Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge antipirateria

È stata pubblicata in G.U. n. 171 del 24 luglio 2023 la Legge 14 luglio 2023, n. 93, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica anche nota come legge antipirateria. Essa risulta dall’unificazione di due successive proposte presentate dall’on. Elena Maccanti e dall’ on. Federico Mollicone, ha avuto un iter rapido nelle Commissioni e in aula di Camera e Senato, e ha ottenuto la firma dal Presidente della Repubblica lo scorso 14 luglio.

Vigente dal prossimo 8 agosto, al fine di consentirne l’attuazione, si rende necessaria una modifica, da parte dell’Agcom, del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (di cui alla Delibera 680/13/CONS s.m.i.), e della elaborazione e piena operatività di una piattaforma tecnologica unica, con funzionamento automatizzato, per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione, oltre che di risorse per consentire gli interventi di disabilitazione e in urgenza. La legge introduce strumenti amministrativi di intervento più efficaci e immediati, procedure urgenti, ed estende la tutela rafforzata oltre i contenuti sportivi e cinematografici. Nelle more della piena operatività di tale piattaforma restano in vigore le disposizioni di cui alla succitata n. 680/13/CONS s.m.i..

Novità rilevante, a livello di princìpi, è la previsione di “opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete” (art. 1D). Nucleo centrale è quello relativo a provvedimenti urgenti e cautelari dell’AGCOM per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (art. 2).