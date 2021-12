Processo di refarming DTT riprende dal 3 gennaio in gran parte del Nord Italia

Si è concluso regolarmente il processo di refarming in Sardegna: avvenuto tra il 15 novembre e il 2 dicembre u.s. secondo le tempistiche previste, l’ultima data che coinvolgerà la regione è fissata per il 4 gennaio 2022 quando verrà effettuata la riorganizzazione delle frequenze relative ai principali canali RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News).

I telespettatori sardi dovranno quindi eseguire nel pomeriggio del 4 gennaio la risintonizzazione del proprio Tv o decoder per agganciare le frequenze ricollocate e visualizzare correttamente questi canali.

La prossima tappa del processo di refarming coinvolgerà invece gran parte delle regioni del Nord Italia così come stabilito dalla determina direttoriale del 6 dicembre 2021 che individua il calendario per le aree 2 e 3.

In particolare, in queste aree la riorganizzazione delle frequenze inizierà il 3 gennaio p.v. e si concluderà il 14 marzo 2022. A fare da apripista sarà la Valle d’Aosta, seguita subito dopo dal Piemonte. Il processo proseguirà poi coinvolgendo Bolzano, Trento, Belluno, parte delle province della Pianura padana Veneta e Friuliana, mentre saranno interessate per ultime le province di Forlì, Cesena e Rimini.

Il calendario con le date di dettaglio relative alle operazioni di refarming nei singoli comuni interessati sarà disponibile a breve nella pagina dedicata.