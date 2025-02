Digiquest Microsat: decoder satellitare compatibile TivùSat per installazioni nascoste e mobili

Il nuovo decoder Tivùsat retro TV unisce in modo impeccabile prestazioni avanzate e un design compatto, rappresentando la scelta ideale per chi cerca una soluzione discreta ma potente per la fruizione di contenuti satellitari. Con dimensioni ridotte, può essere facilmente nascosto dietro il televisore o fissato su qualsiasi superficie grazie al supporto removibile fornito, dotato di adesivo e foro per un fissaggio sicuro. Il sensore IR con display integrato consente di visualizzare, se desiderato, l'orario in modalità standby, aggiungendo un ulteriore tocco di praticità senza compromettere l'estetica. Facile da usare, questo decoder è progettato per riconoscere automaticamente l’impianto satellitare tramite l'auto-rilevamento, supportando diversi tipi di impianto, tra cui universale, SCR, dCSS e Dualfeed. Dispone inoltre di un tasto SOS per una ricerca rapida dei canali senza necessità di entrare nel menu.

Grazie alla sua compatibilità con la piattaforma Tivùsat e i canali satellitari FreeToAir (come HotBird e Astra), questo decoder rappresenta la soluzione ideale per chi ha difficoltà di ricezione con il digitale terrestre o per chi desidera la qualità eccelsa del segnale satellitare. È inoltre dotato di un mediaplayer e di un telecomando 2in1 che consente di controllare anche le principali funzioni della TV. La presenza di un alimentatore a 12V consente l’utilizzo del decoder anche in movimento, come su camper o barche, ampliando ulteriormente le sue possibilità d’uso. La SIMcard Tivùsat è inclusa nella confezione e permette di godere di oltre 130 canali gratuiti e in risoluzione HD.

Il decoder è dotato di un ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit), che assicura prestazioni elevate e risoluzione video fino a 1080p (Full HD). È provvisto di un lettore SIM per smartcard Tivùsat in formato SIM, con auto-rilevamento dell’impianto satellitare e supporto per varie configurazioni di antenna. La funzione fast boot riduce i tempi di accensione, permettendo una visione immediata. La funzione di back-up permette di salvare la configurazione dell’impianto e le personalizzazioni, mentre la funzione di ricerca rapida ottimizza la scansione dei canali Tivùsat, velocizzando il processo. Il tasto SOS è ideale per effettuare una nuova ricerca dei canali in modo rapido, senza passare per il menu delle impostazioni.

Inoltre, il decoder supporta la funzione PVR (registrazione) attivabile, permettendo di registrare un canale e visualizzarne un altro appartenente allo stesso pacchetto (TP). La funzione timeshift consente di mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si desidera. È anche compatibile con la riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio (MP3) e immagini (JPG, BMP) tramite il Mediaplayer via USB. La compatibilità con HDR (High Dynamic Range) assicura un’esperienza visiva con colori più vividi e contrasti migliorati.

La connessione WiFi è supportata tramite un dongle USB specifico, mentre il menu di facile utilizzo e multilingua (italiano, inglese, tedesco) rende l’installazione semplice e veloce. L’EPG (Guida elettronica ai programmi TV) e l’aggiornamento automatico dei canali in standby assicurano che il decoder sia sempre aggiornato, con la possibilità di effettuare aggiornamenti software tramite OTA, USB o FTP. Il decoder include anche il supporto per Dolby Digital Plus, permettendo un audio di alta qualità.

Il decoder viene fornito con tutti gli accessori necessari per un’installazione semplice ed efficace. Tra gli accessori inclusi troviamo il sensore per telecomando con display, il supporto removibile con adesivo e foro, il telecomando 2in1, la smartcard Tivùsat in formato SIM e l’alimentatore esterno con un input di 100-240V-50-60Hz e output di 12V-1,5A. Le dimensioni compatte (108x85x27 mm) e il peso di soli 100 g lo rendono ideale per essere installato anche in spazi ridotti.

Il decoder è perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e compatto, che non solo offre un’alta qualità di visione e audio, ma si adatta facilmente a diversi tipi di impianti e situazioni d’uso, garantendo un’esperienza completa e soddisfacente. Disponibile alla fine di febbraio, il prezzo di listino è di 119 euro, un investimento ideale per chi vuole il meglio dal proprio sistema satellitare. L’attivazione della funzione PVR va fatta tramite il sito Digiquest, pagando 9,90 euro.

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit)

(10bit) Risoluzione video fino a 1080p ( Full HD )

( ) 1 Lettore SIM per smartcard tivùsat in formato SIM

per in formato SIM Auto-rilevamento deirimpianto satellitare ( universale , SCR , dCSS e Dualfeed )

( , , e ) Funzione fast boot ( riavvio veloce ). Velocizza l’accensione del decoder rendendo più rapida la visione

( ). Velocizza l’accensione del rendendo più rapida la visione Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate

per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu

per effettuare una nuova ricerca dei senza entrare nel menu Funzione ricerca rapida : permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto tivùsat , velocizzando la ricerca

: permette di sintonizzare solo i appartenenti al pacchetto , velocizzando la ricerca Funzione PVR attivabile1 : registrazione in formato proprietario di un canale con possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto ( TP ). Pausa in diretta ( timeshift )1: per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole

: registrazione in formato proprietario di un con possibilità di visualizzare un altro dello stesso pacchetto ( ). ( )1: per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta e riprenderlo quando si vuole Funzione Mediaplayer via USB2 : riproduzione di video ( MKV , AVI , MP4 , DiVX ), audio ( MP3 ), immagini ( JPG , BMP )

: riproduzione di ( , , , ), ( ), ( , ) HDR (High Dynamic Range) compatibile

compatibile Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder

- Visualizzazione delle presenti nel Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico

tramite specifico Canali TV e radio memorizzabili

Installazione rapida e menu di facile utilizzo

e menu di facile utilizzo Menu multilingua ( italiano , inglese e tedesco )

( , e ) EPG - Guida elettronica ai programmi TV

- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat

Ricerca canali automatica e manuale

e manuale Aggiornamento automatico dei canali in standby

in standby Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus

Varie funzioni canali : Lista favoriti , Parental control , eco.

: , , eco. Timer e televideo

e televideo Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)

e doppio (se disponibili) Formato video 16:9 , 4:3 , Auto

, , Accensione sull’ultimo canale visualizzato

Autostandby : spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività

: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività DiSEqC 1.0,1.1,1.2 , USALS , SCR , dCSS unicable

, , , unicable Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP

tramite Alimentazione 12V 1,5A

1,5A smartcard tivùsat in formato SIM inclusa

ACCESSORI INCLUSI