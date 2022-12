Tech Talk, Speciale Paramount + | Miguel Bosè e Roberto Benigni. Diretta streaming Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Appuntamento il 6 Dicembre dalle 12.00 alle 12.30 con il nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un percorso di informazione con edizioni anche in lingua inglese e spagnola, sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed Innovazione. con due grandi novità nell'industria dei Media, Contenuti e Tv.

Paramount Plus, la divisione digital di Paramount Global, presenta due nuove uscite, con Roberto Benigni ed una serie dedicata a Miguel Bosè. Protagonisti con Antonella Dominici, SVP Streaming South Europe, Middle East & Africa at Paramount, e Giorgina Di Santo, Director Programming and Acquisitions South Hub Paramount+.



Dopo otto anni d'assenza dagli schermi televisivi con uno spettacolo tutto suo, l'attore e regista toscano ha scelto Paramount+ per Francesco - Il Cantico, il suo nuovo show che mette in scena il Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, il testo poetico più antico della letteratura italiana e uno dei più emozionanti inni all'amore. Il Cantico sarà anche l'occasione per far conoscere ad un pubblico giovane la vita e l'opera del santo d'Assisi. L'ultimo spettacolo televisivo di Benigni risale al 2014: I dieci comandamenti, seguito da oltre 10 milioni di spettatori nel doppio appuntamento sull'ammiraglia Rai.



La travolgente vita di Miguel Bosé è al centro della miniserie biografica in 6 episodi dedicata all’artista, cantate, attore e conduttore (come non ricordare Operazione Trionfo nei primi anni 2000). Un’infanzia cresciuta all’ombra dei famosi genitori Lucia Bosé (interpretata da Valeria Solarino) e il torero Luis Miguel Dominguin (Nacho Fresneda), cercando di trovare la propria strada senza rompere le convenzioni familiari cui doveva sottostare.

Inizio alle ore 12.00, per un dibattito della durata di oltre trenta minuti, con video, domande e contributi sui temi caldi dell’attualità.

