Serie A Enilive 2024-2025 DAZN su tivùsat: promo 2 mesi gratis del canale satellitare

Mentre l’estate avanza, il mondo del calcio si anima in vista della nuova stagione di Serie A. Con il campionato 2024-2025 pronto a prendere il via il 17 agosto, le squadre sono già al lavoro per prepararsi al meglio attraverso una serie di amichevoli pre-campionato. Ma quest’anno, l’emozione va oltre il terreno di gioco.

La vera rivoluzione si consuma sugli schermi di milioni di tifosi, grazie alla partnership rinnovata e potenziata tra DAZN e tivùsat. La collaborazione segna un punto di svolta nella fruizione del calcio italiano, portando tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A Enilive sui canali della piattaforma satellitare. DAZN e tivùsat si apprestano a scrivere un nuovo capitolo nella storia della trasmissione sportiva in Italia. I tifosi potranno godere di una copertura capillare su tutto il territorio italiano, con particolare vantaggio per coloro che vivono in zone dove internet e il digitale terrestre sono meno performanti. Ma la partnership DAZN-tivùsat non si limita alla Serie A. Gli appassionati di sport potranno godere anche di una selezione di partite de LaLiga EA Sports, della Serie A di pallacanestro e del grande volley, arricchendo ulteriormente l’offerta sportiva disponibile sulla piattaforma satellitare.

DAZN, per chi sceglie tivùsat, promuove una grande offerta: attiva i canali DAZN su tivùsat entro il 19 agosto. Per i primi due mesi i canali DAZN 1 e DAZN 2 sono inclusi nell’abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus, senza costi aggiuntivi, invece di 5€ al mese. Se invece non hai un account DAZN attivo, acquista il tuo abbonamento e i canali DAZN su tivùsat a partire da 34,99€ al mese per i primi due mesi, invece di 39,99€.

Per attivare i canali DAZN su tivùsat occorre verificare che il DECODER o la CAM tivùsat siano abilitati alla visione dei canali DAZN. Puoi scoprire al seguente link i dispositivi tivùsat abilitati: https://www.tivusat.tv/prodotti/. Occorre poi andare sulla pagina dazn.com/tivusat, oppure nell’area personale dei clienti DAZN “Il mio Account” per avere inclusi 2 mesi di visione dei canali DAZN1 e DAZN2 su tivùsat.

Già in queste settimane, su DAZN 1 – disponibile al canale 214 di tivùsat – è possibile guardare le amichevoli pre-campionato e seguire da vicino la preparazione della propria squadra del cuore in vista dell’attesissimo avvio della Serie A Enilive. Così, prima che la Serie A Enilive entri nel vivo, i tifosi possono già assaporare l’emozione del grande calcio e avere un’interessante anteprima della stagione che verrà.

Di seguito, la programmazione relativa alle amichevoli che andranno in onda su DAZN 1:

Martedì 30/7 20:45 Hull City v Fiorentina DAZN 1

20:45 Hull City v Fiorentina DAZN 1 Venerdì 2/8 19:30 Pisa v Inter DAZN 1

19:30 Pisa v Inter DAZN 1 Sabato 3/8 17:00 Roma v Olympiakos DAZN 1

17:00 Roma v Olympiakos DAZN 1 Sabato 3/8 21:00 Juventus v Brest DAZN 1

21:00 Juventus v Brest DAZN 1 Domenica 4/8 19:00 Fiorentina v Montpellier DAZN 1

19:00 Fiorentina v Montpellier DAZN 1 Martedì 6/8 18:30 Juventus v Juventus Next Gen DAZN 1

18:30 Juventus v Juventus Next Gen DAZN 1 Mercoledì 7/8 20:30 Inter v Al Ittihad DAZN 1

20:30 Inter v Al Ittihad DAZN 1 Venerdì 9/8 18:30 St. Pauli v Atalanta DAZN 1

18:30 St. Pauli v Atalanta DAZN 1 Sabato 10/8 15:30 Friburgo v Fiorentina DAZN 1

15:30 Friburgo v Fiorentina DAZN 1 Sabato 10/8 18:00 Everton v Roma DAZN 1

NOTE - La Promozione permette di sottoscrivere, fino al 19 agosto 2024, l’opzione DAZN su tivùsat senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus, per i primi 2 mesi. Alla scadenza dei primi 2 mesi a prezzo scontato, l’opzione DAZN su tivùsat proseguirà a 5€ al mese, salvo il diritto da parte del cliente di recedere con le modalità descritte all’articolo 3.1 delle “Limitazioni e Condizioni di Utilizzo dei canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky e tivùsat”, consultabili qui. Non è prevista la restituzione degli sconti fruiti in caso di recesso dall’opzione DAZN su tivùsat durante il periodo promozionato. L’opzione DAZN su tivùsat consente all’utente di accedere a due canai lineari su piattaforma satellitare tivùsat, permettendo così la fruizione degli eventi sportivi o di intrattenimento che saranno trasmessi. L’opzione DAZN su tivùsat può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus”, purché siano utenti tivùsat con dispositivo abilitato a DAZN e smartcard inserita e attiva. L’opzione DAZN su tivùsat può essere attivata dagli utenti tivùsat dalla pagina dedicata www.dazn.com/tivusat, oppure dall’area personale dei clienti DAZN “Il mio Account” (sezione “Servizi aggiuntivi” ---> “CANALI”), alla pagina www.dazn.com/myaccount/moreondazn/channels. La Promozione non è sottoscrivibile da clienti DAZN con l’opzione DAZN su tivùsat o DAZN su Sky attiva. All’opzione DAZN su tivùsat vengono applicate le “Limitazioni e Condizioni di Utilizzo dei canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky e tivùsat”, consultabili qui.