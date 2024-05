Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 38a giornata di SERIE A TIM su DAZN promette di essere un crocevia

fondamentale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato.



Chi trionferà e raggiungerà la salvezza? Chi sarà condannato alla retrocessione?

La settimana finale di Serie A si apre giovedì 23 maggio 2024 con l’attesissimo incontro Cagliari vs Fiorentina, che andrà in scena alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Questo match è disponibile anche su ZONA DAZN, canale 214 di Sky e Tivùsat. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con Fabio Bazzani al commento tecnico. A bordo campo e per le interviste ci sarà Francesco Fontana. Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, festeggia la salvezza ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che potrebbe essere alla sua penultima partita con i Viola. L'atmosfera all'Unipol Domus sarà carica di emozioni, con i tifosi pronti ad applaudire i propri beniamini.

Venerdì 24 maggio 2024, sempre alle 20:45, il Genoa ospita il Bologna in una partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gabriele Giustiniani sarà al microfono della telecronaca, accompagnato dal commento tecnico di Manuel Pasqual, con Maria Pia Beltran a bordo campo per le interviste. Thiago Motta, forse alla sua ultima panchina con il Bologna, punta a chiudere la stagione al terzo posto in classifica. Il Genoa, sotto la guida di Alberto Gilardino, ha vissuto una stagione sorprendente e vuole chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi al Ferraris.

Sabato 25 maggio 2024, la giornata inizia alle 18:00 con Juventus vs Monza, disponibile in diretta esclusiva su DAZN e su ZONA DAZN (Sky e Tivùsat canale 214). Stefano Borghi curerà la telecronaca, con Massimo Gobbi al commento tecnico e Davide Bernardi a bordo campo. In studio, Giorgia Rossi e Ciro Ferrara presenteranno l'evento. La Juventus, guidata temporaneamente da Montero, affronta il Monza di Raffaele Paladino. Nella stagione precedente, il Monza era riuscito a sorprendere tutti vincendo a Torino. I bianconeri cercheranno di evitare un'altra sorpresa e chiudere la stagione con una vittoria. Alle 20:45, sarà la volta di Milan vs Salernitana, anch’essa trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e ZONA DAZN (Sky e Tivùsat canale 214). La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, con Massimo Ambrosini al commento tecnico. Orazio Accomando e Federico Sala saranno a bordo campo per le interviste, mentre Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami e Riccardo Montolivo seguiranno la partita da "Tutti Bravi sul Divano". Il Milan saluta Stefano Pioli, l’artefice dello Scudetto 2022, e affronta una Salernitana già retrocessa ma desiderosa di chiudere la stagione con dignità.

Domenica 26 maggio 2024, la giornata calcistica inizia con Zona Serie A alle 17:30, condotto da Giorgia Rossi e Marco Parolo. Questo programma permette di seguire ogni azione delle partite della domenica pomeriggio: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce, trasmesse in diretta esclusiva su DAZN. Riccardo Mancini sarà il telecronista di Atalanta-Torino, mentre Luca Farina commenterà Napoli-Lecce. Alle 18:00, l’Atalanta, reduce dalla finale di Dublino, affronta il Torino di Ivan Juric a Bergamo. La telecronaca sarà affidata ad Alessandro Iori, con Giovanni Barsotti a bordo campo. Juric, allievo di Gasperini, cerca di conquistare un posto in Europa prima di iniziare una nuova avventura in estate. Contemporaneamente, il Napoli, in una stagione da dimenticare dopo il trionfo dello Scudetto l’anno scorso, ospita il Lecce al Maradona. La telecronaca sarà di Alberto Santi, con Valon Behrami al commento tecnico e Alessio De Giuseppe a bordo campo. La serata si chiude con il programma Sunday Night Square, in onda dalle 20:00 su DAZN, condotto da Marco Cattaneo con Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini in studio. Si seguiranno in diretta tutte le partite delle 20:45: Frosinone vs Udinese, Empoli vs Roma, Hellas Verona vs Inter, e Lazio vs Sassuolo. Riccardo Mancini e Andrea Calogero racconteranno Frosinone-Udinese, mentre Luca Farina ed Edoardo Testoni commenteranno rispettivamente Empoli-Roma e Lazio-Sassuolo. Lorenzo Del Papa sarà impegnato su Lazio-Sassuolo. Alle 20:45, Frosinone vs Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN con Pierluigi Pardo alla telecronaca e Dario Marcolin al commento tecnico, mentre Federica Zille sarà a bordo campo. Al Benito Stirpe, il Frosinone di Di Francesco cerca la salvezza aritmetica contro l’Udinese di Fabio Cannavaro. Allo stesso orario, Empoli vs Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e ZONA DAZN (Sky e Tivùsat canale 214), con Edoardo Testoni e Alessandro Budel al commento e Tommaso Turci a bordo campo. L'Empoli deve vincere per garantirsi la salvezza, mentre la Roma cerca di concludere positivamente la stagione. Hellas Verona vs Inter, anch'essa alle 20:45, sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN e ZONA DAZN 2 (Sky e Tivùsat canale 215). Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini seguiranno il match, con Ilaria Alesso a bordo campo. L'Inter, già campione, affronta l’Hellas Verona di Baroni, che cerca di concludere la stagione con una buona prestazione. Infine, Lazio vs Sassuolo si giocherà allo Stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e ZONA DAZN 3 (Sky canale 216), con Dario Mastroianni alla telecronaca e Barbara Cirillo a bordo campo. La Lazio di Igor Tudor, pur avendo detto addio ai sogni di Champions League, cercherà di concludere con una vittoria contro il Sassuolo, già retrocesso in Serie BKT dopo 11 anni nella massima serie.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

Le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

GIOVEDI 23 MAGGIO 2024

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Cagliari vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Con la salvezza conquistata a Reggio Emilia ai danni del Sassuolo, il Cagliari di Claudio Ranieri può prendersi gli applausi dei tifosi nell'ultima giornata di campionato. All'Unipol Domus arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, probabilmente alla sua penultima panchina di Serie A con i Viola. Come finirà?

VENERDI 24 MAGGIO 2024

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Genoa vs Bologna (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Trasferta al Ferraris per il Bologna di Thiago Motta, forse alla sua ultima panchina rossoblù ma intenzionato a chiudere l'anno al terzo posto in classifica. Ad attenderli c'è il Genoa, protagonista di un'ottima stagione sotto la guida di Gilardino e che vuole finire in bellezza la stagione.

SABATO 25 MAGGIO 2024

ore 18:00 Serie A 38a Giornata: Juventus vs Monza (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

In studio: Giorgia Rossi, Ciro Ferrara

L'ultimo appuntamento della stagione della Juventus si gioca all'Allianz Stadium dove i bianconeri, traghettati per la seconda volta da Montero, ospitano il Monza di Raffele Paladino. Nella passata stagione la squadra brianzola riuscì ad espugnare a sopresa la fortezza della Juve: come finirà questa volta?





[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando e Federico Sala

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo

Il Milan chiude a San Siro il proprio campionato salutando Stefano Pioli, uno dei principali artefici dello Scudetto 2022. Ad affrontare i rossoneri c'è l'ormai consolidata ultima in classifica Salernitana, che spera di chiudere il campionato a testa alta ma con il pensiero già alla prossima stagione. Come finirà al Meazza?

DOMENICA 26 MAGGIO 2024

ore 17:30 Serie A 38a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

In studio: Giorgia Rossi e Marco Parolo

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione delle partite della domenica pomeriggio: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta i match Giorgia Rossi, telecronaca di Riccardo Mancini (Atalanta-Torino) e Luca Farina (Napoli-Lecce).



Telecronaca: Alessandro Iori

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Dopo la finale di Dublino, l’Atalanta torna a Bergamo per affrontare davanti al proprio pubblico il Torino di Ivan Juric, l’allievo di Gasperini pronto a una nuova avventura in estate. L’allenatore croato spera di salutare con un posto in Europa, mentre per i nerazzurri c’è poi un’altra partita prima di finire la stagione: chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Tre diversi allenatori, il decimo posto in classifica e un’annata con tante delusioni: dopo lo Scudetto della passata stagione il Napoli chiude un campionato da dimenticare. Al Maradona gli azzurri non vincono addirittura dal 2-1 alla Juventus di marzo. Ora arriva il Lecce, sconfitto nelle ultime due giornate ma con un umore diverso per la salvezza raggiunta. Come finirà?



Conduce: Marco Cattaneo - In studio: Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione delle partite dell’ultima decisiva giornata: ù telecronaca di Riccardo Mancini (Frosinone-Udinese), Luca Farina (Empoli-Roma), Andrea Calogero (Frosinone-Udinese) e Lorenzo Del Papa (Lazio-Sassuolo).



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Al Benito Stirpe il Frosinone di Di Francesco ha un doppio risultato a disposizione per conquistarsi la salvezza aritmetica nello scontro diretto contro l'Udinese guidata da Fabio Cannavaro, arrivato sulla panchina bianconera per regalare un altro anno di permanenza nella massima serie. Gli ospiti arrivano per prendersi 3 punti che garantirebbero almeno il quintultimo posto in classifica. Come finirà?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Partita da dentro o fuori per l'Empoli, chiamato alla vittoria contro la Roma di Daniele De Rossi per conquistarsi la salvezza aritmetica. In caso di pareggio i toscani dovrebbero sperare in una vittoria del Frosinone contro l'Udinese per giocarsi così lo spareggio salvezza contro i friulani. Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Nell'ultimo match di un campionato dominato, l'Inter gioca al Bentegodi, la casa dell'Hellas Verona di Baroni. I nerazzurri partono con l'intenzione di conquistare gli ultimi 3 punti della stagione contro una squadra ormai sicura della salvezza, ma attenzione, perché l'andata fu incerta fino alla fine con episodi che hanno fatto discutere. Come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN 3 - Sky can. 216]

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Allo stadio Olimpico Lazio e Sassuolo chiudono la stagione in una partita senza implicazioni per la classifica. La squadra di Igor Tudor, nonostante un ottimo rendimento dall’arrivo del croato, ha detto addio a qualsiasi possibilità di Champions League, mentre il campionato dei neroverdi è culminato addirittura con la retrocessione in Serie BKT dopo 11 anni. Come andrà l’ultima giornata?

