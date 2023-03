LOL: Chi ride è fuori, arrivano su Prime Video i primi episodi della terza stagione

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro.  

I dieci concorrenti coinvolti, Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che sarà devoluto ad un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, confermato il duo, composto da Fedez e Frank Matano. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Ma non è tutto. Anche in questa edizione di LOL: Chi ride è fuori, ci sarà anche il tasto del colpo a sorpresa, che nasconderà una nuova arma letale della risata. L’asso nella manica dei due conduttori avrà infatti il volto di Maccio Capatonda, grande protagonista e vincitore della precedente stagione. Riusciranno a resistere alle esilaranti gag del nuovo esilarante special guest?

Chi riuscirà nell’impresa di rimanere serio e non ridere si aggiudicherà la vittoria, oltre a 100.000 euro che saranno devoluti a un ente benefico di sua scelta.

La terza stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.

I CONDUTTORI

Frank Matano . Nato nel 1989 da padre italiano e mamma statunitense, esplode sul web appena diciottenne, pubblicando scherzi telefonici sul suo canale YouTube. Nel 2009 approda a Le Iene, a cui resta legato prima come inviato e poi come conduttore. Dal 2015 è protagonista di Italia’s Got Talent, programma di cui, giunto alla sua settima stagione, risulta tutt’ora il giudice più giovane. Nel 2021 prende parte alla prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, a cui sarà legato nelle vesti di co-conduttore anche nella seconda stagione, in onda su Prime Video nel 2022, e dove torna, come concorrente, nello speciale natalizio LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, insieme ad altri tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni del comedy show. Sempre nel 2022, su Prime Video, è conduttore e autore del comedy show Prova Prova Sa Sa. Nel suo curriculum già 7 film, tra cui, Sono Tornato, di Luca Miniero, e Tonno Spiaggiato, scritto da Matano stesso insieme a Matteo Martinez. Nel 2021 è nelle sale con Una notte da dottore, assieme a Diego Abatantuono. All’attivo anche The Comedians, serie TV comica SKY, di cui è protagonista assieme a Claudio Bisio.  





. Nato nel 1989 da padre italiano e mamma statunitense, esplode sul web appena diciottenne, pubblicando scherzi telefonici sul suo canale YouTube. Nel 2009 approda a Le Iene, a cui resta legato prima come inviato e poi come conduttore. Dal 2015 è protagonista di Italia’s Got Talent, programma di cui, giunto alla sua settima stagione, risulta tutt’ora il giudice più giovane. Nel 2021 prende parte alla prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, a cui sarà legato nelle vesti di co-conduttore anche nella seconda stagione, in onda su Prime Video nel 2022, e dove torna, come concorrente, nello speciale natalizio LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, insieme ad altri tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni del comedy show. Sempre nel 2022, su Prime Video, è conduttore e autore del comedy show Prova Prova Sa Sa. Nel suo curriculum già 7 film, tra cui, Sono Tornato, di Luca Miniero, e Tonno Spiaggiato, scritto da Matano stesso insieme a Matteo Martinez. Nel 2021 è nelle sale con Una notte da dottore, assieme a Diego Abatantuono. All’attivo anche The Comedians, serie TV comica SKY, di cui è protagonista assieme a Claudio Bisio.   Fedez  è tra gli artisti più influenti dello show business italiano. Con 85 dischi di platino, 7 album all’attivo, oltre 14,5 milioni di follower su Instagram, nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a suonare a San Siro di fronte a 80mila persone. È uno dei fuggitivi nella prima stagione del reality thriller Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, che vince. Insieme a Chiara Ferragni, riceve l’Ambrogino d’Oro 2020 per l’impegno dimostrato durante la prima ondata di pandemia di Coronavirus in Italia, nello stesso anno è anche il principale promotore di Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nel 2021 Fedez partecipa al 71° Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Il brano in gara, “Chiamami per nome”, si classifica al secondo posto. Torna su Prime Video nell’inedita veste di arbitro e conduttore per le due stagioni del comedy show Original LOL: Chi ride è fuori ed è protagonista, con la moglie Chiara Ferragni, del docu-reality Original The Ferragnez – La serie. A fine novembre 2021 esce il nuovo album "Disumano", certificato triplo disco di platino, che include hit come “Bimbi per strada (Children)”, certificato triplo disco di platino, “Bella Storia”, triplo disco di platino e "Mille", 6 dischi di platino. Il suo pezzo “La Dolce Vita” uscito a giugno 2022 scala tutte le classifiche ed è tra i brani più ascoltati in radio per mesi conquistando 4 dischi di platino. A ottobre è uscito “Viola” feat. Salmo (1 platino) e a dicembre il suo ultimo pezzo “Crisi di Stato”. A giugno 2022 Fedez ha portato in Piazza Duomo a Milano LOVE MI, un concerto a scopo benefico in cui si sono esibiti tantissimi artisti che hanno dato vita a un evento gratuito che ha riscosso un grande successo di pubblico, di critica e televisivo. Nel 2020 insieme a Luis Sal, ha creato Muschio Selvaggio, un podcast, amatissimo e seguitissimo, con ospiti di prim’ordine dove si affrontano tematiche di diverso genere.





 è tra gli artisti più influenti dello show business italiano. Con 85 dischi di platino, 7 album all’attivo, oltre 14,5 milioni di follower su Instagram, nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a suonare a San Siro di fronte a 80mila persone. È uno dei fuggitivi nella prima stagione del reality thriller Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, che vince. Insieme a Chiara Ferragni, riceve l’Ambrogino d’Oro 2020 per l’impegno dimostrato durante la prima ondata di pandemia di Coronavirus in Italia, nello stesso anno è anche il principale promotore di Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nel 2021 Fedez partecipa al 71° Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Il brano in gara, “Chiamami per nome”, si classifica al secondo posto. Torna su Prime Video nell’inedita veste di arbitro e conduttore per le due stagioni del comedy show Original LOL: Chi ride è fuori ed è protagonista, con la moglie Chiara Ferragni, del docu-reality Original The Ferragnez – La serie. A fine novembre 2021 esce il nuovo album "Disumano", certificato triplo disco di platino, che include hit come “Bimbi per strada (Children)”, certificato triplo disco di platino, “Bella Storia”, triplo disco di platino e "Mille", 6 dischi di platino. Il suo pezzo “La Dolce Vita” uscito a giugno 2022 scala tutte le classifiche ed è tra i brani più ascoltati in radio per mesi conquistando 4 dischi di platino. A ottobre è uscito “Viola” feat. Salmo (1 platino) e a dicembre il suo ultimo pezzo “Crisi di Stato”. A giugno 2022 Fedez ha portato in Piazza Duomo a Milano LOVE MI, un concerto a scopo benefico in cui si sono esibiti tantissimi artisti che hanno dato vita a un evento gratuito che ha riscosso un grande successo di pubblico, di critica e televisivo. Nel 2020 insieme a Luis Sal, ha creato Muschio Selvaggio, un podcast, amatissimo e seguitissimo, con ospiti di prim’ordine dove si affrontano tematiche di diverso genere. Maccio Capatonda. Marcello Macchia alias Maccio Capatonda è regista, attore, autore, scrittore e filmmaker. A 12 anni inizia a girare i suoi primi “esperimenti” artistici con la videocamera. Inizialmente si cimenta in film horror per le strade di Chieti e le campagne abruzzesi che avranno però l’effetto contrario alla paura: fanno ridere. In seguito a questa scoperta comincia ad indagare la via della comicità. Trasferitosi a Milano, sperimenta e dà vita allo stile “capatondiano”, fatto di parodie, giochi di parole e non sense. I suoi primi video, in onda nel programma Mai dire… su Italia Uno, lo consacrano come fenomeno virale. Dopo il successo di pubblico e critica delle serie Intralci, Leggerezze, Drammi Medicali e Mario – Una serie di Maccio Capatonda, fa il suo esordio al cinema da attore, regista e autore con Italiano Medio. Nel 2016 è autore, regista e attore di Mariottide – La Sitcom ed esce il suo secondo film Omicidio all’italiana, candidato come “Miglior Commedia” ai Nastri D’argento 2017. L’anno successivo, crea, dirige ed interpreta la serie dissacrante The Generi. Nel 2016 e nel 2019 presta la voce a Red, protagonista dei film d’animazione Angry Birds I e II ed è doppiatore anche in Pupazzi senza gloria. Nel 2020, durante la quarantena, gira sei puntate del successo web TGCasa 40ena raggiungendo 1,5 milioni di visualizzazioni e scrive ”LIBRO”, che supera le 50.000 copie vendute. Inoltre, il video branded content di Tavernello SOMMELIER DON’T TRY THIS AT HOME ideato e diretto da Maccio ha vinto l’edizione 2021 del “Wine Spectator Video contest” di New York, il più prestigioso premio per video legati al vino. Nel 2022, partecipa alla seconda edizione del programma cult di Prime Video LOL: Chi ride è fuori, vincendolo, e, ancora su Prime Video, è uno dei protagonisti del comedy show Prova Prova Sa Sa. Sempre nel 2022, pubblica il suo secondo libro “LIBRO2” (edito da Mondadori Electa) e gira per la nuova ed esclusiva compagnia telefonica Elimobile la serie MACCIOVERSE, sulla sua vita in un prossimo futuro distopico. Partecipa, inoltre, al programma in prima serata RAI a tema “green” Ci vuole un fiore, condotto da Francesco Gabbani, e, durante l’estate, esce con il singolo “Sudo e basta” con lo pseudonimo del suo storico e decadente personaggio musicale Mariottide, edito da Warner Music, il cui video clip raggiunge e supera il milione di visualizzazioni. E ancora, ha fatto un cameo nella serie Sono Lillo, su Prime Video, ed è nel cast del film Robbing Mussolini, di Renato de Maria, su Netflix.

I Concorrenti

Herbert Ballerina , pseudonimo di Luigi Luciano (Campobasso, 7 marzo 1980), è un attore, comico e conduttore radiofonico italiano. Dopo la laurea al DAMS di Bologna, si trasferisce a Milano ed entra a far parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in arte Maccio Capatonda e Ivo Avido), prima come assistente e poi come attore e autore. Con Maccio è protagonista, con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, di numerosi trailer umoristici trasmessi all’interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì. Sempre con la Shortcut Productions partecipa come attore a vari format per la web tv di Fox Italia, Floptv.tv e Tatami per Rai 3. Nel 2011 esordisce al cinema nel film di Checco Zalone Che bella giornata. Dal 24 gennaio 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti. Nel 2013 fa parte del cast principale della serie televisiva Mario, dove interpreta principalmente il ruolo di Ginetto, ma anche il “passante di professione” Pino Cammino. Dal 4 giugno 2014, sempre su MTV, è protagonista di Testa di calcio. Nel 2015 esce nei cinema il film Italiano medio di Maccio Capatonda, in cui ha più di una parte. Un anno dopo, entra a Le Iene con il ruolo di Ansiaman. Nel 2016 è protagonista del film Quel bravo ragazzo di Enrico Lando. L’anno dopo è lo pseudoinviato del PrimaFestival di Sanremo, è il vicesindaco Marino Peluria nel film Omicidio all’italiana ed è nel cast di Colorado. Dal 2018 appare nella trasmissione Quelli che il calcio, accanto a Federico Russo nel cosiddetto Pub, un bar di Milano dal quale si collegano in diretta. Nel 2019 recita nel film L’Agenzia dei bugiardi. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel 2021-22 è nel cast fisso di Il giovane Hold (Rai Play), Honolulu (Italia 1), Stasera tutto è possibile (Rai Due) e Bar stella (Rai Due). È inoltre tra i protagonisti di La befana vien di notte 2, regia di Paola Rinaldi e nel cast di Uomini da marciapiede per la regia di Francesco Albanese. Nel 2021 è nel cast della serie Tutta colpa di Freud.





, pseudonimo di Luigi Luciano (Campobasso, 7 marzo 1980), è un attore, comico e conduttore radiofonico italiano. Dopo la laurea al DAMS di Bologna, si trasferisce a Milano ed entra a far parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in arte Maccio Capatonda e Ivo Avido), prima come assistente e poi come attore e autore. Con Maccio è protagonista, con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, di numerosi trailer umoristici trasmessi all’interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì. Sempre con la Shortcut Productions partecipa come attore a vari format per la web tv di Fox Italia, Floptv.tv e Tatami per Rai 3. Nel 2011 esordisce al cinema nel film di Checco Zalone Che bella giornata. Dal 24 gennaio 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti. Nel 2013 fa parte del cast principale della serie televisiva Mario, dove interpreta principalmente il ruolo di Ginetto, ma anche il “passante di professione” Pino Cammino. Dal 4 giugno 2014, sempre su MTV, è protagonista di Testa di calcio. Nel 2015 esce nei cinema il film Italiano medio di Maccio Capatonda, in cui ha più di una parte. Un anno dopo, entra a Le Iene con il ruolo di Ansiaman. Nel 2016 è protagonista del film Quel bravo ragazzo di Enrico Lando. L’anno dopo è lo pseudoinviato del PrimaFestival di Sanremo, è il vicesindaco Marino Peluria nel film Omicidio all’italiana ed è nel cast di Colorado. Dal 2018 appare nella trasmissione Quelli che il calcio, accanto a Federico Russo nel cosiddetto Pub, un bar di Milano dal quale si collegano in diretta. Nel 2019 recita nel film L’Agenzia dei bugiardi. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel 2021-22 è nel cast fisso di Il giovane Hold (Rai Play), Honolulu (Italia 1), Stasera tutto è possibile (Rai Due) e Bar stella (Rai Due). È inoltre tra i protagonisti di La befana vien di notte 2, regia di Paola Rinaldi e nel cast di Uomini da marciapiede per la regia di Francesco Albanese. Nel 2021 è nel cast della serie Tutta colpa di Freud. Fabio Balsamo . Fabio Balsamo nasce a Casalnuovo di Napoli nel 1989. È noto al grande pubblico soprattutto per essere parte degli amatissimi The Jackal, ma il suo percorso artistico abbraccia anche il teatro, il cinema e la tv con importanti collaborazioni e esperienze artistiche tra cui quelle con Maurizio Casagrande e Massimiliano Gallo. Conosciuto principalmente come attore comico, Fabio ha in realtà al suo attivo un curriculum artistico molto ampio che spazia dal teatro classico a quello contemporaneo e drammatico. Ha infatti conseguito una laurea in Arte Drammatica, con 110 e lode, presso l’Università Popolare dello Spettacolo; continuando a formarsi successivamente nel doppiaggio e nel canto. Nel 2015 debutta al cinema con il film Babbo Natale non viene da Nord per la regia di Maurizio Casagrande. A teatro recita in diverse produzioni come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé. Nel 2017 è uno dei protagonisti del primo film al cinema dei The Jackal, AFMV – Addio fottuti musi verdi. Lo ritroveremo poi sul grande schermo nel 2020 con 7 ore per farti innamorare opera prima di Giampaolo Morelli. Con l’amico e collega Ciro Priello partecipa nel 2020 al programma Qui e Adesso di Massimo Ranieri, in onda su Rai3. A luglio 2021 è insieme ai The Jackal protagonista di Europei a Casa The Jackal su Raiplay. Insieme agli altri talent del collettivo, è una delle voci di Biscotti’s - Storie dell’Internet, il secondo podcast firmato The Jackal in partnership con Spotify. E sempre con i The Jackal, nel 2021, è nel cast della serie Netflix di grande successo Generazione 56k. Nel 2022 lo abbiamo trovato nei cinema con film come (Im)perfetti Criminali di Alessio Maria Federici, Tre di troppo di Fabio de Luigi, Falla girare di Giampaolo Morelli e Beata Te di Paola Randi. Sempre affiancato da Ciro Priello, lo ritroveremo alla conduzione di Name That Tune - indovina la canzone, programma musicale di Tv8.





. Fabio Balsamo nasce a Casalnuovo di Napoli nel 1989. È noto al grande pubblico soprattutto per essere parte degli amatissimi The Jackal, ma il suo percorso artistico abbraccia anche il teatro, il cinema e la tv con importanti collaborazioni e esperienze artistiche tra cui quelle con Maurizio Casagrande e Massimiliano Gallo. Conosciuto principalmente come attore comico, Fabio ha in realtà al suo attivo un curriculum artistico molto ampio che spazia dal teatro classico a quello contemporaneo e drammatico. Ha infatti conseguito una laurea in Arte Drammatica, con 110 e lode, presso l’Università Popolare dello Spettacolo; continuando a formarsi successivamente nel doppiaggio e nel canto. Nel 2015 debutta al cinema con il film Babbo Natale non viene da Nord per la regia di Maurizio Casagrande. A teatro recita in diverse produzioni come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé. Nel 2017 è uno dei protagonisti del primo film al cinema dei The Jackal, AFMV – Addio fottuti musi verdi. Lo ritroveremo poi sul grande schermo nel 2020 con 7 ore per farti innamorare opera prima di Giampaolo Morelli. Con l’amico e collega Ciro Priello partecipa nel 2020 al programma Qui e Adesso di Massimo Ranieri, in onda su Rai3. A luglio 2021 è insieme ai The Jackal protagonista di Europei a Casa The Jackal su Raiplay. Insieme agli altri talent del collettivo, è una delle voci di Biscotti’s - Storie dell’Internet, il secondo podcast firmato The Jackal in partnership con Spotify. E sempre con i The Jackal, nel 2021, è nel cast della serie Netflix di grande successo Generazione 56k. Nel 2022 lo abbiamo trovato nei cinema con film come (Im)perfetti Criminali di Alessio Maria Federici, Tre di troppo di Fabio de Luigi, Falla girare di Giampaolo Morelli e Beata Te di Paola Randi. Sempre affiancato da Ciro Priello, lo ritroveremo alla conduzione di Name That Tune - indovina la canzone, programma musicale di Tv8. Luca Bizzarri. Attore, comico e conduttore televisivo, il suo debutto avviene nel 1986, a teatro. Nel 1994 consegue il diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e sarà protagonista di alcune tragedie, delle quali ricordiamo Riccardo III, Hamlet e Ivanov. È in coppia con Paolo Kessisoglu, conosciuto ad un provino, che calca per prima volta la scena televisiva in Ciro, il figlio di Target,cui seguiranno numerosi programmi: MTV trip, Mai dire Gol, Le Iene Show, Camera Cafè, Super Ciro, La Strana Coppia e Scherzi a parte, Colorado. Conduce il Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012. Tra il 1999 e il 2021 è attore per il grande schermo, nei film E allora mambo!, Tandem, E se domani, Asterix alle Olimpiadi, Immaturi, Un fidanzato per mia moglie, Un figlio di nome Erasmus. Luca Bizzarri ha anche avuto esperienze di doppiaggio in film di animazione tra cui: Le follie dell’Imperatore, La foresta magica, Sitting ducks. Dal 2017 al 2021 ha condotto la trasmissione Quelli che il calcio, con Paolo Kessisoglu e Mia Ceran e nel 2020 ha pubblicato con Mondadori il suo primo romanzo Disturbo della pubblica quiete. A novembre 2021 è al cinema tra i protagonisti di Per tutta la vita, regia di Paolo Costella. Attualmente firma insieme a Paolo Kessisoglu la copertina satirica della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris ed è la voce di Non hanno un amico, podcast prodotto da Chora Media.





Attore, comico e conduttore televisivo, il suo debutto avviene nel 1986, a teatro. Nel 1994 consegue il diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e sarà protagonista di alcune tragedie, delle quali ricordiamo Riccardo III, Hamlet e Ivanov. È in coppia con Paolo Kessisoglu, conosciuto ad un provino, che calca per prima volta la scena televisiva in Ciro, il figlio di Target,cui seguiranno numerosi programmi: MTV trip, Mai dire Gol, Le Iene Show, Camera Cafè, Super Ciro, La Strana Coppia e Scherzi a parte, Colorado. Conduce il Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012. Tra il 1999 e il 2021 è attore per il grande schermo, nei film E allora mambo!, Tandem, E se domani, Asterix alle Olimpiadi, Immaturi, Un fidanzato per mia moglie, Un figlio di nome Erasmus. Luca Bizzarri ha anche avuto esperienze di doppiaggio in film di animazione tra cui: Le follie dell’Imperatore, La foresta magica, Sitting ducks. Dal 2017 al 2021 ha condotto la trasmissione Quelli che il calcio, con Paolo Kessisoglu e Mia Ceran e nel 2020 ha pubblicato con Mondadori il suo primo romanzo Disturbo della pubblica quiete. A novembre 2021 è al cinema tra i protagonisti di Per tutta la vita, regia di Paolo Costella. Attualmente firma insieme a Paolo Kessisoglu la copertina satirica della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris ed è la voce di Non hanno un amico, podcast prodotto da Chora Media. Cristiano Caccamo . Cristiano Caccamo nasce in Calabria, a Taurianova. Figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, all'età di 15 anni lascia il paese natio per trasferirsi in un convitto ad Assisi. È diplomato al Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2014 esordisce al cinema, nel film La vita oscena di Renato De Maria e nello stesso anno il suo primo film da protagonista, Cenere, dove interpreta Julien, un artista di strada. Il debutto televisivo arriva nel 2015, prima con Questo è il mio paese, dove interpreta Cosimo, figlio di un latitante, e poi ne Il paradiso delle signore di Monica Vullo, dove interpreta Quinto, un timido magazziniere. Nel 2017 entra a far parte del cast di Che Dio ci aiuti diretto da Francesco Vicario, dove veste il camice di un giovane cardiochirurgo e nel 2018 esordisce nella serie TV Don Matteo, nei panni di Giovanni Santucci, fidanzato del capitano Anna Olivieri. A marzo 2018 esce nelle sale Puoi baciare lo sposo, film di cui è protagonista insieme a Salvatore Esposito. A settembre 2018 è nel cast della miniserie televisiva La vita promessa, accanto a Luisa Ranieri e negli anni successivi partecipa a film e serie di successo, tra cui: Sotto il sole di Riccione, Una famiglia Mostruosa, Bla Bla Baby, Summertime, fino ai piu’ recenti Una scomoda eredità, Sono Lillo e Per lanciarsi dalle stelle.





. Cristiano Caccamo nasce in Calabria, a Taurianova. Figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, all'età di 15 anni lascia il paese natio per trasferirsi in un convitto ad Assisi. È diplomato al Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2014 esordisce al cinema, nel film La vita oscena di Renato De Maria e nello stesso anno il suo primo film da protagonista, Cenere, dove interpreta Julien, un artista di strada. Il debutto televisivo arriva nel 2015, prima con Questo è il mio paese, dove interpreta Cosimo, figlio di un latitante, e poi ne Il paradiso delle signore di Monica Vullo, dove interpreta Quinto, un timido magazziniere. Nel 2017 entra a far parte del cast di Che Dio ci aiuti diretto da Francesco Vicario, dove veste il camice di un giovane cardiochirurgo e nel 2018 esordisce nella serie TV Don Matteo, nei panni di Giovanni Santucci, fidanzato del capitano Anna Olivieri. A marzo 2018 esce nelle sale Puoi baciare lo sposo, film di cui è protagonista insieme a Salvatore Esposito. A settembre 2018 è nel cast della miniserie televisiva La vita promessa, accanto a Luisa Ranieri e negli anni successivi partecipa a film e serie di successo, tra cui: Sotto il sole di Riccione, Una famiglia Mostruosa, Bla Bla Baby, Summertime, fino ai piu’ recenti Una scomoda eredità, Sono Lillo e Per lanciarsi dalle stelle. Paolo Cevoli è un comico e attore italiano. Nasce a Riccione nel 1958 in una famiglia di albergatori. Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia a lavorare nel settore della ristorazione come manager. Nel 1990 partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d'Oro” classificandosi terzo. Tra il 1990 e il 1991 partecipa diverse volte al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo, continua il suo lavoro "ufficiale", diventa imprenditore e apre un locale che, in breve tempo, viene frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gino e Michele. I due si accorgono del talento di Cevoli e, nel 2001, decidono di invitarlo a esibirsi allo Zelig di Milano. Da lì, passa direttamente alla trasmissione televisiva su Italia 1, sul palco della quale porta alla ribalta quello che diventerà il suo personaggio più conosciuto: Palmiro Cangini, assessore di un immaginario Comune romagnolo (2002). Per tutto il decennio è ospite fisso di Zelig e protagonista di tour teatrali. Autore di diversi libri. Nel 2015 è regista e protagonista del film Soldato Semplice.





è un comico e attore italiano. Nasce a Riccione nel 1958 in una famiglia di albergatori. Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia a lavorare nel settore della ristorazione come manager. Nel 1990 partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d'Oro” classificandosi terzo. Tra il 1990 e il 1991 partecipa diverse volte al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo, continua il suo lavoro "ufficiale", diventa imprenditore e apre un locale che, in breve tempo, viene frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gino e Michele. I due si accorgono del talento di Cevoli e, nel 2001, decidono di invitarlo a esibirsi allo Zelig di Milano. Da lì, passa direttamente alla trasmissione televisiva su Italia 1, sul palco della quale porta alla ribalta quello che diventerà il suo personaggio più conosciuto: Palmiro Cangini, assessore di un immaginario Comune romagnolo (2002). Per tutto il decennio è ospite fisso di Zelig e protagonista di tour teatrali. Autore di diversi libri. Nel 2015 è regista e protagonista del film Soldato Semplice. Marta Filippi . Classe ‘93, nata a Roma... anzi, a Garbatella, Marta si laurea in Archeologia per poi dedicarsi alla sua passione per il teatro. Attrice, dopo un percorso di formazione nel doppiaggio, presta la sua voce a molte serie tv e cartoni animati, collaborando stabilmente con le principali piattaforme di streaming. Le molte voci che la abitano prendono vita è forma sul suo profilo IG @lacasadimarta: dalla principessa, all’anziana Sora Cesira, alla signora di Roma Nord, in poco tempo attira un nutrito seguito di follower, anche tra gli addetti ai lavori. Approda in TV entrando nel cast fisso del programma Bar Stella (RaiDue, seconda serata), dove interpreta una stralunata professoressa sapiosessuale che non resiste al fascino delle figure retoriche.





. Classe ‘93, nata a Roma... anzi, a Garbatella, Marta si laurea in Archeologia per poi dedicarsi alla sua passione per il teatro. Attrice, dopo un percorso di formazione nel doppiaggio, presta la sua voce a molte serie tv e cartoni animati, collaborando stabilmente con le principali piattaforme di streaming. Le molte voci che la abitano prendono vita è forma sul suo profilo IG @lacasadimarta: dalla principessa, all’anziana Sora Cesira, alla signora di Roma Nord, in poco tempo attira un nutrito seguito di follower, anche tra gli addetti ai lavori. Approda in TV entrando nel cast fisso del programma Bar Stella (RaiDue, seconda serata), dove interpreta una stralunata professoressa sapiosessuale che non resiste al fascino delle figure retoriche. Nino Frassica . Comico, attore, conduttore, personaggio televisivo, Nino Frassica, all’anagrafe Antonio Frassica, debutta in tv con Renzo Arbore, entrando nel cast di programmi cult come Quelli della notte e Indietro tutta. Successivamente, partecipa a molti altri show televisivi, tra cui Fantastico, Domenica In, Scommettiamo che?, Uno due tre stella, Stracult, Dopo fiction, Adrian, Amici e diventando uno dei protagonisti di Che tempo che fa. Parallelamente, è protagonista sia sul grande che sul piccolo schermo come attore in moltissimi film e fiction. Al cinema, dopo il debutto in Il Bi e il Ba, recita in numerose pellicole, anche internazionali. Solo per citare alcuni titoli: Mortacci, Vacanze di Natale, Miracolo italiano, L’abbuffata, Baaria, Somewhere, The Tourist, La scomparsa di Patò, Workers, Sei mai stata sulla luna, Un milione di giorni, Non è un paese per giovani, Natale a Londra – Dio salvi la Regina, Genitori vs influecer, Improvvisamente Natale, L’estate più calda. Tantissimi anche i titoli di serie tv che lo hanno visto protagonista. Tra questi: SPQR, Don Matteo, con l’iconico personaggio del maresciallo Cecchini, La crociera, Il destino ha quattro zampe, Nati ieri, Butta la luna, L’ultimo padrino, Donne, Complimenti per la connessione, La mafia uccide solo d’estate, Fratelli Caputo. Nel corso della sua carriera diverse le esperienze in radio, a teatro e pubblicitarie. E anche da scrittore. Nel 1986 scrive il libro “Sani Gesualdi”, primo in classifica nelle vendite per varie settimane; seguono “Il Terzesimo Libro di Sani Gesualdi”, “Il manovale del bravo presentatore e come diventare maghi in 15 minuti”. Nel 2014 esce “La mia autobiografia 70% vera, 80% falsa”, nel 2018 “Novella Bella” e nel 2022 “Paola. Una storia vera”.





. Comico, attore, conduttore, personaggio televisivo, Nino Frassica, all’anagrafe Antonio Frassica, debutta in tv con Renzo Arbore, entrando nel cast di programmi cult come Quelli della notte e Indietro tutta. Successivamente, partecipa a molti altri show televisivi, tra cui Fantastico, Domenica In, Scommettiamo che?, Uno due tre stella, Stracult, Dopo fiction, Adrian, Amici e diventando uno dei protagonisti di Che tempo che fa. Parallelamente, è protagonista sia sul grande che sul piccolo schermo come attore in moltissimi film e fiction. Al cinema, dopo il debutto in Il Bi e il Ba, recita in numerose pellicole, anche internazionali. Solo per citare alcuni titoli: Mortacci, Vacanze di Natale, Miracolo italiano, L’abbuffata, Baaria, Somewhere, The Tourist, La scomparsa di Patò, Workers, Sei mai stata sulla luna, Un milione di giorni, Non è un paese per giovani, Natale a Londra – Dio salvi la Regina, Genitori vs influecer, Improvvisamente Natale, L’estate più calda. Tantissimi anche i titoli di serie tv che lo hanno visto protagonista. Tra questi: SPQR, Don Matteo, con l’iconico personaggio del maresciallo Cecchini, La crociera, Il destino ha quattro zampe, Nati ieri, Butta la luna, L’ultimo padrino, Donne, Complimenti per la connessione, La mafia uccide solo d’estate, Fratelli Caputo. Nel corso della sua carriera diverse le esperienze in radio, a teatro e pubblicitarie. E anche da scrittore. Nel 1986 scrive il libro “Sani Gesualdi”, primo in classifica nelle vendite per varie settimane; seguono “Il Terzesimo Libro di Sani Gesualdi”, “Il manovale del bravo presentatore e come diventare maghi in 15 minuti”. Nel 2014 esce “La mia autobiografia 70% vera, 80% falsa”, nel 2018 “Novella Bella” e nel 2022 “Paola. Una storia vera”. Paolo Kessisoglu . Nato a Genova e originario dell'Armenia, classe 1969, è attore, conduttore televisivo, doppiatore e musicista. Diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Genova, poliedrico e versatile negli anni è stato autore e protagonista di spettacoli teatrali, ha recitato in diverse pellicole di successo e ha condotto, in coppia con Luca Bizzarri, numerosi programmi TV, da Le Iene a Mtv Trip, da Scherzi a parte a Quelli che il Calcio passando per il Festival di Sanremo e la sit com Camera Cafè. A novembre 2022 è al cinema tra i protagonisti di Per tutta la vita, regia di Paolo Costella. Attualmente firma insieme a Luca Bizzarri la copertina satirica della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris. Appassionato di musica, cinema, arte e sport, nel tempo libero si dedica alla bicicletta e alla chitarra.





. Nato a Genova e originario dell'Armenia, classe 1969, è attore, conduttore televisivo, doppiatore e musicista. Diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Genova, poliedrico e versatile negli anni è stato autore e protagonista di spettacoli teatrali, ha recitato in diverse pellicole di successo e ha condotto, in coppia con Luca Bizzarri, numerosi programmi TV, da Le Iene a Mtv Trip, da Scherzi a parte a Quelli che il Calcio passando per il Festival di Sanremo e la sit com Camera Cafè. A novembre 2022 è al cinema tra i protagonisti di Per tutta la vita, regia di Paolo Costella. Attualmente firma insieme a Luca Bizzarri la copertina satirica della trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris. Appassionato di musica, cinema, arte e sport, nel tempo libero si dedica alla bicicletta e alla chitarra. Brenda Lodigiani. Nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1987, debutta in televisione come ballerina nel programma Central Station (Comedy Central), per poi diventare conduttrice del programma per bambini Disney 365 su Disney Channel. Prosegue la sua carriera televisiva in numerosi programmi e serie tv: Scorie, La villa di lato, Quelli che il calcio, Total Request Live on the Road, L’almanacco del Gene Gnocco, Coca Cola Lip Dub @ MTV, Red Bull Flugtag, Via Massena 2, Bye bye Cinderella, Glob, Fuoriclasse 3, Shot time, Alex & co., Quelli che il calcio. Collabora con la Gialappa’s Band in vari programmi. Nel 2023 fa parte del cast della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori. Insieme a Germano Lanzoni recita nei video de il Milanese Imbruttito in cui interpreta l’Imbruttita. Esordisce al cinema nel 2013 con Un fidanzato per mia moglie, nel 2014 è nel cast del film Italiano medio. Ha recitato nei film diretti dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. Si muore tutti democristiani 2017. Mollo tutto e apro un chiringuito nel 2021. Domino 2023 nel 2022. È anche attrice teatrale, la vediamo impegnata in numerose rappresentazioni tra il 2011 e il 2016: Addio al nubilato, Filippo al circo, Il poeta e Mary, 5 racconti sull’amore (due spettacoli scritti da Stefano Benni, con il quale Brenda Lodigiani prende parte a numerosi reading in giro per la penisola), La bisbetica domata. Tra il 2010 e il 2013 è stata anche conduttrice radiofonica di due trasmissioni: Traffic, su Radio Rai2, e Stile Libero, in onda su R101. Dal 2022 partecipa al podcast Dungeons & Deejay.





Nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1987, debutta in televisione come ballerina nel programma Central Station (Comedy Central), per poi diventare conduttrice del programma per bambini Disney 365 su Disney Channel. Prosegue la sua carriera televisiva in numerosi programmi e serie tv: Scorie, La villa di lato, Quelli che il calcio, Total Request Live on the Road, L’almanacco del Gene Gnocco, Coca Cola Lip Dub @ MTV, Red Bull Flugtag, Via Massena 2, Bye bye Cinderella, Glob, Fuoriclasse 3, Shot time, Alex & co., Quelli che il calcio. Collabora con la Gialappa’s Band in vari programmi. Nel 2023 fa parte del cast della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori. Insieme a Germano Lanzoni recita nei video de il Milanese Imbruttito in cui interpreta l’Imbruttita. Esordisce al cinema nel 2013 con Un fidanzato per mia moglie, nel 2014 è nel cast del film Italiano medio. Ha recitato nei film diretti dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. Si muore tutti democristiani 2017. Mollo tutto e apro un chiringuito nel 2021. Domino 2023 nel 2022. È anche attrice teatrale, la vediamo impegnata in numerose rappresentazioni tra il 2011 e il 2016: Addio al nubilato, Filippo al circo, Il poeta e Mary, 5 racconti sull’amore (due spettacoli scritti da Stefano Benni, con il quale Brenda Lodigiani prende parte a numerosi reading in giro per la penisola), La bisbetica domata. Tra il 2010 e il 2013 è stata anche conduttrice radiofonica di due trasmissioni: Traffic, su Radio Rai2, e Stile Libero, in onda su R101. Dal 2022 partecipa al podcast Dungeons & Deejay. Marina Massironi è attrice di teatro, cinema e televisione. È nota al grande pubblico per il sodalizio con Aldo, Giovanni e Giacomo. Con loro partecipa a diverse edizioni di MaidireGol, I Corti e Tel chi el telun ed esordisce sul grande schermo con Tre uomini e una gamba. Diretta al cinema fra gli altri da Giuseppe Piccioni, Enzo Monteleone, Gianluca Fumagalli, Alessandro Benvenuti, Giuseppe Bonito, Edoardo Leo, Gianni Zanasi, Maurizio Zaccaro, vince il David di Donatello e il Nastro D'Argento per il film Pane e Tulipani di Silvio Soldini. Da sempre innamorata del palcoscenico, è protagonista di numerosi e diversi spettacoli di successo, da I Corti, a Harry ti presento Sally, a Due Partite di Cristina Comencini, Sottopaga non si paga!, diretta dal Premio Nobel Dario Fo, La scuola con Silvio Orlando, regia di Daniele Luchetti, per cui ha vinto il Premio Flaiano come migliore attrice teatrale, La donna che sbatteva nelle porte di R.Doyle, regia di Giorgio Gallione, fino agli ultimi Rosalyn, di E.Erba, regia di Serena Sinigaglia, La somma di due, dal romanzo omonimo di Lidia Ravera, Le verità di Bakersfield, di S.Sachs, per la regia di Veronica Cruciani, e Il Marito Invisibile di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti, attualmente in tournèe. Numerose le partecipazioni a programmi e serie tv, tra cui ricordiamo Comici e L’Ottavo Nano, al fianco di Serena Dandini e Corrado Guzzanti, diverse edizioni di MaidireGol con la Gialappa’s Band, Cotti e mangiati con Flavio Insinna per Rai1. Ha dato la voce a numerosi personaggi tra cui Daria per MTV, Grace di Mucche alla riscossa, film d’animazione Disney, Celia di Monsters&Co. per la Disney-Pixar. È una delle voci di Luca, sempre per la Disney-Pixar, in uscita a giugno 2021, nella versione americana e in quella italiana.

LOL: Chi ride è fuori S3 si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video tra cui le produzioni italiane Original The Bad Guy, Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini - Piacere di conoscerti, The Ferragnez - La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club Stagioni 1 e 2, Vita da Carlo, FERRO, le prime 3 stagioni di Celebrity Hunted- Caccia all’Uomo e le prime due stagioni di LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Argentina 1985, Jack Ryan, The Boys, Borat - Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in oltre 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre produzioni Original già annunciate sono il capitolo italiano dell’universo Citadel, Everybody Loves Diamonds e The Ferragnez – La Serie Stagione 2. book e Twitter.