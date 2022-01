Speciale Digitale Terrestre 2021 | Movimenti mux DVB-T, canali DTT LCN, frequenze, test

Su Digital-News (www.digital-news.it) e sul nostro Forum (www.digital-forum.it) , abbiamo seguito e segnalato passo dopo passo tutti i movimenti registrati (canali nuovi, spostamenti di frequenze, di numerazioni LCN, trasmissioni test, ecc...) durante il 2021 nelle frequenze del digitale terrestre (nazionali e i principali mux interregionali/locali). Grazie ad un riassunto preparato da Alessandro Pastorello vogliamo ripercorrere tutto il cammino di quanto accaduto negli ultimi 12 mesi certi che anche nel 2022 non mancheranno certo di regalarci novità e situazioni interessanti.

GENNAIO 2021

01.01.2021

News: Nella serata di ieri, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato trasmesso in simulcast dai seguenti canali: "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 3, "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 3, "Rete4" LCN 4, "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5" LCN 5, "Canale5 HD" LCN 5/505, "LA7" LCN 7, "TV2000" LCN 28, "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "Rai News 24" LCN 48, "Sky TG24" LCN 50, "TGCOM24" LCN 51, "GIORNALE RADIO" LCN 262, "RADIO ZETA" (HD) LCN 266, "TeleGenova" LCN 290, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502, "Rai 3 HD" LCN 503, "LA7 HD" LCN 507 e "Rai Radio2" (radiovisione). A differenza degli anni scorsi, quest'anno era trasmesso in HD Nativo anche sugli altri canali.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Dalla giornata di ieri il canale risulta senza logo di rete.

Mux TIMB3: A mezzanotte sono stati eliminati i canali "TV8 provvisorio" (senza LCN), "TV8 provvisorio" (senza LCN), "TV8 provvisorio" (senza LCN), "TV8 On Demand provvisorio" (senza LCN) e "TV8 News On Demand provvisorio" (senza LCN). Sui tre canali "TV8 provvisorio" era presente un cartello che avvisava del cambio frequenza. Ricordiamo che il canale "TV8" LCN 8 è visibile tramite il Mux Mediaset1.

Mux ReteA1: A mezzanotte sono stati eliminati i canali "cielo provvisorio" (senza LCN) e "Sky TG24 provvisorio" (senza LCN). Sui due canali era presente un cartello che avvisava del cambio frequenza. Ricordiamo che i canali "Cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50 sono visibili tramite il Mux Mediaset1.

Mux Canale Italia: Fine delle trasmissioni per il canale "GALAXY TV 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Il canale risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179. Il canale inoltre, è stato rinominato in "ITALIA TV 2" LCN 170. Il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) però, è regolarmente in onda nel Mux Canale Italia 2, anche se senza numerazione LCN. Nel Mux Canale Italia quindi, ci sono due canali con lo stesso identificativo che occupano due numerazioni differenti: la LCN 170 e la LCN 179.

Mux Canale Italia: Novità per "CANALE ITALIA 83" LCN 83. Nella serata di ieri, in occasione del Capodanno, il logo di rete e l'orologio sono stati notevolmente ingranditi.

Mux TIMB2 + Mux Locali: Novità per "BOM Channel" LCN 68, "RADIO JUKEBOXTV" LCN 192 in Piemonte e "La grande Italia" LCN 254. In occasione del Capodanno, le tre emittenti hanno trasmesso lo stesso programma in simulcast! I canali "BOM Channel" e "La grande Italia" hanno infatti ritrasmesso la programmazione di "RADIO JUKEBOXTV" (Piemonte). Più precisamente, il canale "La grande Italia" ha ritrasmesso la programmazione di "RADIO JUKEBOXTV" (Piemonte), e il canale "BOM Channel" ha ritrasmesso la programmazione di "La grande Italia". Dalla tarda serata però, sul canale "La grande Italia" è stato erroneamente aggiunto il logo di rete in sovraimpressione. Di conseguenza il logo di "La grande Italia" era visibile anche sul canale "BOM Channel"!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 160" LCN 160. Nella serata di ieri in occasione del Capodanno, il canale ha trasmesso la programmazione di "CIBOR PORT - LA TV DEI PORTI E DEI MARI ITALIANI" / "ITALIAN TELEVISION NETWORK". La stessa cosa è avvenuta sul canale "Italia 160" (senza LCN) presente nel Mux Canale Italia 2 Piemonte Ch 24.

Mux ReteA2: Novità per "ORLER TV" LCN 144. In occasione del nuovo anno, durante alcune televendite è presente in basso a sinistra la scritta "Buon Anno".

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux Canale Italia: Novità per "CANALE ITALIA 83" LCN 83. Il logo di rete e l'orologio sono ora nelle proporzioni 16:9.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 165" LCN 165. Dalla giornata odierna, sul canale è partita una nuova programmazione. Anche il logo di rete è stato modificato e risulta ora posizionato nettamente più in basso. Inoltre, il logo di rete risulta più grande e più largo.

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62. A mezzanotte è partita la nuova programmazione di DONNA TV, targata GoldTV. In onda infatti, sono presenti alcune produzione di GoldTV e di Alma Media. Anche la pubblicità risulta ora differente ed è gestita da GoldTV come su "ALMA TV" LCN 65. Sul canale inoltre, sono stati rinnovati alcuni bumper di rete. Segnaliamo però una curiosità/stranezza. Sul sito https://www.grupposciscione.it/ è curiosamente presente lo streaming di DonnaTV. Questo streaming però, risulta differente rispetto allo streaming presente sul sito di DonnaTV e sul canale 62 del digitale terrestre. Su questa "versione" sono presenti tre programmi in loop, collegati comunque al gruppo GoldTV, e il tutto è trasmesso nell'errato formato 16:9 pillarbox. In alto a destra è presente lo stesso identico logo di rete di "DONNA SPORT TV" (DONNA TV).

02.01.2021

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Dalla giornata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux ReteA2: Novità per "CHANNEL 24" LCN 130. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "TELEMARKET".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il Tg2 in onda sui canali "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Dall'edizione di ieri sera alle ore 20.30, il telegiornale ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo logo e una nuova sigla.

Mux TIMB3: Aggiunto il canale "RadioItaliaTV HD" LCN 570. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RadioItaliaTV" LCN 70. Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570 canale presente nei Mux Locali. Il canale abbandonerà a breve i Mux Locali. Da digital-forum apprendiamo inoltre che a breve, il canale in HD approderà in Nazionale! Segnaliamo infine una curiosità: in alto a sinistra si intravede leggermente parte del logo di rete che è posizionato in alto a destra.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg2" in onda sui canali "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. La sigla di chiusura è stata leggermente modificata.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg2 Lis" in onda sui canali "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Dalla giornata odierna il Tg Lis ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo logo e una nuova sigla.

Mux locali: Eliminato il canale "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Si è così risolto il conflitto LCN con il canale "RadioItaliaTV HD" LCN 570 recentemente aggiunto nel Mux TIMB3. A breve il canale tornerà a essere trasmesso in HD sul digitale terrestre?

Mux Locali: Eliminata l'emittente radiofonica "RadioItaliaTrend" LCN 717. L'emittente radiofonica non è più trasmessa sul digitale terrestre.

03.01.2021

Mux Locali + Mux Retecapri: Nella serata di ieri il canale "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177 è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset5: Alle ore 06.00 di questa mattina sono cessate le trasmissioni del canale "Cinema Christmas" LCN 472. Al suo posto è ritornato il canale "Sky Sport Uno HD" LCN 472.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato modificato per la terza volta!

04.01.2021

News: Novità per "Discovery+" servizio OnDemand del gruppo Discovery. La partenza del nuovo servizio OnDemand che sostituirà "dPlay" / "dPlayPlus" è stato rinviato al 6 Gennaio 2021. Inizialmente doveva partire il 4 Gennaio 2021.

Mux Locali: Problemi tecnici per "GIORNALE RADIO" LCN 262. In mattinata era presente in sovraimpressione un doppio logo di rete, anche se tagliato in buona parte. In seguito il problema è stato risolto.

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36. Di recente il logo "HD" e la grafica posizionata in alto a destra sono stati leggermente modificati e risultano ora posizionati leggermente più in alto. La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. Di recente l'orologio presente sotto al logo di rete è stato leggermente modificato. Anche il logo di rete è stato leggermente modificato. La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 165" LCN 165. Sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Sopra al logo di rete è stata aggiunta la scritta "BUON 2021". In basso a sinistra invece, è stato aggiunto un addobbo in occasione della festa dell'epifania.

05.01.2021

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il Tg2 in onda su "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. La grafica in sovraimpressione è stata leggermente modificata.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1 + Mux Mediaset2: Novità per l'applicazione HbbTV presente sui canali free del gruppo Discovery "NOVE" LCN 9, "Real Time" LCN 31, "Food Network" LCN 33, "GIALLO" LCN 38, "K2" LCN 41, "frisbee" LCN 44, "DMAX" LCN 52, "HGTV - Home&Garden" LCN 56 e "Motor Trend" LCN 59. Con la partenza di Discovery+, l'applicazione HbbTV ha cambiato nome/logo e grafica da "dplay" a "discovery+". La stessa cosa è avvenuta sul satellite, a esclusione di "Food Network HD" che non ha l'applicazione HbbTV.

Mux TIMB2: Eliminato il canale "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il canale risultava inattivo (canale dati) da alcuni mesi.

06.01.2021

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. In giornata il canale ha ritrasmesso la diretta di "Radio Wlady Show" da "RADIO JUKEBOXTV" (Piemonte) LCN 192 in Piemonte.

Mux TIMB1: Novità per "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258. Sotto al logo di rete è stato aggiunto l'orologio. La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

07.01.2021

News: Con la fine delle festività natalizie, sui vari canali nazionali e locali, stanno tornando in sovraimpressione i normali loghi di rete. In alcuni casi, sono tornati anche i normali bumper di rete.

Mux TIMB3: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70. Con il ritorno del "normale" logo di rete, in alto a sinistra non si intravede più parte del logo.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nella serata di ieri sul canale è stato trasmesso un programma con il logo di "Canale Europa TV".

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Galaxy Tv 2" (senza LCN). Sul canale non è più in onda la programmazione di "ITALIA TV 1". Al suo posto è ora presente la programmazione di "ITALIA TV 3". La programmazione di "ITALIA TV 1" quindi, sembrerebbe cessata.

08.01.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Sul canale risultava assente il logo di rete "nazionale" in alto a sinistra. Di conseguenza era presente esclusivamente il logo di TopCalcio24 posizionato in basso a destra. Durante la pubblicità infatti, il canale risultava senza logo di rete. In seguito dopo alcuni problemi tecnici, è stato reinserito il logo "nazionale" in alto a destra che risulta sovrapposto al logo "locale".

Mux 4 Rai: Novità per "Rai Sport + HD" LCN 57. Dalla giornata di ieri, i "normali" bumper di rete sono trasmessi in HD Nativo. In precedenza (fino al 7 Dicembre 2020), risultavano in upscale.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Dalla giornata di ieri, i "normali" bumper di rete sono trasmessi in HD Nativo. In precedenza (fino al 7 Dicembre 2020), risultavano in upscale.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2 HD" LCN 502. Dalla giornata di ieri, i "normali" bumper di rete sono trasmessi in HD Nativo. In precedenza (fino al 7 Dicembre 2020), risultavano in upscale.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata di ieri, i "normali" bumper di rete sono trasmessi in HD Nativo. In precedenza (fino al 7 Dicembre 2020), risultavano in upscale.

09.01.2021

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso in prima e seconda serata la programmazione de "La grande Italia". Di conseguenza il canale "La grande Italia" LCN 254 presente nei Mux Locali, ha trasmesso per diverse ore senza logo di rete. Tra la programmazione trasmessa, segnaliamo quella di "Radio News". Inoltre, sul canale "BOM Channel" sono stati trasmessi alcuni bumper e promo di rete de "La grande Italia".

10.01.2021

Mux Locali: Nella serata di ieri il canale "La grande Italia" LCN 254 ha nuovamente ritrasmesso la programmazione di "RADIO JUKEBOXTV" (Piemonte) LCN 192 in Piemonte. Il canale ha trasmesso senza logo di rete. Nonostante questo però, il programma non era in onda in nazionale anche su "BOM Channel" LCN 68 canale presente nel Mux TIMB2.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265 canale presente nel Mux TIMB2 Ch 55 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). In serata sul canale è stata trasmessa per alcuni minuti una curiosa schermata. In seguito dopo uno switch, è tornata regolarmente in onda la radiovisione del canale.

11.01.2021

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Le dirette televisive non sono più in onda dalle ore 12.00 alle ore 00.00. Da alcuni giorni infatti, le dirette sono in onda dalle ore 09.00 alle ore 00.00! Durante le repliche e/o i documentari però, è presente in sovraimpressione il "vecchio" messaggio che indica le dirette dalle ore 12.00 alle ore 00.00.

Mux Locali: Aggiunto il canale "WNC MARIA VISION" LCN 246. In alcune regioni risultava senza numerazione LCN.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg3" in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dall'edizione delle ore 19.00, il canale ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo studio, una nuova sigla e un nuovo logo.

12.01.2021

Mux TIMB2: Novità per "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. L'orologio presente sotto al logo di rete è stato leggermente modificato. La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Italia1 HD" LCN 6/506. In mattinata risulatava assente alla destra del logo di rete il loghetto "HD". Dopo il telegiornale, il loghetto HD è stato correttamente riaggiunto.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg3 Linea Notte" in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla tarda serata di ieri, il Tg3 Linea Notte ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo studio, una nuova sigla e un nuovo logo.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg3" (da Milano) in onda alle ore 12.00 su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata odierna, il Tg3 (da Milano) ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo studio, una nuova sigla e un nuovo logo.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg3 Fuori Tg" in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata odierna, il Tg3 Fuori Tg ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo studio, una nuova sigla e un nuovo logo.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg3 LIS" in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata odierna, il Tg3 LIS ha adottato una nuova veste grafica, un nuovo studio, una nuova sigla e un nuovo logo.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. In serata, al termine delle anticipazioni del Tg1, è curiosamente apparsa per un istante una schermata con delle barre verticali colorate con scritto "RAI-Tg1 SAXA2 Tel.79735*6*7 o 79741*2 -18dBFS Source 16:9 1080i50 VALID (Video Audio Lineup & ID) WWW.TG1.RAI.IT @TG1RAIOFFICIAL".

13.01.2021

Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57. Nella serata di ieri, sotto al logo di rete era curiosamente presente due volte la scritta "Diretta". Una delle due scritte, non era perfettamente allineata al logo di rete. In seguito una delle due scritte è stata eliminata. L'emissione di "Rai Sport + HD" è quindi ora diversificata rispetto a quella di "Rai Sport" LCN 58 canale presente nel Mux 2 Rai? Durante questi problemi infatti, sul canale "Rai Sport" LCN 58 non è mai apparsa la doppia scritta "Diretta". Con il programma successivo però, la scritta "Diretta" è tornata nella solita posizione.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 165" LCN 165. Nella serata di ieri il canale risultava senza logo di rete. In mattinata però, il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Il canale ritrasmette ora la programmazione di "Italia 8 Canale 78" (Nord-Ovest). Per coprire il logo di rete di "Italia 8 Canale 78", viene curiosamente aggiunta una tendina elettronica. Nonostante la tendina elettronica però, il logo di "Italia 8 Canale 78" si intravede comunque.

Mux Locali: Problemi tecnici per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux ReteA2: Novità per "LINEA ITALIA" LCN 140. Da alcuni giorni la programmazione di "TeleMarket" è in onda anche su questo canale dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Aggiunto il canale "duckTV" LCN 4309.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Aggiunto il canale "Clubbing TV" LCN 4464.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Aggiunto il canale "Sofy.tv" LCN 4508.

14.01.2021

Mux Retecapri: Novità per "Radio California TV" visibile in streaming tramite il canale e l'applicazione HbbTV di "TRY HBBTV" (senza LCN). Di recente il canale ha adottato un nuovo logo di rete.

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Nella serata di ieri è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 121" LCN 121. Sul canale non è più presente per buona parte della giornata la programmazione di "TeleMarket"! La programmazione di TeleMarket quindi, è ora in onda esclusivamente sui canali del gruppo GoldTV "LA 4 ITALIA" LCN 129, "CHANNEL 24" LCN 130 e "LINEA ITALIA" LCN 140. Su ciascun canale la programmazione è in onda in determinate fasce orarie.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. In mattinata durante il programma "Elisir", l'audio dei due canali risultava molto basso.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Gulp" LCN 42. Durante i programmi in replica, sotto al logo di rete viene curiosamente aggiunta la scritta "Replica".

Mux Canale Italia 2: Eliminati i canali "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Lazio), "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) e "Canale Italia 3 Extra". Inoltre, sono state eliminate anche le emittenti radiofoniche "Radio Canale Italia", "Radio Canale Italia", "Volami Nel Cuore" e "Volami Nel Cuore". Tutti i canali tv/radio eliminati risultavano senza numerazione LCN. Il canale "Canale Italia 3 Extra" ha così cessato le trasmissioni. I canali "locali" sono ora visibili solo nelle proprie regioni.

15.01.2021

News: Novità per il canale "Deluxe Lounge HD" LCN 4453, visibile tramite il servizio streaming di Samsung TvPlus. Segnaliamo che il canale trasmette alcuni contenuti in HDR.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "VH1" LCN 67. In sovraimpressione è stato riaggiunto il "vecchio" logo di rete fisso. Il "nuovo" logo di rete animato però, lo sovrappone. Di conseguenza, a causa delle animazioni del "nuovo" logo, si intravede saltuariamente il "vecchio" logo di rete.

16.01.2021

Mux Mediaset5 + Mux Mediaset1: Novità per "Sky Uno" LCN 455 e "Sky Atlantic" LCN 456. Dalla giornata di ieri, i due canali hanno adottato un nuovo logo di rete.

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito ed è stato leggermente riposizionato.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito ed è stato leggermente riposizionato.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito ed è stato leggermente riposizionato.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 150" LCN 150. Il canale non è più trasmesso in MPEG-2 SD. Il canale è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il bitrate video del canale inoltre, è passato da 0,80 Mbps a 0,60 Mbps. Il bitrate video di "ARTE ITALIA 125" LCN 125 invece, è stato alzato da 0,60 Mbps a 0,80 Mbps.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Nel pomeriggio il logo di rete è stato leggermente ingrandito ed è stato riposizionato.

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Nel pomeriggio il logo di rete è stato più volte modificato e con una novità! Il logo di "DONNASHOPPING CANALE 182" è stato riposizionato ed è stato leggermente ingrandito. In alto a destra però, è stato aggiunto anche il logo di "ERBEMEDICALI CHANNEL".

17.01.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Sul canale era presente un doppio logo di rete. In seguito è stato eliminato.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. In mattinata il canale ha curiosamente trasmesso le televendite di Erbemedicali con il logo di "Erbemedicali Channel" posizionato in alto a destra.

18.01.2021

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Come capita ormai di consueto ogni weekend, da 2/3 giorni il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito e riposizionato. Ecco un'immagine:

19.01.2021

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Il logo di rete è stato modificato in "BIKE HD". Nonostante il logo di rete però, il canale è trasmesso sempre in MPEG-4 (H264) SD. Il canale però, è possibile seguirlo in HD tramite lo streaming e tramite l'applicazione HbbTV SiSmart di "Sportitalia" LCN 60 canale presente nel Mux DFree.

Mux Locali + Mux Retecapri: In giornata il canale "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177 è tornato a trasmettere regolarmente.

20.01.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163. Prima del collegamento con le televendite del lotto, sul canale appare per alcuni secondi una schermata nera con scritto "DeckLink Duo 2 (2) PAL No video signal".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. I due canali hanno trasmesso per alcune ore senza logo di rete.

Mux Locali: Novità per "La 9" (senza LCN). Dal tardo pomeriggio il canale ha modificato il proprio logo di rete. In sovraimpressione infatti, non è più presente il logo di "LA 9" ma è ora presente il logo di "LA 9 NAZIONALE".

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Dal tardo pomeriggio il canale ha modificato il proprio logo di rete. In sovraimpressione infatti, non è più presente il logo di "LA 9" ma è ora presente il logo di "LA 9 NAZIONALE".

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Da questo pomeriggio il canale trasmette con un nuovo logo di rete.

21.01.2021

Mux Canale Italia: Fine delle trasmissioni per "ITALIA 154" LCN 154. Il canale risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "ITALIA 141" (Casa Italia 141) LCN 141. Con la banda liberata di ITALIA 154, il bitrate video di "ARTE ITALIA 124" LCN 124 è stato alzato da 0,60 Mbps a 0,80 Mbps. Il bitrate video di "ITALIA 126" LCN 126 è stato alzato da 1,00 Mbps a 1,20 Mbps. In alcuni Mux Locali, il bitrate video del canale locale presente (Canale Italia 11, Serenissima...) è stato alzato da 1,10 Mbps a 1,50 Mbps. La banda liberata da ITALIA 154 quindi, è stata ridistribuita ad altri tre canali. Il canale "Italia 154" (senza LCN) è ora visibile solo in alcune regioni dove è presente il Mux Canale Italia 2 (nazionale).

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Da alcuni giorni le dirette del canale sembrerebbero essere tornate ai soliti orari: 12.00 - 00.00.

Mux ReteA1: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "TELE MODA 168" LCN 169 e "LA 9" (LA 9 NAZIONALE) LCN 169. Sui due canali era presente un fermo immagine. Contemporaneamente, i canali "TELE MODA" (senza LCN) e "La 9" (La 9 Nazionale) (senza LCN) presenti nei Mux Locali, erano regolarmente in onda. In seguito i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Il logo di rete è stato ingrandito ed è stato riposizionato.

Mux DFree: Problemi tecnici per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255). Il canale è trasmesso erroneamente nel formato 4:3. Ecco un'immagine:

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante il programma "E' sempre mezzogiorno", il canale è andato improvvisamente a schermo nero per alcuni secondi. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255). Il canale è tornato a trasmettere correttamente nel formato 16:9.

22.01.2021

Mux Canale Italia 2: Eliminato il canale "Serenissima" (senza LCN), e "Italia 154" (senza LCN). Il canale "Italia 154" quindi, ha cessato le trasmissioni.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "Deejay TV" (HD) LCN 69. Sul canale è saltuariamente presente in sovraimpressione in basso a destra un pallino bianco.

Mux Canale Italia 2: Novità per il Mux Canale Italia 2! Il Mux ha cessato le trasmissioni! Sia in ambito locale che nazionale. Al posto del Mux Canale Italia 2 è ora presente il Mux Canale Italia (versione nazionale / provvisoria). Nel Mux sono presenti 32 canali. Tutti e 32 i canali hanno come identificativo "Canali Nazionali" (senza LCN). Di conseguenza nel Mux è presente il canale "Canali Nazionali" (senza LCN), seguito da altre 31 copie dello stesso canale! In onda è presente un cartello su sfondo azzurro/blu con scritto: "Se vuoi vedere le tv nazionali in alta qualità risintonizza! o fai risintonizzare il tuo televisore - Ti serve assistenza? chiama il numero verde 800 600 555". I canali del gruppo Canale Italia sono ora visibili esclusivamente tramite il Mux Canale Italia Piemonte Ch 53 da M.Ronzone (AL)! Il Mux è trasmesso con la seguente modulazione: QPSK I.G 1/4 FEC 3/4 per un totale di 7,46 Mbps. L'unico flusso audio/video presente nel Mux occupa 2,00 Mbps e 96 kbps mono per l'audio. Il cartello utilizza una risoluzione di 720x576i in MPEG-2 SD. Nel Mux ci sono 5,16 Mbps liberi.

Mux DFree: Problemi tecnici in serata per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Il canale è risultato per alcuni minuti a schermo nero. In sovraimpressione era presente esclusivamente il logo di "ERBEMEDICALI CHANNEL". In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma sempre con il solo logo di "ERBEMEDICALI CHANNEL".

23.01.2021

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete di "DONNASHOPPING CANALE 255".

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il logo di rete di "DONNASHOPPING CANALE 182" è stato nuovamente modificato.

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta senza logo di rete.

24.01.2021

Mux Locali: Novità per "RADIO JUKEBOXTV" LCN 192 in Piemonte e "La grande Italia" LCN 254. Nella serata di ieri è stato trasmesso l'appuntamento settimanale con Wlady "chiacchiere notturne". Nella serata di ieri, sotto al logo di rete è stato curiosamente aggiunto il logo del programma.

Mux TIMB2: Novità per "Vatican Media"! Di recente il logo di rete è stato leggermente modificato. Ecco un'immagine tratta dal canale "TV2000" LCN 28:

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1. Nella serata di ieri durante il documentario "Anne Frank - Vite parallele", il logo del programma/documentario si alternava saltuariamente con l'inedito logo "Rai Documentari" in basso a sinistra.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Nella serata di ieri durante il documentario "Anne Frank - Vite parallele", il logo del programma/documentario si alternava saltuariamente con l'inedito logo "Rai Documentari" in basso a sinistra.

Mux TIMB2: Novità per il Tg2000 in onda su "TV2000" LCN 28. Dalla giornata odierna, il Tg2000 ha adottato una nuova sigla, una nuova veste grafica, una nuova scenografia e un nuovo logo di rete. Il logo del Tg2000 insieme all'orologio è ora posizionato in basso a sinistra. Inizialmente il logo di rete posizionato in alto a destra risultava assente. Durante il telegiornale però, il logo è stato poi aggiunto. Ricordiamo che il canale è visibile via satellite (TivùSat e Sky) in HD Nativo.

25.01.2021

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. In mattinata sono stati riaggiunti in sovraimpressione i loghi di rete.

Mux TIMB2: Novità per il Tg2000 Flash in onda su "TV2000" LCN 28. Dalla giornata odierna, il Tg2000 Flash ha adottato una nuova sigla, una nuova veste grafica, una nuova scenografia e un nuovo logo. Il logo del Tg2000 Flash insieme all'orologio è ora posizionato in basso a sinistra. Durante il telegiornale il logo di rete è ora presente. Ricordiamo che il canale è visibile via satellite (TivùSat e Sky) in HD Nativo.

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. In tarda mattinata il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito, dopo uno switch il canale è tornato a trasmettere regolarmente, con il logo di "LA 9" e non più con il logo di "LA 9 NAZIONALE". La programmazione in onda però, era quella di Tele Moda 168! Poco dopo il canale è andato nuovamente a schermo nero ed è poi tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di LA 9.

Mux Locali: Novità per "La 9" (senza LCN). Nel tardo pomeriggio sul canale è stato riaggiunto il logo di rete. In sovraimpressione è nuovamente presente il logo di "La 9". Nei giorni scorsi invece, era presente il logo di "La 9 Nazionale".

Mux Canale Italia Provvisorio (ex Mux Canale Italia 2): Tutti e 32 i canali presenti nel Mux, risultano senza identificativo. Di conseguenza su alcuni decoder/tv questi canali non vengono più memorizzati se si risintonizza. Ricordiamo che in realtà il canale è solo uno, e gli altri 31 canali sono delle copie con gli stessi pid audio/video. In precedenza gli identificativi di tutti e 32 i canali era "Canali Nazionali" (senza LCN). Segnaliamo inoltre che tutti i canali sono ora privi anche del Provider Name. In onda è sempre presente il cartello che invita a risintonizzare.

26.01.2021

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale sono stati risolti i problemi tecnici! Da diversi mesi sotto alle immagini si intravedevano continue righe blu/gialle verticali. Di recente queste righe sono state eliminate e le immagini sono tornate a essere "pulite". La stessa cosa è avvenuta sul satellite (TivùSat).

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart disponibile sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. Di recente è stato eliminato lo streaming del canale "Be.Pi TV".

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62. Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi) a più giorni.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi) a più giorni.

27.01.2021

Mux TIMB2: Novità per il Tg2000 in onda sul canale "TV2000" LCN 28. La grafica del telegiornale è stata leggermente modificata e ora risulta subito alla destra del logo del Tg2000. Inizialmente risultava distaccata.

Mux TIMB2: Novità per il TgTg in onda sul canale "TV2000" LCN 28. Come è avvenuto per il Tg2000, anche il TgTg ha adottato una nuova sigla, una nuova veste grafica, un nuovo studio, una nuova scenografia e un nuovo logo.

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Dalla giornata di ieri, il logo di rete è stato leggermente riposizionato. Il logo di rete infatti, è stato spostato leggermente più in basso.

29.01.2021

Mux Canale Italia Provvisorio (ex Mux Canale Italia 2 Nazionale / Regionale): In mattinata è stato spento definitivamente il Mux Canale Italia Provvisorio (ex Canale Italia 2) in tutta Italia. In alcune zone era il Mux Canale Italia (passato ora su altra frequenza).

Mux Locali (Nord Italia): In giornata è stato aggiunto per breve tempo il canale "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale era trasmesso in MPEG-4 (H264) SD con la risoluzione di 720x576i. Il bitrate video si aggirava sui 200-300 kbps circa, mentre il bitrate audio si aggirava sui 64 kbps stereo. Alcuni decoder/tv prò, riportavano curiosamente come risoluzione 576p. In onda era presente un cartello con scritto: "Live Smart DTT - SMART TV il tuo canale sta per partire in streaming - Per vedere tanti nuovi contenuti gratuiti e a pagamento controlla che la tv sia collegata al wifi!". Sul canale era presente un'applicazione HbbTV. Appena sintonizzati sul canale infatti, si apriva un'applicazione con una schermata prevalentemente nera. In alto a destra era presente il logo di "P - PREMIO". A centro schermo sulla sinistra era presente la scritta "Premio". In alto al centro c'era una schermata con scritto "Live Smart TV". Premendo OK su questa finestra si apriva lo streaming di un canale con lo stesso cartello presente sul canale effettivo, ma con un sottofondo musicale differente. In sovraimpressione inoltre, erano presenti alcune scritte tecniche e/o di errore. Segnaliamo che per uscire dall'applicazione HbbTV era necessario cambiare sorgente sul televisore o spegnerlo. Poco dopo il canale è stato eliminato. Il logo di "Premio" ricorda molto quello di Premium Mediaset. Novità in vista sul digitale terrestre?

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, sono state effettuate delle prove tecniche di trasmissione in vista della partenza di "GO-TV CANALE 163" il prossimo 1 Febbraio! Tra le ore 16.00 e le ore 16.30 sono stati trasmessi alcuni promo di rete e alcuni spezzoni dei programmi che si vedranno su Go-Tv Canale 163 a partire da Febbraio. Inizialmente, il logo di "QUADRIFOGLIO TV 163" era erroneamente presente e risultava sovrapposto a quello di "GO-TV CANALE 163". Poco dopo però, il logo di "QUADRIFOGLIO TV 163" è stato eliminato e in sovraimpressione è rimasto esclusivamente presente il logo di "GO-TV CANALE 163". Il logo di rete risultava molto grande e al limite della safe area. Su alcuni decoder/tv infatti, il logo di rete risultava in parte tagliato. Alle ore 16.30 il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione, ma risultava senza logo di rete. Alle ore 20.00 con il ritorno delle trasmissioni del lotto, è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di "QUADRIFOGLIO TV 163".

30.01.2021

Mux Locali (Nord Italia): Nelle scorse ore sono stati effettuati nuovamente dei movimenti. Molto probabilmente è stato riaggiunto per breve tempo il canale "PREMIO LIVE" LCN 410, e poi è stato eliminato. Tramite il sito https://www.premio.live/ si può apprendere il tipo di servizio che verrà offerto.

Mux Mediaset4: Problemi tecnici in serata per "La 5" LCN 30. Il logo di rete risultava nelle proporzioni errate 4:3. In seguito dopo uno "switch" il canale è tornato a trasmettere correttamente con il logo nelle proporzioni 16:9.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici in serata per "Mediaset Extra" LCN 55. Il canale ha erroneamente trasmesso per alcuni minuti la programmazione di Canale5. In seguito è curiosamente apparsa una schermata di LiveU con scritto in alto a sinistra "EiTowers_6". In seguito è saltuariamente apparsa una curiosa schermata con sottofondo musicale e la scritta "RETE IN DIRETTA". Poco dopo, è stato effettuato uno "switch" e il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di Mediaset Extra.

31.01.2021

Mux ReteA2: In mattinata il canale "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163 ha curiosamente ritrasmesso una televendita di "TELENORD". Per questo canale dovrebbero essere le ultime ore di vita, poichè da domani Lunedì 1 Febbraio 2021 arriverà al suo posto il canale "GO-TV". Il canale QUADRIFOGLIO TV 163 cesserà le trasmissioni o cambierà numerazione LCN e logo?

Mux Retecapri: Problemi tecnici per il Mux Retecapri. In mattinata il Mux risultava acceso ma completamente vuoto. In seguito il Mux è stato spento. Nel corso della mattinata il Mux è stato poi riacceso. Il canale "Capri Fashion" LCN 247 però, risulta senza logo di rete, mentre sul canale "Capri Casino'" LCN 149 sono presenti continui "cambi" di immagine/emissione tra la programmazione di "Capri Casino'" e la programmazione di "Capri Fashion" (con logo di rete). Questo problema si era già presentato alcuni mesi fa. Segnaliamo infine una curiosità: il canale "Odeon 24" LCN 177 presente nei Mux Locali ha continuato a trasmettere regolarmente anche durante questi problemi.

FEBBRAIO 2021

01.02.2021

Mux Retecapri: Nel pomeriggio di ieri il canale "Capri Casino'" LCN 149 è tornato a trasmettere correttamente. Il canale "Capri Fashion" LCN 247 però, risulta tutt'ora senza logo di rete.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici in tarda mattinata per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante il programma "Elisir" l'audio del programma è improvvisamente sparito. Per alcuni minuti il programma è andato in onda, ma senza audio. In seguito è stato interrotto. In attesa di tornare in diretta, sono stati trasmessi alcuni promo di rete in loop, uno anche con la grafica vecchia. In seguito il canale è tornato a trasmettere in diretta il programma "Elisir" con l'audio!

Mux ReteA2: A mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163. Al suo posto è partita la programmazione di "GO-TV CANALE 163". Il canale "DONNA SHOPPING" LCN 163 infatti, è stato rinominato correttamente in "GO-TV" LCN 163. Il logo di rete di "GO-TV CANALE 163" risulta nettamente più piccolo rispetto ai test dei giorni scorsi. Segnaliamo però una curiosità! Dopo pochi secondi dall'inizio delle trasmissioni di GO-TV, è stato erroneamente reinserito per alcuni secondi il canale "QUADRIFOGLIO TV 163" mentre trasmetteva le chatline erotiche. Poco dopo è tornata correttamente in onda la programmazione di "GO-TV CANALE 163". Il marchio/logo di "QUADRIFOGLIO TV" è così sparito definitivamente. Segnaliamo inoltre che in mattinata ci sono stati alcuni squadrettamenti nelle immagini seguite da una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate. In alcune fasce orarie (08.00-18.00), sono presenti le televendite. Infine segnaliamo che sulla pagina facebook dell'emittente televisiva c'è erroneamente scritto: "GO-TV CANALE 159 Canale televisivo visibile dal 1 Febbraio 2021 sul digitale terrestre in tutta Italia al canale 163". Il palinsesto lo trovate qui: https://www.go-tv.org/it/wp-content/...TTIMANA-06.pdf Lo streaming del canale è trasmesso in HD 720p.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. Nel pomeriggio il canale risultava attivo, ma nonostante occupasse spazio, il canale risultava sempre inattivo (a schermo nero). L'applicazione HbbTV però, era stata attivata regolarmente. Poco dopo però, è stato disattivato il tutto, ma il canale è sempre presente. Per alcuni istanti però, era stato riattivato il cartello con sottofondo musicale.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il bitrate video è ora di 1,31 Mbps, mentre il bitrate audio è rimasto invariato a 192 kbps stereo. Nel pomeriggio però, sono stati effettuati alcuni interventi tecnici e il canale risultava spesso bloccato e/o con una schermata con delle barre verticali colorate.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 245. In serata è curiosamente presente in sovraimpressione un doppio logo di rete, uno in basso a sinistra e uno in basso a destra.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. Dal tardo pomeriggio il canale trasmette una nuova schermata su sfondo azzurro con il solo logo del "WiFi". Sintonizzandosi sul canale, se si ha una SmartTV collegata a internet viene avviata automaticamente l'applicazione HbbTV. Segnaliamo inoltre che con la nuova "schermata", il bitrate del canale è stato abbassato da 0,27 Mbps circa a 0,17 Mbps circa. Il Pid Audio invece, è stato disattivato.



02.02.2021

Mux ReteA2: Nella serata di ieri sul canale "GO-TV" LCN 163, è stata trasmessa in diretta la "presentazione" del canale. Sopra al logo di rete infatti, era presente la scritta "DIRETTA". Segnaliamo però, che per tutta la diretta ci sono stati problemi tecnici. Le immagini e l'audio si bloccavano spesso. Sul canale inoltre, sono apparse in più occasione delle schermate con delle barre verticali colorate. Per diversi minuti infine, il canale è stato trasmesso nel formato errato 16:9 letterbox.

Mux Locali: Problemi tecnici per "TELE MODA" (senza LCN). Il canale risulta senza logo di rete. Sul canale "TELE MODA 168" LCN 168 presente nel Mux ReteA1 invece, è regolarmente presente il logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Durante alcune pubblicità e/o messaggi promozionali, viene curiosamente inserito il logo di rete semitrasparente e di colore bianco.

Mux Locali: Nel pomeriggio sul canale "TELE MODA" LCN 168 è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per l'applicazione HbbTV disponibile sul canale "PREMIO LIVE" LCN 410 presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). L'applicazione permette ora di vedere in streaming i seguenti canali: "Fashion TV", "Fashion One", "BFC" e "Bike". Lo streaming del canale "Fashion One" però, non funziona. Inoltre, sono presenti altri contenuti video.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Nel pomeriggio il bitrate video del canale è stato abbassato da 1,31 Mbps a 0,79 Mbps. Nel Mux Studio1 c'erano quindi 0,77 Mbps circa liberi. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere in MPEG-2 SD con un bitrate variabile. Nel Mux ci sono ora 0,09 Mbps liberi!



03.02.2021

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36. In sovraimpressione è stato eliminato il loghetto "HD". La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux TIMB1: Novità per "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258. In sovraimpressione è stato eliminato il loghetto "HD". La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. In sovraimpressione è stato eliminato il loghetto "HD". La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux Locali: Novità per "LA 9" (senza LCN). Il canale non trasmette più con il logo di "La 9" ma trasmette ora con il logo di "La 9 Nord". Il canale "La 9 Nord" LCN 76 però, continua a trasmettere la propria programmazione con pid audio/video differenti.



04.02.2021

Mux Locali: Novità per "LA 9" (senza LCN). Il canale è tornato a trasmettere la programmazione di "La 9". Per diverse ore aveva trasmesso la programmazione di "La 9 Nord".

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "225 TV" LCN 225. Il canale trasmette la programmazione di "Tele Shopping". Il canale inoltre, è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Segnaliamo infine che sono stati aggiunti anche i canali copia "249 SPORT" LCN 249 e "TV1" LCN 270.



05.02.2021

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Dalla giornata di ieri il logo di rete è stato nuovamente rimpicciolito e riposizionato.



07.02.2021

Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend" LCN 59. In occasione della diretta per il Guinness 6 Nazioni di Rugby, il logo di rete è stato spostato in alto a destra.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Durante la diretta della cerimonia di apertura dei "Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021", ci sono stati alcuni problemi di collegamento, causati molto probabilmente dalla neve. Dopo diversi minuti di continui squadrettamenti audio/video, è stato inserito un backup. In seguito, è tornato il feed principale, molto probabilmente satellitare. Durante il backup, la grafica in sovraimpressione risultava assente.



08.02.2021

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. In occasione del carnevale, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. In occasione del carnevale, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione della festa di San Valentino, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. Segnaliamo inoltre che sotto al "nuovo" logo di rete è stato eliminato il "vecchio" logo di VH1.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Il canale ha trasmesso per alcuni minuti due curiose schermate. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. In basso a sinistra appare ora un banner con scritto "LA7 - Hai perso l'inizio? Restart - Premi freccia su".

News: Novità in vista sul digitale terrestre! Gianfranco Sciscione (Gold TV) ha annunciato che a giorni nascerà il canale "Sportitalia 1" che si chiamerà "Sportitalia Calcio"! Su che Mux verrà trasmesso? E verrà trasmesso sulla numerazione LCN 61 o su un'altra numerazione LCN? Stay Tuned!



09.02.2021

Mux DFree: Novità in vista per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Sui canali free del gruppo Mediaset è saltuariamente presente un promo di Virgin Radio TV. Nel promo viene annunciato che dal 15 Febbraio sarà visibile in "radiovisione" il programma "Revolver" con Ringo. Il programma sarà in onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.



10.02.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CHANNEL 24" LCN 130. Nella serata di ieri il canale risultava senza logo di rete. In mattinata però, il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per i canali HD Rai. Dalla giornata di Domenica, alcuni spot pubblicitari sono trasmessi in HD Nativo. Altri invece, sono trasmessi sempre in upscale.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante la partita di calcio di Coppa Italia, è comparsa in sovraimpressione la scritta "VAR" che ha causato un blackout di diversi secondi della partita, con una schermata nera. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma inizialmente risultava assente il livescore.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. A mezzanotte circa, all'inizio della programmazione "sportiva" (differente da quella in onda su CANALE 63), il canale si è bloccato per un istante! Poco dopo è stato effettuato un riavvolgimento del nastro e sono apparse curiosamente alcune schermate "tecniche" con il countdown e la scritta "FinalCutPro". Terminato il riavvolgimento del nastro, il canale ha ripreso dall'inizio le trasmissioni del programma.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Da alcuni giorni il canale ha iniziato a trasmettere una programmazione sportiva per 8 ore al giorno. Di conseguenza dalle ore 00.00 alle ore 08.00 sono presenti i programmi "sportivi", mentre dalle ore 08.00 alle ore 00.00 sono presenti le televendite.

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "DMAX" LCN 52. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso il programma "Il boss del paranormal" con l'errato logo di "Discovery | N9VE". Durante la pubblicità però, veniva reinserito correttamente il logo di "Discovery | DMAX". Contemporaneamente, il canale "NOVE" LCN 9 presente nel Mux ReteA1 trasmetteva regolarmente con il proprio logo di rete. Di conseguenza erano curiosamente presenti due versioni "differenti" di NOVE.

News: Novità in vista sul digitale terrestre e sul satellite! Nelle prossime settimane partirà il canale "Nuova TV Nazionale" (NTN). Tramite una foto pubblicata sulla pagina facebook dell'emittente televisiva apprendiamo che il canale sarà suddiviso in due modi: "Nuova TV Nazionale" sulla numerazione LCN 231 del digitale terrestre, e "NTN" (SAT) sul satellite free to air e su Sky. Ricordiamo però che attualmente sulla numerazione LCN 231 del digitale terrestre è presente il canale "WELL TV" (Mux Studio1 UHF 31) M.Ronzone (AL). Che ne sarà quindi di Well TV? Stay Tuned!

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale risulta completamente a schermo nero. L'applicazione HbbTV inoltre, seppur presente, non si avvia.

Mux ReteA1: Novità per "Deejay TV" (HD) LCN 69. In basso a destra è stato eliminato il puntino bianco che da alcune settimane era erroneamente presente.

Mux Locali: Novità per "La 9 Nord" LCN 76. Il canale è ora trasmesso nel formato 16:9.

Mux Locali: Novità per "La 8" LCN 81. Il canale è ora trasmesso nel formato 16:9.

Mux Locali: Novità per "LA 9" (senza LCN). Il canale è ora trasmesso nel formato 16:9.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Cambio di numerazione LCN per il canale "Euronews in diretta" che è passato dalla LCN 4004 alla LCN 4003. Cambio di numerazione LCN per il canale "Drammatico - Rakuten TV" che è passato dalla LCN 4003 alla LCN 4549. La numerazione LCN 4004 risulta ora libera. Eliminati i canali "Top Serie" LCN 4252 e "Top Crimine" LCN 4253. Cambio di numerazione LCN per il canale "Film d'azione - Rakuten TV" che è passato dalla LCN 4501 alla LCN 4550. Aggiunto il canale "PBS America" LCN 4264.



11.02.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. In mattinata i due canali risultavano inattivi (a schermo nero). In seguito però, sono tornati a trasmettere regolarmente.

News: Ulteriori novità per "Nuova TV Nazionale" nuovo canale televisivo in partenza nel mese di Marzo 2021! Dal sito web dell'emittente televisiva e più precisamente dal piano industriale apprendiamo che il canale verrà veicolato sul digitale terrestre tramite il Mux Cairo Due dove sono presenti i canali: "LA7", "LA7d", "LA7 HD" e "LA7d HD". Infatti, c'è scritto: "MUX canale nazionale DTT(Mux di La7)". La numerazione LCN sarà la 231? Oppure si tratta di un errore e sarà la LCN 233? Ricordiamo infatti che la LCN 233 (ex BRAVA) dovrebbe essere in mano al gruppo RCS, quindi Cairo!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. L'applicazione HbbTV però, risulta sempre inattiva.



12.02.2021

Mux Locali: Novità per "La 9 Nord" LCN 76. Dalla giornata odierna il logo di rete è stato notevolmente modificato e ora riporta la scritta "LA 9 NORD CANALI 168-169". Il logo di rete è ora nelle corrette proporzioni 16:9.

Mux Locali: Novità per "La 8" LCN 81. Dalla giornata odierna il logo di rete è stato notevolmente modificato e ora riporta la scritta "LA 8 CANALI 168-169". Il logo di rete è ora nelle corrette proporzioni 16:9.

Mux TIMB1 + Mux ReteA2: Novità in vista per "HSE24" LCN 37, "HSE24 DONNA" (HSE24+1) LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237. Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "Da oggi HSE24 diventa GM24, un'azienda tutta italiana che vuole regalarti Grandi Momenti di shopping 24 ore al giorno. Un nuovo nome che porta con sé tante NOVITA', nuovi brand e prodotti. Per cominciare 10 giorni di OFFERTE vantaggiose, la spedizione GRATUITA su tutti i prodotti e GADGET in omaggio. Le sorprese non finiscono qui, sei pronto a vivere insieme a noi questa nuova avventura? Ti aspettiamo sul canale 37 e sul sito https://bit.ly/2LGTRe7". Sull'EPG di "HSE24" inoltre, è presente la scritta: "Da HSE24 a GM24".

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. Dalla giornata odierna il logo di "HSE24.it" si alterna con il nuovo logo di "GM24.it". Il canale sta effettuando un cambio di nome/logo e a breve il logo di HSE24.it scomparirà completamente e rimarrà esclusivamente il logo di GM24.it. Sul canale sono presenti dei promo che annunciano il cambio di brand.

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" (HSE24+1) LCN 137. Dalla giornata odierna il logo di "HSE24.it +1" si alterna con il nuovo logo di "GM24.it +1". Il canale sta effettuando un cambio di nome/logo e a breve il logo di HSE24.it +1 scomparirà completamente e rimarrà esclusivamente il logo di GM24.it +1. Sul canale sono presenti dei promo che annunciano il cambio di brand.

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237. Dalla giornata odierna il logo di "HSE24.it +2" si alterna con il nuovo logo di "GM24.it +2". Il canale sta effettuando un cambio di nome/logo e a breve il logo di HSE24.it +2 scomparirà completamente e rimarrà esclusivamente il logo di GM24.it +2. Sul canale sono presenti dei promo che annunciano il cambio di brand.



13.02.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "PREMIO LIVE" LCN 410. L'applicazione HbbTV presente sul canale è stata rinnovata. Da quando è stata rinnovata però, l'applicazione HbbTV sembrerebbe funzionare solo sulle TV LG. Sulle TV Samsung e sulle TV di altre marche, l'applicazione non si avvia più.

Mux TIMB2: Nella serata di ieri il canale "BOM Channel" LCN 68 ha ritrasmesso la programmazione di "La grande Italia". Il canale "La grande Italia" però, non ha eliminato il proprio logo di rete. Di conseguenza sotto al logo di rete di BOM Channel era presente il logo di "La grande Italia"

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "HSE24" (GM24) LCN 37. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. All'inizio di ogni televendita però, il "vecchio" logo di rete veniva riaggiunto, ma dopo pochi secondi veniva "oscurato" da una tendina bianca. Anche il numero di telefono infatti, risultava leggermente differente. Nel corso della mattinata il logo animato è stato riaggiunto.

Mux ReteA1: Novità per "Deejay TV" (HD) LCN 69. In occasione della festa di San Valentino, il logo di rete è stato modificato e addobbato.



14.02.2021

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione di San Valentino, il logo di rete è stato leggermente modificato e addobbato.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Da alcuni giorni il canale si blocca saltuariamente per alcuni secondi, portandolo completamente a schermo nero per alcuni istanti. Poco dopo però, il canale torna a trasmettere regolarmente. Lo stesso problema è presente anche sul satellite.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Alle ore 08.58 di questa mattina è partita la radiovisione di Radio Kiss Kiss! La stessa cosa è avvenuta anche sul satellite. Durante gli interventi da studio, il canale risultava curiosamente senza logo di rete. La grafica in sovraimpressione con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone invece, risultavano in maiuscolo. Alle ore 12.00 però, la radiovisione è terminata e il canale è tornato a trasmettere la "normale" programmazione di sempre. In quali orari il canale trasmetterà in radiovisione? Stay Tuned!



15.02.2021

Mux Locali: Problemi tecnici per "La 9 Nord" LCN 76. In mattinata il canale risultava completamente a schermo nero. L'audio però era presente ma trasmetteva per lo più scariche analogiche. In seguito il canale è tornato a trasmettere correttamente.

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Alle ore 14.00 è partita la radiovisione del programma "Revolver" con Ringo! L'appuntamento è da Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Segnaliamo che durante la radiovisione la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone è differente rispetto a quello utilizzato durante la normale programmazione. Durante i "tamponi" musicali invece, è presente la "normale" grafica.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito e riposizionato. La risoluzione del canale inoltre, è stata alzata da 704x576i a 720x576i. Il bitrate del canale è rimasto praticamente invariato a 1,39 Mbps circa.

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "LA242" LCN 242 è stato rinominato correttamente in "LA242 CHINA TV" LCN 242.



16.02.2021

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Dalle ore 00.00 alle ore 08.00 il canale trasmette sempre una programmazione "sportiva". Durante questa programmazione, il logo di rete viene spostato leggermente più a destra. Lo spostamento del logo quindi, avviene anche dopo la modifica del logo avvenuta nella giornata di ieri.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Da alcuni giorni il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Il logo di "RDS Social TV" si alterna ora con il logo di "RDS Canale 265".



17.02.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "HSE24 DONNA" (GM24+1) LCN 137. Nella serata di ieri l'audio del canale risultava gracchiante e/o a scatti. In mattinata però, l'audio del canale è tornato a sentirsi correttamente.

Mux ReteA2: Nella serata di ieri il canale "GO-TV" LCN 163 ha nuovamente trasmesso un programma in diretta. A differenza del primo giorni di trasmissioni, la diretta non ha avuto alcun problema audio/video.



19.02.2021

Mux DFree: Problemi tecnici per "R101 TV" LCN 167. Nella giornata di ieri sul canale risultavano assenti le scritte in sovraimpressione con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone del videoclip in onda. Da questa mattina però, le scritte in sovraimpressione sono state riaggiunte.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "LA 4 ITALIA" LCN 129. Nella serata di ieri il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, il logo di rete è stato riaggiunto.



20.02.2021

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale si intravedono nuovamente le righe verticali blu e gialle sotto alle immagini. Lo stesso problema è presente anche sul satellite (TivùSat).

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali Digital Space di RTL 102.5, visibili in streaming e tramite l'applicazione HbbTV disponibile sui canali "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. Sotto al logo di rete dei canali "RTL 102.5 Best", "RTL 102.5 Napulè". "RTL 102.5 Doc", "RTL 102.5 Bro&Sis", "RTL 102.5 Rome&Juliet" e "RTL 102.5 Guardia Costiera" è stato aggiunto l'orologio. Inoltre, i vari loghi di rete risultano ora animati. Sul canale "RTL 102.5 Extra HD" però, l'orologio non è stato aggiunto. Segnaliamo infine che su "RTL 102.5 Napulè" sono saltuariamente presenti anche dei videoclip musicali.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. Apprendiamo da Valdinievole Digitale che in mattinata il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma senza logo di rete. Nel corso della mattinata è stato poi riaggiunto in sovraimpressione anche il logo di rete.



21.02.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. Nella tarda serata di ieri la programmazione sportiva è iniziata in ritardo alle ore 00.10 invece che alle ore 00.00 come accadeva tutte le sere. Di conseguenza la programmazione sportiva è terminata alle ore 08.10 e non alle ore 08.00. Molto probabilmente il ritardo è causato dai problemi tecnici avvenuti sul canale nella mattinata di ieri.

Mux Locali: A causa della morte di Mauro Bellugi, durante il programma "Diretta Stadio" in onda sul canale "7Gold", era presente in alto a sinistra un drappo nero con scritto "CIAO MAURO".



22.02.2021

Mux ReteA2: Continuano i problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. La programmazione in onda sul canale continua a essere in "ritardo" di 10 minuti circa.

Mux Retecapri: Continuano i problemi tecnici per "Capri Fashion" LCN 247. Il canale continua a trasmettere senza logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. Dalla giornata odierna, l'applicazione HbbTV presente sul canale è tornata a funzionare correttamente anche su altri modelli tv come i Tv Samsung. A differenza di prima, la grafica dell'applicazione HbbTV è stata notevolmente modificata e sono ora presenti gli streaming di "Bike" e "BFC", questo almeno inizialmente. Dal tardo pomeriggio infatti, è stato aggiunto anche lo streaming del canale "Arte Investimenti". Inoltre, è presente un quarto flusso audio/video con una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate e un beep audio. In alto a sinistra infine, è presente la scritta "HBBTV 2.0.1".

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Nel pomeriggio il canale ha nuovamente trasmesso un programma in radiovisione! Si è trattato dei "Corrieri di Kiss Kiss" in onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Segnaliamo inoltre che di recente sono stati risolti i "blackout" che portavano saltuariamente per alcuni istanti il canale completamente a schermo nero. Segnaliamo infine che durante la radiovisione, il logo di rete era regolarmente presente.



23.02.2021

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Da quesato pomeriggio la grafica presente in sovraimpressione è stata rinnovata! Segnaliamo inoltre che il programma pomeridiano continua a essere trasmesso in radiovisione. Prima che iniziasse il programma in radiovisione però, sono state effettuate alcune prove tecniche con una diversa grafica per il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone.



24.02.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In mattinata il canale ha sofferto di alcuni problemi tecnici durante la messa in onda dei videoclip musicali. Il canale risultava spesso con una schermata bianca, e il logo di rete risultava assente. Nel corso della mattinata il problema tecnico è stato poi risolto.

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Nella giornata di ieri, sulla pagina facebook del Grande Fratello è stato scritto: "A causa di interventi tecnici programmati, il collegamento con la Casa non sarà disponibile dall’01:00 alle 09:00.". Infatti, alle ore 01.00 il canale ha interrotto la diretta del Grande Fratello VIP! Al suo posto è stato trasmesso "Grande Fratello Vip Rewind". Alle ore 09.00 di questa mattina il canale è tornato a trasmettere le immagini in diretta (anche se in leggera differita) del Grande Fratello VIP. Segnaliamo inoltre che l'EPG del canale è stata nuovamente modificata da "Grande fratello vip aut. (live) mediaset extra - I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie." a "Grande Fratello Vip (in collegamento dalla casa) - Le telecamere del Grande Fratello Vip sono accese tutti i giorni - 24 ore al giorno - per osservare la vita degli inquilini della casa di Cinecitta'." Segnaliamo infine che anche le dirette delle due regie (compreso il timeshift) visibili in streaming su MediasetPlay e su HbbTV, sono state interrotte. In onda era presente un cartello con scritto: "A causa di interventi tecnici programmati il collegamento con la casa non sarà disponibile dall'01.00 alle 09.00". In realtà però, il collegamento è ripartito molto prima delle ore 09.00.

Seconda campagna di promozione verso nuovo standard televisivo DVB-T2.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 il canale ha trasmesso in via del tutto eccezionale il programma "Alvin & Katia" in radiovisione!

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Sotto al logo del programma "Grande Fratello VIP" è stata eliminata la scritta "DIRETTA". Ricordiamo che sul canale è ora presente una leggera differita. Segnaliamo inoltre che la scritta "DIRETTA" è stata eliminata anche dalle due regie visibili tramite MediasetPlay e tramite HbbTV.



25.02.2021

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 circa, il canale trasmette il "Grande Fratello VIP Rewind".

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunti i canali "GALAXY TV 2" LCN 170 e "ITALIA TV" LCN 179. Il canale "GALAXY TV 2" LCN 170 però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. Il canale "ITALIA TV" LCN 179 invece, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "STUDIO LIVE" LCN 178. I due canali risultano in conflitto LCN con i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e LCN 179 presenti nel Mux Canale Italia.



26.02.2021

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Il canale è tornato a trasmettere correttamente la propria programmazione negli orari corretti! Dalle ore 00.00 alle ore 08.00 la programmazione sportiva e dalle ore 08.00 alle ore 00.00 la programmazione di televendite.

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV "PREMIO LIVE" LCN 410. Appena ci si sintonizza sul canale, appare una schermata completamente nera e dopo alcuni secondi appare a schermo pieno il canale "BIKE HD". Segnaliamo che l'applicazione continua a soffrire di problemi tecnici. Infatti, una volta approdati sul canale non è più possibile uscire dall'applicazione HbbTV. L'unica soluzione è cambiare sorgente sulla TV.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per diversi secondi completamente a schermo nero (ma con audio apparentemente differente). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma alla sinistra delle immagini è ora presente una linea verticale verde.



27.02.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella notte per "CANALE 61" LCN 61. Per alcuni secondi il canale ha trasmesso un'immagine piena di cubetti. In seguito il canale è andato a schermo nero. Poco dopo è apparsa una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate e un beep audio. Dopo alcuni secondi il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



28.02.2021

Mux Canale Italia: Novità per "CANALE ITALIA 83" LCN 83, "CANALE ITALIA 84" LCN 84, "ITALIA 135" LCN 135, "ITALIA 143" LCN 143, "ITALIA 148" LCN 148, "ITALIA 155" LCN 155 e "ITALIA 156" LCN 156. Da alcuni giorni nelle ore notturne i canali trasmettono le televendite/chat erotiche.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 circa il canale ha trasmesso uno speciale in radiovisione con ospite Amadeus. Per l'occasione i conduttori hanno utilizzato microfoni "televisivi" e non "radiofonici". In sovraimpressione inoltre era presente solo il logo di di rete senza altre scritte e/o notizie scorrevoli. Infine segnaliamo che durante i videoclip musicali, la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone risultava differente.

MARZO 2021

01.03.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Nella tarda serata di ieri sul canale era presente un fermo immagine. L'orologio indicava le ore 00.07. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137. Dalla mezzanotte il canale ha iniziato a trasmettere una propria programmazione. Di conseguenza sono cessate le trasmissioni di "HSE24+1 / GM24+1". Il logo di rete in sovraimpressione è lo stesso di HSE24: HSE24.it / GM24.it. A breve verrà riaggiunto in sovraimpressione il logo "DONNA"? Il canale "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2 / GM24+2) LCN 237 invece, continua a trasmettere regolarmente. Segnaliamo però che dalla sua partenza, il canale "HSE24 DONNA" risulta senza audio. Infine segnaliamo che sotto al logo di rete sembra essere presente un ulteriore logo di rete.

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" (GM24 DONNA) LCN 137. In mattinata l'audio del canale è tornato a sentirsi regolarmente. Segnaliamo inoltre che il logo di rete è stato leggermente modificato e riposizionato.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Dalla giornata odierna il canale non è più trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i. Il canale è ora trasmesso con la risoluzione di 720x576i. Invariati gli altri dati tecnici. In sovraimpressione inoltre, è stato eliminato l'orologio.



02.03.2021

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Con la fine del Grande Fratello VIP, il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità in vista per "WELL TV" LCN 231! Il 31 Marzo il canale cesserà le trasmissioni sul digitale terrestre e rimarrà visibile esclusivamente sul satellite e su sky! Sul profilo di Ignazio Baresi infatti, è stato scritto: "Well tv dal 31 marzo concentrerà la sua presenza su SKy 810, con un palinsesto che sarà un gioiellino, senza pubblicità, lotto e filmati erotici , potenziando i mega . .Abbandonerà il 231 del digitale terrestre essendo in fase di rottamazione come tutti i canali digitali , oramai inflazionati. Più dell 80% delle visioni provengono da Sky . Volti nuovi , non pretenziosi ma con entusiasmo rinfrescheranno la programnazione, mai però staccandosi dai principi ispiratori sui quali è nata l emittente Salute uomo, animali ambiente e temi esistenziali. Sarà un palinsesto ricco, ringiovanito e soprattutto darà voce senza alcuna remora alla gente comune. Le persone vanno e vengono , le tv restano. Ringrazio chi ha terminato la sua esperienza con noi e auguro un sentito in bocca al lupo a chi condurrà le nuove trasmissioni. Grazie a Franca Cerveni, Agnese Delka Noce e Paola Baldassari. A oggi le trasmissioni trasmissioni che spopolano sono Vox Populi , Meravigkioso, Frequenze di luce , Casa Bau e Woof Woof. , Corri e vivi bene Versus, Fatti e Storie da raccontare, Mattina in Salute, Come la luna nel pozzo, La Leonessa che ride , il Medico risponde , Il ritratto della Salute ., Noi Europa e tante altre Verrà alzata l asticella della qualità senza supponenza ma con umiltà , con persone consapevoli che è la tv che le rende popolari non certo il contrario, Vi sarà anche una gestione finanziaria attenta e meritocratica .Piu nessuno verrà pagato per andare in onda, per un motivo semplice , se io pago la tv e anche chi va davanti alle telecamere , incasso solo tante pacche sulle spalle e l azienda non può autofinanziarsi . inizialmente era possibile, ora non più. Si cambia totalmente strategia , con approccio inclusivo , partecipativo e protettivo nei confronti di chi ha permesso di fare conoscere Well tv in tutta Italia. Il mio ringraziamento incondizionato va a tutti nessuno escluso e avanti . La parte più difficile è stata fatta". La numerazione LCN 231 quindi, dal 1 Aprile sarà libera. Verrà utilizzata da "Nuova TV Nazionale"? Stay Tuned!

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "PREMIO LIVE" LCN 410 è stato rinominato in "PREMIO LIVE HbbTV" LCN 410.

Mux Rai: Sui canali Rai è stata eliminata l'applicazione HbbTV "tivuon! app". Sui canali Rai sono rimaste ora le seguenti applicazioni: "Telecomando HbbTV", "RaiPlay HbbTV", "Telecomando", "RaiPlay", "TGR" e "Rai News".

Mux Retecapri: Novità per "Capri Fashion" LCN 247. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete. Ricordiamo che il logo di rete risultava assente da un mese circa!

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunti i canali "BFC HbbTV" LCN 260 e "UNO MUSIC HbbTV" LCN 263. Sui due canali è presente un cartello su sfondo azzurro con il simbolo del WiFi. I due canali però, hanno lo stesso pid video di "PREMIO LIVE HbbTV" LCN 410. Sul canale "BFC HbbTV" LCN 260 è presente un'applicazione HbbTV che molto probabilmente avvia lo streaming del canale "BFC". Sui Tv Samsung però, l'applicazione HbbTV non sia avvia. Sul canale "UNO MUSIC HbbTV" LCN 263 invece, non è al momento presente nessuna applicazione HbbTV.



03.03.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici in mattinata per "CHANNEL24" LCN 130 e "CANALE 232" LCN 232. Durante le televendite del lotto di Passione Lotto, i due canali sono risultati per alcuni minuti a schermo nero. In basso a sinistra era però presente l'orologio. In seguito i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici in mattinata per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. In mattinata il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2 + Mux DFree: Problemi tecnici in giornata per "RETE ITALIA" LCN 131, "TV 153" LCN 153 e "CANALE 162" LCN 162. Sui canali non era presente alcuna programmazione. In onda infatti era unicamente presente una schermata nera. In seguito i tre canali sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Durante alcune rubriche è presente un nuovo logo di rete e una nuova grafica.

Mux DFree: Novità in vista per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. GM Comunicazione entra al 50% in Sportitalia! Italia Sport Communication inoltre, ha acquistato da GM la numerazione LCN 60. Da Aprile infine, la raccolta pubblicitaria del canale sarà di Prs. Fonte: Il Sole 24 Ore. Ad Aprile 2021 quindi, partirà anche il nuovo canale "Sportitalia Calcio" annunciato alcune settimane fa da Gianfranco Sciscione? Stay Tuned!

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Sul canale è stata attivata un'applicazione HbbTV denominata "M3 Play". Premendo il tasto rosso, appare una schermata dove sono presenti alcuni canali OnDemand (in test) e alcuni canali lineari visibili live in straming! I canali OnDemand sono: "TG SPORT 24" e "TG NEWS 24". In realtà su questi due canali sono presenti dei video di presentazione con una risoluzione e bitrate differente, come viene indicato in sovraimpressione: H264 1920x804 1536k 25fps 75gop e H264 1920x1080 2100k 25fps 75gop. I canali live disponibili invece sono: "RTR 99", "NBC MILANO", "Zerouno TV News", "Radio JukeboxTV" (Calabria), "ER24" e "Radio 4 You". Gli streaming dei canali funzionano regolarmente a esclusione di "RTR 99" e "Radio 4 You". Infine segnaliamo che sono presenti due opzioni "nascoste" denominate: PayTV e Settings. Queste due opzioni però, non sono selezionabili. Con l'opzione "TV" invece, si ritorna alla visione del canale BOM Channel.



04.03.2021

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" (GM24 DONNA) LCN 137. Nelle ore notturne il canale ritrasmette in simulcast la programmazione di "HSE24" (GM24) LCN 37.

Mux ReteA1: Aggiunto il canale "TEST TN" (senza LCN). Il canale risulta inattivo (canale dati). Segnaliamo però che il canale è identificato come HD: "H.264/AVC HD digital television service". Da digital-forum inoltre, apprendiamo che il canale è "codificato". Novità in arrivo? Stay Tuned!

News: Novità in vista sul digitale terrestre! Durante la diretta video del 1 Marzo sulla pagina facebook di Nuova TV Nazionale, è stato annunciato che il 21 Marzo verrà attivato un canale televisivo di supporto a quello che sarà poi il canale principale. Il canale televisivo di supporto sarà disponibile su LCN molto bassa e sarà visibile in streaming tramite l'HbbTV.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "BFC HbbTV" LCN 260. Dalla giornata odierna l'applicazione HbbTV ha iniziato a funzionare correttamente. Appena ci si sintonizza sul canale però, parte lo streaming di "BIKE HD".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "UNO MUSIC HbbTV" LCN 263. Dalla giornata odierna sul canale è stata aggiunta un'applicazione HbbTV. Appena ci si sintonizza sul canale però, parte lo streaming di "BIKE HD". Il canale "BIKE" oltre a essere visibile su tutti i decoder/tv HD sulla numerazione LCN 259, è al momento disponibile tramite HbbTV (streaming) anche sui canali con numerazione LCN 260, 263 e 410!!



05.03.2021

Mux ReteA1: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "LA 9" LCN 169. Il canale risultava inattivo (a schermo nero). Più precisamente, sul canale era presente il seguente errore: "Elementary Stream PID 501 (0x01f5) H.264 Video **ES blacklisted - no PES packets**". In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Il canale "Radio 4 You" è stato spostato ed è ora posizionato dopo "RTR99". Inoltre, lo streaming di "Radio 4 You" funziona ora regolarmente. Lo streaming di "RTR99" invece, continua a non funzionare. Tra i canali "Zeruno TV News" e "ER 24" è stato aggiunto il canale "Radio Bianconera TV". I canali disponibili sull'applicazione HbbTV quindi, sono ora: "RTR99", "Radio 4 You", "NBC MILANO", "Zerouno TV News", "Radio Bianconera", "Radio Jukebox TV" e "ER 24".

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" (GM24) LCN 37. L'EPG notturna non riporta più dalle ore 01.00 alle ore 08.00 la scritta "Intrattenimento". Al suo posto sono ora presenti i "programmi" delle televendite. Il canale inizierà a trasmettere le televendite (in replica) nelle ore notturne? Al momento, nonostante quanto indicato in EPG, nelle ore notturne vengono sempre trasmessi gli approfondimenti di Sette News 24. La stessa cosa avviene anche sul satellite. Novità in vista?

Mux DFree: Problemi tecnici in mattinata per "Sportitalia" LCN 60. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. Durante le televendite era esclusivamente presente in sovraimpressione la scritta "TELESHOPPING". In seguito il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux Mediaset4: Problemi tecnici per "TGCOM24" LCN 51. In mattinata l'audio del canale spariva e/o risultava saltuariamente molto basso. In concomitanza apparivano in sovraimpressione molti puntini bianchi e/o colorati fino a far saltellare le immagini. Il problema con il passare dei secondi continuava a peggiorare fino ad arrivare a schermate verdi/nere. Poco dopo, il canale tornata a trasmettere regolarmente. Il problema si è presentato più volte a distanza di pochi minuti. Nel corso della mattinata il problema è stato poi risolto. Lo stesso problema è avvenuto anche sul satellite.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Eliminato il canale "RTR99". Aggiunto il canale "La Grande Italia". Lo streaming di questo canale però, non funziona.

Mux 1 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1" LCN 1. Nel tardo pomeriggio l'audio del canale risultava disturbato. Infatti, sotto l'audio di "Rai 1" era presente un fruscio. Il fruscio audio però, era presente solo sulla traccia audio "Italiano". Il problema era presente anche sul satellite e il fruscio audio oltre a essere presente sulla traccia audio "Italiano" era presente anche sulla traccia audio "Inglese". In seguito il problema è stato risolto.



07.03.2021

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. Nelle ore notturne è saltuariamente presente l'EPG corretta con scritto "Intrattenimento". Altre volte invece, è presente un'altra programmazione in EPG, e la programmazione di "Intrattenimento" (almeno secondo l'EPG) inizierebbe più tardi. In realtà però, sul canale la programmazione di "Intrattenimento" è sempre in onda dalle ore 01.00 alle ore 08.00.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nella giornata di ieri sull'applicazione HbbTV è stato correttamente attivato lo streaming de "La Grande Italia".

Mux Rai: In occasione dell'8 Marzo festa della donna, sui canali Rai è saltuariamente presente uno spot dedicato.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. La grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone è stato leggermente modificato.

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. In alto a sinistra appare saltuariamente per alcuni secondi la scritta "CANALE 157".



08.03.2021

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" (GM24 DONNA) LCN 137. Sul canale è tornata a essere presente la programmazione di "HSE24+1 / GM24+1".

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d" LCN 29 e "LA7d HD" LCN 529. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, sul canale è presente una programmazione speciale. In basso a sinistra inoltre, è presente la scritta "#La7ottomarzo".

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, in alto a destra è stata aggiunta l'immagine della mimosa.

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, il logo di rete risulta animato e colorato con la scritta "Real Time / Real Women".

Mux Rai: In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta "08 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA".

Mux Mediaset: In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, sui canali free del gruppo mediaset è saltuariamente presente uno spot dedicato.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Sull'applicazione HbbTV, tra i canali "La Grande Italia" e "Radio JukeboxTV" è stato riaggiunto il canale "RTR 99". Lo streaming del canale però, continua a non funzionare.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Nel pomeriggio il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, sul canale è presente una programmazione speciale. In basso a sinistra inoltre, è presente la scritta "#La7ottomarzo".

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Durante la programmazione musicale, il logo di rete è stato leggermente modificato e risulta animato. Saltuariamente inoltre, sotto al logo di rete appare la scritta "CANALE 167". Durante la pubblicità invece, è presente il "vecchio" logo di rete.



09.03.2021

Mux ReteA1: Novità per "Deejay TV" (HD) LCN 69. Nella giornata di ieri 8 Marzo, in occasione della feata della donna, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Il canale "RTR 99" è stato spostato alla fine della lista. Nonostante la modifica, lo streaming di questo canale continua a non funzionare.



10.03.2021

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Poco prima delle ore 06.00 sul canale viene trasmesso un tampone in attesa che siano le ore 06.00 precise per ripartire con la programmazione giornaliera.

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Poco prima delle ore 07.00 sul canale viene trasmesso un tampone in attesa che siano le ore 07.00 precise per ripartire con la programmazione giornaliera.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Poco prima delle ore 07.00 sul canale viene trasmesso un bumper in loop in attesa che siano le ore 07.00 precise per ripartire con la programmazione giornaliera.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "WELL TV" LCN 231. Sul canale scorre continuamente la seguente scritta: "A breve well tv sara' visibile in tutta europa sul canale sky 810, sul nostro sito www.welltv.eu e live su tutte le nostre pagine social". A fine mese infatti, il canale abbandonerà il digitale terrestre per rimanere esclusivamente sul satellite!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per i canali "BFC HbbTV" LCN 260, "UNO MUSIC HbbTV" LCN 263 e "PREMIO LIVE HbbTV" LCN 410. Il cartello in onda sui tre canali è stato modificato! Ora è presente il seguente testo: "LIVE SMART DTT Collega il tuo televisore al wifi per vedere tanti nuovi contenuti gratuiti e a pagamento". Segnaliamo però, che le applicazioni HbbTV attualmente non funzionano su nessuno dei tre canali, almeno sulle Tv Samsung. Il bitrate video del canale cartello inoltre, è stato alzato a 0,22 Mbps circa.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Il canale "Humanity" LCN 4101 è stato rinominato in "Humanity Documentary".

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "A3series" (Atre Series) LCN 4257. Il canale trasmette in lingua italiana. Alcune scene come i titoli di coda però, risultano curiosamente mute e prive di doppiaggio.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Vevo Pop" LCN 4450. Il canale però, soffre continuamente di blocchi audio/video.



11.03.2021

Mux Retecapri: Eliminati i canali "ALICE" LCN 221 e 223 e "MARCOPOLO" LCN 222 e 224. I due canali risultavano inattivi (a schermo nero) dal 27 Aprile 2020! Si è risolto così il conflitto LCN con i canali "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" LCN 224 presenti nel Mux TIMB2. Questi canali però, non sono altro che delle copie con gli stessi pid audio/video di "ALMA TV" (HD) LCN 65.

Mux Studio1 (Nord Italia): Fine delle trasmissioni per il canale "UNO SET" LCN 261. Al suo posto è arrivato il canale "LA9" LCN 76. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il canale trasmette con il logo di "La 9 Nord".

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "LA8" LCN 81. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "LA9" (LA9 NORD) LCN 76.

Mux Canale Italia: Fine delle trasmissioni per il canale "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e LCN 179. Dalla giornata odierna i due canali risultano delle copie con gli stessi pid audio/video di "ITALIA 141" (Casa Italia 141) LCN 141. I due canali però, risultano sempre in conflitto LCN con i canali "GALAXY TV 2" (GALAXY TV) LCN 170 e "ITALIA TV" (STUDIO LIVE) LCN 179 presenti nel Mux Studio1 (Nord Italia).



12.03.2021

Mux Canale Italia: Novità per "CANTANDO BALLANDO" LCN 161. Di recente il logo di rete è stato riposizionato ed è stato spostato leggermente più in alto e nettamente più a destra. L'orologio invece, è rimasto nella stessa posizione.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 165" LCN 165. Il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.

Mux Retecapri: Eliminato il canale "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225 con il parametro SID 225. Riaggiunto il canale "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225 con il nuovo parametro SID 25. Eliminato il canale "249 SPORT" (225 TV) LCN 249 con il parametro SID 226. Riaggiunto il canale "249 SPORT" (225 TV) LCN 249 con il nuovo parametro SID 249. Eliminato il canale "TV1" (225 TV) LCN 270 con il parametro SID 227. Riaggiunto il canale "TV1" (225 TV) LCN 270 con il nuovo parametro SID 229. Di conseguenza per continuare a vedere questi canali è necessario risintonizzare il decoder o la tv.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il canale è erroneamente trasmesso nel formato 4:3.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux Locali: Fine delle trasmissioni per "La 8" LCN 81? Dalla giornata odierna infatti, sul canale "La 8" LCN 81 è presente la programmazione di La 9 Nord! Il canale "La 8" però, trasmette con pid audio/video differenti rispetto a "La 9 Nord" LCN 76.

Mux Locali: Novità per "La 9 Nord" LCN 76. In alto a destra è stato aggiunto il logo di La 8! Di conseguenza sul canale sono ora presenti due loghi di rete.

Mux Locali: Novità per "La 8" (La 9 Nord) LCN 81. In alto a destra è stato aggiunto il logo di La 8! Di conseguenza sul canale sono ora presenti due loghi di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "LA9" (LA9 NORD) LCN 76. In alto a destra è stato aggiunto il logo di La 8! Di conseguenza sul canale sono ora presenti due loghi di rete. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale copia "LA8" LCN 81.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale "UNO MUSIC HbbTV" LCN 263.

Mux Canale Italia: I canali "ITALIA TV 2" (ITALIA 141) LCN 170 e LCN 179 sono stati rinominati in "ITALIA 141". I due canali inoltre, risultano ora senza numerazione LCN. I provider name dei due canali sono stati modificati da "Canale Italia" a "Harmonic". Si è risolto così il conflitto LCN con i canali "GALAXY TV 2" (GALAXY TV) LCN 170 e "ITALIA TV" (STUDIO LIVE) LCN 179 recentemente aggiunti nel Mux Studio1 (Nord Italia).



13.03.2021

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale sono stati risolti i problemi tecnici. Infatti, sono sparite le barre verticali blu/gialle che si intravedevano sotto alle immagini. La stessa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il canale è tornato a trasmettere correttamente nel formato 16:9.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. In sovraimpressione è stato riaggiunto il "normale" logo di rete.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Sul canale sono saltuariamente presenti dei contenuti targati "I-TALICOM TV". Durante questi contenuti, non è presente il logo di Giornale Radio TV.



14.03.2021

Mux Canale Italia: A causa della morte di Raoul Casadei, nella serata di ieri il canale "CANALE ITALIA 83" LCN 83 ha trasmesso una replica di Cantando Ballando in suo ricordo. In alto era presente la scritta "Ciao Raoul Casadei !".

Mux Retecapri: Eliminato il canale "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225 con il parametro SID 25. Aggiunto il canale "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225 con il nuovo parametro SID 225. Su alcuni decoder/tv potrebbe essere necessario risintonizzare il decoder o la tv per continuare a visualizzare il canale.



15.03.2021

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Alla desta del logo è presente un drappo di colore lilla. Il drappo di colore lilla è stato inserito in occasione della giornata nazionale per la sensibilizzazione sui disturbi dell'alimentazione.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Dalla giornata odierna il logo di rete è stato rinnovato graficamente.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Dalle ore 07.00 alle 09.00 il canale ha inizato a trasmettere in radiovisione il programma "Pippo Pelo Show". Il programma è in onda dal Lunedì al Venerdì. Da oggi pomeriggio inoltre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 verrà trasmesso anche il programma "I corrieri di Kiss Kiss".

Mux Studio1 (Nord Italia): Fine delle trasmissioni sul digitale terrestre per "WELL TV" LCN 231. Al suo posto è arrivato il canale "TELECAMPIONE" (TLC / SVI SVIZZERA ITALIANA) LCN 75. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il canale "TELECAMPIONE" LCN 75 però, risulta in conflitto LCN con il canale "TLC75 TELECAMPIONE" LCN 75 presente nel Mux La9 Ch 29 che risulta a schermo completamente nero. La numerazione LCN 231 risulta ora libera.

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" sul digitale terrestre! Sull'applicazione HbbTV Telecomando, disponibile sui canali Rai, è stato attivato lo streaming di Rai 4K! Sul canale è presente la seguente EPG: "14:00 - 17:00 Prove tecniche di trasmissione". Grazie a ERCOLINO di digital-forum, annunciamo che questa sera e domani sera la fiction "Màkari" verrà trasmessa in 4K Ultra HD anche su "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat e sul digitale terrestre tramite HbbTV!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE HbbTV" LCN 410. In giornata l'applicazione HbbTV è tornata a funzionare regolarmente. Sintonizzandosi sul canale si apre una schermata con varie finestre. Su queste finestre sono presenti tre canali in streaming (Bike, Bfc e Arte Investimenti), ma con diversi tipi di flusso streaming. Dal tardo pomeriggio però, l'applicazione HbbTV è tornata a non funzionare.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Dalle ore 16.00 alle 18.00 il canale ha inizato a trasmettere in radiovisione il programma "I corrieri di Kiss Kiss". Il programma è in onda dal Lunedì al Venerdì.

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" sul digitale terrestre! Sull'applicazione HbbTV Telecomando, disponibile sui canali Rai, è stato attivato lo streaming di Rai 4K! L'EPG del canale è stata modificata in: "21:25 - 23:35 Màkari - St 1 Ep 1 - I colpevoli sono matti -- martedì 16 marzo - 21:25 Màkari - St 1 Ep 2 - La regola dello svantaggio".

Mux ReteA1: Novità per "TEST TN" (senza LCN). Nel pomeriggio il canale è stato attivato! Il canale però, risulta codificato in Nagra: "CA System ID: 6229 (0x1855) Nagravision CA PID 1004 (0x03ec)". Il canale è trasmesso in HD con un bitrate video di 6,80 Mbps circa e un bitrate audio di 192 kbps in Dolby AC3. Nel Mux ReteA1 ci sono ora 1,00 Mbps circa liberi. Che cosa trasmetterà questo canale? Di che canale si tratterà?

16.03.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV M3PLAY disponibile sul canale "BOM Channel" LCN 68. Tra i contenuti Ondemand è stato aggiunto il programma "Articolo21" di Calabria TV.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete si sta pian piano colorando. Inoltre, sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "Solidarietà".

Mux Rai: Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" visibile sul digitale terrestre tramite l'applicazione HbbTV "Telecomando" disponibili sui canali Rai, ha trasmesso la fiction "Màkari" in 4K UltraHD HDR-HLG! Sotto al logo di rete era curiosamente presente il "bollino" giallo. Segnaliamo inoltre che al termine della serie, su "Rai 4K" sono stati trasmessi i titoli di coda completi. Questo servizio però, ha funzionato solo su alcune SmartTV.



17.03.2021

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete si è ulteriormente colorato e risulta anche animato. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta "Unicità".

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "BFC HbbTV" LCN 260 è stato rinominati in "BFC" LCN 260. Il canale "PREMIO LIVE HbbTV" LCN 410 è stato rinominato in "PREMIO LIVE" LCN 410. Eliminato il canale "BIKE" LCN 259 con il "vecchio" parametro SID 10. Aggiunto il canale "BIKE" LCN 259 con il "nuovo" parametro SID 203. Il canale però, risulta ora una copia con lo stesso pid video di "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale "BIKE" ha quindi cessato le proprie trasmissioni "effettive" sul digitale terrestre ed è ora visibile esclusivamente tramite HbbTV sintonizzandosi sempre sul canale 259! Sulle SmartTV compatibili con HbbTV infatti, sintonizzandosi sul canale "BIKE" LCN 259, si avvia lo streaming del canale in HD Nativo! La stessa cosa avviene ora anche sul canale "BFC" LCN 260! Sul canale "PREMIO LIVE" LCN 410 invece, l'applicazione HbbTV continua a non funzionare. Nel Mux ci sono ora 0,94 Mbps circa liberi. Nuovi canali in arrivo?

News: Ulteriori novità per "Nuova TV Nazionale"! Nella diretta facebook di Lunedì sera, è stato annunciato che il canale arriverà sul satellite il 31 Maggio! Sul digitale terrestre invece, il canale "effettivo" arriverà quando partiranno i giochi. Dal 21 Marzo però, il canale sarà visibile tramite HbbTV su un canale del digitale terrestre! Nella mattinata di Domenica 21 Marzo, verrà anncunciato su quale canale sarà possibile seguirlo premendo il tasto rosso!

Mux TIMB2: Problemi tecnici nel pomeriggio per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Per alcuni istanti sono apparse alcune schermate rosse/bianche. Poco dopo il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



18.03.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. L'applicazione HbbTV è tornata a funzionare. Ora è presente una nuova schermata targata BFC. Nonostante la schermata a menù però, non è possibile selezionare nulla.

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, nella giornata di ieri sul canale era presente in alto a sinistra la scritta "VIVA L'ITALIA (1861-2021)". Sul canale inoltre, era in onda anche un bumper dedicato.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete si è ulteriormente colorato e risulta sempre animato. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta "Parità".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "KalaiShop Canale 315". Aggiunto il canale "Nuova TV Nazionale LCN 166". In onda è presente un promo in loop. Il canale "Nuova TV Nazionale" quindi, dal 21 Marzo 2021 sarà visibile in HbbTV tramite questi due canali! Segnaliamo inoltre che il canale "MediaText.it" riporta erroneamente la scritta "Canale 311".

Mux Rai: In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del COVID, sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta "18 MARZO Giornata Nazionale e in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus".

Mux Mediaset: In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del COVID, sui canali free del gruppo Mediaset è saltuariamente presente un video dedicato.

Mux TIMB2: Novità per "TV2000" LCN 28. In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del COVID, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. Inoltre, sul canale è saltuariamente presente un video dedicato. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite sul canale "TV2000 HD".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Dalla giornata di Martedì 16 Marzo alle ore 06.30, la sigla del telegiornale è stata leggermente rinnovata. Il colore di sfondo non è più grigio, ma blu! Il logo presente nella sigla però, è ancora quello con il vecchio font! Invariati i bumper di rete, dove è semopre presente lo sfondo grigio. La stessa cosa è ovviamenete avvenuta sul satellite (TivùSat) sul canale "Rai News 24 HD".

Mux Locali (Nord Italia): Aggiunto il canale "FASCINO TV" LCN 231. Il canale riconducibile a donnashopping, risultava inizialmente senza logo di rete e trasmetteva una propria programmazione. In seguito il canale ha effettuato uno switch e ha iniziato a trasmettere la programmazione di "DONNASHOPPING CANALE 235". Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Novità in vista?



19.03.2021

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete si è ulteriormente colorato e risulta sempre animato. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta "Empatia".

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale sono tornate a essere presenti le righe verticali blu/gialle.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione della festa del papà, il logo di rete è stato modificato e risulta animato.



20.03.2021

Mux ReteA1: Novità per "TEST TN" (senza LCN) canale presente nel Mux ReteA1 Ch 44 M.Ronzone (AL) + Bricco dell'olio (AL). Nella tarda serata di ieri il bitrate video del canale è stato curiosamente abbassato a 0,50 Mbps circa. In mattinata però, il bitrate video del canale è stato rialzato e il canale è tornato a trasmettere regolarmente con il bitrate video "alto". Ricordiamo che il canale misterioso è sempre codificato in Nagra.

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Durante i problemi tecnici sul digitale terrestre, lo streaming del canale funzionava regolarmente.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete si è ulteriormente colorato e risulta sempre animato. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta "Rispetto".

Mux Studio1 (Nord Italia): Di recente il canale "LA8" (LA 9 NORD) LCN 81 è stato rinominato in "LA 8" (LA 9 NORD) LCN 81.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete è ora nuovamente colorato del tutto e risulta sempre animato. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta "Amore non razzismo".



21.03.2021

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "CANALE 227" LCN 227. Dalla giornata di ieri il canale non ritrasmette più la programmazione di "Italia 8 Canale 78" oscurandone il logo con una tendina elettronica. Il canale trasmette ora una propria programmazione. A livello di programmazione però, è rimasto tutto invariato. Il canale inoltre, è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale è quindi visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux TIMB2 + Mux ReteA2: Novità in vista per "Nuova TV Nazionale"! Mancano poche ore alla partenza del canale televisivo in streaming e in HbbTV! Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "Ci siamo! Alle 21:21 potrete seguire la presentazione di Nuova TV Nazionale su: In digitale terrestre HBBTV sui canali 68 - 123 - 166 (cliccare sul tasto rosso e poi sul logo NTN). In streaming sul nostro sito (cliccare su live-streaming). Sulla pagina Facebook di Nuova TV Nazionale. Su SKY al canale 839 (dalle 21:21 alle 23:00). Se potete e volete, condividete queste informazioni o trascrivetele sulla vostra pagina social. Benvenuti".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunto il canale "Nova TV Nazionale" dove si vede già il nuovo logo di "NTN"! In onda è presente un promo in loop. Inoltre, i vari canali presenti sull'applicazione HbbTV sono stati spostati di ordine. Segnaliamo però una curiosità! Lo streaming di "Nuova TV Nazionale" presente sull'applicazione HbbTV di BOM Channel è differente rispetto a quello presente sull'applicazione HbbTV di Italia Channel e di Mediatext.it. Sul canale "Bom Channel" viene dato appuntamento a stasera ed è in SD. Sui canali del gruppo Mediatext invece, il flusso è in HD e il promo in loop finisce in maniera differente.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Nuova TV Nazionale". Il promo in loop è stato aggiornato e ora riporta lo stesso messaggio presente sullo streaming di "Nuova TV Nazionale" disponibile sempre tramite HbbTV tramite il canale "BOM Channel" LCN 68. Alla fine del promo c'è scritto: "Dalle 21:21 di questa sera su questo canale. Benvenuto in Nuova TV Nazionale".



22.03.2021

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Da questa mattina è stato reinserito in sovraimpressione il normale logo di rete.

Mux TIMB2 + Mux ReteA2: Nella serata di ieri è partita la programmazione di "Nuova TV Nazionale"! Il canale è visibile in streaming tramite HbbTV sui canali "BOM Channel" LCN 68, "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Alle ore 21.11 circa infatti, il canale ha iniziato a trasmettere un countdown di 10 minuti. Alle ore 21.21 invece, il canale ha iniziato a trasmettere la presentazione di "Nuova TV Nazionale" dalla durata di 20 minuti circa. Questa presentazione è trasmessa in loop e lo sarà fino alla giornata di Mercoledì. Dalla giornata di Mercoledì si inizieranno a vedere alcuni programmi. Segnaliamo infine alcune curiosità! Sul satellite, e più precisamente sul canale "Deluxe 139" (Veneto Link) il segnale arrivava prima di tutti. Con un ritardo di 22 secondi circa rispetto al satellite, arrivava il segnale dello streaming tramite l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" e "Mediatext.it". Con un ritardo di ulteriori 15 secondi rispetto ai canali del gruppo Mediatext, arrivava poi il segnale sullo streaming tramite l'applicazione HbbTV di "BOM Channel".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. In occasione della giornata mondiale dell'acqua, sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.

Mux Retecapri: Novità per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. Di recente il logo di rete e l'orologio sono stati leggermente modificati e riposizionati.



23.03.2021

Mux Rai: Nella serata di ieri sul canale "Rai 4K" visibile tramite HbbTV sui canali Rai, è stata trasmessa la 3° puntata della serie "Màkari". Segnaliamo però alcuni problemi tecnici! Sotto all'audio della serie erano erroneamente presenti (anche se molto bassi) le audiodescrizioni. Al termine della puntata, non sono stati trasmessi i titoli di coda completi, come invece era accaduto nelle prime due puntate.

Mux ReteA2: Problemi tecnici o fine delle trasmissioni per "CANALE 61" LCN 61? Dalle ore 00.00 circa, il canale risulta completamente a schermo nero. Novità in vista?

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità in vista per "PREMIO LIVE" LCN 410. Sintonizzandosi sul canale tramite Smart TV HbbTV, parte ora un promo in loop dove viene annunciata la partenza di questo nuovo servizio live e on demand! Nel promo c'è scritto: "Premio Live - Premio Action - Premio Sport - Quello che gli altri non ti fanno vedere, gli sport e gli eventi delle giovani communities, l'azione e l'avventura dei nuovi esploratori, le competizioni dei campioni del prossimo futuro. Smart TV / Web / Mobile come vuoi tu, Live / On Demand quando vuoi tu. Premio Live Smart TV: Canale 410 Web / Mobile: www.premio.live - Collega il tuo televisore al wifi per vedere tanti nuovi contenuti gratuiti e a pagamento".

Mux Retecapri: Problemi tecnici nel pomeriggio per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. Il canale soffriva di continui squadrettamenti audio/video. Lo stesso problema era presente sui due canali satellitari del gruppo. In seguito i canali dtt/sat del gruppo sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Rai: Novità in vista per "Rai 4K" canale visibile tramite HbbTV sui canali Rai. Da questa sera alle ore 21.25 il canale trasmettrà la serie "Leonardo" in 4K Ultra HD!



24.03.2021

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la 1° puntata della serie "Leonardo". Questa serie è trasmessa anche in 4K sul canale "Rai 4K" visibile via satellite tramite TivùSat e in HbbTV sul digitale terrestre. Sotto al logo di rete infatti, era presente la scritta "4k ch 210 tivùsat".

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" canale visibile tramite HbbTV sui canali Rai. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la serie "Leonardo" in 4K Ultra HD! La serie è stata trasmessa in HDR-HLG!

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Ogni 20 minuti circa, in alto a destra la scritta "CANALE 158" viene modificata e per alcuni secondi sopra e sotto a questa scritta si aggiungono le scritte "SKY CH 727" e "TV SAT CH 64". Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux ReteA2: Continuano i problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. Il canale continua a risultare completamente a schermo nero. Si tratterà di un problema tecnico o di una cosa voluta? Ricordiamo infatti che il canale aveva iniziato le proprie trasmissioni un anno fa proprio in questo periodo, e più precisamente nel pomeriggio del 20 Marzo 2020. Prima dell'arrivo di "CANALE 61" era presente il canale "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61. Casualità? Il canale tra l'altro non è la prima volta che va a "nero". Infatti era già accaduto nel 2020 nel periodo tra l'11 Aprile 2020 e il 20 Aprile 2020. In questo caso però, il nero era stato causato per motivi giuridici.

Mux ReteA2: Novità per "Nuova TV Nazionale". Sull'applicazione HbbTV è stato inserito il nuovo logo di "NTN". Sotto al logo di rete inoltre, è stata corretta la numerazione LCN da "Lcn 166" a "Lcn 251". Sotto al logo di "MediaText.it" invece, è stata eliminata la scritta "Lcn 311" ed è stata reinserita la scritta corretta "Lcn 166". Sarà quindi la numerazione LCN 251 quella che verrà utilizzata prossimamente da "Nuova TV Nazionale" sul digitale terrestre? Al momento sulla numerazione LCN 251 del digitale terrestre è presente il canale "Pianeta Tv" (Italia Channel). Segnaliamo infine che il canale "Nuova TV Nazionale" è erroneamente trasmesso nel formato 16:9 letterbox, ma solo sull'applicazione HbbTV di Mediatext. Sull'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68 invece, il canale è trasmesso nel corretto formato 16:9. Di conseguenza, come avevano già segnalato, vengono curiosamente utilizzati due flussi streaming differenti.



25.03.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "BFC" LCN 260. Il canale in streaming tramite HbbTV parte ora regolarmente.

Mux Rai: In occasione del "Dantedì", sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta "25 MARZO Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri".

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "FASCINO TV" LCN 231. Il canale non trasmette più la programmazione di "DONNASHOPPING CANALE 235". Dalla giornata odierna il canale trasmette con l'inedito logo di "FASCINO TV".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Il canale "Nuova TV Nazionale" è tornato a trasmettere nel corretto formato 16:9. Inoltre, sono stati aggiunti i canali "Vintage" (Radio TV) e "KalaiShop" (Canale 315).

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. L'applicazione HbbTV è stata rinnovata con alcune novità! I canali sono stati suddivisi per categorie: "Video On Demand", "Radiovisione", "Family TV", "News" e "Sport Channel". Nella sezione Video On Demand è stato aggiunto "Radio Jukebox Compliation". Il video trasmesso è in HD. Nella sezione "radiovisione" il canale "RTR99" continua a non funzionare. Nella sezione "Family TV" è stato aggiunto il canale "Prima TV". Il canale trasmette in alcune fasce orarie la programmazione di SuperSix. Il canale però, è erroneamente trasmesso nel formato 4:3 (16:9 pillarbox). Nella sezione "Sport Channel" infine, è stato aggiunto il canale "Rugby Channel". Anche lo streaming di questo canale però, non funziona.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Ulteriori novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il cnale "RETE TV ITALIA" (Canale 315).



26.03.2021

Mux TIMB2: Novità per "RETE TV ITALIA" canale HbbTV visibile tramite l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella tarda serata di ieri il canale stava trasmettendo un programma con "schermo ridotto". In alto era presente la scritta "Siamo in collegamento con: DISABILI INTERNATIONAL RADIO".

Mux ReteA2: Novità in vista per "CANALE 61" LCN 61. Il canale continua a risultare completamente a schermo nero. Da digital-forum però, apprendiamo che il canale rimarrà in queste condizioni ancora per pochi giorni. Su Twitter invece, Michele Criscitiello ha risposto a una domanda di un utente riguardo all'arrivo del nuovo canale di Sportitalia sul canale 61 del digitale terrestre: "Domanda -> @MCriscitiello salve vorrei sapere quando partira' il nuovo canale di sportitalia sul 61 ad'oggi da me in campania e' schermo nerola ringrazio dell'attenzione prestatami ---- Risposta -> Tra qualche mese.".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Radiovisione" è stato aggiunto il canale "lifegate Radio". Nella sezione "Family TV", il canale "Prima TV" è ora trasmesso nel corretto formato 16:9. Inoltre sono stati aggiunti i canali "SUPER SIX" e "Shopping Stock".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Il canale non è più trasmesso in MPEG-2 SD. Da questo pomeriggio infatti, il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il caanle però, risulta sempre completamente a schermo nero. Il bitrate video del canale inoltre, è stato abbassato da 1,39 Mbps a 0,77 Mbps. Il bitrate audio è rimasto invariato a 96 kbps stereo. Nel Mux ReteA2 ci sono ora 1,35 Mbps circa liberi. Novità in vista?



27.03.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 165" LCN 165. Sul canale è presente una schermata su sfondo nero con scritto "DeckLink Duo 2 (2) PAL - 16x9 No video signal".

Mux 3 Rai: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai Movie" LCN 24. Durante la prima serata il film "Il tuo ex non muore mai" è stato interrotto per due volte. Di colpo infatti, il canale passava a trasmettere in simulcast con "Rai Premium" la serie "Leonardo". Poco dopo il canale è tornato a trasmettere nuovamente il film. Il problema si è presentato anche sul satellite sui canali "Rai Movie" e "Rai Movie HD".

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" canale visibile in streaming tramite l'applicazione HbbTV Telecomando disponibile sui canali Rai. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente trasmesso il programma "Canzone Segreta" in simulcast con Rai 1, in 4K Ultra HD. Il programma però, era in upscale. Inoltre, il canale 4K risultava senza logo di rete. A causa dell'HDR attivo però, le immagini risultavano prevalentemente di colore rosso. Sul satellite invece, sul canale "Rai 4K" era regolarmente presente il "rullo" in loop. Il simulcast con Rai 1 è andato avanti fino alla mattinata odierna. Nel corso della mattinata è ritornata poi la programmazione a "rullo" con il logo di Rai 4K come su TivùSat.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale non sono più presenti le barre verticali blu/gialle presenti "sotto" alle immagini. Il problema quindi, è stato nuovamente risolto. Ma per quanto? Ricordiamo infatti che da più di un anno questo problema si ripresenta ciclicamente. Il problema è stato risolto anche sul satellite.

Mux ReteA2: Nel pomeriggio il canale "CANALE 165" LCN 165 è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "HSE24 BEAUTY" (GM24+2) LCN 237. Il canale è erroneamente trasmesso nel formato 16:9 letterbox. Il logo di rete inoltre, non risulta animato. Grazie a questo problemai, si può notare che il canale ritrasmette semplicemente il canale "HSE24" (GM24) con tanto di logo di rete, ma con due ore di ritardo.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Sul canale è saltuariamente in onda un promo dedicato al digitale terrestre e al passaggio al DVB-T2! Nel promo viene detto: "Il 1 Settembre 2021 comincia il futuro della TV! A partire da questa data il tuo televisore e decoder potrebbero non funzionare più. Per l'acquisto di un nuovo dispositivo lostato rende disponibile un bonus fino a 50 euro. La tua TV è già predisposta ai nuovi standard? Hai diritto al bonus? Le risposte su qvc.it. Scegli oggi su QVC una tv a prova di futuro.".



28.03.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. L'applicazione HbbTV presente sul canale non funziona nuovamente.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Alle ore 00.00 del 28 Marzo 2021, il canale è tornato a trasmettere regolarmente la propria programmazione. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) ed è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il canale risultava completamente a schermo nero dalle ore 00.00 del 23 Marzo 2021. Il canale quindi, è rimasto completamente a schermo nero per 5 giorni esatti! Segnaliamo che appena il canale è tornato a trasmettere, il logo di rete era posizionato leggermente più a sinistra come quando il canale trasmette le televendite. Poco dopo infatti, dopo alcuni secondi di schermo nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente, con il logo di rete leggermente più a destra. Durante le televendite invece, il logo di rete è posizionato come sempre leggermente più a sinistra. Ricordiamo che il canale trasmette una programmazione sportiva dalle ore 00.00 alle ore 08.00, e una programmazione di televendite dalle ore 08.00 alle ore 00.00.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Sul canale è stata riaggiunta l'EPG: "Servizi Interattivi - Prove tecniche HbbTv". L'EPG risultava assente da alcuni mesi.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Da questa mattina l'applicazione HbbTV non funziona.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Chanel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Le descrizioni dei canali sono state leggermente modificate. Dalla giornata odierna vengono riportate le seguenti scritte: "NUOVA TV NAZIONALE (Lcn 251), MEDIATEXT.IT (Lcn 166), ITALIA CHANNEL (Lcn 123), ARTE INVESTIMENTI (Canale 313), ARTE ORLER (Canale 314), RETE TV ITALIA (Canale 315), VINTAGE RADIO TV (Lcn 882), KALAISHOP (Canale 316)".

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d" LCN 29. In occasione di un evento sportivo in diretta, sopra al logo di rete è stata curiosamente aggiunta la scritta "DIRETTA".

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d HD" LCN 529. In occasione di un evento sportivo in diretta, sopra al logo di rete è stata curiosamente aggiunta la scritta "DIRETTA".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Nuova TV Nazionale" canale visibile in streaming tramite HbbTV sui canali "Italia Channel" LCN 123, "Mediatext.it" LCN 166 e "BOM Channel" LCN 68. Il canale ha iniziato a trasmettere alcuni programmi, ma senza logo di rete.



29.03.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella serata di ieri l'applicazione HbbTV è tornata a funzionare regolarmente.

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" (GM24+2) LCN 237. Nella serata di ieri il canale è tornato a trasmettere correttamente nel formato 16:9. Il logo di rete però, risulta sempre bloccato su HSE24.it+2.

Mux ReteA2: Da due giorni circa, il bitrate video di "Italia Channel" LCN 123 è stato alzato da 0,82 Mbps circa a 0,91 Mbps circa. Di conseguenza nel Mux la banda libera è passata da 1,35 Mbps circa a 1,22 Mbps circa.

Mux ReteA2: Ulteriori novità nel Mux ReteA2. In tarda mattinata sono stati effettuati ulteriori lavori nel Mux! Infatti, per diversi minuti i canali "GOLD TV ITALIA" LCN 128, "LA 4 ITALIA" LCN 129, "CHANNEL 24" LCN 130, "RETE ITALIA" LCN 131, "LINEAGEM" LCN 132, "LINEA ITALIA" LCN 140 e "FIRE TV" LCN 147 hanno trasmesso con un bitrate video più o meno fisso di 1,18 - 1,22 Mbps circa. La risoluzione di questi canali inoltre, era stata abbassata a 544x576i, a esclusione di "LINEAGEM" che aveva la risoluzione di 480x576i, mentre FIRE TV" aveva mantenuto la risoluzione di 720x576i. Grazie al bitrate più o meno fisso, nel Mux ReteA2 c'erano 1,77 Mbps circa liberi!! Poco dopo, questi canali sono tornati a trasmettere in VBR, quindi con un bitrate variabile di 0,64 - 1,50 Mbps circa, e la risoluzione di questi canali è tornata a essere 720x576i! Nel Mux ReteA2 ci sono ora 1,84 Mbps circa liberi. Novità in vista? A breve verranno aggiunti uno o più canali?

Mux ReteA2: Novità in vista nel Mux ReteA2. Apprendiamo da digital-forum che a breve il canal "ILIKE.TV" LCN 230 tornerà a trasmettere una propria programmazione e non risulterà più una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 162" LCN 162.

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Sul canale è stata aggiunta un'applicazione HbbTV! Premendo il tasto rosso si apre un menù dove sono presenti i seguenti canali: "Radio Popizz", "Radio Mi Piaci", "Lucania TV", "70/80 Hits HQ", "Antenna Sud" e "HbbTV". Su quest'ultimo è presente un promo di presentazione. Questa applicazione HbbTV è riconducibile a Radio Popizz TV! Questa applicazione HbbTV inoltre è denominata "HbbTV Italia". Segnaliamo però che se si preme il tasto "7" appare un banner in sovraimpressione e parte successivamente lo streaming di Antenna Sud. Se si va sul 7° canale però, l'applicazione si blocca. Infine segnaliamo che l'applicazione HbbTV soffre di problemi tecnici. Infatti, è impossibile uscire dall'applicazione. L'unica soluzione è cambiare sorgente al proprio televisore.



30.03.2021

Mux Rai: Problemi tecnici nella serata di ieri poco dopo le ore 20.30 per "Rai 4K" canale visibile tramite HbbTV sui canali Rai. Durante la pubblicità il canale si è "bloccato" ed è rimasto in queste condizioni per diversi minuti. In seguito il canale è andato completamente a schermo nero. Dopo alcuni minuti il canale è tornato a trasmettere una programmazione provvisoria, senza logo di rete. In seguito è stato riaggiunto il logo di rete e poco dopo il canale è ritornato a trasmettere in simulcast la programmazione di Rai 1.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Nella serata di ieri durante la serie "Màkari", è stata aggiunta sotto al logo di rete la scritta "4k ch 210 tivùsat".

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "CANALE 165" LCN 165. Sul canale non era in onda alcuna trasmissione. In onda era presente uno schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Il palinsesto del canale continua ad arricchirsi di nuovi programmi in radiovisione! Sul canale infatti, è ora presente in radiovisione anche il programma "Good Morning Kiss Kiss" in onda dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. Sui canali è saltuariamente presente un promo dedicato a "RTL PLAY".

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. Il logo di rete risulta animato con la scritta "AUGURI".

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Dalla giornata di ieri il canale è trasmesso in HD! Il canale utilizza la risoluzione di 1280x720p. Il canale però, è trasmesso completamente in upscale.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale sono tornate a essere presenti sotto alle immagini le barre verticali blu/gialle.

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Da questo pomeriggio il canale è nuovamente trasmesso in SD con la risoluzione di 720x576i. Il canale però, è trasmesso sempre in MPEG-4 (H264).

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. La grafica in sovraimpressione è stata leggermente modificata.



31.03.2021

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Eliminato il canale "Antenna Sud". Aggiunti i canali "Video M Italia", "Parole di Vita" e "Calabria TV". Sul canale "Calabria TV" però, è presente lo streaming di "Play Radio". Sui canali "8" e "9" con il nome "Spazio Libero" sono presenti i video di presentazione dell'applicazione HbbTV.

APRILE 2021

01.04.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Oltre al canale "Zerouno TV News", è presente anche il canale "Zerouno TV Music".

Mux ReteA2: Il canale "ILIKE.TV" LCN 230 non risulta più una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 162". Dal pomeriggio di ieri il canale trasmette una propria programmazione. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. In basso a destra è presente il logo di "ILIKE.TV".

Mux ReteA2: Nel pomeriggio di ieri è stato aggiunto il canale "FASCINO TV" LCN 231. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il canale però almeno per il momento, trasmette la programmazione con il logo di "DONNASHOPPING CANALE 235", ma trasmette con dei propri pid audio/video. Di conseguenza non risulta una copia con gli stessi pid audio/video di "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il canale inoltre, è in conflitto LCN con il canale "FASCINO TV" LCN 231 presente nel Mux Studio1 (Nord Italia). In questo Mux, il canale trasmette regolarmente con il logo di FASCINO TV.

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. La grafica dell'applicazione è stata rinnovata.

Mux Studio1 (Nord Italia):Novità per "LA 9 NORD" LCN 76. Da alcuni giorni la qualità dell'immagine è notevolmente migliorata. Infatti, non è più presente il "passaggio analogico".

Mux Canale Italia: I canali "ITALIA 141" (senza LCN) e "ITALIA 141" (senza LCN) sono stati nuovamente rinominati in "ITALIA TV 2" LCN 170 e "ITALIA TV 2" LCN 179. Su entrambi i canali è presente la programmazione di "ITALIA TV 3". I due canali risultano in conflitto LCN con i canali "GALAXY TV 2" (GALAXY TV) LCN 170 e "ITALIA TV" (STUDIO LIVE) LCN 179 presenti nel Mux Studio1 (Nord Italia).

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione della Pasqua, il logo di rete è stato addobbato.

Mux ReteA2: A mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "HSE24 DONNA" (HSE24+1 / GM24+1) LCN 137. Al suo posto è arrivato il canale "INLINEA.TV" LCN 137. L'identificativo del canale però, almeno per il momento è rimasto invariato.

Mux ReteA2: Novità in vista per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235 e "FASCINO TV" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 231. In sovraimpressione è presente la scritta "Donnashopping dal 16 Aprile solo sul canale 231 dalle 10 alle 24". Dal 16 Aprile quindi, arriverà un nuovo canale sulla numerazione LCN 235?

Mux ReteA2: Il canale "HSE24 DONNA" LCN 137 è stato rinominato correttamente in "INLINEA TV" LCN 137.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminati i canali "GALAXY TV 2" LCN 170 e "ITALIA TV" LCN 179. I due canali non erano altro che dei canali copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183 e "STUDIO LIVE" LCN 178. Si sono così risolti i conflitti LCN con i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 recentemente aggiunti nel Mux Canale Italia.

Mux Locali: Novità per "FASCINO TV" LCN 231. In giornata per alcune ore il canale ha trasmesso con un nuovo logo di rete. Nel corso del pomeriggio però, è stato riaggiunto il logo di "DONNASHOPPING CANALE 235".

Mux DFree + Mux La3: Novità in vista per "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) e Samsung TV Plus? Sul profilo Instagram di Michele Criscitiello, è stata pubblicata una storia dove si vede il logo di Sportitalia HD Plus e un pacco regalo. Sotto al pacco regalo si intravede il logo di Samsung TV Plus! A breve quindi il canale sarà visibile in streaming tramite questo servizio? Stay Tuned!

Mux Locali: Problemi tecnici per "BIKE" LCN 259 canale visibile tramite HbbTV. Il canale risulta completamente a schermo nero.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale non sono più presenti le barre verticali colorate blu/gialle che si intravedevano sotto alle immagini. Questo problema però, si presente saltuariamente.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Sul canale, sempre meno programmi utilizzano il logo di "ALICE" o di "MARCOPOLO". Di conseguenza in sovraimpressione è presente esclusivamente il logo di "ALMA TV".

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. In occasione della Pasqua, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. In occasione della Pasqua, il logo di rete è stato addobbato.



02.04.2021

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. Il programma "Stasera Italia" è stato bruscamente interrotto e non ha più ripreso. Ad un certo punto della trasmissione infatti, è curiosamente apparsa una schermata di un PC, collegata alla pagina facebook di Giuseppe Conte. Dopo diversi secondi di schermata bloccata, è partita la pubblicità. Sul canale sono stati trasmessi anche vari promo di rete. In seguito hanno riprovato a collegarsi con la trasmissione per ben due volte, ma senza risultati. Dopo ulteriori pubblicità e promo di rete, sul canale è stato trasmesso il programma tappabuchi "Come EravamoQ". Curiosamente però, lo spazio pubblicitario "All 21" è regolarmente andato in onda. La prima serata del canale è quindi iniziata regolarmente, ma con largo anticipo.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione della Pasqua, sul canale sono stati personalizzati anche i bumper di rete!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "FASCINO TV" LCN 231. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di "DONNASHOPPING FASCINO TV".

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" LCN 235. Dalla giornata odierna il canale trasmette con il nuovo logo di "DONNASHOPPING FASCINO TV".

Mux ReteA2: Novità per "FASCINO TV" LCN 231. Dalla giornata odierna il canale trasmette con il nuovo logo di "DONNASHOPPING FASCINO TV".

Mux Studio1 (Nord Italia). Aggiunto il canale "ZETATV" LCN 269. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "ZETA TV" LCN 239. Novità in vista?

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Dalla giornata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero) e senza EPG.

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "RETE 82 PLUS" LCN 82. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. In onda è presente un cartello su sfonfo grigio con scritto "RETE 82 PLUS". A breve verrà collegato il canale "Salute e Natura" o un nuovo canale? Stay Tuned! Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "Salute e Natura" LCN 82 presente nei Mux Locali.

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. La grafica dell'applicazione HbbTV è stata leggermente modificata e sono stati aggiunti degli spazi per ulteriori canali.

Mux Retecapri: Novità per "RETE 82 PLUS" LCN 82. Alle ore 14.25 il canale ha iniziato a trasmettere la programmazione di "Salute e Natura".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "BIKE" LCN 259. Il canale è tornato a essere regolarmente visibile tramite HbbTV.

Mux Mediaset4: Novità in vista per "Mediaset Play" LCN 805: "Una sorpresa in arrivo - Aprile è il mese delle grandi novità nel mondo Mediaset e anche noi ne abbiamo tante in arrivo per te! Mediaset Play diventerà Mediaset Play Infinity: una nuova piattaforma che si presenta con una veste grafica completamente rinnovata. La grande novità è che Mediaset Play Infinity sarà fruibile anche da Smart TV con la nuovissima applicazione che troverai direttamente sulla TV! Ma non finisce qui! Potrai trovare in un unico servizio tutti i contenuti gratuiti delle reti Mediaset e la nuova offerta Infinity+ che potrai scegliere di attivare per avere un catalogo completo di grandi titoli. Oltre a tutto questo arriveranno nei prossimi mesi tante altre novità. Non perdere di vista l’app Mediaset Play e il nostro sito www.mediasetplay.mediaset.it per vivere insieme a noi questa rivoluzione!".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunto il canale "Radiomusica TV".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "FASCINO TV" LCN 231. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito.

Mux ReteA2: Novità per "FASCINO TV" LCN 231. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (FASCINO TV) LCN 235. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito.



03.04.2021

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. In occasione della Pasqua, sul canale sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. In occasione della Pasqua, sul canale sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.



04.04.2021

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione della Pasqua, in alto a sinistra è oggi presente la scritta "BUONA PASQUA!".

Mux Locali: Novità in vista sul digitale terrestre e più precisamente per il canale "MSSPORT!" Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "INFORMAZIONI PER I NOSTRI TELESPETTATORI - MODIFICHE ED IMPLEMENTAZIONI TECNICHE - A seguito della rottamazione anticipata di alcuni MUX, informiamo tutti i nostri telespettatori che negli ultimi giorni abbiamo applicato ed applicheremo alcune implementazioni tecniche e che in caso di problemi di visione sui canali digitali di MS Sport, consigliamo di consultare il sito www.otgtv.it, scegliere la vostra regione di residenza e scegliere uno dei seguenti MUX, per il Piemonte: Sestarete, per il Veneto, Trentino AA e Friuli VG: Triveneta (da martedì 6 aprile), per Emilia Romagna: TeleSanterno, per la Lombardia: Telemilano, per la Toscana: AREZZO TV, per il Lazio: Doria e per la Liguria: Telegenova, troverete i dettagli dei canali che sono visibili insieme a noi irradiati da tali ripetitori, se tutti i canali non sono visibili si tratta di un problema di posizionamento dell'antenna, la copertura è abbastanza capillare, ma alcune zone particolari potrebbero risultare non raggiungibili dal segnale, se invece vedete altri canali e non MS Sport potrebbe essere un problema di risintonizzazione del televisore oppure di difficoltà del televisore a ricevere il segnale in formato H264/MPEG4, che diventerà standard obbligatorio per tutti dal prossimo settembre (salvo proroghe) ed in questo caso necessita l'acquisto di un decoder digitale terrestre oppure la sostituzione del televisore con uno di ultima generazione. E' prevista nel breve la copertura con il nostro segnale in altre regioni italiane. La qualità di irradiazione del segnale è uguale in tutte le regioni e monitorata dalla sede centrale di Mediasport Group e dal nostro partner di messa in onda in Emilia Romagna. Grazie mille a tutti per seguire i nostri programmi! www.mssport.tv I canali Sky 813 MS MotorTV e Sky 814 MS Channel sono visibili in tutto il territorio italiano attraverso la ricezione satellitare a tutti i possessori di abbonamento base Sky e per i decoder di ultima generazione il segnale di MS MotorTV e MS Channel è visibile anche ai possessori dei decoder Tivùsat, nei canali liberamente disponibili che generalmente sono posizionati dai decoder oltre il numero 1000, anche in questo caso stiamo lavorando per ulteriori implementazioni nelle prossime settimane.". A breve quindi, il canale "MSSPORT" tornerà a essere visibile sul digitale terrestre in alcune regioni!

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Il bumper di chiusura durante le ritrasmissioni sulle reti generaliste, è stato rinnovato graficamente ed è ora presente il nuovo logo di rete!

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Aggiunto il canale "Telefoggia".



06.04.2021

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Dalla mattinata odierna sul canale è stato reinserito il normale logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Il logo di "M3PLAY" in basso a sinistra è stato rinnovato.

Mux ReteA1: Eliminato il canale "TEST TN" (senza LCN). Il canale misterioso era trasmesso in HD ed era codificato in Nagra. Nel Mux ReteA1 ci sono ora 7,80 Mbps circa liberi!

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Di recente il contenitore serale "Family Club" ha rinnovato la propria grafica e il logo di rete! Inoltre sono ora presenti dei nuovi bumper di rete e promo! Segnaliamo infine che rispetto al precedente logo di rete, il nuovo logo è leggermente più grande.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Di recente il contenitore serale "Family Club" ha rinnovato la propria grafica e il logo di rete! Inoltre sono ora presenti dei nuovi bumper di rete e promo! Segnaliamo infine che rispetto al precedente logo di rete, il nuovo logo è leggermente più grande.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Di conseguenza è tornata a funzionare anche l'applicazione HbbTV. Sul canale inoltre, è stata riaggiunta l'EPG. Nel Mux Retecapri ci sono ora 6,80 Mbps circa liberi.

Mux ReteA1: Nelle scorse ore è stato eliminato dal Mux ReteA1 il canale "TEST TN" (senza LCN). Segnaliamo però che nel Mux sono rimaste presenti alcune tracce del canale, tra cui la codifica Nagra.

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Aggiunto il canale "Icaro TV".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Saltuariamente è presente un nuovo bumper di rete identificato come "Resta con Canale5".

Mux TIMB3: Novità in vista per "SUPERTENNIS" (HD) LCN 64? Sul profilo Twitter del canale televisivo è stato recentemente aggiunto un promo dove viene annunciato l'arrivo di "SupertenniX". Di che cosa si tratterà? Stay Tuned!



07.04.2021

Mux Mediaset2 + Mux TIMB3: Novità per "Boing" LCN 40 e "Boing Plus" LCN 45. Da questa mattina i due canali sono tornati a trasmettere con il normale logo di rete.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. La grafica dell'applicazione HbbTV è stata leggermente modificata. Inoltre, se si preme il tasto verde appare ora una schermata dove viene pubblicizzato un numero di telefono da contattare se si è interessati a inserire un canale televisivo o radiofonico sull'applicazione HbbTV!



08.04.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. Dalla serata di ieri sul canale è tornato in onda tramite "HbbTV" il promo in loop del canale.

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Eliminati i canali "NBC Milano" e "Icaro TV". Inoltre, è presente una schermata in meno tra i canali selezionabili.

Mux TIMB2 + Mux ReteA2: Novità per "Nuova TV Nazionale" canale visibile tramite HbbTV sui canali "BOM Channel" LCN 68, "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. In alto a destra è stato aggiunto il logo di rete!

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Aggiunto il canale "Ciccio Riccio TV". Segnaliamo inoltre che il banner "PREMII TASTO ROSSO NUOVI CANALI IPTV" è stato leggermente modificato e spostato leggermente più in alto, e più precisamente sopra al logo di La9.

Mux Retecapri: Aggiunti i canali "EPIQA" LCN 151 e "WNC" (Maria Vision) LCN 246. I due canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza sono visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. Al momento però, sui due canali è presente un fermo immagine! Segnaliamo infine una curiosità! Il bitrate video di "EPIQA" è di 0,43 Mbps con la risoluzione di 720x576i. Il bitrate audio però, è di soli 48 kbps stereo! Il bitrate video di "WNC" (Maria Vision) invece, è di 0,48 Mbps con la risoluzione di 720x576i. Il bitrate audio però, è di soli 32 kbps stereo!! Nel Mux Retecapri ci sono ora 5,78 Mbps liberi. Dopo la rottamazione del Mux La9 (Nord Italia), i due canali sono tornati a essere visibili in Piemonte.



09.04.2021

Mux Retecapri: In tarda mattina i canali "EPIQA" LCN 151 e "WNC" (Maria Vision) LCN 246, hanno iniziato a trasmettere regolarmente. Nella giornata di ieri risultavano bloccati con un fermo immagine.

Mux Locali: Novità per "LA242 CHINA TV" LCN 242. Sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper e promo di rete! Inoltre è anche presente la pubblicità! Gli spot pubblicitari sono curiosamente trasmessi in lingua cinese, anche se in basso a sinistra è presente in italiano la scritta "Pubblicità". Questi spot pubblicitari sono riconducibili alla zona di Firenze e Siena, quindi della regione Toscana.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Eliminato il canale "RTR99". Lo streaming di questo canale non aveva mai funzionato. Segnaliamo inoltre, che sono stati rimescolati anche alcuni canali presenti nelle varie sezioni.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "EPIQA" LCN 151 e "WNC" (Maria Vision) LCN 246. Su alcuni decoder/tv, i due canali risultano erroneamente muti e quindi senza audio. Su altri decoder/tv invece, l'audio dei due canali si sente regolarmente.

Mux Rai: Novità per l'applicazione Mhp "Telecomando" disponibile sui canali Rai. Sull'elenco delle applicazione Mhp, è ora presente solo il logo generico "Rai" e non più quello dell'applicazione. Nonostante questo però, le tre applicazione "Rai Play", "TGR" e "Rai News" funzionano regolarmente.

Mux Rai: Novità per l'applicazione Mhp/HbbTV "Telecomando" disponibile sui canali Rai. Apprendiamo da Genova in Digitale che il logo di rete è stato aggiornato in "Rai Radio 3 Classica". Fino a poco tempo fa, era ancora erroneamente presente il vecchio logo di "Rai Radio Classica". La stessa modifica è ovviamente avvenuta anche sul satellite.

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux TIMB3: Novità per l'applicazione HbbTV di "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset. Il logo dell'applicazione è stato rinnovato in "Mediaset Play Infinity".

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Aggiunto il canale "Video Calabria". Lo streaming del canale però, non funziona.



10.04.2021

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169 canale presente nel Mux ReteA1 Ch 44 M.Ronzone (AL) + Bricco dell'olio (AL). Lo streaming del canale "Video Calabria" funziona ora regolarmente.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e di "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "NAPOLINOVA TV" (Canale 317). Lo streaming del canale però, soffre di alcuni problemi tecnici e risulta bloccato con il primo frame dello streaming avviato.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunto il canale "Radio Roma".



12.04.2021

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Il logo di rete è stato leggermente modificato e riposizionato.



13.04.2021

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Aggiunto il canale "Radio Gamma".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2. Dalla tarda serata di ieri il canale trasmette in simulcast parte del programma "I Lunatici" di Rai Radio2 in radiovisione! Per l'occasione, il canale "Rai Radio2" visibile in streaming e tramite HbbTV su RaiPlay, trasmette ora 24/24h in radiovisione! Segnaliamo infine che per l'occasione, il logo di rete di Rai Radio2 è stato spostato momentaneamente in alto a destra.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2 HD" LCN 502. Dalla tarda serata di ieri il canale trasmette in simulcast parte del programma "I Lunatici" di Rai Radio2 in radiovisione! Per l'occasione, il canale "Rai Radio2" visibile in streaming e tramite HbbTV su RaiPlay, trasmette ora 24/24h in radiovisione! Segnaliamo infine che per l'occasione, il logo di rete di Rai Radio2 è stato spostato momentaneamente in alto a destra.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BOM Channel" LCN 68. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "UNO HIT" LCN 268. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GIORNALE RADIO" LCN 262. Novità in vista per le numerazioni LCN 262 e LCN 268? Stay Tuned!

Mux ReteA1: Di recente dal Mux ReteA1 sono state eliminate le ultime tracce del canale "TEST TN" (senza LCN). Infatti, dalla tabella NIT è stata eliminata la traccia "SID" del canale, mentre dal parametro CAT è stata eliminata la traccia della codifica Nagra.

Mux TIMB2: Nel pomeriggio sul canale "BOM Channel" LCN 68, è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.



14.04.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. I tre canali (cartello) risultano completamente a schermo nero. Le applicazioni HbbTV e di conseguenza gli streaming dei tre canali però, funzionano regolarmente.

Mux Cairo Due: Sui canali "LA7" LCN 7, "LA7d" LCN 29, "LA7" LCN 107, "LA7d" LCN 229, "LA7 HD" LCN 507 e "LA7d HD" LCN 529 è ora presente l'applicazione HbbTV di La7 on demand. In precedenza questa applicazione HbbTV era presente solo sul canale "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Sui canali "LA7" LCN 107, "LA7d" LCN 229 e "LA7d HD" LCN 529 la presenza di un'applicazione HbbTV è una novità. Infatti in precedenza su questi canali non era presente alcuna applicazione HbbTV, neanche di tipo "silente" per la sola pubblicità.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Capri Fashion" LCN 247. Nel pomeriggio il canale risultava per lo più inattivo (a schermo nero) almeno lato video. L'audio infatti, era regolarmente presente anche se disturbato. Saltuariamente però, le immagini del canale ritornavano per alcuni secondi, anche se con evidenti problemi tecnici. Nel corso del pomeriggio il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 162" LCN 162. Nel pomeriggio l'emissione del canale risultava impallata. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "ILIKE.TV" LCN 230. Nel pomeriggio, in concomitanza con i problemi tecnici di "CANALE 162" LCN 162, il canale "ILIKE.TV" risultava a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e di "Mediatext.it" LCN 166. Di recente la grafica che appare in sovraimpressione per premere il tasto rosso è stata leggermente modificata. Inoltre, sull'applicazione HbbTV è stato aggiunto un ulteriore quadratino chiamato "questo spazio può essere tuo".

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Aggiunto il canale "Canale Europa" LCN 4258.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Aggiunto il canale "Documentari - Rakuten TV" LCN 4547.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Aggiunto il canale "Family - Rakuten TV" LCN 4548.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Il canale "Drammatico - Rakuten TV" LCN 4549 è stato rinominato in "Drama - Rakuten TV" LCN 4549.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Sui tre canali è stato reinserito il cartello di Live Smart DTT, ma con alcune novità! Il cartello non risulta più fisso. Ogni tot secondi, il canale torna a schermo completamente nero, per poi tornare a trasmettere il cartello. Tutto questo in loop. Il cartello inoltre, è ora trasmesso in 16:9 windowbox. Le novità però, non sono finite qui! Il canale infatti, non è più trasmesso con la risoluzione di 720x576i, ma con la risoluzione di 720x480i! Il framerate invece, non è più a 25fps, ma a 30fps! Infine segnaliamo che il cartello in onda soffre di problemi tecnici video.



15.04.2021

News: Novità per il canale "Canale Europa" LCN 4258 visibile in streaming tramite il servizio gratuito TvPlus. Durante alcune trasmissioni è presente in sovraimpressione il logo di rete "Canale Europa TV - La grande tv su internet".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per i canali free del gruppo Mediaset "Rete4" LCN 4/104, "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5" LCN 5/105, "Canale5 HD" LCN 5/505, "Italia1" LCN 6/106, "Italia1 HD" LCN 6/506, "Iris" LCN 22 e "TGCOM24" LCN 51. Nella serata di ieri il mediavideo (teletext) non era attivo! Di conseguenza non erano attivi neanche i sottititoli (se disponibili). Il problema era presente anche sul satellite. Nel corso della mattinata il mediavideo e i sottotitoli sono stati riattivati.

Mux TIMB2: Novità per "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264. Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi). Da digital-forum apprendiamo che l'EPG è in fase di test.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CHANNEL 24" LCN 130. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e di "Mediatext.it" LCN 166. Al posto del canale "NAPOLINOVA TV" (Canale 317) è arrivato il canale "NAPOLETANO STYLE" (Canale 317). Inizialmente però, lo streaming del canale non funzionava. Al momento invece, si apre un fermo immagine di "TV YES ITALIA".

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Il canale non è più trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale infatti, è ora trasmesso in MPEG-2 SD.

Mux ReteA2: Nel pomeriggio sul canale "CHANNEL 24" LCN 130, è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Da questo pomeriggio i canali sono tornati a trasmettere correttamente il cartello di Live Smart DTT. Il cartello però, è trasmesso sempre con il formato video 16:9 windowbox. La risoluzione invece, è stata rialzata da 720x480i a 720x576i. Il framerate infine, non è più a 30fps, ma è tornato a 25fps!

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunto il canale "RTR99". A differenza di alcune settimane fa, lo streaming del canale funziona ora regolarmente.

Mux Retecapri: Aggiunti i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. I canali risultano in conflitto LCN con i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410 presenti nel Mux Studio1 (Nord Italia). In onda è presente un cartello di Live Smart DTT nell'errato formato 16:9 windowbox. A differenza dei canali presenti nel Mux Studio1, nel Mux Retecapri le applicazione HbbTV seppur presenti non funzionano. Molto probabilmente è dovuto al fatto che su ciascun canale sono presenti tutte e tre le applicazioni HbbTV, e non la singola applicazione HbbTV per ogni canale. A differenza del Mux Studio1, il bitrate dei canali cartello è maggiore nel Mux Retecapri. Infatti, il bitrate video è di 0,52 Mbps circa, contro i 0,16 Mbps del Mux Studio1. Nel Mux Retecapri ci sono ora 5,62 Mbps circa liberi!

16.04.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "CANALE 232" LCN 232. Intorno a mezzanotte il canale è risultato per diversi minuti a schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "TV 243" LCN 243. Intorno a mezzanotte il canale è risultato per diversi minuti a schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" LCN 235. A mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "DONNASHOPPING CANALE 235" che da diversi giorni trasmetteva con il logo di "DONNASHOPPING FASCINO TV". Il canale "FASCINO TV" è ora visibile esclusivamente sulla numerazione LCN 231 tramite il Mux ReteA2 e il Mux Studio1 (Nord Italia). A mezzanotte, su "RAINBOW" LCN 235 è tornata in onda la programmazione effettiva di "RAINBOW". Il canale però, ha inizialmente trasmesso senza logo di rete. Solo intorno alle ore 00.30, in sovraimpressione è stato aggiunto in sovraimpressione il logo di "RAINBOW"!

Mux Retecapri: Novità per i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Sintonizzandosi sui tre canali, parte ora lo streaming di Premio Live! Questo capita su tutti e tre i canali. Se però si passa dal canale "BFC" (con lo streaming di PREMIO LIVE) al canale successivo (in questo caso GIORNALE RADIO), parte curiosamente lo streaming di BFC. Non capita però a parti inverse la stessa cosa per BIKE o PREMIO LIVE.

Mux Retecapri: Ulteriori novità per i canali "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Dal tardo pomeriggio le applicazioni HbbTV dei singoli canali funziona correttamente. Sintonizzandosi sul canale "BIKE" LCN 259, parte ora lo streaming di Bike HD. Sintonizzandosi sul canale "BFC" LCN 260 parte ora lo streaming di BFC. Sintonizzandosi su "PREMIO LIVE" LCN 410, parte ora lo streaming di Premio Live HD. Su ciascun canale infatti, è ora presente una sola applicazione HbbTV, e non tutte e tre come in precedenza.

Mux Locali: Novità in vista per "ZETA TV" LCN 239 e "ZETATV" LCN 269? Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dove viene annunciato "Zeta Shopping TV"! Nel promo c'è scritto: "ZETA TV CANALE 239 e 269 vi proporrà dal 1 Maggio 2021 capi di alta sartoria vi aspettiamo ogni pomeriggio dalle ore 16:00 Zetashopping TV". Dal 1° Maggio quindi il canale continuerà a essere presente su entrambe le numerazioni LCN? E ZetaShoppingTV sarà solo un contenitore pomeridiano? Nel promo viene presentato anche il logo di "Zeta Shopping TV". Nel pomeriggio questo promo è stato curiosamente trasmesso in loop per alcune ore.

Mux TIMB2: Eliminati i canali "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" LCN 224. I quattro canali non erano altro che delle copie con gli stessi pid audio/video di "ALMA TV" (HD) LCN 65. Dalla tabella NIT però, sono rimaste le tracce dei canali eliminati.

Mux Retecapri: Eliminato il canale "BFC" LCN 260 con il parametro SID 7195. Aggiunto il canale "BFC" LCN 260 con il nuovo parametro SID 7199. Eliminato il canale "BIKE" LCN 259 con il parametro SID 7196. Aggiunto il canale "BIKE" LCN 259 con il nuovo parametro SID 7200.



17.04.2021

Mux TIMB2: Dalla tabella NIT sono state eliminate le tracce dei canali "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" che erano rimaste curiosamente presenti dopo l'eliminazione di questi quattro canali copia di "ALMA TV" LCN 65.



19.04.2021

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Dalla giornata odierna, sul canale è presente un nuovo programma in radiovisione! Si tratta del programma "Personal Giulia" in onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali "RTL 102.5 BEST" e "RTL 102.5 NEWS" visibili in streaming via HbbTV tramite "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. I loghi di rete sono stati spostati in alto a sinistra. I loghi di "Digital Space" invece, sono stati eliminati. Sul canale "RTL 102.5 NEWS" la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone, è ora posizionata in alto a destra.

Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente trasmesso durante la pubblicità con un doppio logo di rete! Uno era presente in alto a sinistra, mente un altro era presente in alto a destra. Durante l'evento sportivo in diretta invece, in alto a destra era presente un doppio logo di rete, uno sopra all'altro, rendendo così il logo di rete più bianco del solito. Nel corso del pomeriggio il problema tecnico è stato risolto ed è quindi stato eliminato il doppio logo di rete.



20.04.2021

Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57. Sul canale non è più presente il Televideo.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali "RTL 102.5 Napulè", "RTL 102.5 Doc", "RTL 102.5 Bro&Sis", "RTL 102.5 Rome&Juliet", "RTL 102.5 Guardia Costiera" e "RTL 102.5 Extra HD" visibili in streaming via HbbTV tramite "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. I loghi di rete sono stati spostati in alto a sinistra. I loghi di "Digital Space" invece, sono stati eliminati.

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Il canale ha iniziato a trasmettere le Flash News di TgCom24. Per l'occasione il logo di rete viene spostato in alto a sinistra.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. Il canale si è schierato contro la Superlega di calcio. Sotto al logo di rete infatti, è stata aggiunta la scritta "#NOSUPERLEAGUE".

Mancano pochi mesi al passaggio all'MPEG-4 (H264) dei canali nazionali presenti nei Mux nazionali, e al rimescolamento di alcune frequenze (mux)! Di recente, è stato effettuato un seminario sul nuovo digitale terrestre dedicato alla Rai! Grazie a questo seminario sono stati annunciati da parte della Rai i movimenti che verranno effettuati a Settembre 2021 con il passaggio all'MPEG-4 (H264), ma sono stati annunciati anche i movimenti che verranno effettuati a Giugno 2022 con il passaggio al DVB-T2! La Rai passerà da 5 Mux (in realtà 4 Mux, il 5° Mux è sperimentale) a 3 Mux. Il Mux 4 Rai e il Mux 5 Rai quindi, cesseranno di esistere. Partiamo con i movimenti che verranno effettuati il 1° Settembre 2021. Il Mux 1 Rai cambierà nome in Mux Regionale Rai. Il Mux sarà composto dai seguenti canali: "Rai 1 HD" LCN 1, "Rai 2 HD" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" (1) LCN 3, "Rai 3 TGR Regione" (2) LCN 3, "Rai 3 TGR Regione" (3) LCN 3, "Rai News 24" LCN 48, "Test HEVC main10" LCN 100, "Rai Radio1" (1) (senza LCN), "Rai Radio1" (2) (senza LCN), "Rai Radio1" (3) (senza LCN). Cesseranno quindi di esistere le versioni SD di "Rai 1" e "Rai 2"! I canali "Rai 3 TGR Regione" e "Rai News 24" saranno invece trasmessi in MPEG-4 (H264) SD. In ogni Mux regionale quindi, ci saranno tre versioni di Rai 3 TGR Regione (regioni confinanti in linea di massima). Lato bitrate invece, i canali saranno così composti: "Rai 1 HD": 5,2 Mbps, "Rai 2 HD": 5,2 Mbps "Rai 3 TGR Regione": 2,20 Mbps, "Rai News 24": 2,20 Mbps. La Rai sta comunque testando la possibilità di trasmettere "Rai 3 HD" LCN 3 con un bitrate di 4,8 Mbps nel Mux Rai Regionale, quando la programmazione è "nazionale" e di effettuare una specie di "switch" in SD quando è presente la programmazione "regionale". Il bitrate di "Rai News 24" quindi, verrebbe abbassato a 1,2 Mbps. Questi test si concluderanno a Maggio 2021. In alcuni casi, il cambio frequenza potrebbe non avvenire in concomitanza con il cambio di contenuti, ma solo in un secondo momento. Il Mux 2 Rai cambierà nome in Mux A Rai. Il Mux sarà composto dai seguenti canali: "Rai 3 HD" LCN 3, "Rai Movie" LCN 24, "Rai Gulp" LCN 42, "Rai YoYo" LCN 43, "Rai Sport + HD" LCN 57 (il canale potrebbe cambiare nome in Rai Sport HD), e dalle emittenti radiofoniche "Rai Radio2", "Rai Radio3", "Rai Radio3 Classica", "Rai GrParlamento", "Rai Isoradio", "Rai Radio Tutta Italiana", "Rai Radio Techetè", "Rai Radio Live", "Rai Radio Kids", "Rai Radio1 Sport" e "Rai Radio2 Indie". Tutte le emittenti radiofoniche saranno senza numerazione LCN. Cesserà quindi di esistere il canale SD "Rai Sport" LCN 58. I canali "Rai Movie", "Rai Gulp" e "Rai YoYo" saranno trasmessi in MPEG-4 (H264) SD. Il Mux 3 Rai cambierà nome in Mux B Rai. Il Mux sarà composto dai seguenti canali: "Rai 4 HD" LCN 21, "Rai 5" LCN 23, "Rai Premium HD" LCN 25, "Rai Storia" LCN 54 e "Rai Scuola" LCN 146. Cesseranno quindi di esistere i canali SD "Rai 4" e "Rai Premium". I canali quindi approderanno a livello nazionale sul digitale terrestre in HD! I canali "Rai 5", "Rai Storia" e "Rai Scuola" saranno trasmessi in MPEG-4 (H264) SD. Il Mux 4 Rai con i canali "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503 cesserà quindi di esistere. Anche il Mux 5 Rai (acceso solo in alcune postazioni in via sperimentale) con i canali "Rai 4 HD" LCN 521 e "Rai Premium HD" LCN 525 cesserà di esistere. Dal 21 Giugno al 30 Giugno 2022 invece, ci sarà il passaggio al DVB-T2. Al momento non si sa se verrà utilizzato l'H264 o l'HEVC. I Mux Rai dovrebbero rimanere 3 (al momento la Rai ne ha 2,5), ma con la possibilità di "vincere" all'asta l'altro mezzo mux, così da tornare ad averne 3! La composizione dei Mux sarà la seguente! Il Mux Rai Regionale (DVB-T2) sarà composto dai canali: "Rai 1 HD" LCN 1, "Rai 2 HD" LCN 2, "Rai 3 HD TGR Regione" (1) LCN 3, "Rai 3 HD TGR Regione" (2) LCN 3, "Rai 3 HD TGR Regione" (3) LCN 3, "Rai 3 HD TGR Regione" (4) LCN 3, "Rai News 24 HD" LCN 48, "Rai Radio1" (1) (senza LCN), "Rai Radio1" (2) (senza LCN), "Rai Radio1" (3) (senza LCN) e "Rai Radio1" (4) (senza LCN). I canali Rai quindi, saranno esclusivamente in HD. Il Mux A Rai (DVB-T2) invece, sarà composto dai canali: "Rai 4 HD" LCN 21, "Rai 5 HD" LCN 23, "Rai Movie HD" LCN 24, "Rai Premium HD" LCN 25, "Rai YoYo HD" LCN 43, "Rai Sport + HD" LCN 57 (cambierà nome in Rai Sport HD?) e "Rai Scuola HD" LCN 146. Inoltre, saranno presenti le emittenti radiofoniche: "Rai Radio2", "Rai Radio3", "Rai Radio3 Classica", "Rai GrParlamento", "Rai Isoradio", "Rai Radio Tutta Italiana", "Rai Radio Techetè", "Rai Radio Live", "Rai Radio Kids", "Rai Radio1 Sport" e "Rai Radio2 Indie". Tutte le emittenti radiofoniche saranno senza numerazione LCN. I canali Rai quindi, saranno esclusivamente in HD. Il Mux B Rai (DVB-T2) infine, sarà composto dai canali: "Rai Gulp HD" LCN 42, "Rai Storia HD" LCN 54, "Rai English HD" (LCN ???), "Rai Istituzionale HD" (LCN ???) e "Rai 4K" (LCN ???). Il canale "Rai 4K" ci sarà solo se la Rai vincerà l'asta per il "mezzo" Mux in più. La modulazione che utilizzerà la Rai in DVB-T2 salvo modifiche sarà la seguente: FFT 32K Extended, 256QAM, I.G 1/16, FEC 2/3, Tg=224 µs e Pilot Pattern PP4. La Rai quindi, avrà a disposizione circa 37 Mbps per Mux! Ricordiamo che la composizione Mux potrà subire modifiche.



21.04.2021

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "BIKE" LCN 259 canale visibile tramite HbbTV. Il canale ha rinnovato il proprio logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia) Al posto del canale "FASCINO TV" LCN 231 è arrivato il canale "UNO MUSIC" LCN 263. Il canale, almeno per il momento trasmette sempre la programmazione di FASCINO TV. Il canale "FASCINO TV" LCN 231 è ora visibile esclusivamente tramite il Mux ReteA2.

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "BIKE" LCN 259, "BFC" LCN 260 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Il cartello in onda sui tre canali è stato modificato! Infatti, è ora presente una schermata su sfondo nero con al centro la scritta "HBBTV". Segnaliamo inoltre che il bitrate video del cartello è ora di soli 0,01 Mbps! La risoluzione del canale invece, è passata da 720x576i a 720x576p. Il framerate infine, è ora di soli 10fps!



22.04.2021

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255? Nella serata di ieri in sovraimpressione era presente la seguente scritta: "Ci trovi tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 sul canale 235". Di recente però, sul canale 235 del digitale terrestre al posto della programmazione di "DONNASHOPPING CANALE 235" / "DONNASHOPPING FASCINO TV" è tornata la programmazione di "RAINBOW". Errore tecnico quindi? Sul canale infatti, anche nella fascia oraria 10.00-00.00, sono sempre presenti le televendite del lotto, e dalle 16.00 alle 19.00 le televendite di GM24.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Il canale è nuovamente trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Rai: Novità per i canali Rai. In occasione della Giornata mondiale della Terra, in alto a destra è presente la scritta "22 APRILE EARTHDAY GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA".

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. In occasione della Giornata mondiale della Terra, sul canale è presente una programmazione dedicata. In alto a sinistra inoltre, è saltuariamente presente la scritta "GIORNATA DELLA TERRA".

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione della Giornata mondiale della Terra, in alto a sinistra è presente la scritta "GIORNATA DELLA TERRA".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. In occasione dell'Earth Day, è saltuariamente presente un bumper dedicato alla "Giornata mondiale della Terra".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Napoletano Style" canale visibile in HbbTV tramite i canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. In basso a destra è stato aggiunto in sovraimpressione il logo di "Napoletano Style".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. L'applicazione HbbTV del canale è stata leggermente rinnovata, ed è stata arricchita da alcuni contenuti ondemand.

Mux Mediaset4: Problemi tecnici nel pomeriggio per "Iris" LCN 22. Sul canale erano presenti continui disturbi video. L'audio risultava muto e si sentivano solo continui scopiettii, causati dalle "scariche analogiche". Diversi minuti dopo i problemi tecnici sono stati risolti e il canale è tornato a trasmettere correttamente. Questi problemi tecnici erano presenti anche sul satellite (TivùSat + Sky) e in streaming.



23.04.2021

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d" LCN 29 e "La7d HD" LCN 529. Nella giornata di ieri, durante la programmazione speciale dedicata all'Earth Day, era presente in basso a sinistra la scritta "GiornataDellaTerra".

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso 24/24h in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente tramite i decoder/tv HD.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "ByoBlu Tv" LCN 262. Il canale trasmette la programmazione di "Davvero TV", ed è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "GIORNALE RADIO" LCN 262 presente nel Mux Studio1 (Nord Italia). A breve il canale "GIORNALE RADIO" sarà visibile esclusivamente sulla numerazione LCN 268? E a breve il canale "Davvero Tv" presente in alcune regioni nei Mux Locali abbandonerà cesserà le trasmissioni?

Mux TIMB2: Il canale "ByoBlu Tv" LCN 262 è stato rinominato in "Byoblu" LCN 262.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262 e la copia "UNO HIT" (GIORNALE RADIO) LCN 268. In sovraimpressione è ora presente la seguente scritta: "continua a seguirci sul canale 268". A breve quindi, il canale rimarrà visibile esclusivamente sulla numerazione LCN 268.

Mux Retecapri: Novità per "RETE 82 PLUS" (Salute e Natura) LCN 82. In sovraimpressione è stato aggiunto il logo di "RETE 82+". Questo logo però, non fa altro che coprire parte del logo di Salute e Natura. Sul canale "Salute e Natura" LCN 82 presente nei Mux Locali infatti, è regolarmente visibile il logo "originale" di Salute e Natura.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale "UNO HIT" (GIORNALE RADIO) LCN 268. Cambio di numerazione LCN per il canale "GIORNALE RADIO" che è passato dalla numerazione LCN 262 alla numerazione LCN 268. Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "Byoblu" (Davvero TV) LCN 262 aggiunto nella giornata odierna nel Mux TIMB2.



24.04.2021

Mux Locali: Novità per "Davvero Tv" (LCN variabile). Da questo pomeriggio il canale trasmette con il logo di "byoblu". Di conseguenza non è più presente il logo di Davvero TV.

Mux TIMB2: Novità per "Byoblu" LCN 262. Da questo pomeriggio il canale trasmette con il logo di "byoblu". Di conseguenza non è più presente il logo di Davvero TV.



25.04.2021

Mux TIMB2: Novità per "Byoblu" LCN 262. Il logo di rete è stato spostato leggermente più a sinistra. Alla destra del logo invece, è stata curiosamente aggiunta l'immagine del calendario con scritto "25 Aprile". Sul sito dell'emittente inoltre, è curiosamente presente un countdown con scadenza alle ore 14.00 di oggi. Cosa succederà alle ore 14.00? Stay Tuned!

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "Byoblu" LCN 262. Alle ore 10.30 circa, sono state "interrotte" le trasmissioni del canale. In onda è apparso un cartello con scritto: "Davvero TV diventa byoblu e sarà visibile in tutta Italia. Per sapere come collegati a questo link...". Alle ore 14.00 quindi, partirà ufficialmente il canale "Byoblu"!

Mux TIMB2: Ancora novità per "Byoblu" LCN 262. Il cartello in onda sul canale è stato modifcato! La partenza delle trasmissioni non è più fissata alle ore 14.00, ma alle ore 15.00. Sul sito dell'emittente televisiva invece, è stato eliminato il countdown, ed è ora presente la diretta streaming del canale.

Mux TIMB2: Novità per "Byoblu" LCN 262. Alle ore 15.02 sono partite ufficialmente le trasmissioni di Byoblu! Segnaliamo però, che durante la diretta audio e video non risultavano sincronizzati, almeno lato studio principale. Saltuariamente inoltre, il canale soffriva di blocchi audio/video. Per l'occasione il canale ha trasmesso una diretta speciale dalle ore 15.00 alle ore 20.00!

Mux TIMB2: Dopo la riconfigurazione avvenuta di recente nel Mux, con l'aumento "provvisorio" del bitrate video di "CUSANO ITALIA TV" LCN 264, il bitrate video di "BOM Channel" LCN 68 viene abbassato a 0,63 Mbps (e passa come sempre in MPEG-4 H264). Inoltre, viene ora spento momentaneamente anche il canale "SFERA TV" LCN 248. Sul canale infatti, è presente un cartello su sfondo azzurro con scritto "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 19:30". Questo cartello è presente anche sui canali "CANALE 63" LCN 63 e "Mediatext.it" LCN 166. Il bitrate video di questo cartello è di soli 0,22 Mbps in MPEG-4 (H264) SD.

Mux Locali: Novità per "Davvero Tv" (LCN variabile). Il canale ha cessato le trasmissioni. In onda è ora presente un cartello con scritto: "Davvero TV diventa byoblu - Risintonizzati sul canale nazionale 262".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. In occasione del 25 Aprile, festa della liberazione, sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato.



26.04.2021

Mux Canale Italia: Novità per i canali del gruppo Canale Italia. Di recente le chatline erotiche presenti nelle ore notturne sono approdate anche su altri canali del gruppo! Di conseguenza, al momento sono presenti sui seguenti canali: "CANALE ITALIA 11" LCN 11, "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 53, "CANALE ITALIA 83" LCN 83, "CANALE ITALIA 84" LCN 84, "ITALIA 121" LCN 121, "ARTE ITALIA 124" LCN 124, "ARTE ITALIA 125" LCN 125, "ITALIA 126" LCN 126, "ITALIA 127" LCN 127, "ITALIA 134" LCN 134, "ITALIA 135" LCN 135, "ITALIA 136" LCN 136, "ITALIA 148" LCN 148, "ITALIA 155" LCN 155, "ITALIA 156" (Canale Italia YachtLife 156) LCN 156, "ITALIA 159" LCN 159, "ITALIA 160" LCN 160 e "CANTANDO BALLANDO" LCN 161.

Mux TIMB2: Novità per "Byoblu" LCN 262. Alla destra del logo è stato eliminato il calendario con la data del 25 Aprile. Di conseguenza il logo di rete è stato spostato nuovamente più a destra.

Mux 2 Rai: Nel pomeriggio di ieri il canale "Rai Sport" LCN 58 ha trasmesso una propria programmazione, e quindi diversificata rispetto al canale "Rai Sport + HD" LCN 57. Questi "eventi" seppur rari, capitano saltuariamente. Segnaliamo che durante questa programmazione diversificata, sotto al logo di rete non risultava presente la scritta "HD ch57". Inoltre il "cambio" programmazione, come il "ritorno" al simulcast, sono avvenuti in dissolvenza. Durante questa programmazione diversificata, sul canale erano in onda come pubblicità solo promo di rete.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali "RTL 102.5 Bro&Sis", "RTL 102.5 Rome&Juliet" e "RTL 102.5 Extra HD" visibili in streaming via HbbTV tramite "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. I loghi di rete di "RTL 102.5 Bro&Sis" e "RTL 102.5 Rome&Juliet" sono stati nuovamente spostati in alto a destra. In alto a sinistra invece, è stato riaggiunto il logo di "Digital Space". Sotto al logo di "RTL 102.5 Extra HD" infine, è stato eliminato l'orologio.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai Sport + HD" LCN 57. Sul canale è stato riaggiunto il Televideo.



27.04.2021

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. Dalla giornata di ieri, anche il programma "Morning Glory" in onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00, è trasmesso in radiovisione.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Anche i bumper di rete sono stati rinnovati graficamente. Il colore è passato da grigio a blu. La scritta "Pubblicità" ha curiosamente il nuovo font, mentre nel bumper è presente ancora il "vecchio" logo di rete. La stessa cosa è avvenuta anche sul satellite, sul canale "Rai News 24 HD".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Napoletano Style" canale visibile tramite HbbTV sui canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. La grafica dell'applicazione è stata rinnovata. Segnaliamo inoltre che appena si preme il tasto rosso, in alto a sinistra appare per un istante la scritta "HbbTV". Poco dopo però, al suo posto appaiono le seguenti scritte: "PayTV Settings TV # onStatusChanged: navigation".

Mux Retecapri: Cambio di numerazione LCN per "RADIO CAPRI". L'emittente radiofonica è passata dalla numerazione LCN 766 alla numerazione LCN 719.



28.04.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "LA 9 NORD" LCN 76. In mattinata il canale ha sofferto per alcuni minuti di alcuni problemi tecnici. Infatti, le immagini continuavano a saltellare e saltuariamente appariva una schermata completamente nera. In seguito dopo diversi secondi di schermo completamente nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



29.04.2021

Mux TIMB1: Novità per "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" canale visibile tramite l'applicazione HbbTV "Telecomando" sui canali Rai. Di recente lo streaming del canale è stato "disattivato". Infatti, premendo "OK" sul canale da errore.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "RTA - Radio Tivù Azzurra LCN 878 (Sicilia)".

MAGGIO 2021

01.05.2021

Mux Retecapri: Nella giornata di ieri è stato aggiunto il canale "La Grande Italia" LCN 254. Il canale era inizialmente trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Nel corso del pomerigio il canale è passato in HD ed è ora trasmesso con la risoluzione di 1280x720p! Il bitrate video però, è di soli 0,43 Mbps. Il bitrate audio invece, è di 64 kbps stereo. Nel Mux Retecapri ci sono ora 5,20 Mbps circa liberi.

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "RETECAPRI" (senza LCN). Il canale al momento risulta inattivo (a schermo nero). Il canale inoltre, non risulta una copia con gli stessi pid audio/video di "RETECAPRI" LCN 122. Il canale "RETECAPRI" (senza LCN) seppure inattivo, è impostato in H264. Novità in vista? Il parametro SID del canale è 769, mentre i pid video/audio sono 772/771.

Mux ReteA2: Il bitrate video di "CANALE 61" LCN 61 è stato abbassato da 0,77 Mbps circa a 0,67 Mbps circa. Il bitrate audio invece, è stato abbassato da 96 kbps stereo a 64 kbps stereo. Il bitrate video di "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62 è stato abbassato da 1,22 Mbps circa a 0,98 Mbps circa. Il bitrate video di "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237 è stato abbassato da 0,67 mbps circa a 0,62 Mbps circa. Il bitrate audio invece, è stato abbassato da 96 kbps stereo a 64 kbps stereo. Nel Mux ReteA2 ci sono ora 1,23 Mbps circa liberi. Novità in arrivo? Molto probabilmente si! Nella tabella NIT infatti, sono stati inseriti i seguenti dati: "Logical channel 268 = MPEG service 9" e "Logical channel 263 = MPEG service 49". Stay Tuned!

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale "UNO MUSIC" (FASCINO TV) LCN 263. Cambio di numerazione LCN per il canale "GIORNALE RADIO". Il canale è passato dalla numerazione LCN 268 alla numerazione LCN 261. Dopo pochi giorni il canale ha cambiato nuovamente numerazione LCN! Il canale infatti, è passato di recente dalla numerazione LCN 262 alla numerazione LCN 268 per poi passare alla numerazione LCN 261!

Mux ReteA2: Aggiunto il canale "CANALE 268" LCN 268. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 162" LCN 162. Inoltre è stato aggiunto il canale "CANALE 263" LCN 263. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il bitrate video del canale è di 0,40 Mbps circa, mentre il bitrate audio è curiosamente di 56 kbps stereo. Nel Mux ReteA2 ci sono ora 0,73 Mbps circa liberi.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali "RTL 102.5 Bro&Sis", "RTL 102.5 Rome&Juliet", e "RTL 102.5 Extra HD" visibili in streaming via HbbTV tramite "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. I loghi di rete di "RTL 102.5 Bro&Sis" e "RTL 102.5 Rome&Juliet" sono stati nuovamente spostati in alto a sinistra. Di conseguenza è sparito il logo di "Digital Space". Sotto al logo di "RTL 102.5 Extra HD" invece, è stato riaggiunto l'orologio.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "CARPEDIEM" (Canale 318).

Mux TIMB1 + Mux ReteA2: Novità per "HSE24" (GM24) LCN 37 e "HSE24 BEAUTY" (GM24+2) LCN 237. Sui due canali è saltuariamente presente un promo di rete dedicato al passaggio in MPEG-4 (H264) del 1 Settembre 2021. Nel promo viene detto: "Ehi, ma lo sai che già a partire dal 1° Settembre in molte regioni il segnale della tv cambierà? E se non sarai pronta non potrai più vedere né GM24 né gli altri canali che ami? Ma niente paura. Non dovrai per forza comprare un nuovo televisore, basterà un piccolo e semplice decoder da collegare al tuo vecchio televisore per continuare a vedere tutto come prima, e anche con una qualità migliore, in alta definizione...".

Mux TIMB2 + Mux ReteA2: Problemi tecnici per "NTN - Nuova TV Nazionale" canale visibile tramite HbbTV sui canali "BOM Channel" LCN 68, "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Da alcuni giorni il canale risulta senza logo di rete.

Mux Retecapri: Eliminato il canale "RETECAPRI" (senza LCN). Il canale era stato aggiunto nella giornata di ieri e non ha mai trasmesso. Il canale infatti, seppur settato in MPEG-4 (H264) è sempre risultato inattivo (a schermo nero).



02.05.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "INLINEA TV" LCN 137. Sul canale non è presente alcuna trasmissione. Sul canale infatti, è presente una schermata nera.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "RETE 82 PLUS" (Salute e Natura) LCN 82. In mattinatan il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito dopo alcuni secondi di schermo completamente nero, è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di "RETE 82+" e poco dopo il canale è tornato a ritrasmettere la programmazione di Salute e Natura.

Mux Mediaset + Mux DFree: Novità per i canali free del gruppo Mediaset. Su questi canali è saltuariamente presente uno spot di Mediashopping dove viene detto: "Attenzione, a breve avverrà il passaggio al nuovo digitale terrestre. Per scoprire se il tuo televisore è abilitato, vai sul canale 200 e verifica la ricezione del segnale. Se non vedi nulla, ti serve un decoder...".

Mux ReteA2: In giornata il canale "INLINEA TV" LCN 137, è tornato a trasmettere regolarmente.



03.05.2021

Mux TIMB2: Nella serata di ieri il canale "CUSANO ITALIA TV" LCN 264 ha trasmesso l'ultima partita della Ternana del campionato di calcio di SerieC "Ternana - Juve Stabia". Il canale ha quindi aumentato provvisoriamente la propria banda di trasmissione. Il canale "BOM Channel" LCN 68 ha provvisoriamente trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, mentre i canali che hanno "momentaneamente" spento le proprie trasmissioni sono stati come al solito: "CANALE 63" LCN 63, "Mediatext.it" LCN 166 e "SFERA TV" LCN 248. Su questi canali era presente un cartello su sfondo azzurro con scritto: "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 22:30".



04.05.2021

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Sotto al "nuovo" logo di rete è stato eliminato il "vecchio" logo di rete. La stessa cosa è avvenuta sul canale "VH1 HD" visibile via satellite tramite TivùSat e Sky.

Mux TIMB3: Novità in vista per "SUPERTENNIS" (HD) LCN 64. Sul profilo Twitter dell'emittente televisiva, è stato scritto: "Non rinunceresti mai a seguire un match in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo? Nasce la nuova piattaforma digitale di SuperTennis: un nuovo modo di vivere il #tennis e il #padel. In diretta e on demand, ovunque tu sia. SuperTenniX. Disponibile nei prossimi giorni.".



05.05.2021

Mux TIMB2 + Mux ReteA2: Novità per "NTN - Nuova TV Nazionale" canale visibile tramite HbbTV sui canali "BOM Channel" LCN 68, "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete. Rispetto a prima però, il logo di rete risulta leggermente più grande.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. Il canale soffre spesso di blocchi audio/video e/o risulta spesso inattivo (a schermo nero).

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" canale visibile via HbbTV tramite l'applicazione HbbTV "Telecomando" disponibile sui canali Rai. Lo streaming del canale è stato riattivato.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. L'applicazione HbbTV non è al momento funzionante.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "ARTE ORLER" (Canale 314). Il riquadro risulta ora "vuoto" con uno schermo nero. A breve arriverà un nuovo canale?

Mux Retecapri: Novità per "La Grande Italia" LCN 254. Da questo pomeriggio il canale è trasmesso nuovamente in SD con la risoluzione di 720x576i. Il canale però, è sempre trasmesso in MPEG-4 (H264).



06.05.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. L'applicazione HbbTV è tornata a funzionare regolarmente.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente uno spot dedicato a "Rai Documentari".

Mux Retecapri: Novità per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. Il canale è tornato a trasmettere correttamente.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente uno spot dedicato a "Rai Isoradio".



07.05.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In mattinata sul canale era presente un video in loop. All'inizio della clip appariva in sovraimpressione la scritta "RDS SocialTV STANDBY Video.mp4". L'audio della radio però, era regolarmente presente. In seguito il canale è tornato a trasmettere correttamente, ma senza le immagini in radiovisione. Solo alle ore 10.38, sono tornate regolarmente in onda le immagini in radiovisione.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 245. Nel tardo pomeriggio il canale è risultato per diversi minuti inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



08.05.2021

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 150" LCN 150. Di recente il logo di rete è stato spostato in basso a destra.



09.05.2021

Mux Mediaset: In occasione della festa della mamma, sui canali mediaset è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Mux Mediaset: In occasione della festa della mamma, sui canali mediaset è saltuariamente presente un ulteriore bumper dedicato.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d" LCN 29 e "LA7d HD" LCN 529. In occasione della festa della mamma, sui due canali è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Alle ore 20.00 il canale ha "interrotto" la radiovisione con RDS per trasmettere esclusivamente in televisione sulla "Social TV" l'evento musicale "Showcase Måneskin". Per l'occasione il canale ha trasmesso a schermo pieno. In basso a destra inoltre, era presente il logo di "RDS Showcase".



10.05.2021

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Alle ore 20.42 di ieri sera, sul canale è teminato lo speciale "Showcase Måneskin", trasmesso esclusivamente sulla "Social TV". Al termine del programma infatti, il canale si è ricollegato con la "radiovisione" di RDS.

Mux Retecapri: In mattinata è stato eliminato e poi riaggiunto il canale "PREMIO LIVE" LCN 410. Rispetto a prima, il canale ha un pid video differente. Di conseguenza il canale non risulta più una copia con lo stesso pid video di "BIKE" LCN 259 e "BFC" LCN 260. Appena ci si sintonizza sul canale però, parte il solito promo in loop.

Mux ReteA2: Fine delle trasmissioni per "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2 / GM24+2) LCN 237. Al suo posto è arrivato il canale "EnerJill" LCN 237. Il canale è comunque riconducibile al gruppo GoldTV / GM24.



11.05.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale risulta inattivo (a schermo nero) e senza EPG.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Il programma notturno "QVC After Show" viene ora trasmesso in continuazione dalle ore 01.00 alle ore 07.30. Dalle ore 07.30 alle 08.00 invece, vengono trasmesse le televendite in replica. Dalle ore 08.00 alle ore 01.00 infine, sono presenti le dirette. Durante il programma "QVC After Show", il canale trasmette senza logo di rete. Di conseguenza sul canale è sparita la programmazione notturna di intrattenimento con il logo di rete posizionato in alto a destra.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale "TRY HBBTV" (senza LCN) è tornato a trasmettere regolarmente. Inoltre, sul canale è stata riaggiunta l'EPG.

Mux ReteA2: Novità per "EnerJill" LCN 237. Da questo pomeriggio il canale trasmette con un nuovo logo di rete. Il logo presente da questo pomeriggio è simile a quello utilizzato dal canale "HSE24" (GM24). Infatti, il logo di "ENERJILL" si alterna con il logo di "GM24.it".

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Cine34" LCN 34. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso il film "Perfetti sconosciuti". All'inizio del film però, sono state erroneamente trasmesse alcune schermate "tecniche" che precedono l'inizio del film. Solitamente queste schermate "tecniche" non vengono trasmesse.



12.05.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Video On Demand" il riquadro "TG SPORT 24" è stato sostituito da "Radio News Rewind". Premendo "OK" però, non appare nessun video.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Televisa" LCN 4260. Il canale è messicano, ma con i sottotitoli in italiano!



13.05.2021

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper/promo di rete. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "ZETATV" LCN 269 è stato rinominato in "ZTV PROVVISORIO" e occupa ora la numerazione LCN 239. Cambio di numerazione LCN per il canale "ZETA TV". Il canale è passato dalla numerazione LCN 239 alla numerazione LCN 269. Sul canale è saltuariamente in onda un promo con scritto "Attenzione dal 1 Giugno risintonizzate i canali saremo in onda solo sul canale 269 - Zeta TV Canale 269 Dal 1 Giugno risintonizzate la TV". Dal 1 Giugno sul canale 239 del digitale terrestre arriverà un nuovo canale? Stay Tuned!



14.05.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "TRY HBBTV" (senza LCN). Da alcuni giorni l'applicazione HbbTV non funziona.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. La grafica dell'applicazione è stata rinnovata. Segnaliamo inoltre che è ora disponibile il pulsante "Settings" dove vengono mostrati alcuni dettagli tecnici.



15.05.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "RETECAPRI" LCN 122. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate, il tutto senza logo di rete. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente e in sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete. Inizialmente sul canale era presente una programmazione provvisoria.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Capri Casino'" LCN 149. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle sottili barre/linee verticali verde, il tutto senza logo di rete. Nel corso della mattinata, dopo alcuni secondi di schermo completamente nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma senza audio e in sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete. Il logo di rete però, risultava a intermittenza, come le immagini. Infatti, erano presenti sia le immagini di Capri Casino', sia le immagini di Capri Fashion! In seguito dopo una schermata nuovamente nera, il canale è tornato a trasmettere correttamente, con l'audio, e il logo di rete è tornato fisso.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Capri Fashion" LCN 247. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate, il tutto senza logo di rete. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente e in sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete. Inizialmente sul canale era presente una programmazione provvisoria.

Mux TIMB2: In occasione della partita di calcio di Supercoppa di SerieC "Como - Ternana", il bitrate del canale "CUSANO ITALIA TV" LCN 264 è stato alzato a 4,86 Mbps come è avvenuto per tutta la durata del campionato di calcio di Serie C. A differenza di prima però, i canali coinvolti al momentaneo spegnimento sono cambiati! Infatti dalle ore 17.00 circa alle ore 19.00 circa, sono stati "spenti" i canali "BOM Channel" LCN 68, "Mediatext.it" LCN 166 e "Parole di Vita" LCN 245. Sui tre canali è in onda un cartello su sfondo azzurro con scritto "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 19:00". Per la prima volta quindi, è stato spento il canale "Parole di Vita" LCN 245. Segnaliamo però che il canale "Parole di Vita" è regolarmente visibile sul satellite.



16.05.2021

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. In mattinata sul canale era nuovamente presente in alto a destra il logo di "MARCOPOLO". Quesato logo risultava ormai assente da diverse settimane.



18.05.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione Sport Channel è stato aggiunto il canale "EMS".

Mux Studio1 (Nord Italia) + Mux Retecapri: Novità per i canali "BIKE" LCN 259 e "BFC" LCN 260. Da questo pomeriggio i due canali trasmettono con un pid video differente. In onda è presente un cartello con aspect ratio 4:3 con scritto: "Line Smart DTT Per vedere i programmi di Bike o BFC collega il tuo televisore ad internet". Tutto invariato invece per il canale "PREMIO LIVE" LCN 410. Il bitrate video del canale "BIKE" e "BFC" è di 180 kbps circa. La stessa cosa è avvenuta sui rispettivi canali presenti nel Mux Retecapri. Segnaliamo però una curiosità. I pid video tra il Mux Studio1 e il Mux Retecapri risultano invertiti.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per il Tg3 delle ore 19.00, in onda sui canali "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Alle ore 19.00 al posto della sigla del Tg3 è apparsa una schermata con delle barre verticali colorate con scritto "Pro-Bel Limited ... -18dBFS Source 16:9 1080i50 VALID (Video Audio Lineup & ID)". Poco dopo il canale è andato completamente a schermo nero, il tutto per quasi 1 minuto. Poco dopo, è stato trasmesso il bumper dedicato a Franco Battiato e al termine è iniziato il Tg3.

Mux Rai: A causa della morte di Franco Battiato, sui canali Rai è presente un bumper dedicato con scritto "Grazie Maestro".



19.05.2021

Mux Rai: Novità per "Rai 4K" canale visibile tramite l'applicazione HbbTV "Telecomando" disponibile sui canali Rai. Lo streaming del canale non è più disponibile. Premendo OK su Rai 4K infatti, appare la scritta "errore".

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Il logo di rete è stato riposizionato. Infatti il logo di rete è stato spostato leggermente più in basso e più a destra.

Mux ReteA1: Cambio di frequenza (Mux) in vista per il canale "Motor Trend" LCN 59? Nel Mux ReteA1 infatti, è stata aggiunta l'EPG di Motor Trend con il parametro SID 2! Inoltre nella tabella NIT sono stato aggiunti i dati: "Service: 2 digital television service" e "Logical channel 59 = MPEG service 2". A breve quindi, il canale "Motor Trend" arriverà nel Mux ReteA1! Nel Mux TIMB2 (dove il canale è attualmente presente) diventerà "provvisorio"? E con lo spazio liberato, nel Mux TIMB2 arriverà un nuovo canale? Stay Tuned! Ricordiamo che al momento nel Mux ReteA1 ci sono 7,79 Mbps circa liberi.



20.05.2021

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, il logo di rete è stato addobbato. Segnaliamo inoltre che a causa dell'addobbo, il logo di rete risulta più piccolo e posizionato nettamente più in alto e più a destra.

Mux Mediaset + Mux TIMB3 + Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV Mediaset Play Infinity presente sui canali free del gruppo Mediaset. Da alcuni giorni l'applicazione HbbTV ha cambiato nome e logo in "Mediaset Infinity".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Video On Demand", al posto del riquadro di "TG NEWS 24" è stato inserito il riquadro di "promo". Dentro al riquadrino c'è scritto: "HbbTV - Per la tua presenza su questa ap 335.5784987". Premendo ok però, parte un video test.



21.05.2021

Mux Studio1 (Nord Italia) + Mux Retecapri: Problemi tecnici per il canale "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale risulta completamente a schermo nero. Lo streaming del canale tramite HbbTV però, funziona regolarmente.

Mux TIMB2: Cambio di modulazione per il Mux TIMB2! Dalla giornata odierna il FEC è stato alzato da 3/4 a 5/6. Di conseguenza la capacità totale del Mux è passata da 22,39 Mbps a 24,88 Mbps. Nel Mux TIMB2 ci sono ora 2,92 Mbps liberi, e a breve molto probabilmente verrà eliminato il canale "Motor Trend" LCN 59 che passerà nel Mux ReteA1. Nel Mux quindi, a breve ci potrebbero essere quasi 6 Mbps liberi! Novità in vista?

Mux TIMB1 + Mux TIMB3: Apprendiamo da Digital-Forum che da Giugno anche questi Mux passeranno da FEC 3/4 a FEC 5/6, aumentando così la capacità totale di ogni Mux da 22,39 Mbps a 24,88 Mbps. Il Mux ReteA2 e il Mux TIMB2 invece, sono già trasmessi con FEC 5/6.

Mux Studio1 (Nord Italia) + Mux Retecapri: Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. In onda è ora presente un nuovo cartello su sfondo nero con scritto: "PREMIO PAY HBBTV".



22.05.2021

Mux Canale Italia: Novità per "CANALE ITALIA 83" LCN 83. Di recente il logo di rete è stato leggermente modificato e riposizionato. La stessa cosa è avvenuta all'orologio presente in alto a destra.

Mux Canale Italia: Novità per "CANALE ITALIA 84" LCN 84. Di recente il logo di rete è stato leggermente modificato e riposizionato. La stessa cosa è avvenuta all'orologio presente in alto a destra. Inoltre il logo di rete e l'orologio risultano ora nelle corrette proporzioni 16:9.



23.05.2021

Mux TIMB2: Nelle ore notturne il canale "BOM Channel" LCN 68 ritrasmette come sempre la programmazione di "La Grande Italia" LCN 254. Il canale ritrasmette ora anche la programmazione di "Radio JukeBox TV Piemonte".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Nella serata di ieri i canali "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501, hanno trasmesso in diretta l'Eurovision Song Contest 2021. Sulla traccia audio "inglese" però, l'evento non è stato trasmesso in lingua originale! Sull'EPG dei due canali però, c'era scritto della possibilità di ascoltare l'evento anche in lingua originale. Ricordiamo che le semifinali trasmesse dai canali "Rai 4" e "Rai 4 HD" avevano regolarmente a disposizione l'audio in lingua originale!

Mux Rai: In occasione della "Giornata Nazionale della legalità", sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta "23 MAGGIO XXIX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO". Inoltre, è saltuariamente presente un promo dedicato.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo di TivùSat che pubblicizza il canale "Rai 4K" disponibile su TivùSat al canale 210!

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Il riquadrino vuoto è tornato a veicolare il canale "ARTE ORLER Canale 314". Inoltre è stato modificato il logo nel riquadrino per "NAPOLETANO STYLE Canale 317". Infine segnaliamo che è stato aggiunto il canale "TV YES Canale 319".



24.05.2021

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Alla destra del logo è saltuariamente presente un cuore con i colori dell'arcobaleno.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "BIKE" LCN 259 e "BFC" LCN 260. Il cartello presente sui due canali è stato leggermente modificato e risulta ora nelle proporzioni 16:9. Sui canali "BIKE" LCN 259" LCN 259 e "BFC" LCN 260 presenti nel Mux Retecapri invece, è rimasto tutto invariato.



26.05.2021

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" LCN 158. Di recente sul canale è arrivato in radiovisione anche il programma "Mi Piace" con Alfio.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "LA 9 NORD" LCN 76. Il logo di rete di "La 9 Nord" è stato leggermente modificato e rimpicciolito. Inoltre il logo di "LA 8" è stato leggermente riposizionato.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" LCN 158. Di recente sul canale è arrivato in radiovisione anche il programma "Dedkiss".



27.05.2021

Mux TIMB2: Il canale "Motor Trend" LCN 59 è stato rinominato in "Motor Trend - Provvisorio", e risulta ora senza numerazione LCN. Su questa "versione" è ora presente sopra al logo di rete la dicitura "PROVVISORIO". Sul canale inoltre, è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Se leggi la scritta "Provvisorio" e vuoi continuare a vedere Motor Trend, vai nel menu del tuo televisore e risintonizza il canalae. Scopri come su nuovatvdigitale.mise.gov.it o chiama il numero verde 0687800262".

Mux ReteA1: Aggiunto il canale "Motor Trend" LCN 59.

Mux Rai: Novità per "Rai Radio 2" canale visibile in streaming in HbbTV tramite i canali Rai. Il canale è ora trasmesso in HD con la risoluzione di 1280x720p.

Mux Rai: A causa della morte di Carla Fracci, sui canali Rai è presente un bumper dedicato.



30.05.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Sul riquadro di "Radio News" parte ora un video riconducibile a Radio News. Il riquadro "Articolo 21" invece, è stato rinominato in "Raggio di Sole". Infine segnaliamo che da alcuni giorni il canale "La Grande Italia" è erroneamente trasmesso nel formato 4:3.



31.05.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Family TV" è stato aggiunto il canale "Tele Dehon". Lo streaming del canale però, non si avvia e rimane uno schermo completamente nero.

Mux Retecapri: Aggiunti i canali "ITALIA TV3" LCN 179 e "ITALIA TV3" LCN 170. In realtà però, il canale "effettivo" è solo uno, e l'altro è una copia con gli stessi pid audio/video. I due canali risultano in conflitto LCN con "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e LCN 179 presenti nel Mux Canale Italia. Cambio di Mux in vista? Sui canali infatti, scorre la seguente scritta scorrevole "Dal 1 Giugno risintonizza il tuo televisore per continuare a seguire le nostre dirette. Sul sito www.illottoindiretta.it troverai tutte le informazioni". Questo messaggio è presente anche sul canale "GALAXY TV" LCN 183 presente nel Mux Studio1 (Nord Italia). I due canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD. L'audio dei due canali è curiosamente trasmesso in AAC. Nel Mux Retecapri ci sono ora 3,90 Mbps circa liberi.

Mux Canale Italia: I canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) e "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) non occupano più le numerazioni LCN 170 e LCN 179. I due canali risultano ora senza numerazione LCN. Si è risolto così il conflitto LCN con i canali "ITALIA TV3" LCN 170 e "ITALIA TV3" LCN 179 recentemente aggiunti nel Mux Retecapri.

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "GALAXY TV 2" LCN 170. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. Il canale risulta in conflitto LCN con il canale "ITALIA TV3" LCN 170 presente nel Mux Retecapri.

GIUGNO 2021

01.06.2021

Mux Canale Italia: Eliminati i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179. Al loro posto, sono ora presenti due copie di "ITALIA 53" (senza LCN).

Mux Rai: Di recente il canale "Rai 4K" visibile in HbbTV tramite i canali Rai, è tornato a funzionare regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Lo streaming del canale "Tele Dehon" funziona ora regolarmente. Il canale è trasmesso in HD Nativo.



02.06.2021

Mux Retecapri: Novità per "WNC" (Maria Vision) LCN 246. Di recente il bitrate video del canale è stato alzato da 0,48 Mbps circa a 0,53 Mbps circa. Il bitrate audio invece, è stato alzato da 32 kbps stereo a 128 kbps stereo. Con queste modifiche, l'audio del canale è ora correttamente funzionante anche su alcuni modelli di tv samsung. In precedenza il canale risultava muto. Questo problema è rimasto presente solo sul canale "Epiqa" LCN 151.

Mux Rai: In occasione della Festa della Repubblica, sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta "02 GIUGNO 75° ANNIVERSARIO REPUBBLICA ITALIANA".

Mux Rai: In occasione della Festa della Repubblica, sui canali Rai è presente un bumper di rete dedicato.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminati i canali "ARTE ORLER" e "KALAISHOP". Al loro posto sono arrivati i canali "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" (Canale 314) e "ARTE CON ARTE" (Canale 316).



03.06.2021

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Nella serata di ieri, in occasione di alcune speciali dedicati al 75° anniversario della Repubblica Italiana, il logo di rete di "LA7" è diventato "LA75". Segnaliamo che sul canale HD, il logo "HD" risultava assente, anche durante la pubblicità quando era presente il normale logo di rete.

Mux Rai: Nelle ore notturne, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper di rete con scritto: "Dalle ore 01.00 alle 06.00, in alcune aree del territorio nazionale, la programmazione dei canali Rai sul Digitale Terrestre potrebbe subire interruzioni a causa di interventi tecnici propedeutici al passaggio al nuovo standard DVB-T2. Anche durante le interruzioni, i canali Rai saranno comunque fruibili su RaiPlay in streaming e via satellite su Tivùsat.".



05.06.2021

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici in serata per il "Tg5" in onda su "Canale5" LCN 5/505 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Poco dopo l'inizio dell'edizione serale del Tg5, il canale è andato momentaneamente a schermo completamente nero, per poi trasmettere alcuni secondi della partita di volley "Francia - Azerbaijan" del CEV Golden League 2021. Poco dopo il canale si è "ricollegato" con il Tg5. Lo stesso problema è avvenuto sul canale "TGCOM24" LCN 51.



07.06.2021

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. Nella serata di ieri durante il film di prima serata, risultava assente la scritta "MEDIASET" sotto al logo di rete di Rete4. In seguito, durante il film, è stata riaggiunta la scritta "MEDIASET" sotto al logo di rete di Rete4.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Da questa mattina il canale ha adottato una nuova veste grafica e un nuovo logo di rete! Il logo di rete risulta ora semitrasparente e risulta posizionato nettamente più a sinistra, quasi nella safe area 4:3. La scritta "PROMO" invece, è curiosamente quasi a centro schermo!

Mux DFree: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60. Da alcuni giorni l'applicazione HbbTV soffre di alcuni problemi tecnici, e su alcuni decoder/tv l'applicazione HbbTV non è più funzionante.



08.06.2021

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60. Dalla giornata odierna, l'applicazione HbbTV è tornata a funzionare correttamente.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Poco prima delle ore 06.00, sul canale viene trasmesso un bumper di rete in loop, in attesa dell'inizio della programmazione giornaliera.

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "ZTV PROVVISORIO" LCN 239 è stato rinominato in "ZTV" LCN 239. Il canale inoltre, non risulta più una copia con gli stessi pid audio/video di "ZETA TV" LCN 269, ma trasmette ora una propria programmazione. In basso a destra è presente il logo di "ZTV". Il canale è trasmesso sempre in MPEG-4 (H264) SD.



09.06.2021

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Italian Fishing TV" LCN 4074. Il canale trasmette senza logo di rete.

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "FailArmy" LCN 4253.

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Il canale "A3series" LCN 4257 è stato rinominato in "Cuore Ribelle" LCN 4257.

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Il canale "Televisa" LCN 4260 è stato rinominato in "Televisa Telenovelas" LCN 4260.

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Eliminati i canali "PBS America" LCN 4264 e "SuperToons TV" LCN 4305.

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Planeta Junior" LCN 4303.

Tv Plus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Dark Matter TV" LCN 4510.

Mux Mediaset1: Al posto del canale "Sky Sport Serie A HD" LCN 473 è arrivato il canale "Sky Sport Football HD" LCN 473. Sull'EPG del canale è attualmente presente la seguente scritta: "Sky Sport Football - Gentile Cliente, la programmazione di questo canale e' al momento sospesa, sara' di nuovo disponibile in occasione della prossima partita di UEFA Euro 2020.".

Mux Mediaset5: Al posto del canale "Sky Sport" LCN 484 è arrivato il canale "Sky Sport Football" LCN 484. Sull'EPG del canale è attualmente presente la seguente scritta: "Sky Sport Football - Gentile Cliente, la programmazione di questo canale e' al momento sospesa, sara' di nuovo disponibile in occasione della prossima partita di UEFA Euro 2020.".



10.06.2021

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Durante alcuni contenuti, in alto a destra è curiosamente presente il logo di "Extra Fun".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "SUPERSIXTV.NET" (Canale 320).

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "EUROTVITALIA.IT" (Canale 321).

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "IUNIORTV.IT" (Canale 322).



11.06.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Dalla giornata di ieri è visibile tramite HbbTV sui canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166, il canale "IUNIOR TV". Il canale è riconducibile al gruppo SuperSix.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Dalla giornata di ieri è visibile tramite HbbTV sui canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166, il canale "EURO TV". Il canale è riconducibile al gruppo SuperSix.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV dei canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Il canale "ARTE CON ARTE" è stato rinominato in "ON AIR".



12.06.2021

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Nei weekend è approdata sul canale la radiovisione (Visual Radio) di "R101 Weekend" dalle ore 09.00 alle ore 21.00. In realtà non è una vera e propria radiovisione. Infatti, le immagini da studio non sono visibili, e si sente esclusivamente l'audio con un bumper in loop a video come riempitivo. Il Sabato e la Domenica quindi, il canale "R101 TV" è in simulcast con la radio dalle ore 09.00 alle ore 21.00! Di recente inoltre, sono approdati durante la settimana, i programmi in radiovisione "Katia & Alvin" dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e "I trafficanti di R101" dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux Mediaset5: Con l'attivazione del canale "Sky Sport Football" LCN 484, viene momentaneamente spento il canale "Premium Action" LCN 459.

Mux Mediaset1: Con l'attivazione del canale "Sky Sport Football HD" LCN 473, vengono momentaneamente spenti i canali "Premium Stories" LCN 462 e "Premium Cinema 3" LCN 465.



13.06.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici in serata per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Alle ore 20.00 circa, il canale è andato improvvisamente a schermo completamente blu! Dopo diversi secondi il canale è andato completamente a schermo nero e poco dopo il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente senza audio.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In serata il canale ha trasmesso lo speciale "RDS Showcase Fedez & Francesca Michielin". Durante questo evento musicale, il canale ha trasmesso con il logo di "RDS Showcase" in alto a sinistra. All'inizio del programma, in alto è apparso in più occasioni la barra menu del software VLC!

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. All'inizio delle partite degli Europei di Calcio 2020, appare un banner in sovraimpressione con scritto: "Europei di Calcio 2020 anche tramite Rai 4K (Disponibile su Rai 4K ch 210 tivùsat) e Rai Play (Disponibile su Rai Play in streaming).



14.06.2021

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Di recente sull'applicazione HbbTV è stata aggiunta una sezione dedicata al cinema.

Mux Mediaset1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale ha adottato un nuovo logo di rete (riposizionato) e una nuova veste grafica. Il logo di rete è ora posizionato in basso a sinistra.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Anche i programmi "Katia & Alvin" e "I trafficanti di R101" sono trasmessi nel formato "Visual Radio".



15.06.2021

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "Rochannel Diaspora" LCN 828. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) ed è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. In onda è presente un cartello di "Ro Channel" che invita i telespettatori a premere il tasto rosso (tramite HbbTV) per visualizzare il canale. Al momento però, sul canale non è presente alcuna applicazione HbbTV.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio è stato eliminato e poi riaggiunto il canale "Rochannel Diaspora" LCN 828. Sul canale è ora presente un'applicazione HbbTV. Nonostante la sua presenza però, al momento l'applicazione HbbTV non funziona. Inoltre, il bitrate del canale (cartello) è stato leggermente alzato.



16.06.2021

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Il bitrate video del canale è stato alzato a 0,32 Mbps circa. Il bitrate audio (nonostante il PID Audio presente) risulta ora inattivo.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In serata il canale è risultato per diversi minuti muto e quindi senza audio. Lo stesso problema era presente anche sul satellite. In seguito il canale è tornato a trasmettere correttamente con l'audio.



17.06.2021

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. La scritta "PROMO" è stata riposizionata ed è ora presente in alto a sinistra. Rispetto a prima la scritta risulta leggermente più grande e di colore bianco.

Mux Retecapri: Eliminato il canale "TRY HBBTV" (senza LCN). Sul canale "Rochannel Diaspora" LCN 828 invece, è ora presente un nuovo cartello su sfondo bianco. Sintonizzandosi sul canale, parte ora automaticamente l'applicazione HbbTV con lo streaming di Rochannel Diaspora in HD Nativo! Sul canale inoltre è stata attivata l'EPG con scritto: "Diaspora Romana -- TELEVISIONE NAZIONALE PER I RUMENI IN ITALIA". Nel Mux Retecapri ci sono ora 3,80 Mbps circa liberi.



18.06.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Eliminato il canale "RTR99". Aggiunto il canale "Fabric TV". Segnaliamo inoltre che la sezione Radiovisione è ora così ordinata: "Fabric TV", "Radio Bianconera", "lifegate Radio", "Radio Jukebox TV", "NBC MILANO", "ZerounoTV Music", "Radiomusica TV", "Radio Roma" e "Radio 4 You".

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Sul canale sono approdati in "Visual Radio" anche i programmi "Good Times" in onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e "R101 Sera" in onda dal Lunedì al Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 00.00. Di conseguenza il canale "R101 TV" trasmette ora in simulcast con R101 tra radiovisione e visual radio, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 00.00. Dalle ore 00.00 alle ore 09.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00, sul canale è presente la normale programmazione televisiva. Al Sabato e alla Domenica invece, è presente la Visual Radio in simulcast con R101 dalle ore 09.00 alle ore 21.00!



19.06.2021

Mux TIMB2: Novià per "BOM Channel" LCN 68. In occasione degli Europei di Calcio, il canale ritrasmette in tarda serata per un'ora circa la programmazione di "TMW Radio" con "Euro Live".



20.06.2021

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Il 24 Giugno 2021, il canale LA7 compierà 20 anni! Per l'occasione, da questa sera sul canale sono in onda alcuni speciali dedicati ai 20 anni di LA7! Durante questi speciali, viene curiosamente inserito il logo celebrativo "LA7 20 ANNI".



21.06.2021

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione del Pride, il canale ha addobbato il proprio logo di rete con i colori dell'arcobaleno. Inoltre anche i bumper di rete sono stati personalizzati per l'occasione.



22.06.2021

News: Novità per i canali nazionali! Su diversi canali nazionali Rai / Mediaset e di altri editori, è saltuariamente presente un promo dedicato al passaggio al DVB-T2 e al Bonus TV. Come testimonial del promo, c'è Michelle Hunziker.

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "ZTV" LCN 239 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Mediaset1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Durante la pubblicità, il logo di rete non risulta più posizionato in basso a sinistra. Il logo di rete "semitrasparente" infatti, risulta ora posizionato in alto a destra. Rispetto a prima, il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito.

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "ZTV" LCN 239 è stato rinominato in "CANALE239" LCN 239. Il canale però, trasmette sempre senza logo di rete. Novità in vista?



23.06.2021

Mux TIMB3: Novità per "Spike" LCN 49 canale presente nel Mux TIMB3 Ch 48 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Di recente sul canale sono approdati dei nuovi bumper e promo di rete, con una nuova veste grafica e colori! Inoltre il logo di rete risulta saltuariamente colorato per alcuni secondi.



24.06.2021

Mux Mediaset1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Il logo di rete "semitrasparente" presente durante la pubblicità, è ora posizionato in alto a sinistra!

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Il canale LA7 compie oggi 20 anni! Per l'occasione, durante la programmazione è presente in sovraimpressione il logo celebrativo. Durante la pubblicità invece, è presente il normale logo di rete. Sul canale inoltre, è presente un bumper celebrativo.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Dalla giornata di ieri sui canali sono presenti dei nuovi bumper di rete, con tre versioni differenti.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 1 e "Rai 2 HD" LCN 502. Dalla giornata di ieri sui canali sono presenti dei nuovi bumper di rete, con tre versioni differenti.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata di ieri sui canali sono presenti dei nuovi bumper di rete, con tre versioni differenti.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 4" LCN 21. Dalla giornata di ieri sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete, con tre versioni differenti. La stessa cosa avviene ovviamente anche sul canale "Rai 4 HD" LCN 10/110 di TivùSat.



25.06.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "CANALE239" LCN 239. In basso a destra è stato aggiunto il "logo" di rete.

Mux TIMB1: Il canale "HSE24" LCN 37 è stato rinominato in "GM24.IT" LCN 37. Inoltre il canale copia "HSE24 HD" LCN 537 è stato rinominato in "GM24.IT HD" LCN 537. In occasione dei 10 anni del canale, è presente una programmazione dedicata e il logo di "GM24" si alterna con il logo di "10 ANNI INSIEME". Sul canale infine, sono presenti dei bumper dedicati. Il logo di "HSE24" cessa così di esistere. Sull'EPG del canale però, è erroneamente ancora presente un riferimento al vecchio sito web di hse24.it.



26.06.2021

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per il "Tg5 Prima Pagina" in onda sui canali "Canale5" LCN 5/105, "Canale5 HD" LCN 5/505 e "TGCOM24" LCN 51. In mattinata durante alcune edizioni è stato curiosamente utilizzato un logo differente, probabilmente inserito dall'emissione del canale a Cologno Monzese a Milano e non dall'emissione del Tg5 al Centro Safa Palatino in Roma.

Mux TIMB2: Novità nell'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Sull'applicazione HbbTV è stata aggiunta la sezione "Red Light HbbTV". All'interno di questa sezione è presente il canale "SCT". Su questo canale è presente un video in loop con scritto: "Coming Soon - SCT - Per informazioni chiama allo 091 8039191 - Guarda direttamente sul tuo smart tv - Attivazione immediata".



27.06.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Dalla giornata di ieri il canale (cartello) soffre di continui squadrettamenti.

Mux Retecapri: Novità per "WNC" (MARIA VISION) LCN 246. Il canale utilizza ora un nuovo logo di rete.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato a Rai Radio3.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale (cartello) "Rochannel Diaspora" LCN 828 è tornato a trasmettere correttamente.

Mux TIMB2: In occasione del programma "RDS Showcase", il bitrate video del canale "RDS Social TV" (HD) LCN 265 è stato alzato da 1,65 Mbps a 4,65 Mbps! Contemporaneamente il bitrate del canale "BOM Channel" LCN 68 è stato abbassato da 1,37 Mbps a 0,63 Mbps passando da MPEG-2 a MPEG-4 (H264). Nel Mux TIMB2 quindi, c'erano momentaneamente 0,62 Mbps circa liberi. Terminato il programma, i due canali sono tornati a trasmettere con i valori precedenti. Il bitrate video è stato alzato anche sul satellite.



28.06.2021

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Terminato il Pride, sul canale è stato reinserito il "normale" logo di rete. Inoltre anche i bumper di rete sono tornati alla normalità.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per il "Tg5" in onda su "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Il logo del telegiornale presente nelle varie edizioni è ora in HD Nativo. Le immagini e il resto della grafica però, sono sempre in upscale.



29.06.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 261. Il logo di rete e la grafica sono stati leggermente modificati. Il logo di rete (notevolmente più grande) è ora posizionato in alto a sinistra.

Mux Retecapri: Novità per "WNC" (MARIA VISION) LCN 246. In sovraimpressione è stato reinserito il precedente logo di rete.



30.06.2021

Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport" LCN 58. Per diverse ore l'emissione del canale è risultata "bloccata" con il logo di rete posizionato in alto a destra come se sul canale ci fosse una programmazione differente rispetto al canale "Rai Sport + HD" LCN 57. Nel corso del pomeriggio il problema tecnico è stato risolto.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Dalla giornata odierna sul canale non è più presente il cartello. Al suo posto sono ora presenti regolarmente le trasmissioni del canale! La risoluzione del canale è curiosamente di 540x576i. Il bitrate audio invece è di 64 kbps stereo. Il bitrate del canale infine è rimasto invariato a 0,33 - 0,34 Mbps. Il canale è trasmesso in SD MPEG-4 (H264). Tramite l'applicazione HbbTV però, il canale è visibile in HD Nativo.

LUGLIO 2021

01.07.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. La grafica dell'applicazione è stata leggermente rinnovata, e le finestre dei vari canali sono ora più piccole. In alto nella sezione "Video On Demand" è stata aggiunta una copia del canale "SCT". Sul canale inoltre, è ora presente un nuovo video in loop.

Mux Mediaset5: Al posto del canale "Sky Sport Serie A" LCN 483 è arrivato il canale "Sky Sport Calcio" LCN 483.

Mux TIMB2: Novità in vista per "ALMA TV" (HD) LCN 65? Le pagine social di Alice e Marcopolo hanno curiosamente cambiato nome e logo in ALMA FOOD e ALMA TRAVEL!

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "LA242 CHINA TV" LCN 242. Sul canale è curiosamente presente una schermata con delle barre verticali colorate e la seguente scritta scorrevole: "Gentili telespettatori, le trasmissioni riprenderanno al piu' presto possibile. Ci scusiamo per il disagio..".

Mux Canale Italia: Eliminato il canale "ITALIA 148" LCN 148. Il canale ha cessato le trasmissioni. Al suo posto è ora presente una copia di "ITALIA 156" LCN 148. Eliminato il canale "ITALIA 150" LCN 150. Il canale ha cessato le trasmissioni. Al suo posto è ora presente una copia di "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 150. Eliminato il canale "ITALIA 155" LCN 155. Il canale ha cessato le trasmissioni. Al suo posto è ora presente una copia di "ITALIA 160" LCN 155. Il canale "ITALIA 154" LCN 154 è stato rinominato correttamente in "ITALIA 141" LCN 154. Da diverso tempo il canale risultava una copia di Italia 141. Eliminato il canale "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 164. Al suo posto è ora presente una copia di "ITALIA 142" (Casa Italia 142) LCN 164.



02.07.2021

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux TIMB1: Da questa mattina la modulazione del Mux è stata modificata da QAM64 I.G. 1/4 FEC 3/4 a QAM64 I.G. 1/4 FEC 5/6. Di conseguenza la capacità del Mux è passata da 22,39 Mbps a 24,88 Mbps. Nel Mux TIMB1 ci sono ora 2,90 Mbps circa liberi.

Mux TIMB3: Da questa mattina la modulazione del Mux è stata modificata da QAM64 I.G. 1/4 FEC 3/4 a QAM64 I.G. 1/4 FEC 5/6. Di conseguenza la capacità del Mux è passata da 22,39 Mbps a 24,88 Mbps. Nel Mux TIMB3 ci sono ora 5,58 Mbps circa liberi.

Mux ReteA1: Da questa mattina la modulazione del Mux è stata modificata da QAM64 I.G. 1/4 FEC 3/4 a QAM64 I.G. 1/4 FEC 5/6. Di conseguenza la capacità del Mux è passata da 22,39 Mbps a 24,88 Mbps. Nel Mux ReteA1 ci sono ora 7,44 Mbps circa liberi.

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart disponibile sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia Plus HD) LCN 560. Eliminato il canale "RADIO ROSSONERA TV HD".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "LA242 CHINA TV" LCN 242. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma con una novità! In onda non è più presente la programmazione con contenuti cinesi, ma sono ora presenti delle televendite.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunta la nuova sezione "Cuochi in TV". All'interno della sezione è presente il contenuto "@ricette per Tutti". Premendo ok però, appare uno schermo completamente nero.

Mux Canale Italia: Eliminati i canali copia "ITALIA 53" (Casa Italia 53) (senza LCN) e "ITALIA 53" (Casa Italia 53) (senza LCN). Al loro posto sono ritornati i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e "ITALIA TV 2" (ITALIA TV) LCN 179. I due canali sono trasmessi in MPEG-2 SD. I due canali inoltre, risultano in conflitto LCN con i canali "ITALIA TV3" LCN 170 e LCN 179 presenti nel Mux Retecapri e il canale "GALAXY TV2" (GALAXY TV) LCN 170 presente nel Mux Studio1 (Nord Italia).

Mux Rai: Novità sui canali Rai. L'applicazione HbbTV "Telecomando" è stata sostituita dalla nuova applicazione HbbTV "Rai TV+". Premendo "Freccia in su" si apre un nuovo menù con diversi contenuti. Premendo il tasto blu invece, si apre RaiPlay. Sintonizzandosi sui canali Rai infatti, appre un banner con scritto: "Premi il tasto ^ per aprire Rai TV+" e "Premi il tasto blu per aprire RaiPlay". Tra le novità, la possibilità di rivedere il TGR della propria edizione anche tramite HbbTV!

Mux Rai: Tramite la nuova applicazione HbbTV "Rai TV+" disponibile sui canali Rai, è possibile seguire tutte le emittenti radiofoniche Rai Radio in Visual Radio!!



03.07.2021

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. La grafica del canale è stata leggermente rinnovata. Segnaliamo inoltre che la risoluzione del canale è stata rialzata da 540x576i a 720x576i.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ITALIA TV3" LCN 170 e LCN 179. Il canale è trasmesso erroneamente nel formato 4:3.



04.07.2021

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Sul canale è stata attivata un'applicazione HbbTV! Questa applicazione appena ci si sintonizza sul canale, fa partire lo streaming del canale. Di conseguenza, se la tv è collegata a internet, si vedrà dopo pochi istanti lo streaming del canale.



05.07.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "ILIKE.TV" LCN 230. Il canale risultava senza logo di rete. Nel corso della mattinata odierna il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Sul canale era curiosamente presente un fermo immagine. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma senza logo di rete. Nel corso della mattinata il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux Rai: Novità per la nuova applicazione HbbTV "Rai TV+" disponibile sui canali Rai. Questa nuova applicazione permette di ricevere tutti i canali TV disponibili sul digitale terrestre anche se non si ricevono tramite antenna! Infatti, sui canali "TV" sono presenti tutti i canali Rai disponibili nel Mux 1 Rai, nel Mux 2 Rai, nel Mux 3 Rai, nel Mux 4 Rai e nel Mux 5 Rai (sperimentale) e visibile solo in alcune zone d'Italia. Ricordiamo che nel Mux 5 Rai sono presenti i canali "Rai 4 HD" LCN 521 e "Rai Premium HD" LCN 525. Tramite questa applicazione è possibile vedere anche questi canali! Inoltre nella zona di Alessandria città e zone limitrofe è ormai nota l'assenza del Mux 4 Rai Ch 40, mai attivato da M.Penice (PV). Grazie a questa applicazione è possibile seguire tramite internet (streaming) anche i canali "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503 che altrimenti non sarebbero ricevibili. Sotto al riquadrino dei canali appare infatti la scritta "Da internet".

Mux Cairo Due: Fine delle trasmissioni per "LA7d HD" LCN 529. Il canale risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "LA7d" LCN 29. L'identificativo però, è rimasto "LA7d HD".

Mux Cairo Due: Il canale "LA7d on demand" LCN 829 non risulta più inattivo (canale dati). Il canale infatti, è stato rinominato in "LA7 Test" LCN 829 e ha ora associati dei pid video/audio: Pid Video 1470 - Pid Audio 1471. Il canale è codificato in NAGRA: "CA System ID: 6229 (0x1855) Nagravision" e "CA System ID: 6212 (0x1844) Nagravision". Per lasciare spazio a questo canale, è stato spento il canale "LA7d HD", mentre il bitrate video di "LA7 HD" LCN 507 è stato abbassato da 7,00 Mbps a 5,80 Mbps. Il bitrate video di "LA7" LCN 7 invece, è stato abbassato da 5,50 Mbps a 5,30 Mbps. Il bitrate video del canale "LA7 Test" LCN 829 è di 6,00 Mbps, mentre il bitrate audio è di 192 kbps MPEG Stereo. Molto probabilmente, il canale criptato è il canale di servizio / backup di "DAZN" sul digitale terrestre. Il canale è trasmesso in HD. Nel Mux Cairo Due ci sono ora 1,17 Mbps circa liberi.

Mux Rai: A causa della morte di Raffaella Carrà, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper dedicato con scritto "Grazie Raffaella".



06.07.2021

Mux Studio1 (Nord Italia). Eliminato il canale "GALAXY TV2" LCN 170. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. Si è risolto così il conflitto LCN con i canali "ITALIA TV3" LCN 170 e "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 presenti nel Mux Retecapri e nel Mux Canale Italia.

Mux TIMB1: Novità per "GM24.IT" LCN 37. Da questa mattina sono "ufficialmente" iniziate le trasmissioni di GM24.it. Dopo diversi giorni di speciali, il logo di rete di GM24.it risulta ora fisso!

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Nella serata di ieri è stato trasmesso uno speciale di "Techetechete'" dedicato a Raffaella Carrà. Al termine del programma, non è stata trasmessa la pubblicità, ma è partita una programmazione d'emergenza con alcuni promo e speciali. Uno di questi promo risaliva a inizio Giugno! Dopo alcuni promo, il canale ha iniziato a trasmettere un'altra puntata di "Techetechete'" ma non dedicata a Raffaella Carrà. Dopo diversi minuti, il canale ha improvvisamente interrotto il programma ed è iniziato regolarmente il programma "Carramba che sorpresa". Durante il programma, il logo di rete è scomparso/apparso più volte. In alto a destra inoltre, era presente la scritta "GRAZIE RAFFAELLA!" Al termine del programma, il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione con il Tg1. Per circa 3 ore il canale non ha così trasmesso pubblicità e/o promo di rete. Segnaliamo infine una curiosità tecnica. Il programma nativo in 4:3 (era del 1995), è stato trasmesso in 16:9, effettuando così un crop (in alto e in basso) sulle immagini. Di conseguenza le facce risultavano spesso tagliate! Su Rai Play il programma è stato correttamente caricato nel formato 16:9 pillarbox.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. L'applicazione HbbTV è stata rinnovata graficamente e arricchita di contenuti. Ringrazio TvInside per la collaborazione.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Nel promo dedicato all'elenco dei programmi in onda, appaiono le nuove diciture "ALMA TV FOOD" e "ALMA TV TRAVEL".



07.07.2021

Mux Retecapri: Eliminati i canali "ITALIA TV3" LCN 170 e "ITALIA TV3" LCN 179. Si sono risolti così i conflitti LCN con i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 presenti nel Mux Canale Italia. Nel Mux Retecapri ci sono ora 4,66 Mbps circa liberi.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Video On Demand" è stato eliminato il canale copia "SCT". Il canale rimane comunque disponibile nella sezione dedicata. Segnaliamo inoltre che sul canale "SCT" è presente un nuovo video di presentazione. Al termine del video, si viene rimandati nella "Home" dell'applicazione.

Mux Canale Italia: Al posto del canale copia di "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 150, è ritornato in onda il canale "ITALIA 150" LCN 150. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD.

News: Novità in vista per il servizio "Samsung TV Plus" e il gruppo RadioItalia? Sulla pagina Instagram di RadioItalia è stata pubblicata un'immagine con il logo di "Samsung TV Plus" con scritto: "Mancano 7 giotni - Non accontentarti della solita musica".



08.07.2021

Mux ReteA2: Novità per "ILIKE.TV" LCN 230. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. L'applicazione HbbTV risulta inattiva e di conseguenza non funzionante.

Mux Rai: Problemi tecnici per "Rai Radio 2" canale visibile tramite HbbTV sui canali Rai. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Rai: Novità per "Rai Radio 2" canale visibile tramite HbbTV sui canali Rai. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "STUDIO1" LCN 79, "RADIO BRUNO" LCN 256 e il canale copia "STUDIO1 HD" (STUDIO1) LCN 579. Su questi tre canali sono state attivate le applicazione HbbTV. Al momento però, non sembrerebbero funzionare correttamente. Su Tv Samsung ad esempio, non viene neanche segnalata la presenza dell'applicazione HbbTV, seppure presente nei "dati" del canale.



09.07.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per l'applicazione HbbTV di "STUDIO1" LCN 79. Dalla giornata odierna l'applicazione HbbTV funziona regolarmente. Premendo il tasto rosso, si apre un menù con la possibilità di seguire i canali Deluxe 139, Giornale Radio (HD) e Tesory Channel in streaming. Lo streaming del canale Giornale Radio è visibile in HD Nativo, mentre lo streaming del canale Tesory Channel non si avvia. La stessa cosa è presente sul canale copia "STUDIO1 HD" (STUDIO1) LCN 579.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per l'applicazione HbbTV di "RADIO BRUNO" LCN 256. Dalla giornata odierna l'applicazione HbbTV funziona regolarmente. Premendo il tasto rosso, si apre un menù con la possibilità di seguire il camale Radio Bruno in HD (tramite lo streaming). Inoltre, c'è la possibilità di ascoltare la stessa Radio Bruno (in versione radiofonica) e le radio tematiche del gruppo. Segnaliamo però che lo streaming di Radio Bruno HD non si avvia.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per l'applicazione HbbTV di "RADIO BRUNO" LCN 256. L'applicazione funziona ora correttamente. Infatti, sono regolarmente disponibili le radio tematiche, e lo streaming di Radio Bruno in HD Nativo sia avvia ora regolarmente.

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "BabelTV" LCN 244. In onda è presente un cartello su sfondo nero con scritto "PREMIO PAY HBBTV". Il canale infatti, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "PREMIO LIVE" LCN 410. Sul canale è però presente un'applicazione HbbTV che avvia in automatico lo streaming di "Babel TV"! Emanuele Latagliata ci comunica quanto segue: "Attivo dal pomeriggio del 09.07 HBBTV sul canale 244 di Babel. A giorni verrà presentata la nuova emittente, dal gruppo Rainbow media communication (beautiful Cina)".



10.07.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "GIORNALE RADIO" LCN 261. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.



11.07.2021

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. L'applicazione è tornata a funzionare regolarmente.



12.07.2021

Mux Rai: In occasione della vittoria agli Europei di Calcio 2020 da parte dell'Italia, sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato con scritto "Grazie Azzurri".

Mux Mediaset1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. La grafica del canale con le notizie scorrevoli è stata leggermente abbassata.

Mux Retecapri: Eliminato il canale "249 SPORT" (225 TV) LCN 249 tramite il "vecchio" SID 249. Aggiunto il canale "249 SPORT" (225 TV) LCN 249 tramite il "nuovo" SID 226. Eliminato il canale "TV1" (225 TV) LCN 270 tramite il "vecchio" SID 229. Aggiunto il canale "TV1" (225 TV) LCN 270 tramite il "nuovo" SID 227.

Mux ReteA2: Dalla giornata odierna il canale "RAINBOW" LCN 235 non trasmette più con il logo di RAINBOW ma trasmette ora con l'inedito logo di "CANALE 235". L'identificativo del canale però, è rimasto invariato. La programmazione del canale inoltre, sembrerebbe invariata.

Mux Mediaset + Mux DFree: Novità in vista per il digitale terrestre e più precisamente per i canali Mediaset! Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un promo che annuncia le imminenti novità che riguarderanno il digitale terrestre con il passaggio dei canali da MPEG-2 a MPEG-4 (H264)! Nel promo viene detto: "Questo autunno parte la nuova tv! Tutti i canali del digitale terrestre passeranno alle trasmissioni in alta qualità! Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box. Scegli un decoder o un televisore certificato lativù. La nuova tv è lì! Questo autunno parti in pole position.". Nel promo non si parla di 1° Settembre ma di autunno! Ci sarà quindi un leggero rinvio sulle date? Stay Tuned!



13.07.2021

Mux Rai: Novità sui canali Rai: In occasione della vittoria agli Europei di Calcio 2020 da parte dell'Italia, sui canali Rai è saltuariamente presente un ulteriore promo dedicato con scritto "Grazie Azzurri".

Mux ReteA2: Il canale "RAINBOW" LCN 235 è stato rinominato correttamente in "CANALE 235" LCN 235.

Mux Mediaset1: Al posto del canale "Sky Sport Football HD" LCN 473 è arrivato il canale "Sky Sport Calcio HD" LCN 473.

Mux Mediaset5: Al posto del canale "Sky Sport Football" LCN 484 è ritornato il canale "Sky Sport" LCN 484.

News: Novità imminenti per il servizio Samsung Tv Plus! Sulla pagina instagram di Radio Italia, è "quasi" terminato il countdown! Nella giornata di domani quindi, arriverà su TvPlus la novità targata RadioItalia. Arriveranno anche altri canali? Stay Tuned!



14.07.2021

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Il canale "Spotlight - Rakuten TV" LCN 4255 è stato rinominato in "Rakuten Stories" LCN 4255.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Alma TV Travel" LCN 4261.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Donna TV" LCN 4353.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Alma TV Food" LCN 4354.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "RADIO ITALIA TREND" LCN 4457.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Il canale "Dark Matter TV" LCN 4510 è stato rinominato in "Dark Matter Film & TV" LCN 4510.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Shorts" LCN 4512.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per il canale "Euro TV" visibile in streaming tramite l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Il logo di rete è stato spostato in basso a destra.

Mux Mediaset2 + Mux TIMB3: Novità per "Boing" LCN 40, "Boing Plus" LCN 45 e "Cartoonito" LCN 46. Sui tre canali è saltuariamente presente un promo dedicato al passaggio dei tre canali dall'MPEG-2 all'MPEG-4 (H264)! Nel promo viene detto: "Questo autunno Boing, Cartoonito e Boing Plus aumentano la loro qualità sul digitale terrestre. Tutto sarà più chiaro e definito. Per vederli serve una tv o un decoder HD. Controlla se ricevi Canale 5 HD. Se lo vedi sei già pronto per vedere Boing, Cartoonito e Boing Plus in alta qualità!".



15.07.2021

Mux Mediaset1: Problemi tecnici per "Cielo" LCN 26. In mattinata il canale ha trasmesso per alcune ore senza logo di rete. Nel corso della mattinata il logo di rete è stato poi riaggiunto.



16.07.2021

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Boing" LCN 40 e "Cartoonito" LCN 46. L'audio e il video dei due canali non risulta sincronizzato. Il ritardo tra audio/video è di circa 4 secondi. Lo stesso problema è presente anche sul satellite. Sul canale "Boing Plus" LCN 45 presente nel Mux TIMB3 Ch 48 invece, non è presente il problema.

Mux Retecapri + Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259, e visibile in streaming tramite HbbTV. In occasione delle dirette, il logo di rete viene modificato in "BIKE LIVE".

Mux Canale Italia: Problemi tecnici per "ITALIA 156" (Canale Italia 156 YachtLife) LCN 156. Nel pomeriggio sul canale era erroneamente presente una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate e un tono audio continuo con scritto: "YLENIA GIOIELLI SEDE CANALE ITALIA". Nel corso del pomeriggio il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.



17.07.2021

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40 e "Cartoonito" LCN 46. I due canali sono tornati a trasmettere correttamente. Per diverse ore i due canali avevano trasmesso le immagini non sincronizzate con l'audio! Il problema è stato risolto anche sul satellite.

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Eliminato il canale "Video Calabria". Aggiunto il canale "Radio Manbassa". Il canale però, risulta a schermo nero.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Il canale "SHOPPING STOCK" è stato riposizionato dopo il canale "La Grande Italia". Eliminato il canale "SUPER SIX". Aggiunto il canale "WELL TV". Al momento però, il canale rimane a schermo nero.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato al nuovo servizio "Rai Play Sound".

Mux Mediaset4: Novità per "Rete4" LCN 4/104. Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Da questo autunno tutti i canali Mediaset trasmetteranno in alta qualità. Per vederli serve un TV o decoder HD. Se ricevi Rete 4 HD, sei già promo. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Questo messaggio è presente esclusivamente sul digitale terrestre.

Mux Mediaset4: Novità per "Canale5" LCN 5/105. Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Da questo autunno tutti i canali Mediaset trasmetteranno in alta qualità. Per vederli serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già promo. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Questo messaggio è presente esclusivamente sul digitale terrestre.

Mux Mediaset4: Novità per "Italia1" LCN 6/106. Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Da questo autunno tutti i canali Mediaset trasmetteranno in alta qualità. Per vederli serve un TV o decoder HD. Se ricevi Italia 1 HD, sei già promo. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Questo messaggio è presente esclusivamente sul digitale terrestre.

Mux Mediaset4: Novità per "Iris" LCN 22. Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Da questo autunno tutti i canali Mediaset trasmetteranno in alta qualità. Per vederli serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già promo. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Questo messaggio è presente esclusivamente sul digitale terrestre.

News: Novità per i canali Mediaset. Sui canali Mediaset è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato al passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) per l'autunno 2021! Nel promo viene detto: "La nuova tv digitale terrestre parte questo autunno! Goditi tutti i canali mediaset in alta qualità. gratis e a portata di telecomando. Se non hai ancora un televisore o un decoder HD, scegline uno con il bollino lativù. Mediset, benvenuti nel domani.".



18.07.2021

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" LCN 65. Il canale non è più trasmesso in HD (upscale) con la risoluzione di 1280x720p. La risoluzione del canale è ora in SD 720x576i. Il canale però, è sempre trasmesso in MPEG-4 (H264). La qualità delle immagini è così notevolmente migliorata.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato al nuovo digitale terrestre (DVB-T2) dove vengono pubblicizzati anche i canali 100 e 200 per testare la propria televisione o il proprio decoder! Apprendiamo inoltre da digital-forum che una data precisa per il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) non c'è ancora, ma si vocifera il 15 Ottobre 2021!



19.07.2021

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Premendo il tasto rosso, parte ora un video di presentazione dell'applicazione HbbTV. Al termine del video, appare la schermata a menù con i vari canali disponibili.

Mux Rai: In occasione del 29° anniversario dalla strage di Via d'Amelio, sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta: "19 LUGLIO XXIX ANNIVERSARIO STRAGE DI VIA D'AMELIO". Sui i canali inoltre, è saltuariamente presente un promo dedicato.

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258. Il canale risulta senza logo di rete, orologio e grafica.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Lo streaming del canale "WELL TV" funziona ora regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258. In serata sul canale sono stati riaggiunti in sovraimpressione il logo di rete, l'orologio e la grafica.



20.07.2021

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Lo streaming del canale "Radio Manbassa TV" funziona ora regolarmente.



22.07.2021

Mux DFree + Mux La3 + Mux ReteA2: Novità in vista sul digitale terrestre! Nella serata di ieri durante la partita di calcio "Triestina - Roma" in onda su "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560, è stata annunciata la partenza di "SI Solo Calcio" sulla numerazione LCN 61 del digitale terrestre a partire dal 31 Agosto 2021! Questo annuncio, viene saltuariamente ripetuto durante alcune trasmissioni! In sovraimpressione inoltre, compare la scritta "DAL 31 AGOSTO GUARDA SOLOCALCIO SUL CANALE 61 DEL DIGITALE TERRESTRE". Dal 31 Agosto 2021 quindi, al posto di "CANALE 61" arriverà "SI SOLO CALCIO"! Il canale verrà trasmesso nel Mux ReteA2 o passerà nel Mux DFree?

Mux TIMB2: Novità in vista sul digitale terrestre! A breve arriverà in tutta Italia il canale "TCI" sul canale 248 del digitale terrestre! Sul canale youtube dell'emittente televisiva è stato pubblicato un promo con scritto: "TCI in tutta Italia sul canale 248 del Digitale Terrestre... a breve! Dillo ai tuoi amici!". Ricordiamo che al momento su questa numerazione è presente il canale "SFERA TV" LCN 248 nel Mux TIMB2.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale "CANALE239" LCN 239.

Mux ReteA1: Aggiunto il canale "CANALE 239" LCN 239. Il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i! Il bitrate video è di ben 5,80 Mbps mentre il bitrate audio è di 192 kbps stereo. Sul canale sono presenti alcuni programmi come "Gioielli sotto casa" di Studio1/Cremona1 e Sport Outdoor TV. Saltuariamente inoltre, sono presenti alcuni promo con scritto "CANALE 239 continua...". Da digital-forum apprendiamo che questa LCN è stata "venduta" e che non c'entra nulla Studio1/Cremona1. Attualmente la programmazione in onda è temporanea. La programmazione definitiva e con altro nome, dovrebbe partire a Novembre 2021!

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunto il canale "TV QUI". Lo streaming del canale però, almeno per il momento non è attivo e/o funzionante.



23.07.2021

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Questa mattina dalle ore 07.00 alle ore 10.00 circa, è stato trasmesso in Visual Radio il programma "Tutto esaurito - raduno a distanza".

Mux TIMB2: Novità per "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264. Il logo di rete e le scritte in sovraimpressione sono state leggermente riposizionate.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, sul canale sono presenti dei nuovi bumper dedicati.

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. In alto a destra è stato aggiunto il logo di rete. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux Retecapri: Novità per "BabelTV" LCN 244. Lo streaming del canale ritrasmette ora la programmazione di ROMIT TV. Il logo di BabelTV è quindi stato spostato in alto a sinistra.

Mux Retecapri: Novità per il canale "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225 e i canali copia "249 SPORT" LCN 249 e "TV1" LCN 270. Sui tre canali è stata aggiunta un'applicazione HbbTV! Appena ci si sintonizza sui tre canali, si avvia automaticamente lo streaming del medesimo canale.



24.07.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 245. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate, senza logo di rete. In seguito, dopo alcune riprese/interruzioni il canale è tornato a trasmettere regolarmente con anche il logo di rete. Lo stesso problema era presente anche sul satellite.

Mux DFree + Mux ReteA2: Novità in vista per "Sportitalia" sul digitale terrestre e non solo! Sul profilo Instagram di Michele Criscitiello è stato scritto: "Per fare impresa ci vuole follia, per fare la tv commerciale nel 2021, nell’era delle pay, ott e Smart tv serve spregiudicatezza. Dove tutto si paga, noi non vogliamo 1€. In piena pandemia saltano giornali, televisioni e posti di lavoro. Noi vogliamo essere folli in questa vita. E soprattutto non cambiamo di un centimetro la nostra politica: lo sport in chiaro è il nostro manifesto elettorale. Dal 31 agosto porteremo gratuitamente nelle vostre case SOLO CALCIO, sul 61 del digitale terrestre in MPeg-4. 60+61. Informazione, talk e approfondimenti sul 60. Mille partite di calcio all’anno sul 61. Ondemand troverete tutto sulla nostra app mobile, HbbTV, amazon Firestick e tra tre settimane lo sbarco su tutti i televisori Samsung, a seguire anche su Rakuten. Noi ci mettiamo il cuore, voi metteteci la passione #ilovesportitalia @sportitalia_official".



25.07.2021

Mux Rai: Novità sui canali Rai! In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in alto a destra è presente la scritta "25 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI".

News: Novità in vista per il digitale terrestre e più precisamente per i canali Cairo! Sui canali free del gruppo Cairo, è saltuariamente presente un promo che annuncia le imminenti novità che riguarderanno il digitale terrestre con il passaggio dei canali da MPEG-2 a MPEG-4 (H264)! Nel promo viene detto: "Questo autunno parte la nuova tv! Tutti i canali del digitale terrestre passeranno alle trasmissioni in alta qualità! Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box. Scegli un decoder o un televisore certificato lativù. La nuova tv è lì! Questo autunno parti in pole position.".

Mux Canale Italia: Problemi tecnici per "ITALIA 160" LCN 160. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per alcuni minuti una curiosa schermata su sfondo nero con scritto "Waiting for network input". In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Rai: In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper dedicato.

News: Novità in vista per il digitale terrestre e più precisamente per i canali Discovery! Sui canali free del gruppo Discovery è saltuariamente presente un promo che annuncia le imminenti novità che riguarderanno il digitale terrestre con il passaggio dei canali da MPEG-2 a MPEG-4 (H264)! Nel promo viene detto: "Questo autunno parte la nuova tv! Tutti i canali del digitale terrestre passeranno alle trasmissioni in alta qualità! Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box. Scegli un decoder o un televisore certificato lativù. La nuova tv è lì! Questo autunno parti in pole position.".



26.07.2021

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per il "Tg5" in onda nelle varie edizioni sui canali "Canale5" LCN 5/105, "Canale5 HD" LCN 5/505 e "TGCOM24" LCN 51. Da alcuni giorni è stato reinserito il precedente logo. Di conseguenza non risulta più in HD Nativo.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati. Inoltre anche le sigle dei programmi sono state personalizzate.



27.07.2021

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, sul canale sono presenti ulteriori bumper di rete dedicati. Inoltre anche le sigle del Tg Sport sono state personalizzate.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "WNC" (Maria Vision) LCN 246. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).



28.07.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "EPIQA" LCN 151. Nella giornata di ieri il canale risultava bloccato con un fermo immagine. Nel corso della mattinata odierna però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: In mattinata il canale "WNC" (Maria Vision) LCN 246 è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso uno "Speciale Tg1" dedicato alla "Conferenza stampa di chiusura del Pre-vertice ONU sui Sistemi alimentari a Roma". Per l'occasione il logo del "Tg1 Diretta" è stato curiosamente posizionato in alto a destra.



29.07.2021

Mux Mediaset2: Novità per "TOPcrime" LCN 39. Anche su questo canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Da questo autunno tutti i canali Mediaset trasmetteranno in alta qualità. Per vederli serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già promo. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Questa scritta è al momento presente solo sui canali "Rete4" LCN 4/104, "Canale5" LCN 5/105, "Italia1" LCN 6, "Iris" LCN 22 e "TOPcrime" LCN 39.

Mux Mediaset: Novità per i canali Mediaset. Sui canali Mediaset è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato al passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) per l'autunno 2021!

Mux Mediaset: Novità per i canali Mediaset. Sui canali Mediaset è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato al passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) per l'autunno 2021!

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Durante gli eventi sportivi in diretta delle Olimpiadi di Tokyo 2020, viene ora aggiunta la scritta "Diretta" sotto al logo di rete! La scritta però, non è del tutto centrata con il logo di rete. Segnaliamo inoltre che la scritta è stata più volte modifica e spostata "in diretta" in sovraimpressione!

Mux ReteA2: Novità per "EnerJill" LCN 237. Il canale non trasmette più con il logo di EnerJill, ma trasmette nuovamente con il logo di "HSE24 BEAUTY". Il marchio HSE24 quindi, torna visibile in Italia. Problema tecnico?



30.07.2021

Mux ReteA2: Novità per "EnerJill" LCN 237. Da questa mattina è tornato in sovraimpressione il logo corretto EnerJill / GM24.it. Per diverse ore il canale era tornato a trasmettere con il logo HSE24.it / BEAUTY. Rispetto a prima però, il logo di rete è stato leggermente modificato e riposizionato.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2. Durante le dirette sportive delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la scritta "Diretta" posizionata sotto al logo di rete è ora nella corretta posizione.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2 HD" LCN 502. Durante le dirette sportive delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la scritta "Diretta" posizionata sotto al logo di rete è ora nella corretta posizione.

AGOSTO 2021

01.08.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "PACI CONTEMPORARY CHANNEL". Al suo posto è stato spostato il canale "ARTE-CHANNEL.IT" (Canale 314). Eliminato il canale "ON AIR" (Arte-Channel.it). Al suo posto è ritornato il canale "ARTENETWORK" (Canale 316). Eliminato il canale "NAPOLETANO STYLE". Al suo posto è stato spostato il canale "TV YES" (Canale 317). Eliminato il canale "TV YES". Al suo posto è ora presente un canale vuoto denominato "Canale 319" con la scritta "Coming Soon".

Mux ReteA2: Il canale "FIRE TV" LCN 147 non è più trasmesso in MPEG-2, ma è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Con il passaggio all'MPEG-4, il bitrate video del canale è stato abbassato a 0,92 Mbps circa e il bitrate audio a 64 kbps stereo. Nel Mux ReteA2 ci sono ora 1,39 Mbps circa liberi!



02.08.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "SFERA TV" LCN 248. In mattinata sul canale era presente un curioso fermo immagine. Dopo diversi minuti è stato inserito per breve tempo un cartello di Luciano & Luciana. Poco dopo il canale è andato a schermo nero per più di 10 minuti. Nel corso della mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia: Eliminati i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e LCN 179. Al loro posto sono arrivati due canali copia di "ITALIA 53" (senza LCN).

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione Family TV è stato aggiunto il canale "SUPERNOVA".



03.08.2021

Mux Canale Italia: Eliminati i due canali copia di "ITALIA 53" (senza LCN). Al loro posto sono stati riaggiunti i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e LCN 179.

Mux Retecapri: Problemi tecnici in mattinata per "Rochannel Diaspora" LCN 828. In mattinata il canale "Rochannel Diaspora" risultava inattivo (a schermo nero). Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree + Mux La3: Mancano poche settimane alla parte di "SOLO CALCIO" sul canale 61 del digitale terrestre! Sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560 viene pubblicizzato spesso il suo arrivo con alcuni "cartelli". Da ulteriori promo inoltre, si apprende il possibile logo del nuovo canale, che sarà quindi diverso da "SI Solo Calcio" visibile in streaming anche tramite HbbTV. Non è da escludere quindi che anche la programmazione tra i due canali sarà differente! Ringrazio TvInside per la segnalazione.



04.08.2021

Mux Rai: Novità per "Rai Radio 2" canale visibile in streaming e tramite HbbTV sui canali Rai. Durante alcuni programmi, viene ora utilizzata una nuova grafica in Visual Radio. Durante questa grafica, il logo di rete è di colore rosso.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici nel pomeriggio per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante il pomeriggio, la diretta del programma "Estate in diretta" è stata bruscamente interrotta. Dopo diversi secondi di schermo nero, sul canale è stata trasmessa una programmazione provvisoria con alcuni promo di rete. Dopo alcuni minuti il canale ha iniziato a trasmettere il programma "Techetechete'" come riempitivo. In seguito sul canale è stato eliminato il logo di rete. Dopo molti minuti, il canale è tornato a trasmettere regolarmente in diretta il programma "Estate in diretta", e in sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "SI Solo Calcio HD" canale visibile in streaming e anche in HbbTV tramite i canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Da questo pomeriggio il canale trasmette con il nuovo logo di rete "SOLOCALCIO". Questo canale dal 31 Agosto sarà visbile anche sul canale 61 del digitale terrestre! La programmazione sarà identica? O come accade già per il canale principale, si differenzierà per alcune ore dallo straming per trasmettere le televendite? Stay Tuned!

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Alcuni canali sono stati riposizionati. Segnaliamo inoltre che è stata eliminata la sezione "Red Light HbbTV" e il canale "SCT", almeno tra i canali "free". Infatti, è stato attivato il pulsante "Pay TV". Premendo OK appare una schermata con scritto: "Effettuando il login potrai accedere ai contenuti a pagamenti. Per effettuare il login vai all'indirizzo https://www.m3pay.it/verify e digitale il codice: XXXXXX Il codice sarà rinnovata tra XX secondi". Il servizio SCT a pagamento è quindi effettivamente partito! Segnaliamo infine che sono stati eliminati i canali "Radio 4 You" e la sezione "Cuochi in TV" con "@ricette per Tutti".



05.08.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "GO-TV" LCN 163. Nel tardo pomeriggio il canale ha trasmesso per alcuni minuti una schermata con delle barre verticali colorate. Poco dopo però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



07.08.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Alcuni canali sono stati riposizionati. Segnaliamo inoltre che è stata riaggiunta la sezione "Red Light HbbTV" e il canale "SCT". Premendo ok sul canale si apre una schermata con scritto: "Effettuando il login potrai accedere ai contenuti a pagamento. Per effettuare il login vai all'indirizzo https://www.m3pay.it/verify e digita il codice: XXXXXX Il codice sarà rinnovata tra XX secondi - Il codice di questo dispositivo è.... Se non sei ancora registrato, vai all'indirizzo https://www.m3pay.it/signup". Questa schermata appare anche se si preme ok su "Pay TV".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 261. La grafica del canale è stata rinnovata. Il logo di rete presente in alto a sinistra invece, è stato leggermente modificato ed è ora presente solo durante la pubblicità / meteo. Il "nuovo" logo di rete infine, risulta semitrasparente.



09.08.2021

Mux DFree + Mux La3: Problemi tecnici nella giornata di ieri per i canali "streaming" del gruppo Sportitalia. I 4 canali "Sportitalia HD Plus", "SI Solo Calcio HD", "Si Motori HD" e "SI Live 24" risultavano in loop. Sul canale "SI Solo Calcio HD" era erroneamente presente il vecchio logo di rete. Da questa mattina invece, i canali risultano inattivi.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato a Marcell Jacobs con scritto "Ancora una volta Grazie Azzurri".

News: Novità in vista sul digitale terrestre per "NTN - Nuova TV Nazionale"? Sul canale è saltuariamente presente una presentazione del canale e dei giochi. Al termine di questa presentazione vengono annunciate le numerazioni LCN Sky, TivùSat, HbbTV e l'inedita numerazione LCN 170 per il digitale terrestre! Sarà quindi questa la numerazione LCN di "NTN" sul digitale terrestre! Su che Mux arriverà? Ricordiamo che al momento la numerazione LCN 170 è occupata da un canale copia di "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) presente nel Mux Canale Italia!

Mux Cairo Due: Il canale "LA7 Test" LCN 829 non trasmette più il canale BackUp di DAZN per il digitale terrestre. Il canale infatti, risulta ora inattivo (canale dati) senza più alcun pid associato. Aggiunto il canale "DAZN Channel" LCN 409. Il canale risulta criptato in NAGRA: "CA System ID: 6229 (0x1855) Nagravision / CA System ID: 6212 (0x1844) Nagravision".



10.08.2021

Mux DFree + Mux La3: Novità per i canali streaming di Sportitalia! I 4 canali del gruppo sono tornati a trasmettere regolarmente. Tramite l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560 però, il canale "Sportitalia HD" non si avvia ancora, mentre gli altri tre canali sono regolarmente visibili. Segnaliamo infine che il canale "SI Solo Calcio HD" continua a trasmettere con il vecchio logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Red Light HbbTV", è stato aggiunto il canale pay "PinKoClub".



11.08.2021

Mux DFree + Mux La3: Novità per i canali streaming di Sportitalia! Tramite l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560 però, il canale "Sportitalia HD" è ora visibile correttamente. Lo streaming del canale però, è curiosamente in SD e/o Upscale HD.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Il canale risulta senza logo di rete.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Eliminato il canale "MMATV" LCN 4501. Cambio di numerazione LCN per il canale "Classical Harmony" che è passato dalla numerazione LCN 4451 alla numerazione LCN 4458.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Museum TV Free" LCN 4355.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "My Zen TV Free" LCN 4356.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Vevo '90s & '00s" LCN 4451.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Trace Latina" LCN 4459.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Trace Urban" LCN 4460.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Sportitalia" (Sportitalia HD Plus) LCN 4054. Sul canale è attiva l'EPG!



12.08.2021

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "Salute e Natura" LCN 82. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "Life TV Network".

Mux Retecapri: Novità per "RETE 82 PLUS" (Salute e Natura) LCN 82. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "Life TV Network".

Mux Cairo Due: Da alcuni giorni, su alcuni decoder/tv non vengono più memorizzati i canali dati/inattivi "LA7 Test" LCN 829, "LA7 TEST" LCN 888, "LA7 TEST" LCN 907, "LA7 Servizi on demand" LCN 929, "LA7 TEST" LCN 998 e "LA7 TEST" LCN 999. Molto probabilmente sono stati modificati alcuni parametri tecnici.



13.08.2021

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Rai: A causa della morte di Gino Strada, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.



14.08.2021

Mux Retecapri: Novità per "WNC" (Maria Vision) LCN 246. Il canale trasmette ora con il nuovo logo di "Maria Vision Italia".

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Eliminato il canale "Radio Manbassa". Aggiunto il canale "Radio Laser TV".

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168. Il logo di rete è stato modificato e riposizionato. Il logo di rete risulta ora nelle corrette proporzioni 16:9.

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Il logo di rete è stato modificato e riposizionato. Il logo di rete risulta ora nelle corrette proporzioni 16:9.



15.08.2021

Mux ReteA2: Nella tarda serata di ieri il canale "AIR ITALIA" LCN 138, ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "DONNASHOPPING" (CANALE 255).



16.08.2021

Mux Canale Italia: Eliminati i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 170 e LCN 179. Al loro posto sono nuovamente presenti due copie di "ITALIA 53" (senza LCN). Le numerazioni LCN 170 e LCN 179 risultano nuovamente libere. Con l'eliminazione di "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3), i bitrate video di "ITALIA 53" LCN 83 e "CANALE ITALIA 83" LCN 83 sono stati alzati da 1,50 Mbps a 1,80 Mbps.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 261. Durante alcuni contenuti come il meteo, il logo di rete è ora posizionato in basso a sinistra.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "SI Solo Calcio HD" canale visibile in streaming e in HbbTV tramite i canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia Plus HD) LCN 560. In sovraimpressione è stato reinserito il nuovo logo di rete. Rispetto ai giorni scorsi il logo di rete e la scritta esclusiva, sono stati notevolmente ingranditi.

Mux TIMB2: Novità in vista per "ALMA TV" LCN 65. Di recente è stato attivato il sito web dell'emittente televisiva. Nella Home Page è presente una doppia immagine con scritto "ALMA TV FOOD Stiamo arrivando...." e "ALMA TV TRAVEL Stiamo arrivando....".

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" LCN 65. Da questo pomeriggio è stato completamente attivato il sito web dell'emittente televisiva. Nella Home Page è presente una doppia immagine con scritto "ALMA TV FOOD" e "ALMA TV TRAVEL". Accendendo in entrambi i siti, lo streaming presente è sempre e solo quello di "ALMA TV". Ricordiamo invece che sul servizio Samsung TV Plus, è presente la programmazione diversificata.



17.08.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "ILIKE.TV" LCN 230. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Retecapri: Novità per "BabelTV" LCN 244 e "PREMIO LIVE" LCN 410. Il cartello in onda è stato modificato. In onda è infatti presente un nuovo cartello su sfondo azzurro con scritto "PREMIO CAS HBBTV CONNETTI LA TV A INTERNET". Il cartello è nel formato 4:3.

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "GALAXYTV" LCN 179. Il canale però non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. La numerazione LCN 170 risulta quindi libera. A breve arriverà il canale "NTN" LCN 170 su un mux nazionale/locale?

Mux Studio1 (Nord Italia): Il cartello in onda sul canale "PREMIO LIVE" LCN 410 è stato modificato. In onda è infatti presente un nuovo cartello su sfondo azzurro con scritto "PREMIO CAS HBBTV CONNETTI LA TV A INTERNET". Il cartello è nel formato 4:3.

Mux Retecapri: Da questo pomeriggio sui canali "BIKE" LCN 259 e "BFC" LCN 260 è presente un nuovo cartello. Questo cartello però, è già presente da diverso tempo sui canali "BIKE" LCN 259 e "BFC" LCN 260 presenti nel Mux Studio1 (Nord Italia). Il cartello è nel formato 16:9.



18.08.2021

Mux Retecapri: Eliminato il canale "BabelTV" LCN 244. Aggiunto il canale "WELCOME TV" LCN 830. Sul canale è presente il cartello "copia" di "PREMIO LIVE" LCN 410. Sul canale inoltre, è presente un'applicazione HbbTV, ma almeno per il momento non sembrerebbe attiva e/o funzionante.



19.08.2021

Mux ReteA2: Novità per "ILIKE.TV" LCN 230. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Il canale pay "PinKoClub" è stato rinominato in "SCTV".

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. La grafica dell'applicazione è stata leggermente modificata e ingrandita. Sull'applicazione inoltre sono stati eliminati i canali "Parole di Vita", "Calabria Tv" (Play Radio) e "Radio Laser TV". Aggiunto il canale "Telesud".

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 il canale ritrasmette la programmazione di "BSO CHANNEL". Al termine della diretta è stato annunciato che sono visibili oltre che in tutta Italia, anche in Romania (tramite Rochannel), in Belgio tramite Radio FM e in Inghilterra tramite un canale sul digitale terrestre!!

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Focus" LCN 35. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per alcune ore senza logo di rete e grafiche. Anche la scritta "Pubblicità" durante gli spot pubblicitari risultava assente. Nel tardo pomeriggio il logo di rete è stato riaggiunto e anche le varie scritte/grafiche sono tornate regolarmente in onda.

Mux Cairo Due: Novità per "DAZN Channel" (HD) LCN 409. Sul canale è stata aggiunta l'EPG (guida elettronica programmi) con il programma corrente e successivo.



20.08.2021

Mux Cairo Due: Novità per "DAZN Channel" (HD) LCN 409. Le trasmissioni del canale vengono interrotte dalle ore 01.00 di notte alle ore 12.00. Sull'EPG del canale infatti, dalle ore 01.00 alle ore 12.00 è curiosamente presente la scritta "DAZN1 - [Sport]".

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410, e visibile tramite HbbTV e in streaming sul sito di Premio Live. Il canale ha iniziato a trasmettere una propria programmazione. Il canale è trasmesso in HD Nativo con risoluzione 1920x1080i. L'audio invece è trasmesso in 5.1! Al momento il canale sta trasmettendo la programmazione di "Global Champions" (GCTV). Per l'occasione il logo di "Premio Live" è stato spostato in alto a sinistra.



21.08.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Al posto del canale pay "SCT" è ritornato il canale free "SCT PROMO". Il canale pay "SCTV" invece, è stato rinominato in "SCT TV".

Mux ReteA2: In mattinata il canale "AIR ITALIA" LCN 138 ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "DONNASHOPPING" (CANALE 255). La programmazione in onda infatti, era in simulcast con il canale "DONNASHOPPING" (CANALE 255) LCN 255 presente nel Mux DFree Ch 50 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL), ma con una diversità! Su "AIR ITALIA" si intravedeva sopra al logo di "DONNASHOPPING" (CANALE 255) anche il logo di "FASCINO TV" (DONNASHOPPING FASCINO TV). Contemporaneamente però, sul canale "FASCINO TV" LCN 231 era presente tutt'altra programmazione! Esiste quindi una secoda emissione di DONNASHOPPING CANALE 255?

Mux ReteA2: Nel pomeriggio il canale "AIR ITALIA" LCN 138 ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "FASCINO TV". La programmazione in onda però, non era in simulcast con il canale "FASCINO TV" LCN 231.

Mux DFree + Mux La3: Novità in vista per l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Sull'appliczione HbbTV tra i canali Sportitalia HD e SI Solo Calcio HD, è stato aggiunto un nuovo riquadro, ma al momento risulta vuoto e non attivo. Nuovo canale in arrivo? Segnaliamo inoltre che sotto al logo di rete di "Solo Calcio" (ex SI Solo Calcio HD) è presente durante gli eventi in diretta la scritta "DIRETTA" di colore rosso. Ringrazio TvInside per la collaborazione.



22.08.2021

Mux Cairo Due: Novità per "DAZN Channel" (HD) LCN 409. Nella descrizione di ogni evento presente in EOPG è presente la seguente scritta: "Canale accessibile tramite DAZN app e disponibile solo su DAZN TV Box o TIMVISION Box".

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Sull'appliczione HbbTV è già stato eliminato il riquadro con il canale vuoto e non attivo che era stato aggiunto nella serata di ieri. Ringrazio TvInside per la segnalazione e l'immagine.



23.08.2021

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 263" LCN 263. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux DFree + Mux La3: Mancano pochi giorni alla partenza di "SOLOCALCIO" sul canale 61 del digitale terrestre! Sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560 è saltuariamente presente un promo che pubblicizza l'arrivo e la partenza!

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 263" LCN 263. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per il canale cartello "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale è ora trasmesso nel corretto formato 16:9. Segnaliamo inoltre che la scritta presente nel cartello è stata leggermente modificata e riposizionata. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale "WELCOME TV" LCN 830 presente nel Mux Retecapri.



24.08.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 162" LCN 162. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Retecapri: Novità per "WELCOME TV" LCN 830. L'applicazione HbbTV risulta ora attiva e avvia lo streaming del canale "WELCOME TV". In logo posizionato in basso a destra però, riporta la scritta "Welcome In".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" LCN 162. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Sul canale è stata eliminata la vecchia applicazione HbbTV che permetteva di seguire le trasmissioni in streaming appena ci si sintonizzava. Sul canale però, è ora presente una nuova applicazione HbbTV. Premendo il tasto rosso, si ha la possibilità di seguire diversi canali. Al momento però, i vari streaming non funzionano e/o risultano bloccati con un fermo immagine iniziale. Tra i canali disponibili, un canale senza logo di rete e Carpe Diem.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Il bitrate video del canale è stato alzato da 0,67 Mbps circa a 1,08 Mbps circa. Il bitrate audio invece, è stato alzato da 64 kbps stereo a 112 kbps stereo. Nel Mux ReteA2 ci sono ora 0,66 Mbps circa liberi. Il nuovo canale "SOLOCALCIO" arriverà quindi nel Mux ReteA2? Segnaliamo inoltre che sul canale streaming/hbbtv, il logo di rete del canale è stato leggermente rimpicciolito e riposizionato.



25.08.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Problemi tecnici per i canali "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62 e "ALMA TV" LCN 65. Sui due canali risulta assente l'EPG (guida elettronica programmi).

Mux TIMB3: Problemi tecnici in mattinata per "RadioItaliaTV" LCN 70. Sul canale era presente un fermo immagine pieno di puntini con alcune strisce colorate. Contemporaneamente sul satellite il canale "Radio Italia Tv HD" era in onda regolarmente ma con disturbi audio. Nel corso della mattinata i problemi tecnici sono stati poi risolti.



26.08.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "RETE ITALIA" LCN 131. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5 HD" LCN 5/505 e "Italia1 HD" LCN 6/506. Dalla giornata di ieri sui tre canali risultano assenti il teletext (mediavideo) e i sottotitoli dvb.

Mux ReteA2: Novità per "RETE ITALIA" LCN 131. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "SOLOCALCIO" canale visibile ancora per pochi giorni esclusivamente in streaming e tramite HbbTV sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux Cairo Due: Novità per "DAZN Channel" (HD) LCN 409. Sull'EPG del canale, la descrizione è stata leggermente modificata. Infatti viene ora riportata la seguente scritta: "Canale disponibile solo su DAZN TV Box o TIMVISION Box. Il canale è accessibile tramite l'app DAZN come backup qualora la connessione internet sia insufficiente per lo streaming.".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Ieri notte sono state effettuate alcune prove tecniche di trasmissioni in vista dell'arrivo di "SOLOCALCIO". Dalle ore 00.30 alle ore 01.00 infatti, è stato effettuato uno switch e al posto della programmazione di "CANALE 61" è approdata la programmazione di "SOLOCALCIO"! Alle ore 01.00 è stato effettuato un nuovo switch ed è tornata regolarmente in onda la programmazione di "CANALE 61".



27.08.2021

Mux Mediaset4: Problemi tecnici nella mattinata per "Iris" LCN 22. Il canale risultava senza logo di rete. Nel corso della mattinata è stato poi riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62 e "ALMA TV" LCN 65. Sui due canali è stata riaggiunta l'EPG.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali Digital Space del gruppo RTL 102.5 visibili tramite HbbTV sui canali "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. I canali "RTL 102.5", "RADIOFRECCIA", "RADIO ZETA", "RTL 102.5 DOC", "RTL 102.5 NEWS", "RTL 102.5 BEST", "RTL 102.5 NAPULE'", "RTL 102.5 GUARDIA COSTIERA", "RTL 102.5 ROMEO & JULIET" e "RTL 102.5 BRO&SIS" sono ora trasmessi in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i. In precedenza erano trasmessi in SD. Il canale "RTL 102.5 EXTRA" invece, è tutt'ora trasmesso in HD, ma è passato da una risoluzione di 1280x720p a una risoluzione di 1920x1080i.

Mux Cairo Due: Il canale "DAZN Channel" (HD) LCN 409 è stato rinominato in "DAZN Channel - Premi Info" LCN 409. Sull'EPG del canale è sempre presente la seguente scritta: "Canale disponibile solo su DAZN TV Box o TIMVISION Box. Il canale è accessibile tramite l'app DAZN come backup qualora la connessione internet sia insufficiente per lo streaming.".



28.08.2021

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168. In alcune fasce orarie il canale trasmette curiosamente una programmazione religiosa riconducibile al canale "Parole di Vita".



29.08.2021

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "Rochannel Diaspora" LCN 828. Sul canale "CANALE 01" è ora disponibile lo streaming del canale "Rochannel Diaspora" in HD Nativo. Gli altri canali invece, soffrono sempre dei problemi tecnici.

Mux ReteA2: Novità per "INLINEA TV" LCN 137. Il logo di rete è stato spostato nettamente più in alto e più a sinistra.



31.08.2021

Mux ReteA2: A mezzanotte sono cessate le trasmissioni "FASCINO TV" LCN 231. Il canale è stato eliminato. Inoltre sono cessate le trasmissioni di "CANALE 61". Al suo posto è arrivato il canale "SoloCalcio" LCN 61. Il canale è trasmesso sempre in MPEG-4 (H264) SD, ma il bitrate video è stato alzato da 1,08 Mbps a 1,58 Mbps. Al momento il canale è trasmesso nell'errato formato 4:3 e su alcuni decoder/tv ci sono difficoltà di visione. Segnaliamo infine che sul canale è stata attivata l'applicazione HbbTV di SiSmart, ma almeno per il momento non funziona.

Mux 2 Rai: Da alcune settimane la banda che risultava libera nel Mux, è stata ridistribuita ai canali presenti nel Mux! Di conseguenza nel Mux 2 Rai ci sono ora solo 0,20 Mbps circa liberi.

Mux ReteA2: Novità per "SoloCalcio" LCN 61. Da questa mattina il canale è trasmesso nel corretto formato 16:9. Segnaliamo inoltre che l'applicazione HbbTV funziona ora regolarmente. L'applicazione HbbTV però, non è quella di SiSmart, ma è un'applicazione HbbTV che avvia automaticamente lo streaming di "SolOCalcio" ma sempre in SD e non in HD!

Mux Mediaset3: Sui canali "Rete4 HD" LCN 4/505, "Canale5 HD" LCN 5/505 e "Italia1 HD" LCN 6/506 è stato riaggiunto il teletext (mediavideo). Inoltre sono ora nuovamente disponibili anche i sottotitoli dvb.

Mux ReteA2: Il canale "SoloCalcio" LCN 61 è trasmesso nel corretto formato 16:9. Da digital-forum però, apprendiamo che i problemi di incompatibilità su alcuni decoder/tv sono ancora presenti. Sempre da digital-forum apprendiamo che lo streaming trasmesso tramite HbbTV è attualmente in SD con 2,50 Mbps circa. Prossimamente il canale in HbbTV passerà in HD.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione del compleanno del canale, il logo di rete è stato personalizzato.

Mux ReteA1: Il bitrate video di "NOVE" LCN 9 è stato alzato da 4,27 Mbps circa a 4,57 Mbps circa. Il bitrate video di "HGTV - Home&Garden" LCN 56 e "Motor Trend" LCN 59 invece, è stato alzato da 2,77 Mbps circa a 3,37 Mbps circa. Nel Mux ReteA1 ci sono ora 0,30 Mbps circa liberi. Novità in vista?

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Da questo pomeriggio il canale trasmette con un nuovo logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Da questo pomeriggio il canale trasmette con un nuovo logo di rete. La programmazione in onda però, risulta differente rispetto a quella in onda su "DONNASHOPPING" LCN 255.

SETTEMBRE 2021

01.09.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "SoloCalcio" LCN 61. Dal pomeriggio di ieri l'applicazione HbbTV non funziona nuovamente.

Mux TIMB3 + Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Nella serata di ieri i canali "TV8" LCN 8, "RTL 102.5" (HD) LCN 36 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266, hanno trasmesso in simulcast il Power Hits Estate 2021. Per l'occasione il logo di "RADIO ZETA" è stato spostato in alto a destra.

Mux TIMB2: A mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "Motor Trend - Provvisorio" (senza LCN). Il canale è stato eliminato. Nel Mux TIMB2 ci sono ora 5,80 Mbps circa liberi! Il canale "Motor Trend" LCN 59 è ora visibile esclusivamente tramite il Mux ReteA1.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale "LA242 CHINA TV" LCN 242.

Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3: Su tutti i canali SD/HD presenti sui due Mux sono stati cambiati i pid video/audio/pcr, a esclusione di "Boing". Inoltre sui canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5 HD" LCN 5/505 e "Italia1 HD" LCN 6/506 è stato eliminato il teletext (mediavideo). Su questi canali però, è rimasto presente il servizio sottotitoli (txt + sottotitoli dvb). Segnaliamo poi che tutti i canali hanno ora come provider name la scritta "Mediaset". In precedenza non era presente alcuna scritta. Ma le novità non sono finite qui! Su tutti i canali presenti sulle due frequenze, è stata attivata l'EPG giornaliera a 24h!! Segnaliamo poi che il canale dati "Servizio 33" presente nel Mux Mediaset3, non ha più associato un pid audio. Infine i bitrate video dei canali sono stati leggermente modificati.



02.09.2021

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "CANALE 227" LCN 227. Di recente il canale è passato nuovamente in MPEG-4 (H264) SD.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito e allargato.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito e allargato.

Mux ReteA2: Aggiunto il canale "LA242" LCN 242. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 263" LCN 263.

Mux ReteA2: Novità per "SoloCalcio" LCN 61. L'emissione del canale è stata modificata. Di conseguenza dovrebbero essere stati risolti i problemi tecnici che si presentavano su alcuni modelli di decoder/tv. Lo stesso problema presente da diverso tempo dovrebbe essere stato risolto anche sul canale "CANALE 263" LCN 263. Segnaliamo inoltre che sul canale sono arrivate in alcune fasce orarie le televendite! Infine segnaliamo che nel pomeriggio il canale ha trasmesso per diversi minuti con un logo di rete leggermente differente.



03.09.2021

Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per i canali Mediaset SD presenti nel Mux Mediaset2 e nel Mux Mediaset3. Dalla giornata di ieri dopo le modifiche, sui canali Mediaset SD sono erroneamente presenti in alto a sinistra le linee tratteggiate WSS, mentre in basso a destra sono presenti delle linee "lampeggianti".

Mux Retecapri + Mux Locali (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410 e visibile in streaming tramite HbbTV. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito.

Mux ReteA2: Novità per "SoloCalcio" LCN 61. Durante alcune partite di calcio, per non coprire il logo di "CITY TV", il logo di SOLOCALCIO viene curiosamente spostato più in basso.



04.09.2021

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168. In alcune fasce orarie il canale continua a trasmettere una programmazione riconducibile a Parole di Vita. In alto a destra è curiosamente presente la scritta "Canale 454 su TivùSat in HD". In realtà però il canale non è in HD, ma in SD H264.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per i canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5 HD" LCN 5/505 e "Italia1 HD" LCN 6/506. Durante i contenuti trasmessi in 16:9 pillarbox (causa aspect ratio 4:3 sui canali SD), su alcuni decoder/tv viene erroneamente effettuato un Pan&Scan sulle immagini! Sui canali HD questo non dovrebbe avvenire. Su altri decoder/tv invece, i canali vengono visualizzati correttamente in 16:9 pillarbox. Alcuni tv come gli LG riportano erroneamente la scritta "4:3 1080i", mentre alcuni Tv Samsung riportano sempre la scritta "16:9 1080i" nonostante venga effettuato un Pan&Scan.

Mux DFree + Mux La3: Nella serata di ieri i canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560 hanno trasmesso il programma "Il processo dei tifosi" produzione GoldTV in simulcast con il canale locale del Lazio "Gold TV".



05.09.2021

Mux ReteA2: Novità per "AIR ITALIA" LCN 138. In alcune fasce orarie il canale trasmette come sempre la programmazione riconducibile a "DONNASHOPPING". Sotto al loogo di AIR ITALIA infatti, si intravede il logo di DonnaShopping. Questo logo però, è differente rispetto a quello dei canali televisivi "DONNA SHOPPING182" LCN 182 e "DONNASHOPPING" LCN 255!

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato agli "azzurri".

Mux Rai: Sui canali Rai il bumper di rete dedicato ai programmi di prima serata è stato rinnovato graficamente.



06.09.2021

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. In alcune fasce orarie il canale trasmette una programmazione religiosa riconducibile a Parole di Vita. Oltre che sul canale "TELE MODA 168" LCN 168 quindi, la programmazione religiosa è presente anche sul canale "LA 9" LCN 169. Segnaliamo inoltre che dalla tarda mattinata è stato erroneamente reinserito il vecchio logo di rete nelle proporzioni 4:3.

Mux DFree: Aggiunto il canale "FASCINO TV" LCN 231. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "DONNASHOPPING" LCN 255, compresa di applicazione HbbTV.



07.09.2021

Mux TIMB3: Novità per "SUPERTENNIS" (HD) LCN 64. Di recente sul canale è approdato il telegiornale "SuperTennis TG"! Inoltre i bumper di rete sono stati rinnovati graficamente.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Nella fascia oraria mattutins, il logo di rete viene curiosamente personalizzato in "Super colazione da urlo!".

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Mediaset Italia Due" LCN 66. Nella serata di ieri durante i contenuti in 4:3, il logo di rete risultava erroneamente posizionato più a sinistra del solito.

Mux Locali + Mux TIMB2: Novità in vista sul digitale terrestre! Sul sito della TCI è stato pubblicato un aggiornamento riguardo all'arrivo del canale sul digitale terrestre "nazionale"! Sul sito infatti, è ora presente la seguente scritta: "Cari Amici e Sostenitori, ecco la notizia che stavate aspettando! DAL PRIMO OTTOBRE, la TCI sarà visibile in tutta Italia sul CANALE 248 del Digitale Terrestre! Grazie al vostro sostegno il Vangelo verrà predicato su tutto il Territorio Nazionale. In qualunque regione italiana voi viviate, sarete raggiunti dal segnale televisivo della Vostra Televisione Cristiana in Italia. Avvertite i vostri parenti e amici, che fino ad ora non potevano seguirci, e ditegli di sintonizzarsi sul canale 248 a partire dall'01/10/2021. (*Attenzione! Attualmente il canale 248 emette programmi commerciali che non hanno nulla a che fare con la TCI!)". Ricordiamo che al momento è ancora presente il canale "SFERA TV" LCN 248 presente nel Mux TIMB2. Infine sul canale "TCI" (LCN locali), è saltuariamente presente un promo dedicato.

Mux Retecapri + Mux Locali: Problemi tecnici per "ODEON 24" LCN 177 e "Odeon 24" LCN 177. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per il canale "BIKE" LCN 259. Dentro all'applicazione HbbTV che permette la possibilità di vedere in streaming il canale, è presente una seconda applicazione HbbTV "On Demand - Freccia su" che permette di scegliere e di vedere dei contenuti ondemand. Questa applicazione si divide in tre modi: "Bike Smart Mobility", "Bike Sport" e "Bike Cicloturismo".

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per il canale "BFC" LCN 260. Dentro all'applicazione HbbTV che permette la possibilità di vedere in streaming il canale, è presente una seconda applicazione HbbTV "On Demand - Freccia su" che permette di scegliere e di vedere dei contenuti ondemand. Questa applicazione si divide in cinque modi: "Forbes", "Bluerating", "Bike", "Cosmo" e "Equos". Nella sezione dedicata a Equos, è curiosamente presente la seguente descrizione: "Il canale Equos, disponibile sulla Hbb TV di Sport Italia, nasce per raccontare il mondo dell'ippica e non solo, portando sull'intera filiera del mondo i cavalli, con grande attenzione a tutti i players e alle istituzioni del settore. Per creare una grande comunità e riportare l'ippica in Italia nel posto d'onore che gli spetta.". Il canale Equos però, non è ancora visibile tramite l'applicazione HbbTV SiSmart di Sportitalia!



08.09.2021

Mux Retecapri + Mux Locali: Novità per "ODEON 24" LCN 177 / "Odeon 24" LCN 177. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Eliminati i canali "Big Name" LCN 4251, "Moods" LCN 4452 e "Classical Harmony" LCN 4458.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Il canale "MySurf" LCN 4052 è stato rinominato in "SurfWorld TV" LCN 4052.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "WP" (Western Peplum) LCN 4501.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "RTL 102.5 NEWS" LCN 233! Il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1440x1080i. Il bitrate video è di 2,20 Mbps circa, mentre il bitrate audio è di 256 kbps stereo. Ricordiamo che la numerazione LCN 233 risultava libera e solo diversi anni fa era stata utilizzata per breve tempo dal canale "BRAVA". Sul canale infine, è presente anche l'applicazione HbbTV di RTL Play. Nel Mux TIMB2 ci sono ora 3,31 Mbps circa liberi.



09.09.2021

Mux ReteA1: Sul canale "LA 9" LCN 169, continua a essere presente il logo di rete nelle proporzioni 4:3. Molto probabilmente non si tratta di un errore o problema tecnico ma di una cosa voluta.

Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5 NEWS" (HD) LCN 233. Sul canale è stata attivata l'EPG settimanale con i dettagli dei programmi. Nella serata di ieri invece, era inizialmente presente un'EPG generica.

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "LA 9 NORD" LCN 76. Per diversi minuti il canale è risultato senza loghi di rete. Poco dopo però, i due loghi di rete sono stati riaggiunti.

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "GIORNALE RADIO" LCN 261. Il canale risulta completamente a schermo nero. In sottofondo però, si sente un rumore di "scariche analogiche", Lo stesso problema è presente anche sul satellite.



10.09.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 261. In mattinata il canale è tornato a trasmettere correttamente. Nella serata di ieri il canale era già tornato a trasmettere, ma risultava spesso senza audio o a schermo nero. La stesa cosa è avvenuta sul satellite.

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168 e "LA 9" LCN 169. Nella fascia mattutina, sui due canali continua a essere presente la programmazione riconducibile a Parole di Vita. Ecco le immagini con i vari banner che appaiono in sovraimpressione:

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Durante i contenuti in prima visione assoluta, sotto al logo di rete la scritta "MEDIASET" viene sostituita dalla scritta "1°ASSOLUTA".



12.09.2021

Mux DFree: Novità per il canale "DONNASHOPPING TV" LCN 255 e il canale copia "FASCINO TV" LCN 231. Dalle ore 00.00 alle ore 06.00 sul canale viene trasmessa la rotazione musicale. Sullo streaming del canale, disponibile anche tramite HbbTV invece, dalle ore 00.00 alle ore 06.00 vengono curiosamente trasmessi i promo della paytv SCT, senza logo di rete. Questi promo erano infatti in onda sul canale "FASCINO TV" quando trasmetteva come canale lineare sulla numerazione LCN 231!

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410. Anche su questo canale è presente una seconda applicazione HbbTV che permette di visualizzare ulteriori contenuti ondemand. Al momento però, questi contenuti non sono selezionabili.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Nella serata di ieri è stato trasmesso un documentario dedicato al ventennale dall'attentato terroristico in America: "Speciale 11 Settembre: le due ore che cambiarono il mondo". Per l'occasione in basso a destra e/o in basso a sinistra il logo del programma/documentario si alternava con il logo di "Rai Documentari".

Mux Mediaset: Novità in vista per il digitale terrestre e più precisamente per i canali Mediaset! Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un nuovo promo che annuncia le imminenti novità che riguarderanno il digitale terrestre con il passaggio dei canali da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) SD o HD! Nel promo viene detto: "A Ottobre parte la nuova tv! I canali del digitale terrestre passeranno alle trasmissioni in alta qualità! Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box. Approfitta del nuovo bonus rottamazione e scegli un decoder o un televisore certificato lativù. La nuova tv è qui! A Ottobre parti in pole position.". Nel promo non si parla di 15 Ottobre, ma di un generico Ottobre!



13.09.2021

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. Dalle ore 07.00 di questa mattina il canale sta trasmettendo con una schermata "ridotta" per trasmettere in sovraimpressione il testo integrale della Divina Commedia! Il tutto durerà fino alle ore 00.00 del 15 Ottobre!



14.09.2021

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Dalla serata di ieri il canale ha iniziato a trasmettere 24/24h le immagini del grande fratello. Inoltre tramite l'applicazione HbbTV Mediaset Play Infinity, è possibile seguire le varie regie e timeshift.

Mux Rai: Novità in vista per i canali Rai. Dalla giornata odierna sui canali Rai è presente un promo che annuncia le imminenti novità che riguarderanno il digitale terrestre con il passaggio dei canali da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) SD o HD! Nel promo viene detto: "La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 20 ottobre i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati. Per informazioni sulle agevolazioni per il ricambio dei televisori e dei decoder consultate il sito www.nuovatvdigitale.mise.gov.it". Questo promo però, sembrerebbe passare almeno per il momento solo sui canali Rai "tematici".

Mux Rai: Novità in vista per i canali Rai. Il promo che annuncia il cambio di codec da MPEG-2 a MPEG-4 per i canali tematici Rai, è saltuariamente in onda anche sui canali generalisti! Segnaliamo però alcune curiosità: dal promo risultano assenti i loghi di Rai Sport, Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD. Il canale "Rai Sport" LCN 58 cesserà quindi le trasmissioni? L'assenza dei generalisti Rai HD invece, potrebbe essere semplicemente una scelta per non creare ulteriore confusione.



15.09.2021

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. A 00.25 circa è cessato lo "speciale" dedicato alla Divina Commedia. Di conseguenza il canale è tornato a trasmettere a schermo pieno.

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "WELCOME IN" LCN 830. Il canale però, è una copia con lo stesso pid video di "PREMIO LIVE" LCN 410. Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con il canale "WELCOME TV" LCN 830 presente nel Mux Retecapri. Sul canale è presente un'applicazione HbbTV che avvia lo streaming del canale Welcome IN.



16.09.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Sul canale era presente una schermata bloccata alle ore 20.00 con una schermata viola. Nel corso della serata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.



17.09.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "LA 9 NORD" LCN 76. I loghi di rete di La8 e di La9 sono stati leggermente ingranditi.

Mux Retecapri: Novità per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. Il logo di rete è stato leggermente modificato, riposizionato e ingrandito.

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168. Il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Il logo di rete è stato leggermente modificato. Inoltre, il logo di rete risulta nuovamente nelle proporzioni 16:9.



18.09.2021

Mux Retecapri: Novità per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. Il logo di rete è stato ulteriormente modificato e ingrandito.

Mux ReteA2: Novità per "SoloCalcio" LCN 61. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso il programma "Il processo dei tifosi" in simulcast con il canale locale "Gold TV".



19.09.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "SoloCalcio" LCN 61. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente con qualche problema tecnico. Segnaliamo inoltre che su alcuni decoder/tv è tutt'ora presente il problema tecnico dello "zoom" alle immagini.

Mux DFree: Da alcuni giorni l'audio dei canali "RADIO 105" LCN 157, "R101 TV" LCN 167 e "VIRGIN RADIO" LCN 257 è trasmesso in AAC (HE-AAC v.1.2.0) 96 kbps stereo e non più in MPEG 160 kbps stereo. La stessa cosa è avvenuta sulle emittenti radiofoniche "Radio R101" LCN 771, "Radio Monte Carlo" LCN 772, "RADIO 105" LCN 785 e "VIRGIN RADIO" LCN 786 che sono ora trasmesse in AAC (HE-AAC v.1.2.0) 112 kbps stereo e non più in MPEG 128 kbps stereo. A causa dell'utilizzo di questo codec, su alcuni decoder/tv potrebbe non sentirsi più l'audio. Segnaliamo inoltre, che su questi canali tv/radio e sui canali pay "Premium Cinema 1" LCN 463 e "Premium Cinema 2" il provider name non risulta più vuoto, ma è ora presente la scritta "Mediaset". La stessa cosa è curiosamente avvenuta anche sul canale dati "Ghost". Infine segnaliamo che su questi canali sono stati cambiati i pid audio/video, ed è stata attivata l'EPG giornaliera (24h). Sui due canali pay però, l'EPG è rimasta con solo il programma attuale e successivo. Dopo il Mux Mediaset2 e il Mux Mediaset3, i canali Mediaset presenti nel Mux DFree utilizzano ora delle nuove apparecchiature. Al momento le modifiche sono ancora da effettuare nel Mux Mediaset1, nel Mux Mediaset4 e nel Mux Mediaset5.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "CUSANO ITALIA TV" LCN 264. Il canale risulta senza EPG.



20.09.2021

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Durante il programma in Visual Radio "Tutto Esaurito", al posto della barra con le notizie, è presente in sovraimpressione la barra con i messaggi.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Eliminato il contenuto OnDemand "Raggio di Sole". Al suo posto è stato aggiunto il canale "Mi Sposo TV".



22.09.2021

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici per l'edizione odierna del Tg1 delle ore 13.30 in onda su "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante un collegamento, l'immagine si è bloccata, e sono apparse per alcuni secondi delle schermate grigie, blu e nere con la scritta LiveU / Rai_MMH_Roma_8.

Mux DFree + Mux TIMB2 + Mux ReteA2: Novità in vista per diversi canali commerciali del gruppo GoldTV! Sui canali "TV 243" LCN 243 e "SFERA TV" LCN 248 è presente in alto a sinistra la scritta "Dal 1 Ottobre 235 nuovo canale esclusivo". Da quel giorno infatti, sul canale 248 arriverà il canale "TCI"! Sul canale "TV 153" LCN 153 invece, scorre una scritta scorrevole che invita a seguire le trasmissioni commerciali sui canali 242 e 263! Dal 1 Ottobre, nel Mux ReteA2 dovrebbe approdare il canale "CANALE 242" LCN 242. Su altri canali come "CANALE 235" LCN 235 e "CANALE 263" LCN 263 infine, è presente la scritta "Dal 1° Ottobre seguici sui nuovi canali TV 131 - 232". Dal 1° Ottobre quindi, ci saranno diversi movimenti!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4 + Mux TIMB3: Novità in vista per alcuni canali del gruppo Mediaset. Dalle prime informazioni dettagliate, sembrerebbe che dal 20 Ottobre 2021, i canali "Boing Plus" LCN 45, "TGCOM24" LCN 51 e "Mediaset Italia Due" LCN 66 passeranno dall'MPEG-2 all'MPEG-4 (SD). Di conseguenza da quel giorni questi tre canali saranno visibili esclusivamente sui decoder/tv HD.



23.09.2021

Mux TIMB2: Novità per "SFERA TV" LCN 248. Sul canale è saltuariamente presente un promo dove si avvisa che dal 1° Ottobre 2021 i contenuti del canale non saranno più visibili sul canale 248 del digitale terrestre, ma saranno visibili esclusivamente su "CANALE 235" LCN 235, canale presente nel Mux ReteA2. Ricordiamo che dal 1° Ottobre 2021, al posto del canale "SFERA TV" LCN 248, arriverà il canale "TCI" LCN 248.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 121" LCN 121, "ITALIA 126" LCN 126, "ITALIA 127" LCN 127, "ITALIA 135" LCN 135, "ITALIA 136" LCN 136, "ITALIA 143" LCN 143 e "ITALIA 159" LCN 159. I loghi di rete e gli orologi sono stati riposizionati e risultano ora nel corretto formato 16:9. Sul canale "ITALIA 134" LCN 134 invece, il logo di rete è stato spostato leggermente più a destra.

Mux Mediaset2: Novità in vista per "20 Mediaset" LCN 20. Apprendiamo da digital-forum che dal 20 Ottobre 2021 il canale non sarà più trasmesso in MPEG-2 SD, ma sarà trasmesso in MPEG-4 (H264) HD! Il canale quindi, passerà all'alta definizione e sarà visibile esclusivamente sui decoder/tv HD!

News: Novità in vista per il digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum che il 20 Ottobre 2021, la Rai effettuerà notevoli cambiamenti ai propri Mux! I Mux Rai infatti passeranno da 4 a 3, con numerosi cambiamenti. Al momento maggiori dettagli non ce ne sono, ma dai primi rumors, sembrerebbe che tutti i canali Rai "tematici" SD passeranno dall'MPEG-2 all'MPEG-4 (H264) SD. Il canale "Rai Sport" LCN 58 continuerà a esistere e passerà anche lui in MPEG-4 (SD). I canali HD Rai continueranno a essere presenti. Molti dei canali però, cambieranno Mux. Sarà quindi necessario risintonizzare. Il Mux 1 Rai cambierà nome in Mux R (Regionale) Rai e cambierà frequenza! Il Mux 3 Rai Ch 26 cambierà nome in Mux A Rai, mentre il Mux 4 Rai Ch 40 cambierà nome in Mux B Rai. Nel Mux A e nel Mux B Rai verranno inseriti tutti i canali "tematici" e "HD" Rai in MPEG-4 SD/HD. Sempre grazie a Digital-Forum apprendiamo che dal 20 Ottobre 2021 verrà aggiunto nel "nuovo" Mux B Rai, il canale "SMTv San Marino". Il canale sarà trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Al momento non si conosce la numerazione LCN. Per quanto riguarda Mediaset invece, al momento si sa che dal 20 Ottobre 2021 il canale "20 Mediaset" LCN 20 cesserà le trasmissioni in MPEG-2 SD e sarà visibile esclusivamente in MPEG-4 (H264) HD. Sempre da quel giorno i canali "Boing Plus" LCN 45, "TGCOM24" LCN 51 e "Mediaset Italia Due" LCN 66 passeranno dall'MPEG-2 SD all'MPEG-4 (H264) SD. Per gli altri editori come Cairo, Sky, Discovery... a oggi non c'è stata ancora alcuna comunicazione in merito! Stay Tuned!



24.09.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Al posto dello "spazio libero" è stato aggiunto il canale "DONNASHOPPING.TV" (Lcn 231-255). Il canale trasmesso è la versione "streaming" che ha una programmazione differente rispetto al digitale terrestre. Inoltre questo canale risulta spesso senza logo di rete, e quando è presente il logo di rete, risulta più piccolo.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Aggiunta la sezione "Show & Game". All'interno di questa sezione è stato aggiunto il canale "Giocoamico.tv".



25.09.2021

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "GM24.IT" LCN 37. Da alcuni giorni il canale risulta senza EPG. Lo stesso problema è presente anche sul satellite.

Mux ReteA2: Novità in vista per "DONNASHOPPING"! Durante la ritrasmissione sul canale "AIR ITALIA" LCN 138, scorre continuamente la seguente scritta: "ATTENZIONE DAL 01 OTTOBRE LE TRASMISSIONI DI DONNASHOPPING SARANNO IN ONDA ANCHE SUL CANALE 123 DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00". Le televendite di Donnashopping quindi, approderanno anche sul canale "Italia Channel" LCN 123! Di conseguenza spariranno dal canale "AIR ITALIA" LCN 138?



26.09.2021

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. Dalle ore 20.15 di ieri sera alle ore 06.00 di questa mattina il canale ha trasmesso in diretta i "Global Citizen Live" (Musica per il pianeta). Per l'occasione il canale ha trasmesso con il logo di rete nell'inedita posizione in basso a destra! Sotto al logo di rete inoltre era presente la scritta "LIVE". Segnaliamo però una curiosità! Durante i primi minuti di diretta, il canale "SD" visibile sul digitale terrestre ha trasmesso senza logo di rete. Contemporaneamente sul canale "HD" visibile via satellite, era regolarmente presente il logo di rete. Dopo la 1° pausa pubblicitaria, il logo di rete è correttamente apparso anche sul digitale terrestre. Di conseguenza il canale "TV8" ha due emissioni differenti tra SD e HD! Segnaliamo infine che nel mentre è stato riaggiunto il logo di rete, il canale ha curiosamente trasmesso per alcuni secondi con ben due loghi di rete in sovraimpressione!



28.09.2021

Mux ReteA1: Novità in vista per "CANALE 239" LCN 239. Iniziano a uscire i primi dettagli sulla società di questo nuovo canale che partirà nei prossimi mesi! La sede del canale invece, sarà Milano2 - Palazzo dei Cigni.

Mux TIMB2: Il canale "SFERA TV" LCN 248 è già stato rinominato in "TCI" LCN 248. In onda però, è sempre presente la programmazione di SFERA TV!



29.09.2021

Mux ReteA2: Novità per "INLINEA TV" LCN 137. Il logo di rete è stato spostato leggermente più a destra.

Mux Locali: Novità per "TBNE - TCI" (LCN variabile). Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Avviso importante! Dal 1° Ottobre, la TCI NON SARA' più visibile sui seguenti canali: Lombardia 212 - Lazio 816 - Friuli 187 - Sicilia 299-602, ma potrete seguirici da tutta Italia solo sul Canale Digitale Nazionale 248, oppure sul Canale Satellitare 856. Per maggiori informazioni telefonate al 351 9595018". Nel messaggio è curiosamente escluso il Piemonte con la numerazione LCN 695.



30.09.2021

Mux Locali: Problemi tecnici per "Tesory Channel" LCN 228. Il canale risulta completamente a schermo nero.

Mux ReteA2: Novità per "GO-TV" LCN 163. Dalle ore 22.00 di ieri sul canale è partita una lunga diretta con Wanna Marchi e Stefania Nobile per il Guinness dei Primati. La diretta sarà lunga più di 100 ore per battere il record!

Mux Locali: Novità per "Tesory Channel" LCN 228. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

News: Novità in vista per Canale Italia? Apprendiamo da digital-forum grazie a OtgTV che l'emittente televesiva (con il suo e/o i suoi canali) approderà prossimamente nel nuovo Mux "DFree/La3"! Canale Italia quindi, diventerebbe a tutti gli effetti nazionale!

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Il canale sta curiosamente trasmettendo a schermo pieno. Di conseguenza anche la ritrasmissione di "BSO Channel" avviene a schermo pieno.

Mux TIMB2: Novità per "TCI" LCN 248. Alle ore 16.00 circa sono cessate le trasmissioni di SFERA TV, ed è stato correttamente collegato il canale TCI!

OTTOBRE 2021

01.10.2021

Mux ReteA2: Novità per "SoloCalcio" LCN 61. L'applicazione HbbTV presente sul canale è nuovamente funzionante, con alcune novità! Appena ci si sintonizza sul canale infatti, parte lo streaming di "SoloCalcio" in HD Nativo! Inoltre, appare anche il tasto rosso con l'applicazione HbbTV di "SiSmart"!

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "PREMIO SPORT" LCN 411. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "PREMIO LIVE" LCN 410. Sul canale è presente un'applicazione HbbTV che avvia in automatico lo streaming del canale inedito "PREMIO SPORT"!

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "PREMIO SPORT" LCN 411. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "PREMIO LIVE" LCN 410. Sul canale è presente un'applicazione HbbTV che avvia in automatico lo streaming del canale inedito "PREMIO SPORT"! Il canale inoltre è in conflitto LCN con il canale "PREMIO SPORT" LCN 411 aggiunto nella giornata di ieri nel Mux Retecapri.

Mux Mediaset: Novità in vista per i canali Mediaset sul digitale terrestre! E' ormai tutto confermato per il passaggio all'MPEG-4 (H264) SD di "Boing Plus" LCN 45, "TGCOM24" LCN 51, e "Mediaset Italia Due" LCN 66! Dal sito di Mediaset inoltre, apprendiamo che arriverà il canale "20 Mediaset HD" LCN 20/520. Ma almeno per il momento il canale "20 Mediaset" LCN 20 in MPEG-2 SD continuerà a essere presente! Da digital-forum infine apprendiamo che gli altri passaggi avverranno a inizio Gennaio 2022. Di conseguenza risulta del tutto errato il promo in onda da diverse settimane sui canali Mediaset dove veniva pubblicizzato il passaggio all'MPEG-4 (alta qualità) di tutti i canali Mediaset entro l'autunno 2021! In realtà sarà già pieno inverno (2022)!!

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Sul canale è stata attivata l'applicazione HbbTV "QVC Play". Tramite questa applicazione è possibile seguire anche l'inedito canale "QVC+1".



02.10.2021

Mux DFree + Mux La3 è Mux ReteA2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60, "SPORTITALIA HD" (Sportitalia Plus HD) LCN 560 e "SoloCalcio" LCN 61. Apprendiamo da Genova in Digitale che tra l'applicazione di "Sportitalia" LCN 60, "SPORTITALIA HD" (Sportitalia Plus HD) LCN 560 e quella di "SoloCalcio" LCN 61 c'è una differenza! Su quest'ultima manca il riquadro dello streaming di SoloCalcio.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "ARTE-CHANNEL.IT". Al suo posto è ora presente un riquadro vuoto con scritto "Canale 314".

Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4 + Mux DFree + Mux TIMB3: Sui canali Mediaset è presente una nuova versione del promo che pubblicizza il passaggio all'alta qualità! Nella nuova versione viene detto: "Il 20 Ottobre parte la nuova tv! I canali del digitale terrestre passeranno alle trasmissioni in alta qualità. Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box, approfitta del nuovo bonus rottamazioni e scegli un decoder o televisore certificato lativù. La nuova tv è qui, il 20 Ottobre parti in pole position!".

Mux Mediaset3: Novità in vista per "Mediaset Italia Due" LCN 66. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 Ottobre questo canale trasmetterà solo in alta qualità. Per continuare a vederlo serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già pronto. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Dal 20 Ottobre quindi, il canale sarà visibile esclusivamente tramite i decoder/tv HD!

Mux Mediaset3: Ulteriori novità in vista per "Mediaset Italia Due" LCN 66. Sul canale è saltuariamente presente un promo dove viene detto e/o c'è scritto: "Dal 20 Ottobre Italia 2 trasmetterà solo in alta qualità. Per continuare a vedere tutti i tuoi programmi preferiti serve un televisore o decoder HD. Se non vedi le reti mediaset in HD scegli un televisore o decoder con bollino lativù. Sei pronto a goderti lo spettacolo?".

Mux ReteA2: Continua la diretta non stop di Wanna Marchi e Stefania Nobile per il Guiness dei Primati sul canale "GO-TV" LCN 163. In alto a destra è ora presente il tempo che manca per battere il record!

Mux Canale Italia: Problemi tecnici nel pomeriggio per "ITALIA 143" LCN 143. Sul canale era presente una schermata grigia. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



03.10.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "SoloCalcio" LCN 61. Il canale è risultato a schermo nero per diversi minuti, in seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma inizialmente senza logo di rete.



04.10.2021

Mux ReteA2: Novità per "GO-TV" LCN 163. Alle ore 02.30 di questa notte è stato battuto il record delle 100 ore di diretta consecutiva non stop di Wanna Marchi e Stefania Nobile. La diretta però, è continuata ulteriormente per 60 minuti fino alle ore 03.40. Wanna Marchi e Stefania Nobile sono quindi nel Guinness dei Primati.

Mux Retecapri: Il canale "WNC" LCN 246 ha interrotto le proprie trasmissioni. In onda è ora presente un cartello con il logo "HbbTV". Sul canale però, non è presente (almeno per il momento) alcuna applicazione HbbTV con lo streaming del canale. Segnaliamo inoltre che il canale "RETE 82 PLUS" LCN 82 è stato curiosamente rinominato in "LCN82" LCN 82. Infine segnaliamo che il bitrate video di "WNC" è stato abbassato da 0,68 Mbps a 0,21 Mbps. Il bitrate audio invece è stato abbassato da 96 kbps stereo a 64 kbps stereo. Il bitrate video di "EPIQA" LCN 151 è stato alzato da 0,43 Mbps a 0,59 Mbps. Il bitrate audio è stato alzato da 48 kbps stereo a 64 kbps stereo. Con queste modifiche, l'audio del canale è ora regolarmente presente anche su alcuni modelli di Tv Samsung, dove prima invece rimaneva muto!

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "EPIQA" LCN 151. Il canale risulta nuovamente muto e quindi senza audio su alcuni decoder/tv come alcuni tv samsung. Il bitrate audio però, è rimasto invariato a 64 kbps stereo.

Mux Retecapri: Novità per "WNC" LCN 246. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma il bitrate video/audio è rimasto invariato. Di conseguenza a causa del basso bitrate il canale è di fatto inguardabile. Sul canale però, è stata attivata un'applicazione HbbTV, ma al momento risulta inattiva e non funzionante.

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "Amici per L'Italia" LCN 833. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD.

Mux Cairo Due: Problemi tecnici in giornata per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Intorno alle ore 13.30 sul canale è stato trasmesso un cartello di interruzione dei programmi. Poco dopo però, i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Rete 4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. In serata il canale ha curiosamente trasmesso per alcuni secondi una schermata con scritto "Ei Towers Roma". In seguito dopo alcuni secondi di schermo nero, i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente. Molto probabilmente lo stesso problema è avvenuto sul canale "TGCOM24" LCN 51.



05.10.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per il Mux Retecapri. In mattinata il Mux risultava spento. In seguito è stato riacceso. Nel Mux però, tutti i canali risultano inattivi (a schermo nero) a esclusione di "RETECAPRI" LCN 122, "Capri Casino'" LCN 149 e "Capri Fashion" LCN 247. Anche le due emittenti radiofoniche presenti nel Mux risultano inattive (senza audio).

Mux Retecapri: Nel pomeriggio tutti i canali presenti nel Mux Retecapri sono tornati a trasmettere regolarmente. Sul canale "WNC" LCN 246 è nuovamente presente il cartello HbbTV.

Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. Sul canale non è più presente il servizio "HbbTV Italia". Al suo posto è ora presente il nuovo servizio "M3PLAY". Al momento però, non ci sono canali disponibili.

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 833. Sul canale è ora presente un promo in loop con scritto "Amici per L'Italia - La nuova TV Nazionale Coming Soon.... - Sta nascendo una stella: La nuova televisione che interagisce con i cittadini coming soon".

Mux Mediaset2: Novità in vista per "20 Mediaset" LCN 20. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 Ottobre questo canale trasmetterà solo in alta qualità. Per continuare a vederlo serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già pronto. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Dal 20 Ottobre quindi, il canale sarà visibile esclusivamente tramite i decoder/tv HD! Al momento però, non è chiaro se sarà realmente così o se il canale in MPEG-2 SD continuerà a trasmettere. Sul sito di Mediaset infatti si parla di "anche". Inoltre nella scritta scorrevole si fa riferimento all'alta qualità, quando invece il canale passerà in alta definizione!



06.10.2021

Mux ReteA1: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "LA 9" LCN 169. L'applicazione seppur presente risulta inattiva e non funzionante.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. L'applicazione HbbTV è stata rinnovata. In basso a destra è stato aggiunto il pulsante "Cookie Policy". La stessa cosa è avvenuta via satellite.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Sul canale viene saltuariamente pubblicizzata l'applicazione HbbTV QVC Play attivata recentemente sul canale.



07.10.2021

Mux Retecapri + Mux Locali: Novità per "PREMIO SPORT" LCN 411. Premendo il tasto rosso, si apre una schermata con alcuni contenuti OnDemand.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "ORLER TV" LCN 144. In mattinata il canale risultava bloccato con un fermo immagine. In seguito dopo alcuni minuti di schermo completamente nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Contemporaneamente sul satellite il canale "TLC Telecampione" (Orler TV) risultava inattivo (a schermo nero).

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 833. In alto a sinistra è stato aggiunto il logo di rete.

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 833. Il logo di rete è stato spostato in alto a destra.

Mux ReteA2: In mattinata il canale "ORLER TV" LCN 144 è tornato a trasmettere regolarmente. Quando è tornato a trasmettere però, in sovraimpressione è curiosamente apparso un banner con scritto "Premere [PLAY] per continuare".

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale copia "GALAXYTV" LCN 179. Dopo la numerazione LCN 170, anche la numerazione LCN 179 risulta libera!

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "GALAXY TV" LCN 183. Sul canale è presente un fermo immagine.



08.10.2021

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 833. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente trasmesso il programma "Notizie Oggi Ore21" di Canale Italia. Il canale ha curiosamente ritrasmesso il programma con il flusso streaming disponibile su Facebook. In basso a destra infatti, era presente il logo di "Canale Italia".

Mux Mediaset2: Novità per l'applicazione HbbTV di "QVC" LCN 32. Sull'applicazione HbbTV è presente il canale "QVC+1". Il canale è trasmesso in HD Nativo.

News: Novità in vista per il canale "20 Mediaset HD" LCN 20/520 in arrivo a breve sul digitale terrestre e il canale "Mediaset Italia Due" LCN 66! Apprendiamo da digital-forum che il canale "20 Mediaset HD" verrà aggiunto nel Mux Mediaset3, mentre il canale "Mediaset Italia Due" LCN 66 passerà dal Mux Mediaset3 al Mux DFree. Le modifiche avverranno il 20 Ottobre!

Mux Retecapri + Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259 e "BFC" LCN 260. Il cartello in onda è stato modificato.

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 833. Sul cartello in onda in loop è stato attivato un sottofondo musicale.



09.10.2021

Mux Mediaset2: Novità per "20 Mediaset" LCN 20. Sul canale la scritta scorrevole che avvisa dei cambiamenti del 20 Ottobre è stata modificata in: "Dal 20 Ottobre questo canale trasmetterà solo in alta definizione. Per continuare a vederlo serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già pronto. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Dal 20 Ottobre il canale sarà quindi trasmesso solo in alta definizione? A pochi giorni dal 20 Ottobre c'è tutt'ora molta confusione!!

Mux Studio1 (Nord Italia): Continuano i problemi tecnici per "GALAXY TV" LCN 183. Sul canale continua a essere presente il fermo immagine. Sul sito web www.illottoindiretta.it lo streaming del canale risulta inattivo. Che cosa sarà successo?

Mux 3 Rai: Problemi tecnici nei giorni scorsi per "Rai YoYo" LCN 43. Sul canale è apparsa per alcuni secondi una schermata con delle barre verticali colorate e la scritta "RAI CPTO". La stessa cosa è avvenuta sul satellite anche sul canale "Rai YoYo HD" LCN 43/143 di TivùSat.

Mux Mediaset2: Ulteriori novità per "20 Mediaset" LCN 20. Sul canale la scritta scorrevole che avvisa dei cambiamenti del 20 Ottobre è stata modificata in: "Dal 20 Ottobre questo canale trasmetterà in alta definizione. Per continuare a vederlo serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già pronto. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV". Dalla scritta è stata eliminata la parola "solo". Di conseguenza è ora finalmente chiaro che dal 20 Ottobre il canale sarà trasmesso anche in alta definizione, ma il canale "20 Mediaset" in MPEG-2 SD continuerà a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Sul canale è saltuariamente presente una scritta scorrevole che avvisa dei cambiamenti del 20 Ottobre: "Dal 20 Ottobre BoingPlus trasmetterà in alta qualità. Per continuare a vederlo serve un TV o decoder HD. Se ricevi Canale 5 HD, sei già pronto. Per informazioni www.mediaset.it/infoTV".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. In occasione dei film dell'Agente 007, il logo di rete è stato modificato con un'animazione!



10.10.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "LCN82" (Salute e Natura / Rete 82+) LCN 82, "WNC" LCN 246 e "Amici per L'Italia" LCN 833. I tre canali risultano inattivi (a schermo nero).

Mux TIMB3: Novità in vista per "Boing Plus" LCN 45. Da digital-forum apprendiamo che dal 20 Ottobre 2021 con il passaggio del canale dall'MPEG-2 SD all'MPEG-4 (H264) SD, il bitrate video del canale passerà da 2,34 Mbps circa a 1,34 Mbps circa, guadagnandone comunque in qualità. Il bitrate audio rimarrà a 128 kbps stereo.

Mux Retecapri: Novità in vista per "Maria Vision Italia"? Sulla pagina Instagram dell'emittente televisiva è stato scritto: "* *ATTENZIONE ** COMUNICAZIONE IMPORTANTE -- A seguito dei cambiamenti che a breve avverranno in Italia sui segnali televisivi, vi informiamo che anche Maria Vision cambierà numero di canale televisivo. Non avendo ancora il numero definitivo vi avvisiamo che a partire dai primi di ottobre ci sarà la sospensione momentanea del canale 246 in attesa di nuova numerazione... Grazie.". A breve sul canale "WNC" LCN 246 presente nel Mux Retecapri dovrebbe arrivare un nuovo canale!

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Nel pomeriggio intorno al 10° minuto del primo tempo della partita di calcio "Italia - Belgio" è curiosamente apparsa per alcuni secondi una schermata su sfondo grigio con scritto "FOR COLOGNO NOT CONNECTED".



11.10.2021

Mux Retecapri: In mattinata i canali "LCN82" (Salute e Natura / Rete82+) LCN 82, "WNC" LCN 246 e "Amici per L'Italia" LCN 833 sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: Novità per "EPIQA" LCN 151. L'audio del canale è tornato a sentirsi regolarmente anche su alcuni modelli di decoder/tv come i Tv Samsung dove in precedenza l'audio rimaneva erroneamente muto.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il logo di rete per la fascia oraria "Coloazione da urlo!" è stato modificato.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in Alta Definizione HD! Il canale infatti, è passato dall'MPEG-2 SD 720x576i all'MPEG-4 (H264) HD 1440x1080i. Il bitrate video del canale è stato modificato da un VBR di 1,12 - 2,62 mbps a un bitrate fisso di 2,31 Mbps circa. Il bitrate audio è rimasto invariato a 192 kbps stereo. Inoltre sono stati leggermente rivisti i bitrate di alcuni canali. Nel Mux Studio1 ci sono ora 0.25 Mbps circa liberi.

Mux TIMB2: Novità in vista per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In serata sono stati inaugurati i nuovi studi di Roma! In mezzo allo studio è curiosamente presente un nuovo logo di RDS. A breve ci saranno novità?



12.10.2021

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "TOPcrime" LCN 39. Da alcuni giorni il logo di rete risulta bloccato su "TOPcrime PRIMA".

News: Mancano ormai pochi giorni alla data del 20 Ottobre quando alcuni canali Rai/Mediaset inizieranno a essere visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. Dalle ultime informazioni apprendiamo che per il momento i Mux 1 Rai non cambieranno nome in Mux Regionale Rai e non cambieranno frequenza. Tutto invariato anche in quelle zone dove il Mux 1 Rai è trasmesso in VHF. Tutto confermato invece per lo spegnimento in tutta Italia del Mux 2 Rai e del cambio nome da Mux 3 Rai a Mux A Rai e da Mux 4 Rai a Mux B Rai con la riconfigurazione Mux.

TvPlus: Novità per "SurfWorld TV" LCN 4052 canale visibile tramite il servizio SamsungTVPlus. Di recente il logo di MySurfTV è stato correttamente sostituito da quello di "SurfWorld TV".

Mux Canale Italia: Il canale "ITALIA 141" (Casa Italia 141) LCN 154 è stato rinominato in "ITALIA 154" LCN 154. Il canale inoltre non è più una copia di "ITALIA 141" ma è ora una copia di "ITALIA 143". Il canale "ITALIA 142" (Casa Italia 142) LCN 164 è stato rinominato in "ITALIA 164" LCN 164. Il canale inoltre non è più una copia di "ITALIA 142" ma è ora una copia di "ITALIA 150".

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 143" LCN 143. Da questo pomeriggio il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito e riposizionato. In alto a destra inoltre, non è più presente l'orologio ma è ora presente il logo di "ITALIA 154"!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 150" LCN 150. Da questo pomeriggio il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito e riposizionato. In alto a destra inoltre, non è più presente l'orologio ma è ora presente l'inedito logo di "SHOPPING TV"!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" LCN 156. Da questo pomeriggio non è più presente il logo di "Canale Italia YachtLife 156". Al suo posto è presente il logo di "ITALIA 156"! In alto a destra inoltre, non è più presente l'orologio ma è ora presente il logo di "ITALIA 148" su sfondo bianco!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 160" LCN 160. Da questo pomeriggio il logo di rete è stato notevolmente rimpicciolito e riposizionato. In alto a destra inoltre, non è più presente l'orologio ma è ora presente il logo di "ITALIA 155"!

Mux Canale Italia: Novità per "CANTANDO BALLANDO" LCN 161. Da questo pomeriggio il canale trasmette con un nuovo logo di rete che riporta semplicemente la scritta "CANTANDO BALLANDO".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" (HD) LCN 256. Alla destra del logo è stato aggiunto il loghetto "HD".



13.10.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Nella giornata di ieri, alla destra del logo di "RADIO BRUNO" (HD) LCN 256 è stato aggiunto il loghetto HD. Segnaliamo però che sulla versione streaming visibile anche tramite HbbTV (in HD) non è presente il loghetto HD. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Il logo di rete è stato leggermente modificato e sotto al logo di DONNASHOPPING è ora presente il logo di FASCINO TV.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "BFC Forbes" LCN 4006.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "World Poker Tour" LCN 4078.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "BBC Drama" LCN 4251.

TvPlus: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Doctor Who" LCN 4252.

Mux Retecapri: Novità per "WNC" LCN 246. Da questo pomeriggio sul canale è presente un monoscopio. In basso a destra inoltre, è stato inserito il logo di rete "WnC Ch 246". Novità in vista?

Mux Mediaset2: Novità per "TOPcrime" LCN 39. Il logo di rete è tornato a funzionare correttamente. Per alcuni giorni era erroneamente rimasto bloccato sulla dicitura "PRIMA".

Mux Retecapri: Novità per "WNC" LCN 246. In serata il canale ha iniziato a trasmettere una programmazione. Inizialmente il canale ha trasmesso una programmazione riconducibile al canale EPIQA. Alcuni minuti dopo, il canale ha effettuato uno switch su alcune trasmissioni di cartomanzia. Il bitrate del canale però, risulta estremamente basso e di conseguenza a causa dei soli 0,21 Mbps il canale è inguardabile. Segnaliamo inoltre che saltuariamente il canale risulta per alcuni istanti a schermo completamente nero.



14.10.2021

Mux Retecapri: Il bitrate video di "EPIQA" LCN 151 è stato abbassato da 0,59 Mbps circa a 0,49 Mbps circa. Il bitrate video di "WNC" invece, è stato alzato da 0,21 Mbps circa a 0,48 Mbps circa. Nel Mux Retecapri ci sono ora 3,94 Mbps circa liberi. Segnaliamo inoltre che la programmazione del nuovo canale "WNC" sembrerebbe riconducibile in qualche modo alla programmazione del gruppo Ositel (La9). Visto inoltre che la prima programmazione trasmessa era riconducibile a EPIQA, non è da escludere che anche il canale "EPIQA" e/o la LCN 151 siano sempre riconducibili al gruppo Ostitel (La9). In passato su questa LCN c'era proprio un canale del gruppo Ostitel (La9)!

Mux TIMB2: Novità in vista nel Mux TIMB2! A breve nel Mux verrà aggiunto un nuovo canale tv (in HD?) con la numerazione "radiofonica" LCN 703: "Service: 146 H.264/AVC HD digital television service --- Logical channel 703 = MPEG service 146". Stay Tuned!

Mux Retecapri: Problemi tecnici nel pomeriggio per "WNC" LCN 246. Per diverse ore il canale ha trasmesso una schermata con delle barre verticali colorate e la scritta "Osprey-230 #2 Composite bus.slot=8.0 s/n=MM10220636". Nel tardo pomeriggio il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "RDS Social TV" (HD) LCN 703. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RDS Social TV" (HD) LCN 265.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GALAXY TV" LCN 183. Il canale non risulta più bloccato con un fermo immagine. Il canale trasmette ora una propria programmazione con il logo di "UNOset". Il canale inoltre è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD con ben 1,80 Mbps! L'identificativo però, è rimasto invariato.

15.10.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il canale risultava a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Nella fascia oraria mattutina, il canale ritrasmette la programmazione del canale interregionale "Cafe24" presente nei Mux Locali (Nord Italia) per la Rassegna Stampa.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GALAXY TV" LCN 183. Il canale non trasmette più con il logo di UNOset. Dalla tarda mattinata odierna il canale trasmette nuovamente con il logo di GALAXY TV, edito però dal gruppo Studio1.

Mux Canale Italia: Il canale "ITALIA 164" (ITALIA 150 / SHOPPING TV) LCN 164 è stato rinominato in "SHOPPING TV" LCN 164.

Mux Studio1 (Nord Italia): Ulteriori novità per "GALAXY TV" LCN 183. Nonostante il canale trasmetta con un proprio logo di rete, la programmazione in onda sul canale è la stessa ed in simulcast con quella di "STUDIO LIVE" LCN 178.

Mux ReteA2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Al posto del canale vuoto "Canale 314" è stato aggiunto il canale "BLU - Canale 314". Inizialmente però, sul canale era presente la programmazione di PACI CONTEMPORARY CHANNEL senza logo di rete. Dal tardo pomeriggio invece, il canale trasmette la programmazione di "Mediatext.it".



16.10.2021

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "Rochannel Diaspora" LCN 828. L'applicazione HbbTV è stata leggermente rinnovata e sono ora disponibili i seguenti canali: "ROCHANNEL", "LOMBARDIATV", "VIDEOCLIPS", "CARPEDIEM" e "SOON...". L'unico streaming che funziona correttamente però, è quello di LOMBARDIATV!

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV di "DONNASHOPPING" LCN 255. Nelle ore notturne, non erano presenti i promo in loop di SCT. Al suo posto era presente la programmazione "musicale" notturna con il solo logo di "DONNASHOPPING" senza la scritta "FASCINO TV". La programmazione in onda coincideva con quella in onda sul canale "DONNA SHOPPING182" LCN 182 presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Dalla giornata odierna invece, il canale "HbbTV" disponibile sul canale "DONNASHOPPING" LCN 255 trasmette con l'inedito logo di "DONNASHOPPING ERBEMEDICALI"! Questo canale però, è visibile almeno per il momento solo tramite HbbTV! Sul canale copia "FASCINO TV" LCN 231 invece, è regolarmente presente nell'applicazione HbbTV lo streaming del canale "DONNASHOPPING FASCINO TV". I due canali quindi, hanno ora due applicazioni HbbTV distinte.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Il logo di rete è stato leggermente modificato.

News: Novità in vista sul digitale terrestre! Sul profilo twitter di San Marino RTV è stato pubblicato un video dove viene annunciato: "La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 20 Ottobre anche San Marino RTV sarà visibile su tutta la penisola italiana. Risintonizza il tuo televisore sul canale 831. Ci vediamo tutti sul canale 831". Dal 20 Ottobre, il canale "SMTv San Marino" sarà visibile in tutta Italia sulla numerazione LCN 831 tramite il Mux B Rai.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 4" LCN 21. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai 4 sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai 4" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai 5 sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai 5" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Movie" LCN 24. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai Movie sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Movie" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai Premium sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Premium" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Gulp" LCN 42. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai Gulp sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Gulp" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 3 Rai: Novità per "Rai YoYo" LCN 43. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai Yoyo sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai YoYo" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Storia" LCN 54. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai Storia sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Storia" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Scuola" LCN 146. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere Rai Scuola sarà necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Scuola" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre!



17.10.2021

Mux 4 Rai: Novità per "Rai Sport + HD" LCN 57. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere RaiSport + sara' necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Sport + HD" è già trasmesso in HD, e di conseguenza bisognerà solo risintonizzare (sul digitale terrestre). Sul satellite invece, il canale non cambierà frequenza. Segnaliamo infine che il canale viene curiosamente chiamato Rai Sport +.

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Sport" LCN 58. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 20 ottobre per ricevere RaiSport + sara' necessario un tv o decoder in alta definizione HD. Tv e decoder dovranno essere risintonizzati. Per informazioni nuovatvdigitale.mise.gov.it". La scritta è curiosamente presente anche via satellite. Il canale "Rai Sport" (SD) sul satellite però, continuerà a essere visibile in SD anche dopo la data del 20 Ottobre! Inoltre il canale viene curiosamente chiamato Rai Sport +.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Sul canale "BLU" è ora presente la corretta programmazione di BLU. In serata però, il canale ha curiosamente trasmesso un programma con il logo di "MTVUNO".

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. Sul canale sono saltuariamente presenti alcuni servizi dedicati al passaggio dall'MPEG-2 all'MPEG-4. I servizi trasmessi sono corretti e in parte tecnici!



18.10.2021

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. In occasione della festa di Halloween, il logo di rete è già stato addobbato.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione della festa di Halloween, il logo di rete è già stato addobbato.



19.10.2021

Mux Retecapri: Novità per "WNC" LCN 246. Il logo di rete è stato leggermente modificato e risulta ora di colore bianco.



20.10.2021

Mux Mediaset2: Eliminato il canale copia "20 Mediaset" LCN 520. Il canale "20 Mediaset" LCN 20 inoltre, è stato rinominato in "20 Mediaset (provvisorio)" LCN 20.

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Italia Due" LCN 66 e LCN 566. Alle ore 01.10 circa, il canale ha cessato le trasmissioni nel Mux Mediaset3 in MPEG-2 SD. Il canale è stato eliminato.

Mux DFree: Aggiunto il canale "Mediaset Italia Due" LCN 66. Inoltre, è stato aggiunto il canale copia "Mediaset Italia Due" con LCN 566. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Alle ore 01.03 circa, il canale è passato dall'MPEG-2 SD all'MPEG-4 (H264) SD. Il canale è quindi ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD. Il canale è identifiato come "H.264/AVC SD digital television service".

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51 e LCN 551. Alle ore 01.03 circa, il canale è passato dall'MPEG-2 SD all'MPEG-4 (H264) SD. Il canale è quindi ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux Mediaset4: I canali "Rete4" LCN 4, "Canale5" LCN 5, "Italia1" LCN 6, "Mediaset Play" LCN 805 e "Infinity" LCN 899 sono stati rinominati rispettivamente in "Rete4 (provvisorio)" LCN 4, "Canale5 (provvisorio)" LCN 5, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6, "Mediaset Infinity" LCN 805 e "Infinity+" LCN 899.

Mux Mediaset3: Aggiunto il canale "20 Mediaset HD" LCN 20. Inoltre è stata aggiunta una copia del canale "20 Mediaset HD" con LCN 520. Il canale risulta in conflitto LCN con il canale "20 Mediaset" LCN 20 presente nel Mux Mediaset2.

Mux 2 Rai: Alle ore 01.05 circa il Mux è stato spento definitivamente (in tutta Italia)! Nel Mux erano presenti i canali: "Rai 5" LCN 23, "Rai Storia" LCN 54, "Rai Sport" LCN 58, "Rai Scuola" LCN 146, "Rai Radio3 Classica" (senza LCN), "Rai GrParlamento", "Rai Isoradio" (senza LCN), "Rai Radio Tutta Italiana" (senza LCN), "Rai Radio Techetè" (senza LCN), "Rai Radio Live" (senza LCN), "Rai Radio Kids" (senza LCN), "Rai Radio1 Sport" (senza LCN) e "Rai Radio2 Indie" (senza LCN). Tutte le emittenti radiofoniche tematiche Rai non sono più trasmesse sul digitale terrestre.

Mux 3 Rai / Mux A Rai: Nella notte è stata effettuata la riconfigurazione del Mux 3 Rai che ha cambiato nome in Mux A Rai Ch 26. I canali "Rai 4" LCN 21, "Rai Movie" LCN 24, "Rai Premium" LCN 25, "Rai Gulp" LCN 42 e "Rai YoYo" LCN 43 sono passati dall'MPEG-2 all'MPEG-4 (H264) SD. I canali sono quindi ora visibili esclusivamente tramite decoder/tv HD. Il canale "Rai 1 HD" LCN 501 invece, è rimasto praticamente invariato poichè era già trasmesso in MPEG-4 (H264) HD. Aggiunto il canale "Rai Sport + HD" LCN 57. Su tutti i canali SD/HD sono stati cambiati i pid SID, PID V, PID A, PID PCR, PID PMT e PID TXT. L'Mhp è stato disattivato. Inoltre sono cambiati anche i parametri tecnici del Mux. Infine segnaliamo che il Network Name / Provider Name è cambiato da RAI a Rai.

Mux 4 Rai / Mux B Rai: Nella notte è stata effettuata la riconfigurazione del Mux 4 Rai che ha cambiato nome in Mux B Rai Ch 40. Eliminato il canale "Rai Sport + HD" LCN 57. I canali "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503 invece, sono rimasti praticamente invariati poichè erano già trasmessi in MPEG-4 (H264) HD. Aggiunti i canali "Rai 5" LCN 23, "Rai Storia" LCN 54, "Rai Sport" LCN 58, "Rai Scuola" LCN 146 e "RTV San Marino" LCN 831. I canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD e quindi sono ora visibili esclusivamente tramite decoder/tv HD. Su tutti i canali SD/HD sono stati cambiati i pid SID, PID V, PID A, PID PCR, PID PMT e PID TXT. Inoltre sono cambiati anche i parametri tecnici del Mux. L'Mhp è stato disattivato.

Mux B Rai: Tra le varie novità del Mux, segnaliamo l'aggiunta del canale "RTV San Marino" LCN 831. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale ha curiosamente il logo "HD", ma il canale è trasmesso in SD.

Mux Rai: Dalla giornata odierna sui canali Rai è presente un "nuovo" promo dove viene detto: "La televisione sta cambiando in tutta Europa. Da oggi i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24. Per ricevere gli altri canali Rai sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati. Per informazioni sulle agevolazioni per il ricambio dei televisori e dei decoder consultate il sito www.nuovatvdigitale.mise.gov.it".



21.10.2021

Mux A Rai + Mux B Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502, "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata di ieri dopo la riconfigurazione dei Mux, i canali HD Rai soffrono su alcuni decoder/tv di un effetto scia, che rende di fatto inguardabili i canali.



22.10.2021

Mux B Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport" LCN 58. Nella serata di ieri sotto al logo di rete risultava assente la scritta "HD ch57". Durante la sua assenza, il logo di rete risultava leggermente e più grande. Nel corso della notte, la scritta "HD ch57" è stata riaggiunta. Segnaliamo infine che il Mux B Rai Ch 40 da M.Penice (PV) continua a essere spento!

Mux A Rai + Mux B Rai: Novità per i canali "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. I problemi tecnici sono stati risolti.

Mux ReteA1: Novità per "Deejay TV" (HD) LCN 69. Alla destra del logo è stato eliminato il loghetto "HD".



23.10.2021

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" LCN 239. Sul canale è sempre presente una programmazione provvisoria. Saltuariamente però, è presente il programma "That's Amore". La grafica utilizzata dal programma riporta alla grafica utilizzata da questo nuovo canale. Sarà un indizio sul nome e/o contenuti che vedremo prossimamente su questo canale? Il programma riporta anche alla pagina facebook: https://www.facebook.com/thatsamoredigital

Ermal Meta in concerto da Tirana su Radio Italia e Radio Italia Tv. Info: QUI



24.10.2021

News: Novità in vista per le SmartTV e non solo! Sui canali del gruppo Viacom è saltuariamente presente un promo che pubblicizza l'imminente partenza di PlutoTV!! Nel promo viene detto: "Pluto TV, la TV in streaming e senza abbonamento è arrivata in Italia! Più di 40 canali originali, migliaia di film, serie tv e programmi per tutti i gusti, anche ondemand. Disponibili su tutti i tuoi schermi preferiti e completamente gratuita. Benvenuto nella nuova televisione. Pluto TV, guardarla non ha prezzo.".



25.10.2021

Mux ReteA2 + Mux ReteA1 + Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Su tutti i canali SD trasmessi in MPEG-4 (H264) non sono più identificati come "digital television service" ma sono ora identificati come "H.264/AVC SD digital television service".

Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4 + Mux DFree: Sui canali Mediaset è saltuariamente presente una nuova versione del promo che pubblicizza il passaggio all'alta qualità! Nella nuova versione viene detto: "Il 20 Ottobre è partita la nuova tv! I canali del digitale terrestre stanno passando alle trasmissioni in alta qualità. Se il tuo televisore riceve già i canali in HD, sei pronto a goderti lo spettacolo. Non rimanere ai box, approfitta del nuovo bonus rottamazioni e scegli un decoder o un televisore certificato lativù. La nuova tv è qui, parti in pole position!".

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5 Bro&Sis" e "RTL 102.5 Napulè" canali visibili in streaming e tramite HbbTV tramite i canali "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RTL 102.5 NEWS" (HD) LCN 233, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Sui due canali sono ora presenti i videoclip musicali! Su "RTL 102.5 Bro&Sis" è presente in sovraimpressione anche la grafica, mentre sul "RTL 102.5 Napulè" al momento risulta ancora assente. Su entrambi i canali sono presenti anche dei nuovi bumper di rete.



26.10.2021

Mux A Rai + Mux B Rai + Mux Mediaset4 + Mux DFree: Anche su questi Mux, i canali trasmessi in MPEG-4 (H264) SD non sono più identificati come "digital television service", ma sono ora identificati come "H.264/AVC SD digital television service". Di conseguenza sui vecchi decoder/tv SD questi canali non vengono più memorizzati. In precedenza i canali venivano comunque memorizzati ma si sentiva esclusivamente l'audio.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" LCN 828. Il canale ha cessato le trasmissioni? Al suo posto è ora presente l'inedito canale "IT Channel". Il canale però sembrerebbe comunque riconducibile a RoChannel, visto che la grafica utilizzata è la stessa. La programmazione in onda è prevalentemente musicale con musica da ballo, liscio e orchestre musicali. Inoltre sono presenti anche dei programmi visibili solitamente sulle tv locali e le notizie di Italpress. Sul canale sono rimasti gli spazi informativi di Grp Televisione con Monitor News (piemonte). L'identificativo del canale non è stato ancora aggiornato.



27.10.2021

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. Dalla giornata di ieri il canale trasmette dallo studio del Tg4, che da molti mesi (causa pandemia) non era stato più utilizzato poichè serviva come "riserva". Molto probabilmente, sono iniziati i lavori di restyling allo studio di TgCom24, in vista delle novità annunciate per Novembre 2021! Di conseguenza anche il "Tg4" in onda anche su "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504 è tornato a trasmettere dal suo "vecchio" studio.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. Il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Il logo però, risulta fuori dalla safe area. Su alcuni decoder/tv quindi, il logo di rete risulta in parte tagliato.



28.10.2021

Mux Cairo Due: Problemi tecnici nella serata di ieri per "LA7d" LCN 29. Per tutta la prima serata il canale ha trasmesso senza logo di rete. Con il programma di seconda serata, il logo di rete è stato poi riaggiunto in sovraimpressione.

News: Nella giornata odierna è partito in Italia il servizio streaming "Pluto TV"! Inizialmente erano presenti i seguenti canali: Film --> 100 Pluto TV Film, 105 Pluto TV Film Azione, 110 Pluto TV Film Romantici, 115 Pluto TV Film Thriller, 120 Pluto TV Film Classici, 125 Pluto TV Cinema Italiano, 130 Pluto TV Film Commedia, 135 Pluto TV Film Drama -- Serie --> 200 Mutant X, 205 Andromeda, 210 Pluto TV Serie, 215 Pluto TV Serie Teen, 220 Consulenze illegali, 225 Le sorelle McLeod -- Crime --> 300 Pluto TV Crime -- Intrattenimento --> 405 Catfish: False Identità, 410 Pluto TV Reallife, 415 Pluto TV Anime, 420 Young & Fabulou$, 425 Dating, 430 16 anni e incinta, 435 Scherzi + Risate, 440 Il banco dei pugni, 445 People are awesome, 450 Failarmy, 455 The Pet Collective, 460 Just For Laughs -- Musica --> 500 Clubbing TV, 505 Ioupe -- Sport --> 600 Pluto TV Sport, 606 IGN, 610 WPT -- Bambini --> 700 Super! Spongebob, 705 Super! Eroi, 710 Super! iCarly, 715 Super! Pop, 720 Super! Star -- Documentari --> 800 Pluto TV Documentari, 805 Pluto TV Natura. In mattinata però, sono state apportate alcune modifiche alla numerazione delle Serie: 200 Pluto TV Serie, 205 Pluto TV Serie Teen, 210 Consulenze illegali, 215 Le sorelle McLeod, 220 Mutant X, 225 Andromeda. Inoltre nella sezione Intrattenimento è stato aggiunto il canale 400 Ex On the beach. Il servizio è gratuito. Ecco un'immagine:

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Amici per L'Italia" LCN 833. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. Lo streaming del canale "Rochannel" (in HD) continua a non funzionare. Ricordiamo che da alcuni giorni il canale trasmette un nuovo palinsesto con il logo di IT CHANNEL. Eliminato il canale "VIDEOCLIPS". Al suo posto è presente il canale "CAFE TV 24". Al posto del canale "CARPEDIEM" è arrivato il canale "GRP TELEVISIONE". Lo streaming del canale però non è attivo e al suo posto è presente un video test.

Mux B Rai: Novità per "RTV San Marino" LCN 831. Sul canale scorre saltuariamente la seguente scritta: "Da domani, 29 ottobre, a partire dalle ore 20.00 non troverete più la San Marino Rtv sui canali 73 e 573. I programmi proseguiranno sul canale 831, il segnale è visibile in tutta Italia. Occorrerà quindi risintonizzare il televisore a seconda delle modalità previste da ogni apparecchio.". Questa scritta è visibile anche via satellite.



29.10.2021

Mux Retecapri: Nella serata di ieri il canale "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828 ha ritrasmesso in prima serata la programmazione di Cafe24. In basso a destra infatti, era ben visibile il logo di Cafe24. Sotto al logo di IT CHANNEL invece, è stata aggiunta la scritta DIRETTA. Alle ore 23.00 però, il canale si è scollegato ed è tornato a trasmettere una propria programmazione. Dopo le news, meteo e rubriche cinematografiche però, sul canale è apparsa per un attimo la grafica con le notizie e per un attimo si è intravista la programmazione di Romania TV! Subito dopo il canale è andato completamente a schermo nero. In mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: In mattinata il canale "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828 ha curiosamente trasmesso in differita la Rassegna Stampa di Cafe24. Sotto al logo di IT CHANNEL era presente la scritta REPLICA.

Mux B Rai: Problemi tecnici in mattinata per "RTV San Marino" LCN 831. A causa dei problemi tecnici avvenuti in mattinata sulla frequenza satellitare di Hotbird 13° Est 12149 V 27500 3/4 (dove il canale "SMTv San Marino HD" è presente), sul digitale terrestre il canale è risultato per diversi minuti a schermo nero con l'audio di Radio Deejay! Tecnicamente infatti, buona parte dei canali/tv presenti su questa frequenza erano stati eliminati e il primo canale "non eliminato" della frequenza in ordine di SID, era proprio "DEEJAY"! In seguito il problema tecnico sul satellite è stato risolto, e anche sul digitale terrestre il canale è tornato a vedersi regolarmente.

Mux Retecapri: In giornata il canale "Amici per L'Italia" LCN 833 è tornato a trasmettere regolarmente.



30.10.2021

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. In occasione della festa di halloween, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. In occasione della festa di halloween, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. In occasione della festa di halloween, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "Lombardia TV"!

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "Vi ricordiamo che dallo scorso 20 ottobre per vedere Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Storia, Rai Sport + e Rai Scuola e' necessario risintonizzare il vostro televisore o decoder HD. Per ulteriori informazioni consultate: nuovatvdigitale.mise.gov.it".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265 canale presente nel Mux TIMB2 Ch 55 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). In serata il canale si è "staccato" per circa un'ora dalla radio e ha trasmesso uno speciale esclusivamente in tv! Lo speciale trasmesso era una classifica musicale dedicata ad Halloween! Segnaliamo che la grafica utilizzata riportava al "nuovo" logo che arriverà prossimamente. Durante gli interventi da studio invece, era presente il "vecchio" logo animato di RDS Social TV (cioè quello attuale), ma durante i videoclip musicali il canale rimaneva curiosamente senza logo di rete.



31.10.2021

Mux Mediaset3: Novità per i canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5 HD" LCN 5/505, "Italia1 HD" LCN 6/506 e "20 Mediaset HD" LCN 20/520. Da diversi giorni le 2° traccia audio "Inglese" non sono più trasmesse in MPEG-2 Audio ma sono ora trasmesse in "MPEG-4 AAC Audio". Su alcuni decoder/tv HD quindi, la 2° traccia audio inglese potrebbe rimanere muta.

NOVEMBRE 2021

01.11.2021

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. I nuovi studi di RDS dove era presente il nuovo logo, sono stati modificati e al centro è stato reinserito il vecchio logo (cioè quello attuale)!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GALAXY TV" LCN 183. Dalla serata di ieri sul canale non è più presente la programmazione di Galaxy TV. Al suo posto è ora presente la programmazione di "Tele Shopping 183".

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "GO-TV" LCN 163. Per diverse ore il canale è risultato bloccato con un fermo immagine. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Ringrazio Andrea per la segnalazione.

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "GALAXY TV" (Tele Shopping 183) LCN 183. Le televendite del lotto sono erroneamente trasmesse in pillarbox.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "STUDIO LIVE" LCN 178. Dalla giornata odierna, il canale ritrasmette dale ore 07.00 alle ore 16.00 la programmazione di ZETA TV.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per il canale "BLU" visibile tramite HbbTV sui canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Il canale trasmette ora la programmazione di "MedaserTV". In alto a destra invece, è presente il logo di "Mediaser SamrtTV".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione Video On Demand, al posto del canale "Mi Sposo TV" è arrivato il canale "SCT TV". Nella sezione Family TV è stato aggiunto il canale "Mi Sposo TV". Infine nella sezione Red Light HbbTV, sono state modificate le immagini in anteprima dei due canali hot.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione della tv locale "NUOVA RETEBRESCIA".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Dalla giornata odierna il canale ritrasmette dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la programmazione di "SUPERTV", tv locale bresciana. Per l'occasione, l'emittente locale sposta il proprio logo di rete in alto a destra.

Mux Mediaset2 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per "Boing" LCN 40, "K2" LCN 41, "frisbee" LCN 44, "Boing Plus" LCN 45 e "Super!" LCN 47. Sui 5 canali è stato reinserito il normale logo di rete.

News: Novità per il servizio streaming PlutoTV! Aggiunti i canali "Fashion TV" LCN 50 e "Naturaescape" LCN 51.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale "La Grande Italia" LCN 254 ha trasmesso la programmazione targata "Mi Sposo TV".

Mux B Rai: Problemi tecnici per "RTV San Marino" LCN 831. Nel pomeriggio il canale è risultato bloccato per alcune ore con un fermo immagine. La causa del problema tecnico era dovuto al fatto che sul satellite il canale risultava inattivo (a schermo nero). Poco prime delle ore 18.00, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Ringrazio Andrea per la segnalazione.

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. In alcune fascie orarie il canale ritrasmette la programmazione di Romania TV.

Mux ReteA2: Novità per "SoloCalcio" LCN 61. Durante alcuni eventi sportivi, il logo di rete viene spostato in basso a destra.



02.11.2021

Mux ReteA2: Novità per "Italia Channel" LCN 123. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette una televendita tramite il canale "ARTE ITALIA 124".

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "LA 9 NORD" LCN 76. Nella serata di ieri sul canale era presente una schermata completamente nera. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "TELE MODA 168" LCN 168. Nella serata di ieri sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate, senza logo di rete. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "LA 9" LCN 169. Nella serata di ieri sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate, senza logo di rete. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" LCN 65. Sul canale è saltuariamente presente un promo che pubblicizza i canali ALMA TV FOOD e ALMA TV TRAVEL visibili tramite Samsung TV Plus!



03.11.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "VINTAGE RADIO TV". Al suo posto è ora presente un riquadrino vuoto con scritto Coming Soon.

Mux TIMB2: Novità per "Mediatext.it" LCN 166. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "NTN - Nuova TV Nazionale".



04.11.2021

Mux TIMB2: Novità per "Mediatext.it" LCN 166. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "NTN - Nuova TV Nazionale". Segnaliamo che il logo di rete di NTN è stato rimpicciolito e spostato in basso a destra.



05.11.2021

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Domenica 14 Novembre 2021 alle ore 21.00 il canale trasmetterà in diretta gli MTV EMA 2021. Per l'occasione sotto al logo di VH1 è stato inserito il logo di MTV EMA.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale dati "TEST1 IPTV" (senza LCN).

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. In sovraimpressione sono in corso alcune modifiche al logo di rete. In alto a destra è ora presente un logo animato che alterna le scritte IT CHANNEL / 828 CHANNEL. In basso a sinistra invece, è presente il logo fisso di IT CHANNEL.

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "ARTE INVESTIMENTI" LCN 836. Il canale però, è una copia con gli stessi pid audio/video di "PREMIO LIVE" LCN 410. Sul canale è presente è presente un'applicazione HbbTV, ma al momento non avvia lo streaming del canale.



08.11.2021

Mux TIMB3: Novità per "Family Club" in onda nella fascia oraria serale su "K2" LCN 41 e "frisbee" LCN 44. Dal 31 Ottobre la fascia oraria è cambiata dalle ore 22.00-01.00 alle ore 23.00-01.40.

Mux TIMB2: Eliminato il canale copia "RDS Social TV" (HD) LCN 703.

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! Il canale "Fashion TV" è stato spostato dalla numerazione LCN 50 alla numerazione LCN 52. Il canale "Naturaescape" è stato spostato dalla numerazione LCN 51 alla numerazione LCN 53. Aggiunti i canali "Pluto TV Family" LCN 50 e "Qwest TV Jazz & Beyond" LCN 51. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. Il canale/logo di ROCHANNEL è stato sostituito da ITCHANNEL. Aggiunto il canale "MEDIASUD". Segnaliamo però che a parte gli streaming di Lombardia TV e Cafe TV 24 che funzionano regolarmente, gli altri streaming non funzionano.



09.11.2021

Mux 1 Rai: Novità per la frequenza UHF 30 - 546 MHz! Nella notte è stata riaccesa per alcune ore la frequenza UHF 30 da M.Penice (PV) + Eremo (TO) + Altre postazioni. Nel Mux erano presenti i canali "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 3, "Test HEVC main10" LCN 100, "Rai News 24" LCN 48, "Rai Radio1" (senza LCN), "Rai Radio2" (senza LCN) e "Rai Radio3" (senza LCN). Il Mux era quindi una "copia" del Mux 1 Rai Lombardia Ch 23 M.Penice (PV). Nonostante il mux fosse regionalizzato, era trasmesso con questi contenuti anche in Piemonte e nelle altre regioni italiane. Nel corso della mattinata il Mux è stato poi spento.



10.11.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. L'applicazione hbbTV è stata rinnovata. Nella sezione "Family TV" è stato aggiunto il canale "Boom Channel HD". In realtà l'identificativo corretto sarebbe "BOM Channel HD". Premendo OK però, non si avvia lo streaming, ma rimane uno schermo nero. La sezione appare ora per prima ed è ora così composta: "Boom Channel HD", "Tele Dehon", "Shopping Stock", "WELL TV", "Mi Sposo TV" e "Prima TV". La sezione "Radiovisione" è ora così composta: "Fabric TV", "Radio Bianconera", "Radio Jukebox TV", "NBC Milano", "ZerounoTV Music" e "Radio Roma". Aggiunta la sezione "Regional TV" dove sono presenti i canali "TV QUI", "SuperNova" e l'inedito "Gallura Live". Anche in questo caso, premendo OK, non si avvia lo streaming, ma rimane uno schermo nero. La sezione "News" è rimasta invariata con i canali "ER 24" e "Zerouno TV News". Anche la sezione "Show & Game" è rimasta invariata con il canale "Giocoamico.tv". Nella sezione "Sport Channel" è stato eliminato il canale "EMS", ed è quindi ora presente solo il canale "Rugby Channel". Infine nella sezione "Red Light HbbTV" sono presenti sempre i canali "SCT PROMO" e "SCT TV". Sono quindi stati eliminati i canali "lifegate Radio", "Radiomusica TV", "Nuova TV Nazionale" e "La Grande Italia".

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Da alcuni giorni è stata eliminata la barra in sovraimpressione con le notizie di TgCom24. In alto a sinistra invece, la scritta "CANALE 157" si alterna con l'orologio. Segnaliamo infine che durante alcuni programmi come "Lo Zoo di 105", alla sinistra del logo è presente il "bollino rosso" fisso.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Il canale "Doctor Who" LCN 4252 è stato rinominato in "Doctor Who (in primo piano)" LCN 4252. In onda è presente un cartello con scritto: "Wow! Questo canale è stato promosso! Vai al canale 4001 per continuare a guardare.".

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Doctor Who" LCN 4001.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Pluto TV Serie" LCN 4262.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Pluto TV Real Life" LCN 4263.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Luci di Natale" LCN 4265.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Super! Spongebob" LCN 4300.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Super! iCarly" LCN 4304.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Il canale "Museum TV Free" LCN 4355 è stato rinominato in "Museum TV FAST" LCN 4355.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Il canale "My Zen TV Free" LCN 4356 è stato rinominato in "MyZen fit" LCN 4356.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TVPlus! Aggiunto il canale "Pluto TV Film" LCN 4505.

Mux TIMB2: Novità per il canale "Gallura live" visibile tramite HbbTV sul canale "BOM Channel" LCN 68. Nel pomeriggio è stato regolarmente attivato lo streaming.

Mux ReteA2: Problemi tecnici in mattinata per "FIRE TV" LCN 147. Sul canale era presente una schermata nera con il logo di LiveU e la scritta MVIDEO1. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Amici per L'Italia" LCN 833. In serata sul canale era curiosamente presente un monoscopio con scritto "NO SIGNAL". In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



12.11.2021

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 142" (Casa Italia 142) LCN 142. Di recente il logo di rete è stato leggermente riposizionato. Infatti è stato spostato leggermente più a sinistra.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 143" LCN 143. In alto a destra è stato eliminato il logo di "ITALIA 154". In basso a destra invece, il logo di "ITALIA 143" è stato nuovamente ingrandito. In alto a destra infine, è stato riaggiunto l'orologio.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 150" LCN 150. In alto a destra è stato eliminato il logo di "SHOPPING TV". In basso a destra invece, il logo di "ITALIA 150" è stato nuovamente ingrandito. In alto a destra infine, è stato riaggiunto l'orologio.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" LCN 156. In alto a destra è stato eliminato il logo di "ITALIA 148". In basso a destra invece, il logo di "ITALIA 156" è stato nuovamente ingrandito. In alto a destra infine, è stato riaggiunto l'orologio. Rispetto alle scorse settimane, in sovraimpressione non è più tornato il logo di "Canale Italia 156 Yacht Life".

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 160" LCN 160. In alto a destra è stato eliminato il logo di "ITALIA 155". In basso a destra invece, il logo di "ITALIA 160" è stato nuovamente ingrandito. In alto a destra infine, è stato riaggiunto l'orologio. Rispetto alle scorse settimane, il logo è stato leggermente modificato e riposizionato.

Mux Canale Italia: Novità per "CANTANDO BALLANDO" LCN 161. Al posto del logo di "CANTANDO BALLANDO", è stato reinserito il logo di "CANALE ITALIA 161 CANTANDO BALLANDO". Rispetto a prima però, il logo e l'orologio sono nel formato corretto 16:9.



14.11.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "ARTE INVESTIMENTI" LCN 836. L'applicazione HbbTV presente sul canale avvia ora regolarmente lo streaming HD del canale.

Mux Rai: A causa della morte di Giampiero Galeazzi, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper dedicato.

News: Novità in vista per la numerazione LCN nazionale? Nella giornata di ieri è stato pubblicato dal MISE l’Avviso Pubblico relativo alla Procedura per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali (LCN). Da questo documento apprendiamo alcune novità/curiosità: La numerazione LCN 64 non è stata assegnata e risulta vuota! Errore o SUPERTENNIS HD è destinata a chiudere sul digitale terrestre? La LCN 65 ha come riferimento "canale65" e non ALMA TV. Errore tecnico? La LCN 130 ha come riferimento "Chanell" e non "CHANNEL 24". Errore tecnico? La LCN 133 non è più assegnata a "Juwelo" ma a "ARTE INVESTIMENTI" che al momento è trasmesso (anche se via HbbTV) sulla LCN 836. Juwelo cesserà le trasmissioni? La LCN 139 ha come riferimento "DELUX 139" invece di "DELUXE 139". Errore tecnico? La LCN 170 ha come riferimento "GALAXI TV 2" invece di "GALAXY TV 2". Ricordiamo però che questo canale ha cessato le trasmissioni e attualmente non è più trasmesso. La LCN 200 non è stata confermata al canale "Test HEVC Main10" di Mediaset. La LCN 201 è stata assegnata a "Rai Istituzionale", la LCN 202 a "Rai Inglese" e la LCN 203 a "Rai Radio 2 Visual". La LCN 221 è stata assegnata a "ROCHANNEL DIASPORA" attulamente trasmessa sulla LCN 828 (con logo di IT CHANNEL). La LCN 222 è stata assegnata a "AMICI PER L'ITALIA" attualmente trasmessa sulla LCN 833. La LCN 223 è stata assegnata a "ITALIA SERA". La LCN 224 è stata assegnata a "AMICI NETWORK". La LCN 226 è stata assegnata a "WELCOME IN" attualmente trasmesa sulla LCN 830. La LCN 227 è stata assegnata a "VETRINA 7 GOLD", ma su questa LCN è presente da diverso tempo il canale "CANALE 227". La LCN 230 ha come riferimento "CANALE 230" e non "ILIKE.TV". LCN 234 non è più assegnata al gruppo Discovery per "Entertainment Fact". La LCN 234 è ora assegnata al canale "BLUES TV" dello stesso gruppo di "CUSANO ITALIA TV". La LCN 236 è assegnata al canale "ITALIA TV 3". Anche in questo caso però, il canale non è più trasmesso da diverso tempo. La LCN 238 è assegnata al canale "PROMO TRAVEL" del gruppo GoldTV. Questo canale però, non è attualmente trasmesso. La LCN 246 non è più assegnata al canale "WNC" ma è ora assegnata al canale "Radio 24 TV". Questo canale non è attualmente trasmesso. Prossimamente partiranno le trasmissioni del canale? La LCN 248 è assegnata al canale "TCI due" e non al canale "TCI". Questo canale infatti, continuerà a essere veicolato anche tramite Mux locali. Differenzierà la programmazione? La LCN 250 è stata assegnata al canale "PROMO SPORT" del gruppo GoldTV. Questo canale però, non è attualmente trasmesso. La LCN 252 non è più assegnata al canale "RETE 7 - People TV", ma è ora assegnata al canale "RADIO PADANIA LIBERA". Al momento è solo presente la versione radio sulla numerazione LCN 740. Arriverà la versione televisiva? La numerazione LCN 253 ha come riferimento "RADIO BIRICHINA TV" invece di "RADIO BIRIKINA TV". Errore tecnico? La LCN 261 è assegnata a "UNO SET" e non al canale "GIORNALE RADIO". Che ne sarà di questo canale? Sulla numerazione LCN 5xx sono sempre presenti i canali in HD. Segnaliamo però che a differenza della Rai, i canali Mediaset non sono identificati come "HD". La LCN 526 è stata curiosamente assegnata al canale "RADIO ZETA TV HD" (oltre alla numerazione LCN 266). La numerazione LCN 533 è stata assegnata al canale "RTL 102.5 NEWS" (oltre alla numerazione LCN 233). La LCN 540 è stata assegnata al canale "BOING". La LCN 546 è stata assegnata al canale "CARTOONITO". La LCN 545 però, non è stata assegnata a "BOING PLUS". La LCN 555 è stata assegnata in ambito nazionale al canale "CTV VATICAN MEDIA". La LCN 557 è stata assegnata al canale "Rai Sport + HD", mentre la LCN 558 è stata assegnata al canale "Rai Sport HD". La Rai rimarrà quindi con due canali sportivi? La LCN 560 è assegnata a "SportItalia". Su questa LCN però, è presente la versione HD. Le numerazioni LCN 701-712 sono state assegnate ai canali Rai Radio (che attualmente non sono trasmessi o sono - erano senza numerazione LCN). La numerazione LCN 703 però, è curiosamente assegnata anche a "RDS" che aveva recentemente testato su questa numerazione LCN una copia del canale "RDS Social TV". La numerazione LCN 707 è curiosamente assegnata anche a "Radio Italia" che ha comunque assegnata anche la numerazione LCN 770. Le numerazioni LCN 713-715 sono state confermate al gruppo Elemedia. L'emittente radiofonica "RDS" ha anche richiesto la numerazione LCN 724. La numerazione LCN 735 è stata assegnata a "RADIO ZETA". Le numerazioni LCN 801-823 sono state assegnate ai canali "Rai 3 TGR Regione". La numerazione LCN 877 è stata assegnata all'emittente "Radio Juke Box". Sarà per la versione radio o televisiva? Tra le mancanze notiamo le seguenti emittenti radiofoniche "RADIO CAPRI" LCN 719, "RADIO CANALE ITALIA" LCN 724, "VOLAMI NEL CUORE" LCN 725, "RADIO CANALE ITALIA" LCN 780, "VOLAMI NEL CUORE" LCN 781, "Radio R101" LCN 771, "Radio Monte Carlo" LCN 772, "RADIO 105" LCN 785, "VIRGIN RADIO" LCN 786, "Radio Maria" LCN 789, "Radio Capri" LCN 866 e i canali dati "Mediaset Infinity" LCN 805 e "Infinity" LCN 899. Il gruppo RadioMediaset inoltre, non sembrerebbe aver chiesto nessuna LCN per portare sul digitale terrestre il canale "RADIO MONTE CARLO". Tra tutte le varie novità però, non è detto che tutti i nuovi canali presenti prenderanno vita e/o continueranno a trasmettere.

Mux DFree: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "FASCINO TV" (DONNASHOPPING) LCN 231. Sul canale non si avvia più lo streaming del canale. L'applicazione HbbTV però, è regolarmente presente ma inattiva.



15.11.2021

Mux TIMB3: Nella serata di ieri il canale "VH1" LCN 67, ha trasmesso in diretta gli "MTV EMA 2021".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. La grafica è stata modificata e ora risulta nettamente più piccola. Segnaliamo inoltre che nella sezione "Family TV" è stato aggiunto il canale "THE MAP REPORT".

News: Novità per il servizio streaming gratuito "PlutoTV". Aggiunti i canali "Super! Xmas" LCN 50, "Chistrmas Light" LCN 51 e "Fireplace" LCN 52. Gli altri canali "Pluto Tv Family", "Qwest Jazz & Beyond", "Fashion Tv" e "Naturescape" sono quindi stati spostati sulle numerazioni LCN 53, 54, 55 e 56.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. Sul canale "GRP TELEVISIONE" è ora regolarmente attivo lo streaming del canale locale piemontese!

 16.11.2021

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV di "FASCINO TV" (DONNASHOPPING) LCN 231. L'applicazione HbbTV è tornata a funzionare regolarmente, e trasmette lo streaming di DONNASHOPPING FASCINO TV.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. La ritrasmissione di "SUPERTV" è presente anche nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Ringrazio Andrea per la segnalazione.



17.11.2021

Mux Retecapri: Novità per "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. In mattinata durante la ritrasmissione di RomaniaTV, il logo di IT CHANNEL è stato spostato in basso a destra.

Mux Studio1 (Nord Italia) / News: Novità in vista sul digitale terrestre nazionale! Dal 15 Dicembre 2021 il canale "Radio Radio TV" sarà visibile in tutta Italia sul canale 253 del digitale terrestre! Il canale sarà trasmesso su un Mux EiTowers (al momento non si sa quale sarà). Ricordiamo che al momento il canale "Radio Radio TV" è visibile in alcune regioni su LCN locale. Che ne sarà invece di "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253 presente nel Mux Studio1 (Nord Italia)? Cesserà le trasmissioni? Cambierà numerazione LCN?

Mux TIMB3: Novità in vista per i canali del gruppo Viacom! Apprendiamo da digital-forum che Lunedì 22 Novembre i canali "Paramount Network" LCN 27, "Super!" LCN 47, "Spike" LCN 49 e "VH1" LCN 67 trasmetteranno nel Mux TIMB3 in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza da Lunedì 22 Novembre i canali "Spike" e "VH1" saranno visibili esclusivamente tramite decoder/tv HD. I canali "Paramount Network" e "Super!" presenti attualmente nel Mux ReteA1 e nel Mux TIMB1 invece, continueranno a trasmettere ancora per breve tempo in MPEG-2 SD, e risulteranno senza numerazione LCN. Sull'identificativo inoltre, verrà aggiunta la dicitura "provvisorio". Nel Mux TIMB3 infatti, sono già state modificate le tabelle NIT con l'aggiunta delle tracce dei due canali in arrivo. Nel Mux infine, sono già presenti sui rispettivi SID 45 e 55 le EPG dei due canali.



18.11.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Sui canali della sezione "Family TV" non è più presente l'identificativo dei canali e sono ora presenti dei trattini. Nella sezione "Sport Channel" invece, è stato aggiunto il canale "Badminton". In onda è presente un video di presentazione. Il canale "Rugby Channel" infine, è stato rinominato in "Rugby Channel 1". Lo streaming di questo canale però, continua a non funzionare.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1 + Mux ReteA2: Da digital-forum apprendiamo che nel corso del 2022 il Mux ReteA2 e il Mux TIMB2 verranno spenti. Di conseguenza verrà effettuata da qui al 2022 una riconfigurazione dei Mux. Alcuni canali cambieranno Mux, altri passeranno in HD e/o SD H264 e altri verranno spenti. Sempre da digital-forum apprendiamo che alcuni canali del gruppo Discovery cambieranno Mux e alcuni passeranno in HD, mentre altri in SD MPEG-4 (H264). Anche il canale TV2000 cambierà Mux e passerà in HD! Nel corso del 2022 i Mux che rimarranno saranno quindi il Mux ReteA1 che cambierà nome in Mux Persidera1, il Mux TIMB3 che cambierà nome in Mux Persidera2 e il Mux TIMB1 che cambierà nome in Persidera3.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "WNC" LCN 246. Il canale risulta bloccato con un fermo immagine.

Mux ReteA2: Ulteriori novità in vista per il digitale terrestre e più precisamente per il Mux ReteA2! Apprendiamo da digital-forum che il Mux ReteA2 verrà spento in tutta Italia a Dicembre 2021! Che ne sarà di tutti i canali trasmessi su questo Mux? Cambieranno Mux? Alcuni chiuderanno? Stay Tuned!



19.11.2021

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. I due canali presenti nella sezione "Sport Channel" sono stati invertiti. Il canale "Badminton" inoltre, è stato rinominato in "Badminton Channel". Premendo ok sul riquadrino si passa su un ulteriore schermata dove sono presenti i canali "Badminton" e "Badminton Live". Sul primo è presente il video di presentazione, mentre sul secondo è presente uno schermo nero.

Mux TIMB1: Aggiunto il canale "Juwelo" LCN 510!! Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD ed è quindi visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD. La numerazione LCN 510 però, sarebbe a utilizzo locale e non nazionale! Infatti il canale risulta in conflitto LCN con i canali locali con la LCN 510. Il bitrate video del canale è di 1,45 Mbps, mentre il bitrate audio è di 128 kbps stereo con una risoluzione di 720x576i. Nel Mux TIMB1 ci sono ora 1,25 Mbps circa liberi. Sulla numerazione LCN 133 arriverà a breve il canale "Arte Investimenti"? Stay Tuned!

Mux TIMB1: Nel primo pomeriggio appena aggiunto il canale "Juwelo" LCN 510, il canale "Super!" LCN 47 risultava senza numerazione LCN. Poco dopo però, sul canale è stata correttamente riaggiunta la numerazione LCN 47. Segnaliamo inoltre che il canale "Juwelo" LCN 510 è trasmesso con la risoluzione di 720x576p e non di 720x576i.



20.11.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Il cartello in onda sui canali "PREMIO LIVE" LCN 410, "PREMIO SPORT" LCN 411, "WELCOME IN" LCN 830 e "ARTE INVESTIMENTI" LCN 836 è stato modificato da "PREMIO CAS HBBTV CONNETTI LA TV A INTERNET" a "COLLEGA LA TV A INTERNET".

Mux Retecapri: Il cartello in onda sui canali "PREMIO LIVE" LCN 410, "PREMIO SPORT" LCN 411 e "WELCOME TV" LCN 830 è stato modificato da "PREMIO CAS HBBTV CONNETTI LA TV A INTERNET" a "COLLEGA LA TV A INTERNET".

Mux ReteA2 + Mux TIMB1: Novità per i canali "Juwelo" LCN 133 e "Juwelo" LCN 510. L'emissione tra i due canali è differente! Sulla versione "Juwelo" LCN 510 è presente in sovraimpressione una grafica con scritto "CODICE 510" che permette di avere le spese di spedizione gratuite. Questa scritta è presente anche sul satellite, ma non sul canale "Juwelo" LCN 133. Inoltre, durante la diretta di ieri sera è stato annunciato che dalla giornata odierna il canale "Juwelo" LCN 510 avrebbe trasmesso in HD. Al momento però, il canale è trasmesso sempre in MPEG-4 (H264) SD. Non è da escludere che i conduttori abbiano fatto confusione tra H264 e HD. Durante le dirette e le repliche notturne inoltre, è presente una scritta in sovraimpressione che invita a risintonizzare e di seguirli sul canale 510. La scritta posizionata in basso appare solo sul canale "Juwelo" LCN 133.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Il canale "Badminton Live" trasmette ora regolarmente.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Dal 15 Novembre in Sardegna, a seguito del piano nazionale riordino frequenze, risintonizza la tua tv per continuare a vedere TV8, Cielo e SkyTG24 sul digitale terrestre. Info su tv8.it/risintonizza".

Mux Mediaset1: Novità per "Cielo" LCN 26. Sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Dal 15 Novembre in Sardegna, a seguito del piano nazionale riordino frequenze, risintonizza la tua tv per continuare a vedere Cielo, TV8 e SkyTG24 sul digitale terrestre. Info su cielotv.it/risintonizza".



22.11.2021

Mux A Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57. L'audio del canale è erroneamente trasmesso in "Fake Dolby 5.1" invece di "Dolby 2.0".

Mux ReteA1: Dalla tarda serata di ieri il canale "Paramount Network" non occupa più la numerazione LCN 27, ma risulta senza numerazione LCN. Il canale inoltre, è stato rinominato in "Paramount Network - Provvisorio" (senza LCN).

Mux TIMB1: Dalla tarda serata di ieri il canale "Super!" non occupa più la numerazione LCN 47, ma risulta senza numerazione LCN. Il canale inoltre, è stato rinominato in "Super! - Provvisorio" (senza LCN).

Mux TIMB3: Dalla tarda serata di ieri il canale "Spike" LCN 49 non è più trasmesso in MPEG-2 SD, ma è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux TIMB3: Dalla tarda serata di ieri il canale "VH1" LCN 67 non è più trasmesso in MPEG-2 SD, ma è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD. La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "VH1" LCN 267.

Mux TIMB3: Nella tarda serata di ieri è stato aggiunto il canale "Paramount Network" LCN 27. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale è quindi visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux TIMB3: Nella tarda serata di ieri è stato aggiunto il canale "Super!" LCN 47. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale è quindi visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Retecapri: In giornata il canale "WNC" LCN 246, è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB1: Novità in vista per "Juwelo" LCN 510. Apprendiamo da digital-forum che prossimamente il canale cambierà numerazione LCN! Il MISE ha quindi erroneamente assegnato a Juwelo una numerazione LCN locale invece che nazionale! Molto probabilmente il canale passerà a breve sulla numerazione LCN 526 o 527. Stay Tuned!

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! In mattinata la numerazione LCN delle novità era stata modificata in: Super! Xmas LCN 50, "Fireplace" LCN 51, "Fuel Tv" LCN 51, "Chistrmas Light" LCN 52, "Pluto Tv Family" LCN 53, "Qwest Jazz&Beyond" LCN 54. I canali "Fashion Tv" e "Naturescape" invece, sono stati spostati dalle numerazioni LCN 55 e 56 alle numerazioni LCN 465 e 810. Nel pomeriggio invece, la numerazione LCN delle novità è stata ulteriormente modificata in: "Pluto TV Celebration" LCN 50, "Fuel TV" LCN 51, "Super! Xmax" LCN 52, "Fireplace" LCN 53, "Chistrmas Light" LCN 54, "Pluto Tv Family" LCN 55 e "Qwest Jazz&Beyond" LCN 56. Di conseguenza, sono stati aggiunti i nuovi canali "Pluto TV Celebration" e "Fuel TV".

News: Novità in vista per "ARTE INVESTIMENTI"! Sul sito web dell'emittente televisiva è presente un banner con scritto: "Canale 133 - Avvisiamo i nostri telespettatori che presto Arteinvestimenti si sposterà sul canale 133 del digitale terrestre. Vi terremi aggiornati". Su che Mux verrà trasmesso? Ricordiamo che al momento il canale "ARTE INVESTIMENTI" è presente sulla numerazione LCN 836 tramite il Mux Studio1 (Nord Italia), ma è visibile esclusivamente tramite HbbTV.



23.11.2021

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "WNC" LCN 246. Dal pomeriggio di ieri, dopo che il canale è tornato a trasmettere regolarmente, l'audio del canale risulta completamente muto su alcuni decoder/tv come alcuni tv samsung. Questo problema era presente fino a poco tempo fa sul canale "EPIQA" LCN 151.

Mux Rai: Novità per la Rai! Nella serata di ieri durante la fiction "Blanca" in onda su "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD", è stato sperimentato l'audio binaurale. Questo servizio però, era disponibili solo sul canale "Rai 1 HD" tramite la traccia audio "English". Prima che iniziasse la fiction infatti, è stato trasmesso un bumper con scritto "E' possibile ascoltare questo programma in modalità immersiva indossando le cuffie - Su Rai 1 HD canale 501 selezionare "Inglese" (o "Eng").". Su Rai Play invece, è presente un alto bumper con scritto: "Se vuoi puoi ascoltare questo programma in modalita' binaurale indossando le cuffie - Sul canale RAI HD 501 seleziona altre lingue".

Mux TIMB1: Fine delle trasmissioni per "Juwelo" LCN 510. Da questo pomeriggio il canale è stato rinominato in "Juwelo - Info" e risulta senza LCN. In onda è presente un cartello con scritto "Juwelo si è trasferito sul canale 526 Risintonizza il tuo televisore o decoder". Si è risolto così il conflitto LCN con il canale locale presente sulla LCN 510.

Mux TIMB1: Aggiunto il canale "Juwelo" LCN 526. Il canale è sempre trasmesso in MPEG-4 (H264) SD con la risoluzione di 720x576p. Nel Mux TIMB1 ci sono ora 0,99 Mbps circa liberi. In sovraimpressione è presente la grafica con scritto "CODICE 526". L'emissione è quindi sempre differente rispetto al canale "Juwelo" LCN 133 presente nel Mux ReteA2. A causa del 576p le immagini del canale "Juwelo" LCN 526 hanno un effetto seghettato.

Mux Canale Italia: Eliminato il canale copia "ITALIA 53" (Casa Italia 53) con il parametro SID 26. Il canale risultava senza numerazione LCN. Al posto del canale copia "ITALIA 53" (Casa Italia 53) con il parametro SID 9, che risultava senza numerazione LCN, è arrivata una copia dell'emittente radiofonica "RPL - LA TUA RADIO" LCN 252. A differenza della versione sulla numerazione LCN 740, la versione presente sulla numerazione LCN 252 è identificata come "TV" e non "Radio". Il canale però, ha solo il Pid Audio. Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con il canale "RETE 7-PeopleTV" / "RETE 7" LCN 252 presente nei Mux Locali.

Mux Studio1 (Nord Italia): Cambio di numerazione LCN per il canale "WELCOME IN", che è passato dalla numerazione LCN 830 alla numerazione LCN 226, come da nuovo piano LCN. Nel Mux Retecapri invece, il canale "WELCOME TV" occupa sempre la numerazione LCN 830.



24.11.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "DONNA SHOPPING182" LCN 182 continua a risultare senza logo di rete. Segnaliamo che nelle ore notturne il canale interrompe curiosamente le trasmissioni. In onda è presente un cartello con scritto "Donna Shopping Canale 231 www.donnashopping.tv". L'emissione del canale però, corrisponde allo streaming presente sul sito di Erbemedicali. Anche in streaming, durante le ore notturne è presente lo stesso cartello.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133 / "Juwelo" LCN 526. Nelle ore notturne durante le repliche e i documentari è presente una scritta che avvisa del cambio di numerazione del canale. Segnaliamo inoltre che il canale "Juwelo" LCN 526 è ora trasmesso correttamente con la risoluzione di 720x576i e non più di 720x576p. Da digital-forum apprendiamo infine che prossimamente il bitrate video del canale sarà abbassato da 1,45 Mbps 0,85 Mbps circa! I presentatori continuano a pubblicizzare il canale come HD, ma in realtà è sempre in SD!!

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Elimininato il canale "CARPEDIEM". Al suo posto è stato spostato il canale "VIDEO M ITALIA Canale 123". Al posto di "VIDEO M ITAIA" è ritornato il canale "VINTAGE RADIO TV LCN 882 (Sicilia)".

Mux Retecapri: Novità per "WNC" LCN 246. Il canale è tornato a sentirsi regolarmente anche su quei modelli di decoder/tv come alcuni tv samsung, dove l'audio rimaneva erroneamente muto.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "Rochannel Diaspora" (IT CHANNEL) LCN 828. La grafica dell'applicazione è stata modificata e sono stati aggiunti alcuni spazi per altre emittenti! Infatti, sono stati aggiunti i canali "TELELASER", "CANALE 7" e "CARPE DIEM" oltre che due spazi vuoti con scritto "SOON...". Segnaliamo però, che gli unici streaming correttamente funzionanti sono: "LOMBARDIATV", "CAFE TV 24", "GRP TELEVISIONE" e "TELELASER". Gli altri canali rimangono a schermo nero e non si avvia lo streaming.

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV di "DONNASHOPPING" LCN 255. Il canale streaming trasmette ora con il solo logo di "ERBEMEDICALI" come avviene sullo streaming presente sul sito di erbemedicali. La stessa cosa avviene sul canale presente tramite HbbTV su "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166.

Mux Retecapri: Il canale "Rochannel Diaspora" LCN 828 è stato rinominato correttamente in "IT CHANNEL". Il canale però, non occupa più la numerazione LCN 828, ma è stato spostato sulla numerazione LCN 221! Segnaliamo però che è stata aggiunta una copia del canale con gli stessi pid audio/video identificata "IT CHANNEL" LCN 828. Il canale è quindi al momento visibile sulla doppia LCN 221-828. Infine segnaliamo che il canale "WELCOME TV" ha cambiato numerazione LCN, ed è passato dalla LCN 830 alla LCN 226.

Mux Retecapri: Ulteriori novità per "IT CHANNEL" LCN 221 e LCN 828. Con la rinominazione del canale e l'aggiunta della copia, sul canale non è più presente l'EPG generica.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Nelle ore notturne il canale è tornato a trasmettere una programmazione musicale. Il canale però, risulta sempre senza logo di rete.

DTT. Mise pubblica aggiornamento elenco attribuzioni LCN nazionali. Tra le varie novità segnaliamo che la numerazione LCN 64 continua a essere vuota e non assegnata a Supertennis HD! Dalla numerazione LCN 204 alla numerazione LCN 209 sono apparsi i canali Promo Food, Promo Travel, Promo Home, Promo Life, Promo Shopping e Promo Music, insieme a Promo Kids sulla LCN 238 e Promo Sport sulla LCN 250, tutte collegate alla società Promo SRL di GoldTV. Da segnalare poi che Radio Zeta TV HD e Radiofreccia HD hanno anche rispettivamente le LCN 531 e 532. L'emittente radiofonica RDS invece, ha ora solo la LCN 724 e non più la LCN 703. Anche l'emittente radiofonica Radio Italia SMI ha ora solo la LCN 770 e non più la LCN 707.



25.11.2021

Mux Retecapri: Novità per "IT CHANNEL" LCN 221 e LCN 828. Sul canale scorre la seguente scritta: "Attenzione - IT CHANNEL in onda sul territorio nazionale in digitale terrestre sul canale 828 si è trasferito sul nuovo canale 221. Risintonizzate il vostro TV. Buona visione".

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Amici per L'Italia" LCN 833. Il canale risulta a schermo nero. In basso a destra però, è stato aggiunto un ulteriore logo di rete.

Mux Rai: In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sui canali Rai è presente in alto a destra la scritta Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - 25 Novembre".

Mux ReteA2: Fine delle "trasmissioni" per il canale "CANALE 268" LCN 268. Il canale non risulta più una copia del canale "CANALE 162". Il canale trasmette ora con il solo Pid Video un cartello su sfondo azzurro con scritto "COLLEGA LA TV A INTERNET". Sul canale inoltre è presente un'applicazione HbbTV, ma al momento non risulta funzionante.

Mux Retecapri: Nel tardo pomeriggio il canale "Amici per L'Italia" LCN 833 è tornato a trasmettere regolarmente in loop la presentazione del canale con un solo logo di rete.

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! Il canale "Pluto TV Family" è stato spostato dalla LCN 55 alla LCN 230. Il canale "Qwest Jazz&Beyond" è passato dalla LCN 56 alla LCN 510. Di conseguenza i canali "Pluto TV Celebration", "Fuel TV", "Super! Xmas", "Fireplace" e "Chistrmas Light" sono passati rispettivamente dalle LCN 50, 51, 52, 53 e 54 alle LCN 52, 53, 54, 55 e 56.

News: Ulteriori novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! Aggiunti i canali "Maradona Sin Cortes" LCN 50 e "Pluto TV Sci-fi" LCN 51.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle done, il logo di rete è stato addobbato con un fiocco rosa. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux Mediaset1: Eliminato il canale "TV8 On Demand" LCN 808.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "RDS Social TV" (HD) LCN 724. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con l'emittente radiofonica "RADIO CANALE ITALIA" LCN 724 presente nel Mux Canale Italia.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Eliminato il canale "CANALE 7". Aggiunti i canali "TVA", "TFN" e "CANALE 8" (Radio Adige TV). Il canale "CARPE DIEM" è quindi stato spostato a fondo lista.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 268" LCN 268. Nel pomeriggio l'applicazione HbbTV presente sul canale ha iniziato a funzionare regolarmente. In onda è presente la programmazione di "SHOP IN TV". In basso a destra infatti, è presente il logo di rete. Dalle ore 20.00 circa però, il canale ritrasmette la programmazione di "CANALE 162".

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. L'applicazione HbbTV è stata ulteriormente rinnovata graficamente, con l'aggiunta di ulteriori riquadri per i canali tv! Segnaliamo che lo streaming del canale "MEDIASUD" è ora correttamente visibile. L'identificativo di "CANALE 8" è stato correttamente modificato in "TELE RADIO ADIGE". Infine sono stati aggiunti i canali "TELESUD", "CANALE 11", "CANALE 12" (CARPE DIEM), "CANALE 13", "CANALE 14", "CANALE 15" e "CANALE 16". Gli ultimi 4 canali riportano la scritta "COMING SOON". Gli streaming di "TELESUD", "CANALE 11" e "CANALE 12" invece, non funzionano.



26.11.2021

Mux TIMB2: Eliminato il canale "RDS Social TV" (HD) LCN 724. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Si è risolto così il conflitto LCN con l'emittente radiofonica "RADIO CANALE ITALIA" LCN 724 presente nel Mux Canale Italia.

Mux TIMB1 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Apprendiamo da digital-forum che dalla giornata odierna tutti i canali del gruppo Discovery non trasmettono più con un bitrate fisso, ma trasmettono ora in multiplazione statistica (bitrate variabile). Più precisamente il bitrate video dei canali presenti nel Mux TIMB1 varia da 0,50 Mbps circa a 7.00 Mbps circa. Il bitrate video dei canali presenti nel Mux TIMB3 varia da 0,50 Mbps circa a 3,00 Mbps circa. Il bitrate video dei canali presenti nel Mux ReteA1 varia da 0,50 Mbps circa a 7 Mbps circa, a esclusione di "NOVE" dove il bitrate video varia da 1,80 Mbps circa a 7 Mbps circa. Queste modifiche sono state effettuate in vista del passaggio all'HD di tutti o quasi i canali Discovery! Segnaliamo infine che sui canali "K2" LCN 41 e "frisbee" LCN 44 sono stati eliminati i sottotitoli DVB. Nel Mux TIMB3 ci sono ora 6,20 Mbps circa liberi.

Mux ReteA2: Novità per l'applicazione HbbTV di "CANALE 268" LCN 268. Sul canale è ora presente lo streaming con tanto di logo di rete di "Canale 268" in SD.

Mux DFree: Problemi tecnici per "DONNASHOPPING" LCN 255. Il canale risulta senza logo di rete. Tramite hbbTV però, il canale "FASCINO TV" LCN 231 ha regolarmente presente in sovraimpressione il logo di "DONNASHOPPING FASCINO TV", mentre il canale "DONNASHOPPING" LCN 255 ha come logo sempre e solo quello di "ERBEMEDICALI".

Mux TIMB2: Riaggiunto il canale "RDS Social TV" (HD) LCN 724. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con l'emittente radiofonica "RADIO CANALE ITALIA" LCN 724 presente nel Mux Canale Italia.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. La grafica dell'applicazione è stata ulteriormente rinnovata con l'aggiunta di altri riquadri per ospitare altre emittenti! I canali disponibili sono ora ben 24! Segnaliamo inoltre che sono stati aggiunti i canali "RADIO RCS TV", "CALABRIA UNO" e "STEREO CITTA".



27.11.2021

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "Italia Channel" LCN 123. In mattinata sul canale era presente un fermo immagine con il bumper di rete di Italia Channel 123. Nel corso della mattinata sul canale è stato effettuato uno switch ed è stata trasmessa per diversi minuti la programmazione di Mediatext.it con tanto di logo di rete. In seguito è stato effettuato un nuovo switch e il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di Italia Channel.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Aggiunto il canale "TLT Molise". Segnaliamo inoltre che lo streaming di "CANALE 17" funziona ora regolarmente e trasmette delle immagini/fotografie. Anche lo streaming di "CARPEDIEM" funziona ora regolarmente. Gli unici streaming non ancora funzionanti sono quelli di "ITCHANNEL" e "TELESUD".

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Sul canale è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di DONNASHOPPING FASCINO TV.



28.11.2021

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Da questa mattina alle ore 09.00, il canale sta ritrasmettendo la programmazione di "Life TV Network". Il canale sta trasmettendo una lunga diretta dedicata ai 30 anni di giornalismo di Adriano Panzironi. Per l'occasione il logo di rete di Canale 63 è stato rinnovato graficamente. Questa novità segna il ritorno di Adriano Panzironi in nazionale! Sarà solo per la giornata odierna oppure no? Stay Tuned! La diretta terminerà a 00.00. La diretta è visibile anche tramite "Canale 16" LCN 16 presente nel Mux Telenova Piemonte Ch 59 M.Ronzone (AL).



29.11.2021

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Alle ore 00.00 è terminata la ritrasmissione del canale "Life TV Network", e il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione composta da televendite e programmazione sportiva. Inoltre, in basso a destra è stato reinserito il precedente logo di rete.

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. Dalle ore 08.42 circa di questa mattina, il canale ha iniziato a trasmettere da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia. La grafica è stata leggermente modificata, mentre il logo di rete è rimasto invariato. Il canale inoltre, è ora "prodotto in HD", ma è trasmesso sempre in SD! La barra con le notizie però, presenta ora un leggero bordino nero di contorno.

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per il Tg4 in onda sui canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Rete4" LCN 104, "Rete4 (provvisorio)" LCN 4. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia. La grafica è stata rinnovata (almeno in parte), ed è tornata quella del Tg4, mentre il logo di rete è rimasto invariato. Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per Studio Aperto in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia, un nuovo logo e una nuova grafica! Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per Studio Sport in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6. Dalla giornata odierna il telegiornale sportivo trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia. La grafica però, è rimasta invariata. Il Tg è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per "Studio Aperto Live" in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6 presenti nel Mux Mediaset3 Ch 38 e nel Mux Mediaset4 Ch 49 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia, un nuovo logo e una nuova grafica! Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per "Studio Aperto" in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia, un nuovo logo e una nuova grafica! Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo! Durante l'edizione serale, è stato trasmesso anche un servizio dedicato alle novità.

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per "Studio Aperto Mag" in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia, un nuovo logo e una nuova grafica! Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per il Tg4 in onda sui canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Rete4" LCN 104, "Rete4 (provvisorio)" LCN 4. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia. La grafica è stata rinnovata (almeno in parte), ed è tornata quella del Tg4, mentre il logo di rete è rimasto invariato. Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo! Nell'edizione serale, la grafica di apertura è già stata modificata! Infine segnaliamo che anche l'edizione del "Tg4 Ultim'ora" è trasmessa dallo stesso studio, ovviamente in HD.

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. La grafica con le notizie presente in sovraimpressione è stata leggermente modificata, e ora risulta di colore blu, almeno dove è presente l'orologio. Anche il resto della grafica è stata leggermente modificata. Segnaliamo però, che durante le repliche e le dirette da roma, è presente la vecchia grafica.

Mux Mediaset4: Eliminati i canali "Mediaset Infinity" LCN 805 e "Infinity+" LCN 899.

Mux Studio1 (Nord Italia): Cambio di numerazione LCN per il canale "ARTE INVESTIMENTI" che è passato dalla numerazione LCN 836 alla numerazione LCN 133. Il canale però, trasmette sempre tramite streaming in HbbTV. Il canale inoltre, risulta ora in conflitto LCN con il canale "Juwelo" LCN 133 presente nel Mux ReteA2.



30.11.2021

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per il "Tg4 - Ultim'ora notte / mattina" in onda sui canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Rete4" LCN 104, "Rete4 (provvisorio)" LCN 4. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia. La grafica è stata rinnovata (almeno in parte), ed è tornata quella del Tg4, mentre il logo di rete è rimasto invariato. Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per "Studio Aperto - La giornata" in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia, un nuovo logo e una nuova grafica! Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset3 + Mux Mediaset4: Novità per "Sport Mediaset - La giornata" in onda sui canali "Italia1 HD" LCN 6/506, "Italia1" LCN 106, "Italia1 (provvisorio)" LCN 6. Dalla giornata odierna il telegiornale trasmette da un nuovo studio, utilizzando una nuova scenografia, un nuovo logo e una nuova grafica! Il Tg inoltre, è ora "prodotto in HD", ed è trasmesso in HD Nativo!

Mux Mediaset4: Problemi tecnici per "TGCOM24" LCN 51. Il canale continua a trasmettere con le grafiche sovrapposte.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Sul "CANALE 15" è stato aggiunto "Radio Studio+ TV".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Il logo di rete è stato addobbato per le festività natalizie.

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "ARTE INVESTIMENTI" LCN 133. Il canale trasmette un cartello con scritto "COLLEGA LA TV A INTERNET". Tramite l'applicazione HbbTV presente sul canale, si avvia lo streaming in HD di Arte Investimenti. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "Juwelo" LCN 133 presente nel Mux ReteA2.

Mux Cairo Due: Eliminato il canale "LA7 on demand" LCN 807. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "LA7" LCN 7. Aggiunto il canale "LA7 on demand" LCN 997. Il canale però, risulta un canale dati, ma è presente l'applicazione HbbTV.

DICEMBRE 2021

01.12.2021

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. In occasione delle festività natalizie, in alto a destra è stata aggiunta la scritta "Buone Feste".

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. In occasione della giornata mondiale contro l'aids, il logo di rete è stato addobbato con un drappo rosso.

Mux Studio1 (Nord Italia): Fine delle trasmissioni per "GALAXY TV" (Tele Shopping 183) LCN 183. Da questa mattina al suo posto è arrivato il canale "RADIO BIRIKINA TV" LCN 183. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253 che è stata rinominata in "R BIRIKINA Provvisorio" LCN 253. Dal 15 Dicembre infatti, questa numerazione sarà utilizzata da "Radio Radio TV" che approderà su un Mux Nazionale!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BIRIKINA TV" LCN 183 / "R BIRIKINA Provvisorio" LCN 253. Sotto al logo di rete è presente la scritta "DAL 15 DICEMBRE CI TROVI SUI CANALI 85 E 183". Dal 15 Dicembre infatti, la numerazione LCN 253 sarà utilizzata da "Radio Radio TV" che approderà su un Mux Nazionale!

Mux Cairo Due: Novità per "LA7 HD" LCN 507. Il bitrate video del canale è stato alzato da 5,80 Mbps circa a 6,20 Mbps circa. Nel Mux ci sono ora 0,50 Mbps circa liberi.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "ARTE INVESTIMENTI". Al suo posto è ora presente un riquadro vuoto con scritto "SOON... Canale 313".

Mux Retecapri: Novità per "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Retecapri: Il canale "WNC" LCN 246 è stato rinominato in "R J B". Il canale inoltre, è passato dalla numerazione LCN 246 alla numerazione LCN 877. L'identificativo "R J B" sta per Radio JukeBox! In onda però, è sempre presente la programmazione di WNC. Cambio di numerazione LCN per il canale "Amici per L'Italia". Il canale infatti, è passato dalla numerazione LCN 833 alla numerazione LCN 222. Inoltre, sono stati aggiunti i canali copia "ITALIA SERA" LCN 223 e "AMICI NETWORK" LCN 224.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per il canale "La Grande Italia" LCN 254. Il canale risulta inattivo (a schermo nero). Segnaliamo però, che sul canale è stata aggiunta un'applicazione HbbTV, che però al momento risulta inattiva e non funzionante. Segnaliamo inoltre che sul canale "225 TV" (Tele Shopping) LCN 225 non è più presente l'applicazione HbbTV, che però da diverso tempo non risultava più attiva. L'applicazione HbbTV però, è sempre presente (ma non funzionante) sui due canali copia. Segnaliamo infine che sui canali "R J B" LCN 877, "Amici per L'Italia" LCN 222, "ITALIA SERA" LCN 223 e "AMICI NETWORK" LCN 224 è stata aggiunta un'applicazione HbbTv. Anche in questo caso risulta inattiva e non funzionante.

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Dalla giornata odierna sul canale è scomparsa la "vecchia" programmazione composta da alcune rubriche del gruppo Studio1/Cremona1, i bumper di rete e i programmi di Sport Outdoor TV. Al suo posto è ora presente una programmazione più o meno in loop composta da un programma edito da Televomero e dal programma "La TV dei Viaggi", alternati dalle rubriche di That's Amore. A breve partirà ufficialmente la programmazione del canale?



02.12.2021

Mux DFree: Novità per "RADIO 1O5" LCN 157. In sovraimpressione è stata riaggiunta la barra con le notizie di TgCom24.

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Dalle ore 00.00 alle ore 08.00, il canale trasmette in loop il bumper di rete con le immagini che si alternano e la scritta "CANALE 239 Continua...". Dalle ore 08.00 alle ore 00.00 invece, sul canale è presente la nuova programmazione "test" in loop. Dalla giornata odierna però, tra un programma e l'altro, sono presenti per alcuni minuti i bumper di rete di Canale 239.

Mux TIMB1: Eliminato il canale "Juwelo - Info" (senza LCN). In onda era presente un cartello che avvisava del cambio di numerazione LCN. Segnaliamo inoltre che il bitrate video di "Juwelo" LCN 526 è stato abbassato da 1,45 Mbps a 1,05 Mbps. Nel Mux TIMB1 ci sono ora 1,78 Mbps liberi.

Mux TIMB1: Novità in vista sul digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum che prossimamente arriveranno nel Mux TIMB1 i canali "RTL 102.5 NEWS" (HD) LCN 233 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. Inizialmente tutti i canali del gruppo RTL avranno a disposizione 9,00 Mbps totali, per poi scendere più avanti a 8,00 Mbps totali. Nel 2022, nel Mux TIMB1 arriverà anche il canale "Food Network" che abbandonerà quindi il Mux Mediaset2!

Mux Retecapri: Ulteriori novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Aggiunti i canali "TELEAMBIENTE" e "TRS". I canali finali sono stati riposizionati. Rimangono quindi liberi solo tre spazi!

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Il canale "CANALE 15" è stato rinominato correttamente in "STUDIO PIU". Aggiunti i canali "ANTENNA 3" e "TELEMIA". Lo streaming del canale Antenna3 però, non funziona. Aggiunto anche il canale . I canali finali sono stati leggermente riposizionati.



03.12.2021

Mux TIMB1: Novità per il canale "GM24.IT" LCN 37. Di recente sul canale è stata riaggiunta l'EPG settimanale. Sul canale copia "GM24.IT HD" LCN 537 invece, è stata riaggiunta l'EPG con il programma corrente e successivo.

Mux Retecapri: Nella serata di ieri il canale "Amici per L'Italia" LCN 222, ha ritrasmesso la programmazione di "Serenissima" con il programma Notizie Oggi.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per i canali "EPIQA" LCN 151, "Amici per L'Italia" LCN 222 e "R J B" LCN 877. I canali risultano inattivi (a schermo nero).

Mux Retecapri: Nel pomeriggio i canali "EPIQA" LCN 151, "Amici per L'Italia" LCN 222 e "R J B" LCN 877 sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale "La Grande Italia" LCN 254, è tornato a trasmettere regolarmente. Segnaliamo inoltre che sul canale è ora attiva un'applicazione HbbTV che avvia lo streaming del canale con migliore qualità audio/video.

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 222. Sul canale è ora attiva un'applicazione HbbTV che avvia lo streaming del canale con migliore qualità audio/video. Il canale però, è curiosamente trasmesso in 16:9 pillarbox.

Mux Retecapri: Novità per il canale "R J B" LCN 877. Da questo pomeriggio il canale ha cambiato logo di rete da "WNC Ch 246" a "RjB Ch 877". La programmazione però, è rimasta invariata.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Le immagini del canale saltellano. Inoltre, l'audio del canale risulta spesso distorto. Lo stesso problema è presente sul satellite.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Appena sintonizzati sul canale, appare ora in basso a destra un banner con scritto: "Vuoi inserire il tuo canale su questa piattaforma?". Premendo OK appare una schermata con scritto: "Sei un emittente tv locale, regionale o radiofonica vuoi inserire il tuo segnale nel nostro sistema HbbTV Nazionale? Contattaci al numero 348.8790290".

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "CHANNEL 401" LCN 401. Sul canale è presente una schermata con scritto "ON AIR". Su questo canale è presente un'applicazione HbbTV dove all'interno sono presenti i seguenti canali: "NBC MILANO HD", "RADIO MUSICA", "LIFEGATE", "RADIO TORINO INTERNATIONAL", "RADIO ITALIA CINA", "RADIO DELTA INTERNATIONAL", "RBS", "RTR99", "Radio Pret a Porter" e "RADIO STUDIO STAR". L'applicazione HbbTV però, non funziona correttamente, e si avvia/chiude continuamente, senza permettere di fatto di premere OK e seguire i canali in streaming.



04.12.2021

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Il canale è tornato a trasmettere correttamente, anche sul satellite.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. La grafica natalizia con scritto "Buone Feste" è stata riposizionata.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. La grafica dell'applicazione HbbTV è stata leggermente modificata e arricchita di nuovi riquadri per ospitare nuove emittenti televisive! Da 24 canali disponibili infatti, si è passati a ben 48 canali disponibili!

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per il canale "ARTE ORLER" visibile in alcune fasce orarie sui canali "INLINEA TV" LCN 137 e "Mediatext.it" LCN 166. In occasione delle festività natalizie, il logo è stato addobbato.

Mux ReteA2: Novità per "ORLER TV" LCN 144. In occasione delle festività natalizie, il logo di "ORLER" presente in alto a sinistra è stato addobbato.

Mux ReteA2: Novità per "LINEAGEM" LCN 132. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Ecco un'immagine:

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Eliminato il canale "CARPEDIEM". Aggiunto il canale "RO CHANNEL". Lo streaming del canale però, non funziona. Al posto del "CANALE 22" è stato aggiunto il canale "CARPEDIEM".



05.12.2021

Mux TIMB3: Novità per "Paramount Network" LCN 27. Dall'inizio del mese di Dicembre, in occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper e promo di rete personalizzati.

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Retecapri: Novità per "CHANNEL 401" LCN 401 canale. Il cartello in onda è stato modificato e ora è presente in sovraimpressione la seguente scritta: "Collega la tua TV ad INTERNET per usufruire dei contenuti aggiuntivi". I problemi dell'applicazione HbbTV però, sono sempre presenti.

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "PREMIO LIVE" LCN 410 e "PREMIO SPORT" LCN 411. In basso a sinistra appare ora il bollino rosso con scritto "FRECCIA SU PAY TV". Novità in vista?

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux TIMB3: Novità per "Spike" LCN 49. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.



06.12.2021

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! Aggiunti i canali "Pluto Tv Christmas" LCN 50 e "Pluto Tv Cucina" LCN 51. I canali "Maradona Sin Cortes", "Pluto TV Sci-fi", "Pluto TV Celebration" e "Fuel TV" invece, sono stati spostati dalle LCN 50, 51, 52 e 53 alle LCN 52, 53, 54 e 55. La numerazione LCN 300 è stata rinnovata e rinominata in "Natale" e comprende i canali "Super! Xmas", "Fireplace" e "Chistrmas Light" che dalle LCN 54, 55 e 56 si sono spostati sulle LCN 300, 305 e 310. La sezione "Cime" è stata spostata dalla numerazione LCN 300 alla LCN 400. La sezione "Intrattenimento" è stata spostata sulla numerazione LCN 500. Il canale "Pluto Tv Family" è stato spostato dalla numerazione LCN 230 alla numerazione LCN 535. Gli ultimi canali di questo arco sono quindi scesi di 5 posizioni ciascuno. Di conseguenza le altre sezioni sono scalate di 100 posizioni.

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "WELCOME IN" LCN 226 / "WELCOME TV" LCN 226 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL) e nel Mux Retecapri Ch 57 M.Giarolo (AL). Il logo di rete è stato ingrandito.

Mux TIMB2: Il canale "RADIO ZETA" (HD) LCN 266 è stato rinominato in "RADIO ZETA - Provvisorio" (HD) e risulta ora senza numerazione LCN. L'audio del canale inoltre, è stato modificato da MPEG 128 kbps stereo ad AAC 96 kbps stereo. Il bitrate video invece, è stato leggermente abbassato e risulta in VBR. Il canale "RTL 102.5 NEWS" (HD) LCN 233 è stato rinominato in "RTL 102.5 NEWS - Provvisorio" (HD) e risulta ora senza numerazione LCN. L'audio del canale inoltre, è stato modificato da MPEG 256/128 kbps stereo ad AAC 96 kbps stereo. Il bitrate video invece, è stato leggermente abbassato e risulta in VBR. Nel Mux TIMB2 ci sono ora 4,35 Mbps circa liberi.

Mux TIMB1: Aggiunti i canali "RTL 102.5 NEWS" (HD) LCN 233 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. I bitrate audio/video dei canali del gruppo RTL sono stati leggermente abbassati e messi in VBR (bitrate variabile). L'audio di tutti i canali tv/radio del gruppo inoltre, è passato da MPEG 192 kbps stereo ad AAC 96 kbps stereo. Nel Mux TIMB1 ci sono ora 0,32 Mbps circa liberi.



07.12.2021

Mux Canale Italia: Eliminate le copia dei canali radiofonici "RADIO CANALE ITALIA" LCN 724 e "VOLAMI NEL CUORE" LCN 725. Le due emittenti radiofoniche sono ora presenti esclusivamente sulle numerazioni LCN 780 e 781. Si è risolto così il conflitto LCN con il canale copia "RDS Social TV" (HD) LCN 724 presente nel Mux TIMB2.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Aggiunto il canale "TELEFUTURA". Gli ultimi canali presenti in elenco quindi, sono stati spostati a fondo lista. Lo streaming di Telefutura però, non funziona.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "20 Mediaset HD" LCN 20/520. Durante i film e le serie tv, il loghetto "HD" è erroneamente di colore grigio. Durante la pubblicità invece, è correttamente in trasparenza.

Mux Retecapri: Novità per "CHANNEL 401" LCN 401. Il cartello in onda sul canale è stato nuovamente modificato. L'applicazione HbbTV funziona ora regolarmente e sono visibili le varie emittenti radiofoniche. Lo streaming di Radio Delta International però, non funziona.



08.12.2021

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "Boing Plus" LCN 45. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. In occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato addobato.

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. In occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato addobato e risulta animato.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. In occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato addobato e risulta animato.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato addobato.

Mux TIMB3: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato addobato. Inoltre sono presenti anche dei bumper dedicati.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. In occasione delle festività natalizie, in sovraimpressione è stato aggiunto durante alcune televendite un addobbo natalizio.

Mux ReteA2 + Mux DFree: Novità per alcuni canali del gruppo GoldTV. In occasione delle festività natalizie, lo studio di alcune televendite del lotto, sono stati addobbati.

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. In occasione delle festività natalizie i bumper di rete sono stati personalizzati.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. In occasione delle festività natalizie i bumper di rete sono stati personalizzati.

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. In occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato addobato e risulta animato.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" (HD) LCN 256. In occasione delle festività natalizie, lo studio radiofonico è stato addobbato.

News: Novità per il servizio streaming gratuito Samsung Tv Plus! Eliminato il canale "Doctor Who" LCN 4001. Il canale "Doctor Who (in primo piano)" LCN 4252 è stato nuovamente rinominato in "Doctor Who" LCN 4252. La programmazione del canale è nuovamente visibile su questa numerazione. Il canale "Vevo Pop" LCN 4450 è stato rinominato in "Vevo Pop (In primo piano)" LCN 4450. In onda è presente un cartello con scritto "Wow! Questo canale è stato messo in evidenza. Proseguite al canale 4001 per continuare a guardare.". Aggiunti i canali "Vevo Pop" LCN 4001, "Young & Fabulous" LCN 4259, "Pluto TV Film Romantici" LCN 4264, "Serie Teen" LCN 4266. "Catfish" LCN 4267 e "Super! Pop" LCN 4305. Questi canali sono già visibili tramite PlutoTV!

Mux Rai: Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sui canali Rai sono presenti dei bumper di rete dedicati. A differenza degli anni passati, quest'anno gli stessi bumper sono presenti anche su "Rai Gulp"!

Mux Mediaset2 + Mux TIMB1 + Mux ReteA1: Novità per i canali del gruppo Discovery. Sui canali "Real Time" LCN 31, "Food Network" LCN 33 e "HGTV - Home&Garden" LCN 56 è stato addobbato il logo di rete, con un'animazione. Inoltre su questi canali anche i bumper di rete sono stati personalizzati. Segnaliamo inoltre che anche il canale "DMAX" LCN 52 ha per l'occasione personalizzato i bumper di rete.

Mux Mediaset: In occasione delle festività natalizie, sopra al logo di rete è saltuariamente presente un'animazione con la scritta "Auguri". Questa animazione, non è presente almeno per il momento sui canali "Cine34", "TGCOM24" e "Mediaset Extra".

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete. Il logo però, a differenza degli altri canali del gruppo, non è stato addobbato per le festività natalizie.

Mux Mediaset: In occasione delle festività natalizie, sui canali Mediaset è saltuariamente presente un bumper di auguri. Inoltre, anche il promo che pubblicizza le prime serate è stato addobbato per l'occasione.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "TELECAMPIONE" (TLC / SVI SVIZZERA ITALIANA) LCN 75. In occasione delle festività natalizie, sul canale è presente un bumper di rete dedicato.



09.12.2021

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 165" LCN 165. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Retecapri: Novità per "La Grande Italia" LCN 254. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "TEST CR1 RW" (senza LCN). In onda è presente la programmazione di "CREMONA1". Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, ma con un bitrate video più basso di 1,58 Mbps contro i 2,80 Mbps di "CREMONA1" LCN 80. Test in corso? Nel Mux Studio1 ci sono ora solo 300 kbps circa liberi.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale "TEST CR1 RW" (senza LCN).

Mux Retecapri: Novità per "CHANNEL 401" LCN 401. Il cartello in onda è stato nuovamente modificato.

Mux TIMB2: Novità in vista nel Mux TIMB2! Tutti i canali (o quasi) del gruppo GoldTV passeranno dal Mux ReteA2 Ch 33 / Mux DFree Ch 50 al Mux TIMB2 Ch 55! Nella tabella NIT del Mux TIMB2 infatti, sono state aggiunte delle tracce in anteprima dei canali che arriveanno, con alcune sorprese!! Nel Mux sono presenti le tracce dei seguenti canali: "SoloCalcio" LCN 61, "DONNA TV SPORT" (DONNA TV) LCN 62, "GOLD TV ITALIA" LCN 128, "LA 4 ITALIA" LCN 129, "CHANNEL 24" LCN 130, "RETE ITALIA" LCN 131, "LINEAGEM" LCN 132, "INLINEA TV" LCN 137, "AIR ITALIA" LCN 138, "LINEA ITALIA" LCN 140, "ORLER TV" LCN 144, "FIRE TV" LCN 147, "TV 153" LCN 153, "CANALE 162" LCN 162, "GO-TV" LCN 163, "CANALE 165" LCN 165, "ILIKE.TV" LCN 230, "CANALE 232" LCN 232, "CANALE 235" LCN 235, "EnerJill" LCN 237, "LA242" LCN 242, "TV 243" LCN 243, "DONNASHOPPING" LCN 255, "CANALE 263" LCN 263 e "CANALE 268" LCN 268. All'appello mancano i canali "Italia Channel" LCN 123, "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152, "FASCINO TV" (DONNASHOPPING) LCN 231, "Pianeta Tv" (Italia Channel) LCN 251. Inoltre manca anche il canale "Juwelo" che cesserà le trasmissioni sulla LCN 133 per rimanere solo sulla LCN 526. I canali non presenti in elenco cambieranno Mux? Cesseranno le trasmissioni? Inoltre a sorpresa è presente anche la numerazione LCN 253! Il canale "Radio Radio TV" quindi approderà nel Mux TIMB2 e non in un Mux EiTowers (Mediaset) come da loro annunciato? Infine segnaliamo che tutti questi canali non ci staranno nel Mux. Molti passeranno all'HbbTV? Stay Tuned!



10.12.2021

Mux Locali: Novità per "TESORY CHANNEL" LCN 228 / "Tesory Channel" LCN 228. In occasione delle festività natalizie, in sovraimpressione è stato aggiunto un addobbo natalizio.

Mux TIMB2: Nella tabella NIT, il parametro SID collegato alla LCN 130 è stato modificato da "2" a "3". Nella giornata di ieri il parametro SID era erroneamente stato inserito uguale a quello che sarà utilizzato dalla LCN 129.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. In occasione delle festività natalizie, saltuariamente sopra al logo di rete appare la scritta "Auguri".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In occasione delle festività natalizie, lo studio radiofonico è stato addobbato. Segnaliamo inoltre che sul canale sono ora presenti dei bumper dedicati.

News: DTT. Mise pubblica ennesimo aggiornamento LCN nazionali. Prese in considerazioni anche istanze fuori termine per numerazioni non assegnate. Segnaliamo le seguenti novità! Sulla LCN 64 è ritornato il canale "Supertennis". Sulla LCN 200 c'è il canale "PROGRAMMA TEST". Sulla LCN 526 c'è il canale "JUWELO". Sulla LCN 528 c'è il canale "TV2000 HD". Sulle LCN 771, 772, 785 e 786 sono ora presenti le radio del gruppo Mediaset. Sulla LCN 824 c'è il canale "ENJOY TI ITALIA" (Enjoy TV Italia). Sulla LCN 826 c'è il canale "RDS RELAX”". Infine sulla LCN 827 c'è il canale "CASA DI PREGHIERA" (Parole di Vita).



11.12.2021

Mux TIMB1: Novità per "GM24.it" LCN 37. In occasione delle festività natalizie, in sovraimpressione è stato aggiunto un addobbo natalizio. Inoltre, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper dedicati.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato.



12.12.2021

Mux ReteA2: Novità per i canali del "circuito" QuadrifoglioTV in onda su alcuni canali come "CANALE 162" LCN 162 e "CANALE 263" LCN 263. Su questi canali è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il nuovo canale "CANALE 268" visibile tramite HbbTV. Nel promo inoltre, viene annunciato che prossimamente anche altri canali saranno trasmessi tramite questo sistema!

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "R BIRIKINA Provvisorio" LCN 253 è stato rinominato in "RBK vai sul can 183" LCN 253.

Mux Mediaset: Sui canali Mediaset è saltuariamente presente un nuovo spot con "Ugo il camaleonte" per il Bonus TV.



13.12.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Problemi tecnici per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Da alcuni giorni il canale risulta nuovamente senza logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Dalla giornata odierna in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Cairo Due: Novità in vista nel Mux Cairo Due? Il bitrate video di "LA7d" LCN 29 è stato abbassato da 3,00 Mbps a 2,50 Mbps. Il bitrate video di "LA7 HD" LCN 507 invece, è stato abbassato da 6,20 Mbps a 4,50 Mbps. Invariati i bitrate di "LA7" LCN 7 e "DAZN Channel - Premi Info" LCN 409. Nel Mux ci sono ora 2,78 Mbps liberi. Nuovo canale e/o nuovi canali in arrivo? Stay Tuned!



14.12.2021

Mux TIMB2: Nella tabella NIT, sono stati eliminati i canali "RADIO ZETA - Provvisorio" (senza LCN) e "RTL 102.5 NEWS - Provvisorio" (senza LCN). I due canali però, almeno per il momento continuano a essere regolarmente presenti nel Mux trasmettendo regolarmente.

Mux TIMB3: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Sul canale inoltre sono presenti dei bumper di rete dedicati.

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! Il canale "Pluto Tv Sci-fi" è passato dalla numerazione LCN 53 alla 105. Di conseguenza sono scesi di 5 posizioni alcuni canali. Il canale "Pluto Tv Family" è passato dalla numerazione LCN 535 alla 545. Di conseguenza alcuni canali sono stati riposizionati. Il canale "Pluto Tv Celebration" è passato dalla numerazione LCN 54 alla 575. Il canale "Maradona Sin Cortes" è passato dalla numerazione LCN 52 alla 715. Il canale "Fuel TV" è passato dalla numerazione LCN 55 alla 720.



15.12.2021

Mux ReteA1: Dalla tabella NIT, è stato eliminato il riferimento al canale "Paramount Network - Provvisorio" (senza LCN). Il canale però, almeno per il momento continua a essere regolarmente presente nel Mux, trasmettendo regolarmente.

Mux TIMB1: Dalla tabella NIT, è stato eliminato il riferimento al canale "Super! - Provvisorio" (senza LCN). Il canale però, almeno per il momento continua a essere regolarmente presente nel Mux, trasmettendo regolarmente.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Studio1 (Nord Italia): Eliminato il canale copia "RBK vai sul can 183" LCN 253. La numerazione LCN 253 risulta ora libera.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 261. In occasione delle festività natalizie, il "logo" è stato addobbato.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "STUDIO LIVE" LCN 178. In alcune fasce orarie, il canale ritrasmette la programmazione di "GIORNALE RADIO".

Mux ReteA2: I canali "GOLD TV ITALIA", "LA 4 ITALIA", "CHANNEL 24", "RETE ITALIA", "LINEAGEM", "LINEA ITALIA" e "ORLER TV" non occupano più le numerazioni LCN 128, 129, 130, 131, 132, 140 e 144. I canali risultano ora senza numerazione LCN. Inoltre i canali sono stati rinominati rispettivamente in "GOLD TV ITALIA - Provvisorio", "LA 4 ITALIA - Provvisorio", "CHANNEL 24 - Provvisorio", "RETE ITALIA - Provvisorio", "LINEAGEM - Provvisorio", "LINEA ITALIA - Provvisorio" e "ORLER TV - Provvisorio".

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "RADIO RADIO TV" LCN 253. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD.

Mux TIMB2: Aggiunti i canali "GOLD TV ITALIA" LCN 128, "LA 4 ITALIA" LCN 129, "CHANNEL 24" LCN 130, "RETE ITALIA" LCN 131, "LINEAGEM" LCN 132, "LINEA ITALIA" LCN 140 e "ORLER TV" LCN 144. I canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD.

Mux A Rai: Problemi tecnici per "Rai Gulp" LCN 42. Alle ore 20.15 circa, dopo il bumper delle audiodescrizioni, il canale ha iniziato a trasmettere una schermata nera con il solo logo di rete in alto a sinistra. Il tutto è durato fino alle ore 20.37 circa. In onda infatti, non è stata trasmessa la serie "Halloweird - Ep. 8". Lo stesso problema è avvenuto sulla versione in alta definizione "Rai Gulp HD" visibile via satellite.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. La grafica dell'applicazione HbbTV è stata rinnovata, con la suddivisione dei canali per generi/località. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi canali. Gli streaming di alcuni canali però, non funzionano.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia Plus HD) LCN 560. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Retecapri: Novità per "IT CHANNEL" LCN 221. In serata sul canale è curiosamente presente una trasmissione con il logo di "RTB". Il logo però, risulta in parte tagliato.

Mux Retecapri + Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "ARTE INVESTIMENTI" non occupa più la numerazione LCN 133, ma occupa nuovamente la numerazione LCN 836. Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "Juwelo" LCN 133 presente nel Mux ReteA2.

Mux Retecapri: Fine delle trasmissioni per "R J B" LCN 877. Al suo posto è ora presente il canale "La 9HD" LCN 169. Il canale però, è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD e non in HD! Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con il canale "LA 9" LCN 169 presente nel Mux ReteA1.

Mux Cairo Due: Il canale "LA7 TEST" LCN 907 non risulta più un canale dati. Da questo pomeriggio il canale trasmette la programmazione di LA7 con pid audio/video differenti rispetto a "LA7" LCN 7. Il canale è trasmesso in MPEG-2 SD con un bitrate video di 720x576i e un bitrate audio di 128 kbps stereo. Il bitrate video è di 2,50 Mbps. Il canale "LA7 on demand" LCN 997 non risulta più un canale dati, e risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "LA7" LCN 7. Nel Mux ci sono ora 0,42 Mbps circa liberi.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper dedicati.

16.12.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "STUDIO LIVE" LCN 178. In mattinata il canale ha ritrasmesso nuovamente la programmazione di ZETA TV. Non è da escludere quindi, che la ritrasmissione di GIORNALE RADIO avvenuta nella mattinata di ieri, sia stato un errore.

Mux Retecapri: Novità per "CHANNEL 401" LCN 401. Sul canale è ora in onda la programmazione di NBC MILANO. L'audio del canale è trasmesso in AAC.

Mux Retecapri: Novità per "CHANNEL 401" LCN 401. Sul canale è tornato in onda il cartello. L'audio del canale però, trasmette sempre NBC Milano.

Mux ReteA1: Novità per "Motor Trend" LCN 59. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.

Mux Locali: Il canale "DELUXE_139" non occupa più la numerazione LCN 139, ma risulta ora senza numerazione LCN. Il canale "DELUXE 139" presente nel Mux Studio1 (Nord Italia) invece, occupa regolarmente la numerazione LCN 139.

Mux ReteA1: Il canale "LA 9" non occupa più la numerazione LCN 169, ma risulta ora senza numerazione LCN, ed è stato rinominato in "LA 9 - Provvisorio". Apprendiamo da digital-forum che da Gennaio 2022 il canale verrà eliminato. Lo stesso avverrà anche per il canale "TELE MODA 168" LCN 168. A breve anche questo canale passerà nel Mux Retecapri? Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "La 9HD" LCN 169 recentemente aggiunto nel Mux Retecapri.



17.12.2021

Mux ReteA2 + Mux TIMB1: Novità per "Juwelo" LCN 133 e 526. Durante i documentari, è ora presente in sovraimpressione la nuova numerazione LCN del digitale terrestre.

Mux ReteA2: Novità in vista per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Apprendiamo da digital-forum che dal 10 Gennaio 2022 il canale non sarà più trasmesso in nazionale! Il canale cesserà quindi le trasmisisoni. La programmazione di TopCalcio24 rimarrà quindi visibile esclusivamente a livello regionale (dove presenti) e in streaming. Il 10 Gennaio 2022 sarà quindi la data dello spegnimento del Mux ReteA2?

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità in vista per "ZETA TV" LCN 269. Sul canale scorre continuamente la seguente scritta: "Informiamo tutti i telespettatori che dal 1 Gennaio il canale 269 diventa nazionale !!! Ricordatevi che per vederci dovete risintonizzare la vostra televisione .....". Su che Mux verrà aggiunto? Stay Tuned!

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Dalla giornata odierna in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Retecapri: Il canale "La 9HD" LCN 169 è stato rinominato in "LA 9 HD" LCN 169. Il canale però, è sempre trasmesso in SD.

Mux Retecapri: Novità per "La Grande Italia" LCN 254. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Mux DFree: Aggiunto il canale "Deluxe 139" LCN 139. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale inoltre, risulta in conflitto LCN con il canale "DELUXE 139" LCN 139 presente nei Mux Locali.

Mux ReteA2: Novità in vista per "GO-TV" LCN 163! Dal 1 Gennaio 2022 il canale passerà sulla numerazione LCN 63 del digitale terrestre! Il canale sarà quindi visibile al posto di "CANALE 63" LCN 63 nel Mux TIMB2. Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva infatti, è stato scritto: "GO-TV approda al Canale 63. A meno di un anno dalla sua nascita, l’emittente nazionale GO-TV, fino ad oggi in onda al canale 163, fa un salto di 100 numeri sul telecomando. Dal 1 Gennaio infatti la rete diretta da Riccardo Scarlato si posizionerà al canale 63, tra emittenti di assoluto valore come Mediaset Extra, Italia2, Rai Sport, DMAX, Home Garden, Motor Trend, Sportitalia e SuperTennis. Il nuovo posizionamento di GO-TV al canale 63 le permetterà di contattare quotidianamente milioni di telespettatori. Riccardo Scarlato: “sono molto emozionato per questa super opportunità, ora ci confronteremo con importanti e storiche televisioni radicate sul territorio italiano da anni. GO-TV avrà come mission quella di regalare al grande pubblico programmi di qualità che spazieranno a 360 gradi cercando di catturare l’attenzione di tutte le fasce di pubblico con un palinsesto fresco, dinamico e accattivante. L’esperienza fatta in questo primo anno di start up mi rende pronto per questa importantissima nuova sfida. Se siamo arrivati fino a qui è grazie a tutte le persone che sin dal primo giorno hanno creduto nel mio progetto. Semplicemente Grazie”.".



18.12.2021

Mux DFree: Problemi tecnici per "Deluxe 139" LCN 139. In mattinata il canale risultava completamente a schermo nero. Solo in tarda mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Sul canale "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" (senza LCN) presente nei Mux Locali invece, non si sono presentati problemi.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "CREMONA1" LCN 80. L'audio del canale non è più trasmesso in MPEG, ma è ora trasmesso in AAC-HE (MPEG-4 AAC Audio - High efficiency). La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "CREMONA 1" LCN 580.



19.12.2021

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168 e "LA 9 - Provvisorio" (senza LCN). La banda di 1 Mbps totali circa per i due canali è stata ridistribuita. Il canale "TELE MODA 168" ha ora un bitrate video di 0,82 Mbps circa, mentre il canale "LA 9 - Provvisorio" ha un bitrate video di soli 0,22 Mbps circa!!

Mux DFree: Novità per "Deluxe 139" LCN 139. In mattinata il canale ha ritrasmesso per la prima volta in "nazionale" nella fascia oraria mattutina la programmazione di "SuperSix"!

Mux Locali: Il canale "DELUXE_139" non risulta più senza numerazione LCN, ma occupa nuovamente la numerazione LCN 139.

Mux ReteA2: Novità in vista per "Italia Channel" LCN 123 canale presente nel Mux ReteA2. Dalla pagina facebook di "Paddock TV" apprendiamo che dal 1 Gennaio 2022 i programmi di Bobbiese "Paddock", "Car wars" e "Bobbgear" saranno visibili tramite "Italia Channel" LCN 123. Su che Mux sarà trasmesso il canale però? Ricordiamo infatti che a breve il Mux ReteA2 verrà spento e nel Mux TIMB2 non ci sono tracce di questo canale!

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "STUDIO1" LCN 79. L'audio del canale non è più trasmesso in MPEG, ma è ora trasmesso in AAC. La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "STUDIO 1" LCN 579.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 261. L'audio del canale non è più trasmesso in MPEG, ma è ora trasmesso in AAC.

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5 NEWS" (HD) LCN 233. La grafica presente in sovraimpressione con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone è stata leggermente modificata.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Aggiunto il canale "RVF". Aggiunta la sezione "CANALI TEMATICI". Nella sezione "CANALI RADIO" invece, è stata aggiunta l'emittente radiofonica "RADIO PARFISAL". Gli streaming degli ultimi canali arrivati però, non funzionano.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "CHANNEL 401" LCN 401. Aggiunto il canale "donna shopping". L'applicazione però, soffre sempre dei soliti problemi tecnici che la rendono di fatto inutilizzabile poichè si riavvia continuamente. Lo streaming di "donna shopping" però, non funziona.



20.12.2021

Mux DFree: Continuano i problemi tecnici per "Deluxe 139" LCN 139. Il canale risulta spesso a schermo completamente nero o con un fermo immagine.

Mux TIMB2: Novità per "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264. Sul canale è stata riaggiunta l'EPG, anche se solo con il programma corrente e successivo.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "TELECAMPIONE" (TLC / SVI SVIZZERA ITALIANA) LCN 75, "LA 9 NORD" LCN 76, "STUDIO LIVE" LCN 178, "DONNA SHOPPING182" LCN 182 e "ZETA TV" LCN 269. L'audio dei canali non è più trasmesso in MPEG, ma è ora trasmesso in AAC. La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "LA 8" (LA 9 NORD) LCN 81. Nel corso della mattinata però, la traccia audio di "CREMONA1" LCN 80 e "ZETA TV" LCN 269 è tornata in MPEG. La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "CREMONA 1" LCN 580.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Da questa mattina il canale non è più trasmesso in HD! Il canale infatti, è nuovamente trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il bitrate video è stato abbassato da 2,31 Mbps a 1,80 Mbps. Il bitrate audio invece, era passato inizialmente da MPEG a AAC. Nel corso della mattinata però, è tornato in MPEG. Nel Mux Studio1 ci sono ora 2,58 Mbps circa liberi. In sovraimpressione quindi, non è più presente il loghetto "HD".

Mux Studio1 (Nord Italia): Tutti i canali presenti nel Mux che trasmettevano con l'audio in AAC, sono tornati a trasmettere con l'audio in MPEG!

Mux TIMB2: Novità per "TCI" LCN 248. In occasione delle festività natalizie, in alto a destra è stato aggiunto un addobbo.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "LA 9 NORD" LCN 76. Sotto al logo di La8 è ora presente la scritta "HD can. 169".

Mux Mediaset4: Problemi tecnici per "TGCOM24" LCN 51. In serata durante la ritrasmissione del Tg4 Ultim'ora, l'emissione del canale ha curiosamente aggiunto un ulteriore logo del Tg4 Ultim'ora. I due loghi erano sovrapposti tra loro, ma non perfettamente. Al termine del Tg, il logo è rimasto erroneamente in sovraimpressione per alcuni secondi.

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. La ritrasmissione di Canale5 per il Tg5, non avviene più tramite "Canale5" (SD) ma avviene ora trasmite "Canale5 HD"!

Mux 1 Rai + Mux B Rai: Novità per il TGR Rai in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 / "Rai 3 HD" LCN 503. In occasione delle festività natalizie, al termine delle edizioni regionali, è presente un bumper dedicato.



21.12.2021

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168. Sotto al logo di rete è ora presente la scritta "HD can. 169".

Mux Rai: Novità per i canali Rai. Sui canali Rai è saltuariamente presente un nuovo promo che annuncia il cambio frequenza del Mux 1 Rai che diventerà Mux R Rai! Nella comunicazione istituzionale viene detto: "La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 3 gennaio al 30 giugno 2022 anche Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. In fase di risintonizzazione sarà possibile scegliere la programmazione regionale di proprio interesse. Informazioni specifiche per la propria regione saranno fornite nel corso dei programmi regionali radiofonici e televisivi. Per maggiori dettagli consultate il sito rai.it o nuovatvdigitale.mise.gov.it".



22.12.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Il canale è nuovamente trasmesso in HD con la risoluzione di 1440x1080i. Alla destra del logo è stato riaggiunto il loghetto "HD". Il bitrate video del canale è ora di 2,34 Mbps. Nel Mux ci sono ora 2,08 Mbps liberi.

Mux TIMB3: Il canale "Paramount Network" non occupa più la numerazione LCN 27, e risulta ora senza numerazione LCN!

Mux ReteA1: Il canale "Paramount Network - Provvisorio" (senza LCN) è stato rinominato nuovamente in "Paramount Network" e occupa nuovamente la numerazione LCN 27!



23.12.2021

Mux Nazionali: Novità in vista per il digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum che dal 8 Marzo 2022 tutti i canali nazionali saranno trasmessi in MPEG-4! Solo alcuni canali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete4, Canale5, Italia1, LA7, TV8, NOVE e qualche altro canale, manterranno un simulcast in MPEG-2 sulla numerazione LCN 5xx. Lo spegnimento dell'MPEG-2 potrebbe comunque avvenire prima del 31 Dicembre 2022, data decisa dal MISE nella giornata di ieri!

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Sul canale è saltuariamente presente il seguente avviso in sovraimpressione: "ATTENZIONE - Dal 10 Gennaio TOP CALCIO non sara' piu' visibile sul 152. Potrai vederci: - In Lombardia sul 114 - In Piemonte sul 94 - Nel resto d'Italia: in streaming su youtube, su www.topcalcio24.it, su smartphone, tablet e smart TV.". Dal 10 Gennaio 2022 quindi, con lo spegnimento del Mux ReteA2, il canale cesserà di essere visibile in tutta Italia!

Mux TIMB2: Novità in vista nel Mux TIMB2. Dalla tabella NIT sono spariti i riferimenti alle numerazioni LCN 162 e 165, rispettivamente di "CANALE 162" e "CANALE 165". Aggiunto il segnaposto di "ARTE INVESTIMENTI" sulla numerazione LCN 133. Che ne sarà dei canali "CANALE 162" e "CANALE 165"? Approderanno su un altro Mux? E il canale "ARTE INVESTIMENTI" LCN 133, sarà un canale vero e proprio o tramite HbbTV come lo è attualmente nel Mux Studio1 (Nord Italia) e nel Mux Retecapri? Stay Tuned!

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti immagini e scritte dedicate.

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Sul canale è saltuariamente presente il seguente avviso in sovraimpressione: "ATTENZIONE - Dal 10 Gennaio TOP CALCIO non sara' piu' visibile sul 152. Potrai vederci: - In Lombardia sul 114 - In Piemonte sul 75 - Nel resto d'Italia: in streaming su youtube, su www.topcalcio24.it, su smartphone, tablet e smart TV.". Dal 10 Gennaio 2022 quindi, con lo spegnimento del Mux ReteA2, il canale cesserà di essere visibile in tutta Italia! Rispetto alle scorse ore il messaggio è stato leggermente modificato.



24.12.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Sul canale si sono presentate diverse schermate blu/bianche. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux A Rai: Novità per "Rai Sport + HD" LCN 57. La traccia audio "Italiano" in Dolby AC3 è ora correttamente trasmessa in Stereo 2.0. Da diverse settimane era erroneamente impostata sul Fake 5.1.

Mux Locali: Novità per "7Gold" (varie LCN). In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Nella sezione dedicata alla radio è stata aggiunta l'emittente radiofonica "RADIOCOLOR".

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "CHANNEL 401" LCN 401. Aggiunto il canale "ABCHANNEL". Lo streaming del canale però, non funziona.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "ZETA TV" LCN 269. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato.

Mux Locali: Il canale "DELUXE_139" non occupa più la numerazione LCN 139, e risulta nuovamente senza numerazione LCN.



25.12.2021

Mux DFree + Mux La3: Nella serata di ieri, durante una partita di calcio, il canale "Sportitalia" LCN 60, ha curiosamente trasmesso con il logo di rete in basso a destra. Il logo utilizzato però, era curiosamente quello di "SI Plus HD". La stessa cosa è avvenuta (correttamente) sul canale "SPORTITALIA HD" (Sportitalia Plus HD) LCN 560.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.

Mux TIMB2: Novità per "CUSANO ITALIA TV" LCN 264. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.

Mux ReteA2: Novità in vista per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. E' ormai confermata al 10 Gennaio 2022 la chiusura "nazionale" del canale! Sul canale infatti, è saltuariamente presente un promo dedicato. Da digital-forum apprendiamo però, che al suo posto potrebbe arrivare un altro canale. Di che cosa si tratterà? Stay Tuned!

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168 e "LA 9 - Provvisorio" (senza LCN). Il bitrate video di "TELE MODA 168" è stato abbassato da 0,82 Mbps circa a 0,72 Mbps circa. Il bitrate video di "LA 9 - Provvisorio" invece, è stato alzato da 0,22 Mbps circa a 0,32 Mbps circa.

Mux Locali + Mux DFree: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "Deluxe 139" LCN 139 / "DELUXE_139" (senza LCN). In sovraimpressione è presente il seguente messaggio: "Risintonizza la tua tv per continuare a vedere dal 1° Gennaio il canale 139".

Mux Mediaset: Novità per il Tg4 e il Tg5, in onda sui canali "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5 HD" LCN 5/505, "Rete4" LCN 104 e "Canale5" LCN 105. In occasione delle festività natalizie, è stata trasmessa una sigla personalizzata.

Mux Rai: Novità per il Tg1, Tg2, Tg3 e il Tg di Rai News 24, in onda sui canali "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai News 24" LCN 48, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. In occasione delle festività natalizie, è stata trasmessa una sigla personalizzata.

26.12.2021

Mux ReteA2: Ulteriori novità per i programmi di Bobbiese / PaddockTV!: Sulla pagina facebook di PaddockTV sono spariti tutti i riferimenti riguardo all'approdo dei programmi su "Italia Channel" LCN 123 a partire da Gennaio 2022. Che sia saltato l'accordo?

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62. Sul canale è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il canale DONNA TV visibile tramite Samsung TV Plus!

Mux Locali: Novità per "ZETA TV" LCN 269. In sovraimpressione sono saltuariamente presenti le seguenti scritte: "Dal 10 Gennaio ci trovate tutti i giorni sui canali social - facebook zetalotto - instagram @zetalotto - Dal 1 Gennaio il canale 269 si vedra' in tutta Italia - Per continuare a vederci, risintonizzate il televisore".

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Nella tarda serata di ieri il canale ha curiosamente trasmesso la programmazione di "Arte Investimenti". Solo a tarda notte il canale ha poi iniziato a trasmettere la consueta "programmazione sportiva". Ricordiamo che dal 1 Gennaio 2022, al posto di questo canale, arriverà "GO-TV".

Mux 1 Rai: Novità in vista per "Rai News 24" LCN 48. Sul canale è saltuariamente presente una comunicazione istituzionale dove viene detto: "A partire dal prossimo 3 gennaio 2022, le trasmissioni di Rai News 24 verranno progressivamente diffuse in alta qualità e saranno ricevibili solo da televisori e decoder HD. Il passaggio avverrà regione per regione, secondo il calendario di attivazione delle nuove frequenze stabilito dal MiSE e comporterà la risintonizzazione del proprio televisore o decoder. Per maggiori dettagli consultate il sito rai.it o nuovatvdigitale.mise.gov.it".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per il Tg1, in onda sui canali "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. In occasione delle festività natalizie, è stata trasmessa una sigla personalizzata. A differenza di ieri, oggi è presente la scritta Buone Feste.

Mux ReteA2 + Mux DFree: Novità per i canali "CANALE 162" LCN 162, "ILIKE.TV" LCN 230, "CANALE 232" LCN 232, "CANALE 235" LCN 235, "TV 243" LCN 243 e "CANALE 263" LCN 263. Su questi canali è curiosamente presente un nuovo "quiz" a numerazione 899. Questi "quiz" anche se differenti erano già presenti molti anni fa (anni 2000-2010) su molte tv locali.

Mux ReteA2: Novità per "ILIKE.TV" LCN 230, "CANALE 235" e "CANALE 263". Nel pomeriggio sui canali erano presenti delle televendite targate "SHOP IN TV".

Mux ReteA2: Novità per "GO-TV" LCN 163. Sul canale è ora presente una nuova televendita. In sovraimpressione è presente la scritta "Dal 2 Gennaio seguiteci sul canale 63". Dopo Arte Investimenti, si inizia a "intravedere" il nuovo palinsesto del canale che sarà presente dal 1 Gennaio sul canale 63 del digitale terrestre! Ricordiamo infatti che il canale "GO-TV" dal 1 Gennaio 2022 sarà visibile sulla numerazione LCN 63 del digitale terrestre!

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Sul canale sono presenti delle nuove produzioni. La nuova produzione è firmata icaro.

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti due bumper di rete dedicati dove augurano buone feste! Su uno di questi promo, si intravedono alcune immagini dei probabili presentatori e programmi / documentari che si vedranno su questo canale! Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Sotto al logo di rete di DonnaShopping è ora presente il logo di "FASCINO TV".

Mux Studio1 (Nord Italia): Aggiunto il canale "CR1 TEST RAIWAY" (senza LCN). In onda è presente la programmazione di CREMONA1. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD con un bitrate video di 1,61 Mbps. Il bitrate audio invece, è di 64 kbps stereo in AAC. Nel Mux Studio1 ci sono ora 0,38 Mbps circa liberi.



27.12.2021

Mux Studio1 (Nord Italia): Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Il canale è ora trasmesso senza logo di rete.

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "CANALE 63" LCN 63. Dalle ore 00.00 alle ore 00.45 circa, sul canale sono presenti alcuni promo di GO-TV dove pubblicizza che dal 1 Gennaio 2022 sarà sul canale 63 del digitale terrestre, e un promo/televendita di Arte Investimenti. Questo canale però, dal 1 Gennaio 2022 sarà invece sul canale 133 del digitale terrestre.

Mux TIMB2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper/promo dedicati.

Mux ReteA1: Ulteriori novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Nella tarda serata di ieri, tra un video e l'altro di That's Amore, era curiosamente presente un bumper di "Canale 239" formato da un cubo. Questo bumper però, è andato in onda fino alle ore 01.30 circa. Poi questo bumper non è stato più trasmesso.

Mux ReteA2: Novità per "GO-TV" LCN 163. Sul sito dell'emittente televisiva è stato pubblicato il palinsesto del canale a partire dal 1 Gennaio 2022. Da quella data il canale sarà visibile sulla numerazione LCN 63 tramite il Mux TIMB2. Il palinsesto del canale e il numero di ore di televendite resta invariato.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità in vista per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext" LCN 166. Sul sito delle due emittenti televisive è stato pubblicato il palinsesto dei canali a partire dal 1 Gennaio 2022. Dal palinsesto si può notare che su "Italia Channel" il palinsesto continua regolarmente, anche se con televendite differenti. Sul canale "Mediatext" LCN 166 invece, c'è solo un generico "Shopping". Ricordiamo che al momento il canale "Italia Channel" LCN 123 non è presente su altri Mux. Su che Mux sarà visibile a partire dal 10 Gennaio 2022 quando il Mux ReteA2 verrà spento in tutta Italia? E il canale "Mediatext.it" LCN 166 che fine farà, visto il "cambio" di palinsesto? Stay Tuned!

Mux 1 Rai: Novità in vista per "Rai News 24" LCN 48? Dalla giornata odierna è attivo il nuovo sito di Rai News con una nuova veste grafica, un nuovo logo e il raggruppamento dei Tg Rai su un unico sito web! A breve ci saranno novità anche per il canale televisivo dove è ancora presente il vecchio logo di rete? Stay Tuned!

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Nella schermata "home" è stato eliminato "RADIOCOLOR" che è ora presente nella sezione "canali radio". Di conseguenza la posizione "CANALE 23" è ora libera.

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "CHANNEL 401" LCN 401. Aggiunto il canale "Radio Millennium TV".

Mux ReteA2: Novità per "GO-TV" LCN 163. In sovraimpressione scorre saltuariamente la seguente scritta: "Dal 1 Gennaio GO-TV lo troverete al canale 63 del vostro telecomando".

Mux Retecapri: Novità per "LA 9 HD" LCN 169. Sul canale è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "LA9 HD Canale 169 - Risintonizza il tuo televisore per ottenere la massima qualita' in HD dei nostri programmi -- ATTENZIONE Vi ricordiamo che sono in corso importanti modifiche alle frequenze televisive. Per non perdere tanti canali e vederne di nuovi dovrete risintonizzare il vostro televisore. -- LA9 HD Canale 169 Risintonizza il tuo televisore! -- ATTENZIONE Se il tuo televisore e' collegato alla rete via cavo o wifi potrai ricevere in tutta Italia LA9 HD in alta qualita' sul canale 169. -- La ricezione di LA9 HD su televisori collegati in rete permette la visione dei canali del digitale terrestre anche in caso di maltempo o guasti ai ripetitori. -- Ricorda LA9 HD Canale 169 Risintonizza spesso il tuo televisore per scoprire sempre nuovi canali.". In questo promo però, vengono dette alcune cose errate! Il canale LA9 HD non è in HD, ma è semplicemente in MPEG-4 SD con la risoluzione di 720x576i come avviene da tempo nel Mux ReteA1 dove è ora presente la versione provvisoria. Il bitrate video estremamente basso poi, non aiuta di certo ad avere una buona qualità delle immagini, figurarsi l'HD! Sul canale "LA9 HD" LCN 169, è però attiva un'applicazione HbbTV. Questa applicazione HbbTV avvia appena sintonizzati sul canale, lo streaming di LA9. Anche lo streaming però, è sempre in SD! La qualità video e quindi la qualità delle immagini però, è leggermente migliore, ma sempre di SD si parla. Infine nel promo in onda viene detto che in caso di maltempo o guasti ai ripetitori il segnale "streaming" che avviene tramite HbbTV continua a vedersi. Questo è assolutamente falso! Infatti l'applicazione HbbTV è strettamente collegata al canale trasmesso. Se si dovesse avere assenza di segnale dal segnale DTT, lo streaming tramite HbbTV si interromperebbe!!

News: “Is Good For You”: il programma televisivo diventa nazionale dal 2022. Prima Free, emittente veneta dal 2022 verrà veicolata in tutta Italia dal mux di Rete Capri.

Mux Retecapri: Ulteriori novità per "LA 9 HD" LCN 169. Lo streaming del canale visibile tramite HbbTV è trasmesso in HD a 720p. L'emissione del canale però, è in SD e di conseguenza il canale è completamente in upscale. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux TIMB3: Novità in vista per il Mux TIMB3. Dal 1 Gennaio 2022 su questo Mux arriveranno i canali "TV8" LCN 8, "Cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50. Da digital-forum apprendiamo che il canale "TV8" verrà trasmesso in MPEG-2 SD, mentre i canali "Cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50 saranno trasmessi in MPEG-4 (H264) SD.

Mux Studio1 (Nord Italia): Il canale "DELUXE 139" LCN 139 è stato rinominato in "DELUXE139 Provvisorio" e risulta ora senza numerazione LCN. Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "Deluxe 139" LCN 139 recentemente aggiunto nel Mux DFree.



28.12.2021

Mux Mediaset + Mux DFree: Novità in vista per i canali di Premium Mediaset! Apprendiamo da digital-forum che il 10 Gennaio tutti i canali Premium cesseranno di trasmettere, sia sul digitale terrestre, sia sul satellite tramite Sky. Inoltre, sempre da digital-forum apprendiamo che tra il 10 e il 19 Gennaio 2022, anche mediaset effettuerà una riconfigurazione dei Mux! Infine, segnaliamo che ad Aprile 2022 Sky cesserà la pay tv sul digitale terrestre!

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Ulteriori novità per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Dal sito web di Italia Channel è sparito il palinsesto. La pagina riporta ora la scritta "404: Page not found". Sul sito web di Mediatext.it invece, il palinsesto è regolarmente presente anche se solo con la voce Shopping.

Mux ReteA2: Novità pern "Juwelo" LCN 133. Al centro dello schermo è ora presente una scritta gigantesca che invita a sintonizzarsi sul canale 526!



29.12.2021

Mux DFree: Il bitrate video di "DONNASHOPPING" (FASCINO TV) LCN 255 è stato abbassato da 0,51 Mbps circa a 0,44 Mbps circa. Il bitrate video di "TV 153" LCN 153 è stato abbassato da 0,70 Mbps circa a 0,62 Mbps circa. Nel Mux DFree ci sono ora 2,50 Mbps circa. Molto probabilmente sono iniziati i lavori per il trasferimento di questi ed altri canali nel Mux TIMB2!

Mux ReteA2: Il bitrate video di "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62 è stato abbassato da 0,98 Mbps circa a 0,53 Mbps circa. Il bitrate video di "INLINEA TV" LCN 137 è stato abbassato da 0,62 Mbps circa a 0,41 Mbps circa. Il bitrate video di "AIR ITALIA" LCN 138 è stato abbassato da 0,65 Mbps circa a 0,40 Mbps circa. Il bitrate video di "FIRE TV" LCN 147 è stato abbassato da 0,92 Mbps circa a 0,51 Mbps circa. Nel Mux ReteA2 ci sono ora 2,27 Mbps circa liberi. Molto probabilmente sono iniziati i lavori per il trasferimento di questi ed altri canali nel Mux TIMB2!

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità in vista per i canali del gruppo Mediatext! Da digital-forum apprendiamo che molto probabilmente da Gennaio i canali "Italia Channel" LCN 123 e "Pianeta Tv" LCN 251 approderanno nel Mux TIMB2 e saranno delle copie del canale "Mediatext.it" LCN 166.

Mux ReteA1: Da digital-forum apprendiamo che da Gennaio 2022 arriveranno nel Mux i canali "ITALIA 53" LCN 53 e "ITALIA 141" LCN 141!

Mux Retecapri: Novità per l'applicazione HbbTV di "IT CHANNEL" LCN 221. Al posto del canale vuoto "CANALE 23", è arrivato il canale "TANGOBAR". Anche in questo caso lo streaming del canale non funziona.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Eliminato il canale "ARTENETWORK" (Canale 316). Al suo posto è ora presente uno spazio vuoto con la scritta "SOON".

Mux Cairo Due: Il bitrate video di "LA7" LCN 7 è stato abbassato da 5,30 Mbps circa a 3,48 Mbps circa. Nel Mux Cairo Due ci sono ora 1,90 Mbps circa liberi.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BOM Channel" LCN 68. Nella sezione "Family TV" è stato aggiunto il canale "DONNA SHOPPING". Nella sezione "Radiovisione" è stato aggiunto il canale "Radio Millennium".

Mux Canale Italia: Novità in vista per il gruppo Canale Italia! Apprendiamo da digital-forum che i canali del gruppo Canale Italia approderanno a breve tra il Mux DFree e il Mux Cairo Due!

Mux ReteA2: Ulteriori novità in vista per i canali presenti nel Mux ReteA2 che si trasferiranno nel Mux TIMB2 Ch 55 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Da digital-forum apprendiamo che il canale "SoloCalcio" LCN 61 rimarrà visibile esclusivamente tramite HbbTV! La stessa cosa avverrà per i canali del gruppo Gold TV con la numerazione LCN sopra ai 200!

Mux TIMB2: Nella tabella NIT, il parametro SID 16 è stato curiosamente scambiato dalla numerazione LCN 61 alla numerazione LCN 231. Aggiunto il parametro SID 17 che ha assegnata la numerazione LCN 61: "Logical channel 231 = MPEG service 16 - Logical channel 61 = MPEG service 17".

Mux Retecapri: Aggiunti i canali "DONNASHOPPING" LCN 255 e "877" LCN 877. Il canale "DONNASHOPPING" LCN 255 risulta in conflitto LCN con il canale "DONNASHOPPING" LCN 255 presente nel Mux DFree. La programmazione tra i due canali però, risulta differente, anche nel logo. La programmazione in onda su "DONNASHOPPING" (Mux Retecapri) infatti, è quella in onda su "DONNA SHOPPING182" LCN 182 canale presente nel Mux Studio1 (Nord Italia). Stranamente nel Mux TIMB2 sono già presenti nella tabella NIT le tracce delle LCN 231 e 255. Il canale arriverà anche nel Mux TIMB2? Il canale "877" LCN 877 invece, trasmette la programmazione in loop simile a quella di EPIQA. La programmazione in onda è la stessa del canale recentemente eliminato "R J B" che occupava proprio la numerazione LCN 877. Il canale però, trasmette senza logo di rete. Nel Mux Retecapri ci sono ora 2,29 Mbps circa liberi.

Mux Retecapri: Novità per "LCN82" (Salute & Natura - RETE82 PLUS) LCN 82. Sul canale è curiosamente presente il bumper di Telecolor. In occasione delle festività natalizie inoltre, il bumper è stato personalizzato. Durante questo bumper il logo di Salute & Natura viene curiosamente eliminato, ma rimane in sovraimpressione il logo di RETE82+.

Mux TIMB2: Ulteriori novità nel Mux TIMB2. Nella tabella NIT sono stati eliminati i seguenti riferimenti: "Logical channel 255 = MPEG service 15 - Logical channel 231 = MPEG service 16", ed è stato aggiunto il seguente riferimento: "Logical channel 231 = MPEG service 15".



30.12.2021

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "ALMA TV" LCN 65. Il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente senza logo di rete.

Mux Cairo Due: Eliminati i canali dati "Servizio 76", "Servizio 77", "Servizio 78" e "Servizio 79". Aggiunti i canali "Italia 121" LCN 121, "Arte Italia 124" LCN 124, "Arte Italia 125" LCN 125, "Italia 126" LCN 126, "Italia 127" LCN 127 e "Italia 135" LCN 135. I canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD con un bitrate video di 0,59 Mbps circa, la risoluzione di 720x576i e un bitrate audio di 64 kbps mono. Inoltre sono stati aggiunti i canali copia "Italia 161" (Italia 121) LCN 161, "Italia 156" (Arte Italia 124) LCN 156, "Italia 136" (Arte Italia 125) LCN 136, "Italia 154" (Italia 126) LCN 154, "Italia 148" (Italia 127) LCN 148 e "Italia 143" (Italia 135) LCN 143. Nel Mux Cairo Due ci sono ora 0,49 Mbps circa liberi. Inizialmente tutti gli identificativi risultavano in maiuscolo.

Mux TIMB3: Nel Mux TIMB3 sono state aggiunte le EPG (EIT) di TV8 per 3 copie, presumibilmente con le LCN 8, 108 e 508, di Cielo per la LCN 26 e Sky TG24 per la LCN 50. Dal 1 Gennaio 2022 i canali del gruppo Sky arriveranno su questo Mux!

Mux Cairo Due: Fine delle trasmissioni per "LA7 TEST" LCN 907. Il canale risulta ora un canale dati. La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "LA7 on demand" LCN 997. Il canale "LA7 TEST" era evidentemente collegato all'inserimento dei canali del gruppo Canale Italia! Infatti, la banda occupata da questo canale è stata distribuita ai 6 canali del gruppo Canale Italia.

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "GENIUS 240" LCN 240. Il canale trasmette curiosamente nel formato 4:3 e risulta senza logo di rete.

Mux Retecapri: Eliminato il canale "DONNASHOPPING" LCN 255 con il parametro SID 255. Aggiunto il canale "DONNA SHOPPING" LCN 255 con il nuovo parametro SID 7220. Il canale trasmette ora la programmazione di DonnaShopping / Fascino TV.

Mux Canale Italia: Fine delle trasmissioni per i canali "ITALIA 156" LCN 156 e "CANTANDO BALLANDO" LCN 161. I due canali risultano ora senza numerazione LCN. Il canale "CANTANDO BALLANDO" inoltre, è stato rinominato in "ITALIA 161". Il canale "ITALIA 156" è ora una copia di "ARTE ITALIA 124", mentre il canale "ITALIA 161" LCN 161 è ora una copia di "ITALIA 121". Il canale "ITALIA 121" non occupa più la numerazione LCN 121 ma risulta ora senza numerazione LCN. Il canale "ITALIA 154" non occupa più la numerazione LCN 154 ma risulta ora senza numerazione LCN. Il canale inoltre, non è più una copia di "ITALIA 143", ma è ora una copia di "ITALIA 126". I canali "ITALIA 126" e "ITALIA 135" non occupano più le numerazioni LCN 126 e LCN 135, ma risultano ora senza numerazione LCN. Fine delle trasmissioni per il canale "ITALIA 136" LCN 136. Il canale risulta ora senza numerazione LCN, ed è una copia di "ARTE ITALIA 125". I canali "ARTE ITALIA 124", "ARTE ITALIA 125" e "ITALIA 127" non occupano più le numerazioni LCN 124, LCN 125 e LCN 127, ma risultano ora senza numerazione LCN. Fine delle trasmissioni anche per il canale "ITALIA 143" LCN 143. Il canale risulta ora senza numerazione LCN, ed è una copia di "ITALIA 135". Il canale "ITALIA 156" LCN 148 è stato rinominato in "ITALIA 148". Il canale è ora una copia di "ITALIA 127" e risulta senzan numerazione LCN. I canali precedentemente citati che trasmettevano in MPEG-2, trasmettono ora in MPEG-4 (H264).

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Aggiunto il canale "ARTEORATV" (Canale 316). Lo streaming del canale però, non funziona.

Mux Retecapri: Dopo le ultime modifiche avvenute nel Mux Retecapri, segnaliamo alcune curiosità! Nel Mux ci sono ora 1,70 Mbps liberi. Il provider name del canale "DONNA SHOPPING" invece, è curiosamente cambiato da "BeS" a "Bes".

Mux Cairo Due: Novità per "LA7 on demand" LCN 997. Dalla serata odierna il canale risulta nuovamente una copia con gli stessi pid audio/video di "LA7" LCN 7.

Mux ReteA1: Novità per "TELE MODA 168" LCN 168. Da digital-forum apprendiamo che dalla giornata odierna il canale trasmette in simulcast con "LA 9 - Provvisorio" (senza LCN) e il canale "LA 9 HD" LCN 169 presente nel Mux Retecapri Ch 57 M.Giarolo (AL).

Mux ReteA1: Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239. Sul palinsesto del canale sono tornate le rubriche di Sport Outdoor TV.

Mux Mediaset1: Novità per l'EPG di "TV8" LCN 8, "Cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50. Grazie all'EPG a più giorni, è già possibile vedere l'EPG che sarà presente su questi tre canali a partire dal 1 Gennaio 2021. Su "TV8" ci sarà scritto: "TV8 provvisorio - Stai vedendo TV8 in modalita' provvisoria. Risintonizza subito la tua TV se non vuoi perderti i nostri programmi. Per maggiori info: tv8.it/risintonizza". Su "Cielo" invece ci sarà scritto: "CIELO provvisorio - Stai vedendo Cielo in modalita' provvisoria. Risintonizza subito la tua TV se non vuoi perderti i nostri programmi. Per maggiori info: cielotv.it/risintonizza". Infine su "Sky TG24" ci sarà scritto: "Sky TG24 provvisorio - Stai vedendo Sky TG24 in modalita' provvisoria. Risintonizza subito la tua TV se non vuoi perderti i nostri programmi. Per maggiori info: tg24.sky.it/risintonizza".



31.12.2021

Mux Retecapri: Eliminato il canale "ARTE INVESTIMENTI" LCN 836.

Mux Retecapri: Novità per "Amici per L'Italia" LCN 222. In mattinata il canale ha trasmesso per diversi minuti una programmazione. In onda erano presenti delle televendite. Il canale trasmetteva curiosamente con un doppio logo di rete.

Mux TIMB3: Il bitrate video del canale "SUPERTENNIS" LCN 64 è stato abbassato da 2,86 Mbps circa a 2,02 Mbps circa. La risoluzione è passata da 1920x1080i a 1440x1080i. Il bitrate audio è passato dal Dolby AC3128 kbps Stereo 2.0 al MPEG1 128 kbps stereo. Inoltre sono stati abbassati leggermente i bitrate video di "K2" LCN 41 e "frisbee" LCN 44. Nel Mux TIMB3 ci sono ora 7,00 Mbps liberi.

Mux TIMB2: Eliminati i canali "RADIO ZETA - Provvisorio" (senza LCN) e "RTL 102.5 NEWS - Provvisorio" (senza LCN). I due canali in HD sono ora visibile tramite le numerazioni LCN 266 e LCN 233 nel Mux TIMB1! Nel Mux TIMB2 ci sono ora 4,20 Mbps circa liberi!

Mux TIMB2: Il parametro SID 13 non è più collegato alla numerazione LCN 153 ma alla numerazione LCN 133. Il parametro SID 14 non è più collegato alla numerazione LCN 133 ma alla numerazione LCN 162. Il parametro SID 15 non è più collegato alla numerazione LCN 231 ma alla numerazione LCN 163. Il parametro SID 17 non è più collegato alla numerazione LCN 61 e non risulta più presente. Aggiunto il parametro SID 16 che corrisponde alla numerazione LCN 165. Il parametro SID 18 non è più collegato alla numerazione LCN 163 ma alla numerazione LCN 61. Dal Mux TIMB2 non sono quindi più presenti le numerazioni LCN 153 e LCN 231. I due canali rimarranno nel Mux DFree?

News: Ulteriori movimenti in vista sul digitale terrestre, con alcune sorprese dell'ultimo minuto!! Da digital-forum apprendiamo che nel Mux TIMB2 arriveranno i canali "CANALE 162" LCN 162, "CANALE 163" LCN 163 (?), "CANALE 165" LCN 165. Nel Mux ReteA1 invece, arriveranno i canali "ITALIA 53" LCN 53, "ITALIA 141" LCN 141 (copia di ITALIA 53?) e "Sportitalia" LCN 60!!! Il canale "Sportitalia" LCN 60 verrà trasmesso in MPEG-4 (H264) SD a 1,5 Mbps. Nel Mux TIMB2 i canali "SoloCalcio" LCN 61 e "CANALE 268" LCN 268 saranno visibili solo tramite HbbTV. Nella prossima settimana nel Mux TIMB2 verranno attivati i canali copia di "Italia Channel" LCN 123 e "Pianeta Tv" LCN 251. Il Mux ReteA2 infine verrà spento in tutta Italia dal 9 Gennaio 2022. Si perderanno così dai Mux Persidera i canali "MONDO CALCIO" LCN 152, "TELE MODA 168" LCN 168 e "LA 9 - Provvisorio" (senza LCN). Dal 15 Gennaio 2022 poi ci saranno ulteriori movimenti, anche qui con sorprese!

News: Apprendiamo da digital-forum che nel Mux Mediaset1 Ch 52 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL), il canale "TV8 Provvisorio" manterrà la numerazione LCN 508 e risulterà in conflitto LCN con il canale "TV8" LCN 508 che verrà aggiunto nella giornata di domani nel Mux TIMB3 Ch 48.

Mux TIMB2: Nella tabella NIT sono stati aggiunti i segnaposti per i canali copia del gruppo Mediatext: "Logical channel 123 = MPEG service 139" e "Logical channel 251 = MPEG service 141".

Mux Retecapri: Aggiunto il canale "ZETA TV" LCN 269. Il canale è trasmesso in MPEG-2 SD ed erroneamente nel formato 4:3, e risulta senza logo di rete. Il bitrate video è di 1,00 Mbps, mentre il bitrate audio è di 64 kbps stereo. La risoluzione è curiosamente di 544x576i. Nel Mux Retecapri ci sono ora 0,72 Mbps circa liberi! La qualità delle immagini però, nonostante è molto scarsa.