La Facebook tv diventa globale: arriva anche in Italia Watch

Diventa sempre più globale la sfida ai contenuti televisivi tradizionali, già assaltati da YouTube, Amazon e Netflix. Arriva in tutto il mondo e anche in Italia, Facebook Watch, il servizio del social network lanciato un anno fa solo negli Stati Uniti. È in streaming e offre programmi di sport, notizie ma anche serie originali come Skam e Sorry For Your Loss, al pari dei concorrenti. Ma con tutto il peso di due miliardi di potenziali spettatori.

Oggi rendiamo Facebook Watch disponibile ovunque, offrendo alle persone in tutto il mondo un nuovo modo per scoprire video straordinari e interagire con amici, creator e altri fan. Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e persino i creator stessi. Nell'ultimo anno, abbiamo reso l'esperienza più social, ad esempio consentendo di vedere con più facilità i video che gli amici hanno condiviso o a cui hanno messo "Mi piace", creando programmi incentrati sulla partecipazione del pubblico e aprendo Watch ai video delle Pagine. Questi aggiornamenti hanno aiutato le persone a scoprire e interagire in modo maggiore con i video che amano, da Red Table Talk con Jada Pinkett Smith, al programma dietro le quinte del magnate del settore della cosmesi Huda Kattan, Huda Boss, fino alle partite in diretta della MLB. Ora chiunque potrà usare Watch in tutto il mondo. Ecco cosa sarà possibile trovare sulla piattaforma:



• Un luogo per scoprire nuovi video: trova gli ultimi video, dall'intrattenimento allo sport, passando per le notizie e molto altro, il tutto nel tuo feed personalizzato di Watch.



• Un modo per restare al passo con i creator e gli editori che ami: nella parte superiore del feed di Watch vedrai la tua lista dei video, una raccolta dei video recenti delle Pagine che segui. Puoi personalizzare questa sezione seguendo più Pagine o rimuovendone dalla lista di Pagine seguite all'interno di Watch.



• Un luogo in cui raccogliere i video salvati: se vedi un video che ti interessa nella sezione Notizie ma non hai il tempo per guardarlo subito, puoi salvarlo per guardarlo in un secondo momento su Watch.



• Video a cui puoi partecipare: siamo creando nuove esperienze video incentrate sulle persone, dando loro la possibilità di definire la direzione dei contenuti. Nel corso del tempo potrai trovare nuove esperienze video nel tuo feed di Watch, come i video party, le prime visioni e i video incentrati sulla partecipazione del pubblico, come il nuovo gioco a premi Confetti. E renderemo più facile la ricerca dei video in diretta per consentirti di discutere dei momenti importanti proprio mentre stanno accadendo.



L'espansione di Watch a livello globale comporta anche nuove opportunità per i creator e gli editori in tutto in mondo. Stiamo ampliando il nostro programma di ad break in modo che un numero maggiore di partner possa guadagnare dai propri video e stiamo offrendo nuovi dati statistici, strumenti e best practice per le Pagine in Creator Studio. Per accedere a Watch su iOS e Android, basta cerca l'icona di Watch nella barra dei collegamenti rapidi o il segnalibro "Altro" su Android, iOS o sul web. E’ possibile trovare Watch anche su Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One e Oculus TV. Siamo entusiasti di presentare Watch a tutto il mondo e ti invitiamo a partecipare a questa rivoluzione nella nostra nuova destinazione per i video.



Secondo una recente ricerca di GlobalWebIndex sui social media si trascorrono in media 20 minuti in più al giorno che a guardare programmi televisivi, tempo che si dilata ad un'ora e mezzo per i più giovani che vedono oramai il piccolo schermo come il telefono fisso di casa, cioè un mezzo di altri tempi. E i big di Internet da tempo sono impegnati a portare gli utenti dallo loro parte, complice anche la diffusione degli smartphone. Instagram, la nuova macchina da soldi di Facebook, dà la possibilità di caricare video e contenuti originali di un'ora. YouTube ha lanciato negli Stati Uniti YouTube Tv, oltre 40 canali in abbonamento e un palinsesto fai da te. Twitter sta risalendo economicamente dando più spazio agli eventi sportivi in diretta streaming. Snapchat ha la sezione Discover che mescola contenuti degli utenti a quelli degli editori. E Apple, secondo indiscrezioni, acquisterà una content company o un servizio di streaming televisivo. A cambiare il modo di fruire i contenuti televisivi sono state Amazon e Netflix, che però nell'ultima trimestrale ha segnato un calo di utenti. Un piccolo campanello d'allarme che ricorda come il settore è in grande evoluzione e i competitor spuntano come funghi. Negli Stati Uniti nel 2019 anche Disney lancerà il suo servizio di contenuti streaming.