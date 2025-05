DAZN, copertura speciale per la notte Scudetto con una serata evento tra Napoli e Como

DAZN si prepara a vivere e raccontare venerdì sera in esclusiva le due partite decisive per l’assegnazione dello scudetto grazie a un dispiegamento di forze che abbraccia due stadi, due città simbolo del calcio italiano e una squadra editoriale di altissimo profilo. Napoli e Inter: due squadre, due ambienti diversi ma ugualmente carichi di aspettative e significato, in una serata che si annuncia storica.

A Napoli, uno degli epicentri emotivi della serata, la telecronaca di Napoli-Cagliari sarà curata da Pierluigi Pardo, una delle voci più riconoscibili del calcio italiano, affiancato al commento tecnico da Marco Parolo, ex centrocampista della Nazionale e oggi volto affidabile dell’analisi tattica. A bordo campo, a raccogliere le impressioni dal vivo e a restituire il clima dello stadio Maradona, ci saranno Diletta Leotta e Ciro Ferrara, ex difensore e simbolo della città partenopea, chiamato a interpretare in diretta le sensazioni della squadra e del pubblico.

Contemporaneamente, dall’altra parte d’Italia, a Como, immersi in uno scenario suggestivo affacciato sul lago, la telecronaca di Como-Inter sarà firmata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Emanuele Giaccherini, altro ex azzurro, pronto a offrire il proprio punto di vista tecnico e umano in una partita che può decidere un’intera stagione.

Il direttore editoriale di Dazn, Michele Dalai, alla Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli della serata speciale, definendola «la grande notte del titolo», e sottolineando l’unicità del format. Il racconto prenderà il via già alle 19.30 con un prepartita innovativo, costruito con una doppia conduzione in diretta dai due campi, senza passare da uno studio centrale fisso, per evitare quella distanza emotiva e logistica che spesso separa l’evento dal suo racconto. In particolare, Diletta Leotta da Napoli e Marco Russo da Como si alterneranno alla guida della trasmissione, entrando uno nella diretta dell’altro e dando vita a una narrazione incrociata che rappresenta una vera e propria novità nel panorama televisivo sportivo italiano.

Le due partite avranno poi ognuna un proprio canale dedicato, ma con un’interazione continua e fluida tra i due flussi, creando così una sinergia narrativa che permetterà agli spettatori di vivere in tempo reale le emozioni che scaturiscono da entrambi gli stadi, in un “palleggio” costante di immagini, suoni, volti e stati d’animo. Dalai ha spiegato che probabilmente in apertura ci sarà un naturale sbilanciamento emotivo tra i due campi, ma questo renderà ancora più autentica e appassionante l’esperienza, perché rifletterà in tempo reale la tensione e la gioia che solo il calcio può regalare. Per chi invece desidera seguire contemporaneamente tutto ciò che accade su entrambi i fronti, sarà disponibile come di consueto “Zona Gol” su un terzo canale, un contenitore pensato per aggiornare in tempo reale sulle azioni più importanti, i gol, le occasioni e gli sviluppi decisivi, con una regia dinamica capace di passare da un campo all’altro in base agli eventi, mantenendo alta l’adrenalina minuto per minuto grazie alle voci di Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.

Al termine delle partite, il racconto continuerà con Giorgia Rossi alla guida di uno show dedicato alla celebrazione dello scudetto, con collegamenti in diretta dal campo della squadra vincitrice, immagini esclusive della festa, interviste a caldo ai protagonisti e i commenti puntuali dei talent presenti in studio. Come ha dichiarato lo stesso Michele Dalai, «con le nove partite in contemporanea abbiamo già ottenuto una performance molto bella», ma questa volta l’obiettivo è superarsi, offrendo una copertura senza precedenti per un finale di stagione che già adesso promette di restare nella memoria del calcio italiano.