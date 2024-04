Aggiornamento CAM 4K Tivusat con abilitazione DAZN (Versione software D_35.00.50.00.05.07)

A partire dalla stagione di 2023/24, la Serie A arriva su tivùsat con il nuovo canale ZONA DAZN: i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN per ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro saranno disponibili al 214 del telecomando tivùsat.



La CAM tivùsat 4K è il modo più smart per entrare in tivùsat e vedere il canale Zona DAZN. Qui trovi la procedura di aggiornamento che ti consentirà successivamente e previa attivazione del canale Zona DAZN dal proprio account DAZN, di vedere le partite del campionato di calcio di Serie A TIM 2023/24 via satellite. L’aggiornamento, oltre all’abilitazione a Zona DAZN, porta dei miglioramenti nella stabilità della CAM.

NOVITA' DELL'AGGIORNAMENTO:

Bug Fix

Migliorata stabilitá

TEMPO NECESSARIO PER L'AGGIORNAMENTO: 12 minuti circa compreso il reboot

COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEL RICEVITORE

GLI AGGIORNAMENTI VENGONO TRASMESSI TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA 24/24 ORE - I decoder si aggiornano in modo automatico di notte se sono in standby e se non è stata disabilitata la funzione di aggiornamento automatico.

Per aggiornare manualmente

Sintonizzare i canali RAI Premium HD (15) o RAI Storia HD (23) o RAI Scuola HD (26) o RAI Yoyo HD (43). Inserisci la CAM tivùsat 4K nell’apposito slot del TV. Quando la CAM viene abilitata accedi al menu della CAM CI+. Selezionare Aggiornamento software (o SW Download) e premere OK. Premere nuovamente OK per avviare la ricerca. Nel caso in cui venga rilevato un aggiornamento premere OK per avviare il processo.



ATTENZIONE: durante il download e l’installazione del software: Non cambiare canale; Non spegnere il TV, né l’alimentazione.; Non rimuovere il modulo CAM.



Al termine del processo di installazione, la CAM si spegnerà e si riaccenderà mostrando l’ultimo canale su cui eri sintonizzato. Se dopo 60 secondi circa dalla scomparsa del messaggio non compare nessuna immagine a schermo è necessario procedere al riavvio manuale del TV: Spegni il televisore con il telecomando; Scollegalo dall’alimentazione e attendi 30 secondi.; Ricollegalo e riaccendilo.; Risintonizzalo su un canale tivùsat e verifica che sia visibile.

COME ATTIVARE IL CANALE ZONA DAZN

Troverai una schermata con un codice smartcard virtuale e delle istruzioni su come aggiungere il canale Zona DAZN al tuo piano.

Recati con il tuo pc o smartphone al link che troverai nelle istruzioni a video, inserisci il codice smartcard virtuale nell'apposito form e aggiungi il canale Zona DAZN al tuo piano

Con queste semplici mosse potrai goderti la Serie A TIM su tivùsat!

Attenzione! Per usufruire del canale DAZN su tivùsat bisogna assicurarsi che il proprio decoder HD sia aggiornato.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)