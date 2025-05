Serie B 2024/25 - Diretta DAZN Recupero 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Martedì 13 maggio alle ore 20:30 l’Arena Garibaldi farà da cornice al recupero della 34ª giornata di Serie BKT tra Pisa e Cremonese, ultima gara della regular season, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. Il Pisa, già certo della promozione in Serie A dopo 34 anni di assenza, scenderà in campo per celebrare con i propri tifosi una stagione straordinaria, culminata con un prestigioso secondo posto. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Südtirol, i nerazzurri vorranno chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. La Cremonese, invece, arriva all’appuntamento con l’entusiasmo del successo ottenuto contro lo Spezia: una vittoria che ha ridotto a soli due punti il distacco dai liguri. In palio c’è il terzo posto in classifica, fondamentale in vista dei playoff. Si preannuncia una sfida intensa e combattuta.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - Recupero 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Martedì 13 maggio 2025 si gioca il recupero della 34ª giornata di Serie B e DAZN, trasmetterà alle 20:30 in diretta tutte le partite del turno. Si parte con Zona Serie BKT, il programma condotto da Alessandro Iori che permette di seguire in contemporanea e senza perdere neanche un’azione tutti gli incontri decisivi per la corsa playoff, la salvezza e la promozione.

Tra le sfide più attese spicca Brescia vs Reggiana, telecronaca di Lorenzo Del Papa: le due squadre sono separate da appena tre punti e si giocano una grossa fetta di permanenza. All’andata vinsero gli emiliani, ma ora al Rigamonti sarà un vero dentro o fuori. Al Tombolato va in scena un autentico spareggio salvezza: Cittadella e Salernitana sono appaiate a 39 punti al penultimo posto e si affrontano per evitare il baratro. In telecronaca Federico Zanon per una gara in cui perdere potrebbe equivalere a una retrocessione diretta. Partita delicatissima anche a Castellammare, dove Juve Stabia ospita la Sampdoria (telecronaca di Marco Calabresi): le Vespe puntano al quinto posto per garantirsi la semifinale playoff in casa, mentre per i blucerchiati ogni punto potrebbe fare la differenza per non retrocedere.

A Mantova, al Martelli, sfida da non sbagliare tra i padroni di casa e il Catanzaro. Andrea Calogero racconterà una gara in cui i virgiliani hanno bisogno di un solo punto per evitare i playout, mentre i giallorossi devono blindare il sesto posto. Emilia-Romagna protagonista con il derby tra Modena e Cesena, telecronaca di Orazio Accomando. I padroni di casa sono già salvi, ma i bianconeri vogliono migliorare la propria posizione playoff per giocare in casa lo spareggio. Il Barbera si prepara a una nuova notte da sogno: Palermo vs Carrarese, in diretta con la voce di Riccardo Mancini. I rosanero, reduci dal successo col Frosinone, puntano a chiudere tra le prime sei per guadagnare il fattore campo nei playoff. I toscani, invece, sono già certi della salvezza.

All’Arena Garibaldi sarà festa grande per la promozione del Pisa di Pippo Inzaghi, che affronterà la Cremonese in diretta gratuita su dazn.com, telecronaca di Ricky Buscaglia. I grigiorossi però vogliono il terzo posto per affrontare la semifinale playoff con più vantaggi. Al Mapei Stadium il Sassuolo, già certo della promozione, saluterà il suo pubblico contro il Frosinone, che ha bisogno di punti salvezza. Racconterà la gara Dario Mastroianni. Sfida senza appello anche al Picco, dove lo Spezia, già qualificato alla semifinale playoff, affronta il Cosenza, matematicamente retrocesso. In telecronaca Edoardo Testoni. Chiude il programma Südtirol vs Bari, diretta dal Druso con la voce di Giorgio Basile: entrambe in corsa per un posto ai playoff, si giocano tutto negli ultimi 90 minuti della stagione regolare.

MARTEDI 13 MAGGIO 2025

ore 20:30 Serie B Recupero 34a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Tre punti separano le due squadre in classifica con le Rondinelle attualmente fuori dalla zona calda, ma solo per differenza reti. Nella bagarre per evitare la retrocessione la sfida del Rigamonti mette in palio punti fondamentali. All'andata si sono imposti gli emiliani: chi vincerà stavolta?



Telecronaca: Federico Zanon

Al Tombolato la sfida tra Cittadella e Salernitana è un vero e proprio spareggio salvezza tra due squadre appaiate al penultimo posto a quota 39 punti, Vincere potrebbe non bastare per salvarsi, ma sicuramente sarebbe una condanna per la squadra sconfitta: come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

La salvezza della Sampdoria passa dalla delicata trasferta di Castellammare contro le Vespe in piena corsa per il quinto posto che vorrebbe dire semifinale del playoff da giocare in casa. Per i blucerchiati una situazione delicata in cui il pareggio potrebbe anche non bastare per evitare la retrocessione: come finirà?



Telecronaca: Andrea Calogero

Sfida ricca di spunti quella del Martelli tra Mantova e Catanzaro. Da una parte ai virgiliani basta un punto per essere sicuri di evitare anche i playout, dall'altra i giallorossi devono difendere almeno il sesto posto per giocare in casa lo spareggio playoff: come finirà?



Telecronaca: Orazio Accomando

Il Modena è già salvo, ma un derby è sempre un derby e questo emiliano-romagnolo non fa differenza. Il Cesena arriva al Braglia con la qualificazione ai playoff già conquistata ma con la possibilità di conquistare un piazzamento utile a giocare lo spareggio in casa: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Con la vittoria contro il Frosinone il Palermo può continuare a sognare la promozione contro una Carrarese già salva. Al Barbera i rosanero proveranno a chiudere tra le prime sei per giocarsi lo spareggio playoff in casa: come finirà?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com ]

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Festa grande all'Arena Garibaldi dove i nerazzurri di Pippo Inzaghi saranno premiati per la promozione raggiunta. Ospite dell'ultima partita la Cremonese che può ambire alla terza piazza, ma già con la semifinale playoff in tasca: chi vincerà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Al Mapei il Sassuolo saluta i propri tifosi dandosi appuntamento per la prossima stagione in Serie A. Ad affrontare la squadra allenata da Grosso c'è il Frosinone, in cerca di punti per garantirisi la salvezza. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento al Picco dove lo Spezia ospita il Cosenza ormai retrocesso. I padroni di casa parteciperanno direttamente alla semifinale dei playoff: come finirà questa sfida?



Telecronaca: Giorgio Basile

Solo 3 punti a disposizione per l'ultimo turno di campionato della serie cadetta. Al Druso il Südtirol ospita il Bari per una sfida che può valere i playoff: chi avrà la meglio?

