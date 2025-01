Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 12 gennaio alle 17:15, il Cesena ospiterà il Cittadella allo stadio Manuzzi per la 21ª giornata di Serie BKT, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. . Una sfida che promette scintille tra due squadre determinate a conquistare i tre punti per scalare la classifica.

I romagnoli, per cui la vittoria manca dal 14 dicembre, cercheranno di rilanciarsi e avvicinarsi alla zona playoff, mentre i veneti, guidati da Dal Canto, daranno il tutto per tutto per allontanarsi dalla zona retrocessione. Se all'andata fu il Cesena ad imporsi con un netto 2-0, il Cittadella è pronto a “vendicare” quella sconfitta e a dimostrare di essere una squadra in crescita.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

La 21ª giornata della Serie BKT si preannuncia carica di emozioni e sfide fondamentali per le ambizioni delle squadre coinvolte. La giornata inizia alle 12:30 con la partita tra Salernitana e Sassuolo all'Arechi. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini. I neroverdi, reduci dalla sconfitta contro il Pisa, mirano a riprendere la loro corsa in vetta alla classifica, mentre la Salernitana cerca punti per uscire da una situazione difficile. Sarà una sfida decisiva per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre.

Alle 15:00 si accendono i riflettori su "Zona Serie BKT", condotto da Alessandro Iori, che offrirà in tempo reale gli aggiornamenti delle partite pomeridiane. Tra queste, spicca al San Vito-Gigi Marulla lo scontro tra Cosenza e Mantova, con Andrea Calogero al commento. I calabresi, ultimi in classifica e affamati di punti, affrontano un Mantova imbattuto da tre turni, ma ancora a secco di vittorie fuori casa.

Contemporaneamente, al Benito Stirpe, il Frosinone ospita la Cremonese con la telecronaca di Giorgio Basile. I ciociari cercano di allontanarsi dalle zone basse della classifica, mentre i grigiorossi puntano a rilanciarsi dopo un finale di 2024 incostante. Al Barbera, invece, il Palermo sfida il Modena con Ricky Buscaglia alla telecronaca. I rosanero sono in piena crisi, mentre il Modena, guidato da Paolo Mandelli, mira a consolidare la propria posizione playoff. Al Mapei Stadium, la Reggiana affronta il Bari, con Marco Calabresi al commento. Gli emiliani cercano di proseguire la loro striscia positiva, mentre i pugliesi vogliono costruire sul recente successo contro lo Spezia. A La Spezia, il Picco ospita la sfida tra Spezia e Juve Stabia, raccontata da Lorenzo Del Papa. I liguri sperano di rilanciarsi, ma le Vespe, autrici di alcune sorprese, vogliono continuare a stupire. Sempre alle 15:00, il Sudtirol affronta il Catanzaro al Druso con la telecronaca di Federico Zanon. I calabresi puntano a replicare la vittoria dell'andata, ma il Sudtirol, guidato da Fabrizio Castori, vuole uscire dalla zona retrocessione con una prestazione convincente.

Alle 17:15, il Cesena sfida il Cittadella al Manuzzi, con Riccardo Mancini al commento. Gli emiliani cercano disperatamente di interrompere il loro periodo negativo, mentre il Cittadella, reduce da tre vittorie consecutive, vuole consolidare la propria posizione di alta classifica. La partita sarà trasmessa gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN. La giornata si chiuderà alle 19:30 con lo scontro tra Brescia e Sampdoria al Rigamonti, narrato da Gabriele Giustiniani. Entrambe le squadre, in piena crisi, cercano disperatamente una vittoria per risalire in classifica. La Samp punta a vendicare la sconfitta dell'andata, mentre il Brescia confida nel fattore campo per rilanciarsi.

Il posticipo di lunedì 13 gennaio, alle 20:30, vedrà in campo Pisa e Carrarese nel derby toscano. Giovanni Marrucci commenterà la sfida, con il Pisa che punta alla promozione diretta e la Carrarese che cerca di continuare a stupire. Sarà una partita ad alta tensione e dal grande significato per entrambe le formazioni.

DOMENICA 12 GENNAIO 2025

ore 12:30 Serie B 21a Giornata: Salernitana vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Nell'ultima trasferta i neroverdi hanno rallentato la propria fuga in testa alla classifica perdendo malamente a Pisa, ma l'obiettivo per i ragazzi di Grosso è chiaro e anche all'Arechi cercano i tre punti. I campani sono in difficoltà, non vincono da inizio dicembre e nel 2025 vogliono cambiare rotta: come finirà?



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Cosenza vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Un buon inizio per entrambe ha un po' illuso i rispettivi tifosi. Il Cosenza è lentamente scivolato invece fino all'ultimo posto, complice la penalizzazione, ma già contro il Mantova di Possanzini cerca punti per la risalita. I virgiliani non hanno mai vinto in trasferta, ma sono rimasti imbattuti nelle ultime tre: come finirà?



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Frosinone vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Una vittoria nelle ultime quattro giornate pur restando imbattuta e le prime tre sono scappate via. La Cremonese ha chiuso il 2024 in apnea e dallo Stirpe cerca punti per riprendere la marcia verso i primi posti. I ciociari sono reduci da quattro punti nelle ultime due gare e vogliono lasciare la zona bollente di classifica: come finirà?



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Palermo vs Modena (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La cura Mandelli ha rivitalizzato il Modena che dal suo arrivo in panchina è ancora imbattuto e si è riavvicinato alla zona playoff. Al contrario il Palermo ha perso quattro delle ultime cinque partite e la contestazione dei tifosi è forte e chiara. La gara d'andata ha visto un clamoroso 2-2 in rimonta per i canarini: come finirà stavolta?



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Reggiana vs Bari (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

I successi contro Juve Stabia e Mantova hanno permesso agli emiliani di chiudere bene il 2024, ma ora al Mapei Stadium arriva il Bari che contro lo Spezia ha ottenuto quella vittoria di prestigio che gli mancava per ambire a qualcosa di meglio. Il 2-2 dell'andata maturato nel finale è una ferita aperta per i pugliesi: come finirà stavolta?



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Spezia vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La famiglia Esposito, con Francesco Pio e Salvatore, all'andata ha fatto festa con entrambi i fratelli in gol in un 3-0 senza storia. Un girone dopo la classifica di entrambe è più che buona, ma i liguri hanno rallentato sul finale di 2024 e per non lasciar scappare le prime due della classe cercano i tre punti al Picco: come finirà?



ore 15:00 Serie B 21a Giornata: Sudtirol vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

All'andata non c'è stata storia con la doppietta di Iemmello a sigillare il 3-0 per i calabresi. Il centravanti giallorosso ha deciso anche la sfida della passata stagione al Druso, ma la formazione di Fabrizio Castori ha tutta la voglia di lasciare la zona bassa di classifica in questo 2025 e cerca una prestazione importante: chi vincerà?



ore 17:15 Serie B 21a Giornata: Cesena vs Cittadella (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

Tre sconfitte nelle ultime tre gare del 2024, tutte senza segnare. Il Cesena di Mignani spera di svoltare con il nuovo anno e al Manuzzi arriva il Cittadella che, al contrario, ha infilato tre vittorie di fila risalendo la classifica. All'andata gli emiliani si sono imposti 2-0: chi vincerà stavolta?



ore 19:30 Serie B 21a Giornata: Brescia vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Entrambe sono partite con altre ambizioni, entrambe hanno visto degli esoneri in panchina ed entrambe non vincono da parecchio. Al Rigamonti Brescia e Sampdoria si sfidano per uscire prima dell'avversaria dalla crisi, ma non sarà semplice. All'andata fu decisiva la rete di Bjarnason per le Rondinelle: come finirà stavolta?

LUNEDI 13 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 21a Giornata: Pisa vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il 2025 di Pisa e Carrarese si apre con il derby e con la voglia per i ragazzi di Pippo Inzaghi di vendicare la sconfitta dell'andata ad opera di Bouah al novantesimo. I nerazzurri si stanno giocando la promozione diretta nel massimo campionato, ma i gialloblù hanno chiuso alla grande il 2024: come finirà?

