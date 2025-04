Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie C NOW, in occasione della 37a giornata di campionato, si fa in tre, con le gare di ogni girone in contemporanea e in diretta integrale su Sky e in streaming su NOW anche con la modalità Diretta Gol, per non perdere neanche un’emozione durante un turno decisivo in chiave promozione e playoff. Si parte venerdì 18 aprile con il girone A, che scenderà in campo alle 20. Dal Menti di Vicenza, dove i biancorossi riceveranno la Triestina, all&...