Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 19 aprile 2024, uno scontro imperdibile ci attende in Sardegna: Cagliari contro Juventus, una sfida che promette scintille. Stefano Borghi sarà alla telecronaca, mentre i commenti saranno affidati a Dario Marcolin. Sul bordocampo e per le interviste, avremo il piacere di seguire Giovanni Barsotti. Gli studi saranno animati da Giorgia Rossi e Andrea Barzagli. La Juventus di Max Allegri, dopo alcuni mesi complicati, cerca disperatamente un'altra vittoria per garantirsi la qualificazione in Champions League. Quest'anno, con la novità della possibilità di qualificazione per le prime cinque classificate, ogni punto è cruciale. La Vecchia Signora si trova di fronte alla squadra di Claudio Ranieri, in un momento in cui ogni partita è un'ulteriore sfida contro avversari di alto livello, dopo gli scontri con Atalanta e Inter. L'Unipol Domus sarà lo scenario di un confronto epico, e resta da vedere chi avrà la meglio in questo duello sulla terra sarda.

Sabato 20 aprile 2024 si preannuncia una giornata intensa di Serie A, ricca di emozioni e di sfide cruciali. Iniziamo con il match tra Empoli e Napoli, in programma alle ore 18:00. Alberto Santi sarà alla telecronaca, mentre i commenti saranno affidati a Fabio Bazzani. Sul bordocampo e per le interviste, ci sarà Francesco Fontana a tenerci aggiornati sulle ultime novità. Gli studi saranno curati da Federica Zille ed Emanuele Giaccherini. Il Napoli, nonostante una stagione deludente, ha ancora l'opportunità di rimettere in sesto la propria campagna, puntando a una posizione valida per la Champions League. In questa trasferta al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, la squadra di Calzona è determinata a vendicare la sconfitta inaspettata subita nella sfida d'andata. La domanda che tutti si pongono è se riusciranno ad ottenere i tre punti fondamentali per la classifica, in una partita che si prospetta carica di tensione e spettacolo. Successivamente, alle 20:45, lo sguardo si sposta verso Verona, dove l'Hellas Verona ospita l'Udinese. Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, con i commenti di Alessandro Budel. Orazio Accomando sarà sul bordocampo per le interviste. E mentre la partita si svolge sul terreno di gioco, gli appassionati avranno il piacere di seguire le opinioni e gli approfondimenti di Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo, noti volti del calcio italiano, nel programma "Tutti Bravi sul Divano". L'appuntamento al Bentegodi promette emozioni forti, con una sfida cruciale in ottica salvezza tra Hellas Verona e Udinese. All'andata, i due club si erano sfidati in una partita rocambolesca, terminata 3-3 dopo una doppietta di Lucca e una rete allo scadere di Henry. La domanda che tutti si pongono è: come finirà questa volta? La tensione è palpabile e l'incertezza regna sovrana, ma una cosa è certa: sarà una partita da non perdere.

Domenica 21 aprile 2024, la Serie A ci regala una giornata densa di partite e di spettacolo. Iniziamo con il lunch match tra Sassuolo e Lecce, in programma alle ore 12:30. Alessandro Iori sarà alla telecronaca, affiancato nei commenti da Manuel Pasqual. Barbara Cirillo ci terrà aggiornati sulle ultime dal bordocampo e curerà le interviste. Questa partita rappresenta uno snodo cruciale nella lotta per la salvezza: entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in corsa, con l'obiettivo comune di restare nella massima serie. La domanda che tutti si pongono è: chi avrà la meglio in questo scontro diretto? Successivamente, alle 15:00, lo sguardo si sposta a Torino, dove il Torino affronta il Frosinone. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, mentre i commenti saranno affidati a Massimo Gobbi. Maria Pia Beltran si occuperà del bordocampo e delle interviste. Questo sarà il terzo incrocio stagionale tra le due squadre, con i granata che cercano ancora la loro prima vittoria contro la squadra di Di Francesco. Riuscirà l'undici scelto da Juric a battere i gialloazzurri? Alle 18:00, la Salernitana ospita la Fiorentina. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca, con i commenti di Stefan Schwoch. Ilaria Alesso sarà sul bordocampo per le interviste. Le speranze di salvezza della Salernitana sono quasi svanite, ma la squadra di Colantuono cercherà di difendersi contro una Fiorentina ancora in corsa per una qualificazione europea. Come finirà questa partita? Infine, alle 20:45, l'Atalanta affronta il Monza in una trasferta a pochi chilometri di distanza. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, con i commenti di Alessandro Budel. Federico Sala curerà le interviste, mentre Marco Russo, Dario Marcolin e Davide Bernardi animeranno gli studi. Per la Dea, ottenere i tre punti fondamentali per la corsa al quinto posto non sarà facile contro un Monza di Palladino protagonista anche questa stagione con risultati oltre ogni aspettativa. Come finirà questa sfida? La tensione è alta e l'incertezza regna sovrana, ma una cosa è certa: sarà una partita da non perdere.

Lunedì 22 aprile 2024, la Serie A ci regala un'emozionante serata calcistica con due partite mozzafiato. Iniziamo alle 18:15 con il "Coca Cola Super Match", il grande appuntamento che potrai goderti comodamente sul divano con gli amici, una buona pizza e una Coca-Cola gelata. Gli Autogol commenteranno live la partita Roma contro Bologna, insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Sarà uno spettacolo unico, da non perdere, esclusivamente su DAZN! Successivamente, alle 18:30, la telecronaca del match sarà affidata a Edoardo Testoni, con i commenti di Massimo Ambrosini. Tommaso Turci curerà il bordocampo e le interviste. Gli studi saranno animati da Giorgia Rossi e Massimo Ambrosini. L'atmosfera all'Olimpico sarà elettrizzante, con la Roma di De Rossi che ospita il sorprendente Bologna, vera rivelazione del campionato. I giallorossi hanno ormai raddrizzato la propria stagione, ma all'andata ci fu una delle migliori prestazioni della squadra di Thiago Motta, che vinse 2-0 e diede il via al sogno europeo. Come finirà questa sfida, cruciale per il quarto posto? Infine, alle 20:45, tutti gli occhi saranno puntati su San Siro per l'iconico Derby di Milano, che potrai seguire anche tu esclusivamente su DAZN. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, mentre i commenti saranno affidati a Marco Parolo. Federica Zille e Davide Bernardi si occuperanno del bordocampo e delle interviste. Lo studio sarà animato da Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni e Filippo Inzaghi. Uno speciale "Monday Night Square" condotto da Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Filippo Inzaghi completerà l'esperienza. I riflettori di tutto il mondo saranno puntati su questo derby che potrebbe consegnare la seconda stella all'Inter, passando così di diritto nella storia. Il Milan di Stefano Pioli farà di tutto per ritardare lo Scudetto nerazzurro, e una vittoria darebbe la consapevolezza di potersela giocare con i rivali cittadini anche nella prossima stagione. Dall'altra parte, la squadra di Simone Inzaghi punta a un traguardo storico e vuole regalare un'altra gioia ai suoi tifosi.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

Le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 33a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 19 APRILE 2024

ore 20:45 Serie A 33a Giornata: Cagliari vs Juventus (diretta)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Barzagli

Dopo alcuni mesi complicati, in Sardegna la Juventus di Max Allegri cerca un’altra vittoria per mettere al sicuro la qualificazione in Champions League, che quest’anno potrebbe riguardare le prime cinque classificate. Di fronte la squadra di Claudio Ranieri, al terzo impegno dall’alto tasso di difficoltà dopo Atalanta e Inter. Come finirà all’Unipol Domus?

SABATO 20 APRILE 2024

ore 18:00 Serie A 33a Giornata: Empoli vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Federica Zille, Emanuele Giaccherini

Una stagione deludente per il Napoli ma che può ancora essere aggiustata agguantando una posizione valevole per la Champions League. In questa trasferta al Carlo Castellani-Computer Gross Arena la squadra di Calzona vuole vendicare la sconfitta inaspettata subita nella sfida d'andata: riusciranno ad ottenere 3 punti fondamentali per la classifica?



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Studio a cura di: Federica Zille, Emanuele Giaccherini Una stagione deludente per il Napoli ma che può ancora essere aggiustata agguantando una posizione valevole per la Champions League. In questa trasferta al Carlo Castellani-Computer Gross Arena la squadra di Calzona vuole vendicare la sconfitta inaspettata subita nella sfida d'andata: riusciranno ad ottenere 3 punti fondamentali per la classifica? ore 20:45 Serie A 33a Giornata: Hellas Verona vs Udinese (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia- Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Appuntamento del sabato sera al Bentegodi con la sfida fondamentale in ottica salvezza tra Hellas Verona e Udinese. All'andata andò in scena una partita rocambolesca, terminata 3-3 dopo una doppietta di Lucca e una rete allo scadere di Henry: come finirà questa volta?

DOMENICA 21 APRILE 2024

ore 12:30 Serie A 33a Giornata: Sassuolo vs Lecce (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Il lunch match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lecce rappresenta uno snodo fondamentale in ottica salvezza. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in corsa per motivi differenti ma con il medesimo obiettivo: restare nella massima serie. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Il lunch match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lecce rappresenta uno snodo fondamentale in ottica salvezza. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore in corsa per motivi differenti ma con il medesimo obiettivo: restare nella massima serie. Chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie A 33a Giornata: Torino vs Frosinone (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Terzo incrocio stagionale tra Torino e Frosinone, il primo in Coppa Italia ed il secondo nell'andata allo Stirpe, con i granata che cercano ancora la prima vittoria contro la squadra di Di Francesco. Riuscirà l'11 scelto da Juric a battere i gialloazzurri?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Terzo incrocio stagionale tra Torino e Frosinone, il primo in Coppa Italia ed il secondo nell'andata allo Stirpe, con i granata che cercano ancora la prima vittoria contro la squadra di Di Francesco. Riuscirà l'11 scelto da Juric a battere i gialloazzurri? ore 18:00 Serie A 33a Giornata: Salernitana vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Le speranze di salvezza della Salernitana sono ormai quasi azzerrate. Nella partita all'Arechi la squadra di Colantuono proverà a salvare la faccia contro una Fiorentina ancora in corsa per una qualificazione europea. Come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso Le speranze di salvezza della Salernitana sono ormai quasi azzerrate. Nella partita all'Arechi la squadra di Colantuono proverà a salvare la faccia contro una Fiorentina ancora in corsa per una qualificazione europea. Come finirà? ore 20:45 Serie A 33a Giornata: Monza vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Marco Russo, Dario Marcolin, Davide Bernardi

Trasferta di pochi chilometri per l'Atalanta che affronta all'U-Power Stadium il Monza di Palladino, protagonista anche questa stagione con risultati oltre ogni aspettativa. Per la "Dea" non sarà facile ottenere i 3 punti fondamentali per la corsa al quinto posto: come finirà?

LUNEDI 22 APRILE 2024

ore 18:15 Serie A 33a Giornata: Coca Cola Super Match - Roma vs Bologna (diretta esclusiva)

Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: gli Autogol commentano live Roma - Bologna insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN!



Il big match da vedere sul divano con un gruppo di amici, pizza e Coca-Cola: gli Autogol commentano live Roma - Bologna insieme a Giovanni Barsotti e alla Gialappa's Band. Non perderti l'appuntamento con Coca-Cola Super Match, solo su DAZN! ore 18:30 Serie A 33a Giornata: Roma vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Giorgia Rossi e Massimo Ambrosini

Atmosfera delle grandi occasioni per questo match all'Olimpico, con la Roma di De Rossi che ospita il Bologna, vera rivelazione del campionato. I giallorossi hanno ormai raddrizzato la proprio stagione, ma all'andata ci fu una delle migliori prestazioni della squadra di Thiago Motta, che vinse 2-0 e diede il via al sogno europeo. Come finirà questa sfida decisiva per il quarto posto?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Studio a cura di: Giorgia Rossi e Massimo Ambrosini Atmosfera delle grandi occasioni per questo match all'Olimpico, con la Roma di De Rossi che ospita il Bologna, vera rivelazione del campionato. I giallorossi hanno ormai raddrizzato la proprio stagione, ma all'andata ci fu una delle migliori prestazioni della squadra di Thiago Motta, che vinse 2-0 e diede il via al sogno europeo. Come finirà questa sfida decisiva per il quarto posto? ore 20:45 Serie A 33a Giornata: Milan vs Inter (diretta)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi

Studio da San Siro: Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni, Filippo Inzaghi

Speciale Monday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni, Filippo Inzaghi

Riflettori di tutto il mondo puntati su San Siro per un derby che potrebbe consegnare la seconda stella all'Inter e passare così di diritto nella storia. Il Milan di Stefano Pioli farà di tutto per ritardare lo Scudetto nerazzurro e una vittoria, dopo 5 scontri diretti consecutivi persi, darebbe la consapevolezza di potersela giocare con i rivali cittadini anche nella prossima stagione. Dall'altra parte la squadra di Simone Inzaghi punta ad un traguardo storico e vuole regalare l'ennesima gioia ai suoi tifosi. Chi avrà la meglio nell'iconico Derby di Milano?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog