli interventi a bordo campo. Il match promette equilibrio, con entrambe le squadre separate da soli due punti in classifica. Supertele, lo show del lunedì sera, presenterà il match con la partecipazione di Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti che analizzerà gli aspetti chiave della giornata, con particolare attenzione agli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees durante OPEN VAR, in esclusiva DAZN.. Chi avrà la meglio in questo Monday night? La risposta si dipanerà sul campo del Dall'Ara, con lo sguardo puntato su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat (canale 214).

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 13a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

ore 15:00 Serie A 13a Giornata: Salernitana vs Lazio (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Dopo una sosta utile per recuperare energie e riorganizzare le idee, Salernitana e Lazio aprono la 13esima giornata di Serie A TIM all’Arechi. I granata, rimontati a Reggio Emilia, cercano con Filippo Inzaghi la prima vittoria del loro campionato, i biancocelesti una brillantezza e un gioco che hanno faticato ad avere nella prima parte di stagione.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Studio a cura di: Alessio De Giuseppe Dopo una sosta utile per recuperare energie e riorganizzare le idee, Salernitana e Lazio aprono la 13esima giornata di Serie A TIM all’Arechi. I granata, rimontati a Reggio Emilia, cercano con Filippo Inzaghi la prima vittoria del loro campionato, i biancocelesti una brillantezza e un gioco che hanno faticato ad avere nella prima parte di stagione. ore 17:45 Serie A 13a Giornata: Coca Cola Super Match - Atalanta vs Napoli

Il match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Ciro e Aurora de I The Jackal commentano Atalanta-Napoli live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band.



Il match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: Ciro e Aurora de I The Jackal commentano Atalanta-Napoli live insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. ore 18:00 Serie A 13a Giornata: Atalanta vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin

Separate da un punto Atalanta e Napoli cercano risposte al “Gewiss Stadium” nel big match del sabato di Serie A TIM. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole ripartire dopo il deludente pareggio di Udine, gli azzurri hanno toccato invece il fondo nella sfida contro l’Empoli al “Maradona”.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Giorgia Rossi e Dario Marcolin Separate da un punto Atalanta e Napoli cercano risposte al “Gewiss Stadium” nel big match del sabato di Serie A TIM. La squadra di Gian Piero Gasperini vuole ripartire dopo il deludente pareggio di Udine, gli azzurri hanno toccato invece il fondo nella sfida contro l’Empoli al “Maradona”. ore 20:45 Serie A 13a Giornata: Milan vs Fiorentina (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Luci a San Siro per il ritorno in campo del Milan di Stefano Pioli, chiamato a rialzarsi dopo il pareggio del Via del Mare nonostante le assenze pesanti: tra tutte quelle di Olivier Giroud, squalificato dopo l'episodio di Lecce, e Rafael Leao. L'avversario da battere è la Fiorentina dell'ex Jack Bonaventura, sempre più al centro del progetto viola. Chi avrà la meglio? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, il programma del sabato sera.

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

ore 12:30 Serie A 13a Giornata: Cagliari vs Monza (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

La striscia positiva del Cagliari si è interrotta prima della sosta contro la Juventus. All'Unipol Domus la squadra di Ranieri ospita un Monza trascinato dal talento di Andrea Colpani, già a quota 6 reti in campionato e pericolo numero 1 per i rossoblù. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso Studio a cura di: Maria Pia Beltran La striscia positiva del Cagliari si è interrotta prima della sosta contro la Juventus. All'Unipol Domus la squadra di Ranieri ospita un Monza trascinato dal talento di Andrea Colpani, già a quota 6 reti in campionato e pericolo numero 1 per i rossoblù. Come finirà? ore 14:30 Serie A 13a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Frosinone-Genoa (Luca Farina), Empoli-Sassuolo (Tommaso Turci)



Conduce: Alessandro Iori Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Frosinone-Genoa (Luca Farina), Empoli-Sassuolo (Tommaso Turci) ore 15:00 Serie A 13a Giornata: Empoli vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Andrea Calogero

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

L'ultima sfida al Castellani tra Empoli e Sassuolo finì 2-1 a favore dei padroni di casa. La formazione di Andreazzoli arriva a questo match dopo aver sorpreso il Napoli al Maradona con la rete di Kovalenko prima della sosta: riusciranno ad ottenere il secondo successo consecutivo?



Telecronaca: Andrea Calogero Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti L'ultima sfida al Castellani tra Empoli e Sassuolo finì 2-1 a favore dei padroni di casa. La formazione di Andreazzoli arriva a questo match dopo aver sorpreso il Napoli al Maradona con la rete di Kovalenko prima della sosta: riusciranno ad ottenere il secondo successo consecutivo? ore 15:00 Serie A 13a Giornata: Frosinone vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Promosse la passata stagione come prima e seconda della classe, oggi tornano ad affrontarsi al Benito Stirpe. Il cammino fin qui di Frosinone e Genoa nella massima serie è da considerarsi assolutamente positivo, con le due squadre appaiate a 1 punto di distanza e fuori dalla zona retrocessione.



Telecronaca: Alberto Santi Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Promosse la passata stagione come prima e seconda della classe, oggi tornano ad affrontarsi al Benito Stirpe. Il cammino fin qui di Frosinone e Genoa nella massima serie è da considerarsi assolutamente positivo, con le due squadre appaiate a 1 punto di distanza e fuori dalla zona retrocessione. ore 18:00 Serie A 13a Giornata: Roma vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Marco Russo e Borja Valero La Roma di José Mourinho torna a giocare in casa allo stadio Olimpico, dove ha vinto le ultime quattro partite giocate contro Lecce, Monza, Frosinone ed Empoli. I giallorossi dovranno faticare però per superare l’Udinese, che contro l’Atalanta ha visto sfumare nel recupero un’altra vittoria prestigiosa dopo quella con il Milan.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Federico Sala Studio a cura di: Marco Russo e Borja Valero ore 20:45 Serie A 13a Giornata: Juventus vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli, Andrea Stramaccioni

Riflettori di tutto il mondo puntati sull'Allianz Stadium per il Derby d'Italia, uno dei match più sentiti e attesi del campionato. Da una parte la Juventus di Massimiliano Allegri, cinica e organizzata; dall'altra l'Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica e con le migliori statistiche della Serie A. Sarà una sfida apertissima, in cui ogni episodio potrebbe fare la differenza: chi avrà la meglio?

LUNEDI 27 NOVEMBRE 2023

ore 18:30 Serie A 13a Giornata: Hellas Verona vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Fabio Donolato

Dopo cinque sconfitte di fila l’Hellas Verona torna al “Bentegodi” con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca ormai da tre mesi. Di fronte il Lecce di D’Aversa, che prima della sosta ha visto sfumare nel recupero due vittorie di lusso contro Roma e Monza. In palio ci sono punti pesanti nella lotta salvezza



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Studio a cura di: Fabio Donolato Dopo cinque sconfitte di fila l’Hellas Verona torna al “Bentegodi” con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca ormai da tre mesi. Di fronte il Lecce di D’Aversa, che prima della sosta ha visto sfumare nel recupero due vittorie di lusso contro Roma e Monza. In palio ci sono punti pesanti nella lotta salvezza ore 20:45 Serie A 13a Giornata: Bologna vs Torino (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Monday night al Dall'Ara con il match tra il Bologna di Thiago Motta e il Torino di Ivan Juric. Solamente due punti separano le due squadre, si prevede quindi grande equilibrio con il peso dell'attacco sulle spalle di Zirkzee da una parte e Zapata dall'altra. Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog