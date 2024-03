UEFA Women's Champions League, su DAZN commento in italiano e Fan Zone

Con le gare di ritorno dei quarti di finale, entra sempre più nel vivo la UEFA Women's Champions League, disponibile su DAZN anche in modalitá gratuita. E per avvicinare ancora di più il pubblico di tifose e tifosi in Italia alla massima competizione calcistica per club, a partire dal match delle 21.00, le partite saranno commentate anche in italiano.

Il 27 marzo alle 18:45, le otto volte campionesse d’Europa del Lione sfideranno il Benfica, rivelazione stagionale, mentre nella cornice dello Stamford Bridge, alle 21.00, il Chelsea scenderà in campo contro l’Ajax: le Blues dovranno blindare il passaggio di turno per assicurarsi la semifinale per il secondo anno consecutivo. Il match si avvarrà del commento in italiano di Calabresi. Il 28 marzo, alle 18.45, il Barcellona - con quasi 90 reti segnate in Liga F, 3 Palloni d'Oro negli ultimi 3 anni e non solo - scenderà in campo contro il Brann mentre alle 21:00 occhi puntatisulla sfida tra PSG e Häcken con il commento in italiano di Giustiniani.

Sulla spinta di continuare ad assicurare visibilità al calcio femminile attraverso anche un maggior coinvolgimento del pubblico, DAZN ha siglato una partnership strategica con VISA che vede al centro il coinvolgimento e supporto dei fan per le proprie atlete e squadre del cuore.

VISA, leader mondiale nei pagamenti digitali, sostenitore di lunga data del calcio femminile nonché primo sponsor indipendente della UEFA con un accordo dal 2018 al 2025, sponsorizzerà la modalità di live chat Fan Zone di DAZN durante le fasi a eliminazione diretta della competizione con l’obiettivo di coinvolgere tifose e tifosi e stimolare dibattito attorno alle partite, condividendo emozioni e supportando le atlete in campo con messaggi di incoraggiamento attraverso commenti e GIFs, partecipando a sondaggi e rispondendo a quiz. Anche le calciatrici che fanno parte del programma Team Visa parteciperanno alla Fan Zone, inviando i loro messaggi di sostegno durante le partite.

Esmeralda Negron, Co-CEO Women’s Football di DAZN, racconta:

“Siamo entusiasti di avere uno sponsor come VISA a bordo per lanciare la nostra funzionalità interattiva e connettere i fan del calcio femminile a livello globale, su DAZN. Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità globale appassionata al calcio femminile e con il supporto di VISA renderemo concreta questa visione".

Hannah Brown, Co-CEO Women's Sport di DAZN aggiunge:

"Questa collaborazione testimonia le grandi opportunità di partnership con brand vicini al calcio femminile. Esiste un legame diretto tra investimenti e aumento della visibilità delle competizioni femminili, ecco perché lavorare con VISA ci offrirà l’opportunità di far crescere e coinvolgere il pubblico di tifose e tifosi su DAZN, attraverso un'esperienza unica ed emozionante".

“Il calcio è niente senza i tifosi, e noi sentiamo sempre il loro sostegno, sia allo stadio, sia da casa. Questa collaborazione tra VISA e DAZN avvicinerà i fan al gioco e a noi atlete come mai prima d'ora, creando una comunità globale. Sono entusiasta di unirmi alla Fan Zone per guardare le partite dei quarti di finale. Non vedo l’ora di leggere i messaggi di incoraggiamento che riceveremo e quelli che condivideremo”, commenta Fran Kirby, stella del Chelsea e del Team Visa.

Infine,Kim Kadlec, Chief Marketing Officer, Visa Europe sottolinea:

“Avendo investito nella crescita del gioco femminile per più di quindici anni conosciamo l'importanza che l'aumento della visibilità ha per questo sport a tutti i livelli, favorendone l'accettazione e garantendone il successo nel futuro. Siamo davvero entusiasti di collaborare con DAZN per la UEFA Women's Champions League e speriamo che possa costruire sullo slancio che sta avendo il calcio femminile, migliorando al contempo l'esperienza dei tifosi e coinvolgendo nuovo pubblico in tutta Europa".

Oggi più che mai, DAZN sta rendendo le competizioni femminili il più possibile accessibili alle tifose e ai tifosi in tutto il mondo, facendo la sua parte per favorire la crescita della sua audience: dalla telecronaca in diverse lingue, al fan engagement, a una proposta editoriale sempre più ricca che, a oggi, include in Italia la Serie A Femminile eBay, la Liga F, la Frauen Bundesliga, la Women’s Premier League, la Women’s Super League, la Women’s FA Cup, la Saudi Women’s Premier League e tutte le partite della UEFA Women’s Champions League, ma soprattutto promuovendo la gratuità delle partite.