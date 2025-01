Serie A: Juventus - Milan Sabato 18 Gennaio GRATIS su DAZN senza abbonamento

Su DAZN è tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento: la prima partita di Serie A Enilive gratuita [clicca qui per accedere] del 2025. Sabato 18 gennaio alle ore 18:00 Juventus e Milan si incontreranno in casa dei bianconeri e la partita sarà visibile gratuitamente su DAZN.

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre in campo Massimo Ambrosini insieme alla squadra di DAZN guiderà i tifosi nelle analisi prepartita dalle 17:00 e postpartita direttamente da bordocampo.

Il match trasmesso in chiaro è parte del pacchetto "Try and Buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che punta a coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano, offrendo la trasmissione gratuita di un numero limitato di partite di Serie A Enilive ogni stagione (fino a 5 su un totale di 380).

A distanza di sole due settimane dalla semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2025, Juventus e Milan si incontreranno nuovamente all’Allianz Stadium di Torino in quella che si prospetta una sfida decisiva. Il Milan, guidato dal neo insidiato allenatore Sérgio Conceição, che in sole due partite contro le storiche rivali è riuscito a risvegliare il Diavolo e portarlo alla vittoria della Supercoppa, dovrà dare il tutto per tutto per riconfermare il successo ottenuto. Per la Vecchia Signora di Thiago Motta, invece, questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per giocarsi il resto della stagione.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da desktop/mobile

Vai su Dazn.com/welcome, seleziona Juventus-Milan in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive (che rientrano nel pacchetto Try & Buy) da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.