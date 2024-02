Fan Zone DAZN: connessione, coinvolgimento e successo nel mondo dello sport online

Lanciata nel corso del girone di andata della Serie A TIM, la funzionalità Fan Zone di DAZN -che connette il tifoso con gli altri appassionati sportivi grazie alla chat dedicata e ai sondaggi in diretta - ha riscosso enorme successo. Da una parte i tifosi, più di 1,5 milione di utenti cumulati che l’hanno utilizzata a inizio del campionato, dall’altro i brand che insieme a DAZN stanno sviluppando attivazioni speciali durante le partite di calcio del massimo campionato italiano e non solo.

Connettersi con le passioni delle proprie community, amplificandole, è ormai un elemento centrale per i brand che sempre più fanno leva su modalità interattive e social per sviluppare uno storytelling creativo, capace di mettere al centro il consumatore. Puntando sulla passione sportiva, Fan Zone di DAZN permette di raccontare il proprio brand legandolo alle emozioni del grande sport live, dando vita a vere e proprie campagne digital capaci di coinvolgere attivamente il pubblico attraverso call to action dedicate.

Powerade, lo sport drink di The Coca-Cola Company, è stato il primo brand sponsor a costruire, insieme a DAZN, un’attivazione esclusiva attorno al concetto “Pause to Come Back Stronger” che ha avuto l’Half Time come protagonista: un momento di “pausa” e opportunità per i giocatori delle squadre di tornare in campo ancora “più forti”.

Per cinque giornate consecutive di Serie A TIM, partendo dal claim, sono state realizzate una serie di attività che, in occasione dell’intervallo tra primo e secondo tempo, hanno coinvolto e ingaggiato attivamente gli utenti della Fan Zone con numeri da record: 5.5 milioni di interazioni totali tra risposte ai sondaggi, invio di commenti, reaction e GIFs.ù

Quiz dedicati alle partite in corso e alle migliori rimonte della storia del calcio italiano e sondaggi con focus sulle tematiche tattiche, sostituzioni fatte e ai moduli scelti durante le partite, hanno arricchito il racconto interattivo, che ha permesso ai tifosi di partecipare a un concorso con in palio i prodotti Powerade, codici prepagati a DAZN e biglietti per assistere alle partite della Serie TIM.

La sponsorizzazione ha avuto, inoltre, una visibilità molto più ampia grazie all’attivazione di diversi touchpoint di DAZN, durante i pre e post-partita live in app, attraverso il coinvolgimento degli opinionisti e l'integrazione editoriale, inclusi i canali social di DAZN per una massimizzazione dell’esposizione.

Non solo calcio con la Serie A TIM. Fan Zone è sbarcata anchesul parquet Final Eight della Coppa Italia 2024 di Basket sponsorizzata da UnipolSai attraverso una personalizzazione della chat con loghi e banner e anche “oltre oceano” durante l’evento più importante e spettacolare dell’anno, il Super Bowl LVIII.

Per amplificare ancora di più l’adrenalina dell’ultima edizione, America Graffiti - la catena italiana di American diner in franchising ispirata all'America degli anni Cinquanta - ha sponsorizzato Fan Zone permettendo così a tutti gli appassionati di football americano di vivere in maniera ancora più social l’esperienza di visione della partita, di raccontare il suo brand e il legame con la cultura americana. Dallapersonalizzazione in studio con l’inserimento del logo America Graffiti per invitare i tifosi a partecipare alla Fan Zone tramite QR Code, alla sponsorizzazione della chat stessa, fino al product placement durante la diretta a ridosso del momento clou dell’evento, l’Half Time.

Grazie all’esperienza digitale in app e allo sviluppo di funzionalità come Fan Zone, DAZN sta diventando sempre più un media partner strategico per i brand che vogliono aumentare la brand awareness, implementando campagne interattive e digitali per raccontare e condividere i propri valori e novità relative a prodotti o servizi.