De Siervo (Lega Serie A) controreplica alle telco: «Fermate subito i siti pirati»

Rimane acceso il dibatitto tra l'amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo e le gli amministratori delegati delle principali aziende di telecomunicazioni italiane. Nella prima lettera pubblicata sulle pagine di Repubblica nei giorni scorsi, De Siervo aveva individuato come causa dei mancati investimenti stranieri nel calcio italiano proprio la pirateria e che questa persiste per il mancato impegno delle cosiddette telco di contrastare questo fenomeno. A questa era seguita a stretto giro la risposta dei responsabili delle varie Vodafone Italia, Fastweb, WindTre, TIM, Iliad Italia. Oggi il nuovo appello del dirigente della principale lega italiana di calcio.

«Ringrazio il Direttore per aver voluto ospitare il dibattito sulla difesa del diritto d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale perché coinvolge non soltanto la Serie A, ma tutto il comparto industriale del Cinema, della TV e dello Sport. Purtroppo l’Italia detiene il triste primato di essere prima al mondo nella pirateria dei contenuti in streaming. Stiamo parlando di un danno all’industria di oltre 4 milioni di euro al giorno, ovvero 1,7 miliardi di euro di perdita di fatturato all’anno per l’economia italiana.

Apprezzo che gli AD delle sei Telco più importanti in Italia abbiano pubblicamente dichiarato di non voler trarre beneficio dalla piaga della pirateria. Questa attestazione vale moltissimo, considerando che in passato le Telco si opposero ai provvedimenti d’urgenza del Tribunale di Milano di bloccare gli indirizzi usati per la trasmissione illecita delle partite. Fecero reclamo e nuovamente il Tribunale diede ragione alla Lega Serie A, costringendole a dare esecuzione ai blocchi delle IPTV pirata. All’estero la situazione è ben diversa. Per esempio in UK le Telco agiscono in giudizio insieme alla Premier League per l’ottenimento di provvedimenti di blocco di trasmissioni pirata.

Vista la presa di posizione pubblica delle sei Telco, ora potremo finalmente averle al nostro fianco in questa battaglia esiziale. Oggi, infatti, l’auspicio è che il Governo tuteli la legalità imponendo nel primo decreto legge disponibile alla luce della gravità della situazione un blocco dei siti pirata entro 30 minuti dalla notifica fatta alle Telco, la cui collaborazione è ancora più essenziale. È vitale che questo avvenga a breve per non compromettere, in maniera irreparabile, la gara sui diritti che verrà bandita idealmente già ad aprile. Abbiamo bisogno di un’azione politica di supporto che possa aiutarci a delineare un quadro normativo stabile, anche agli occhi degli investitori internazionali. Diversamente dovremmo prendere atto, amaramente, di essere i soli a voler fermare davvero la piaga della pirateria in Italia.»



Luigi De Siervo, Ad Lega Serie A