Tech Talk, Speciale Fast Channels | Diretta streaming Digital-News.it

Appuntamento con il nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un percorso di informazione con edizioni anche in lingua inglese e spagnola, sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed Innovazione. con due grandi novità nell'industria dei Media, Contenuti e Tv.

I Fast Channels sono il tema del momento, anche dopo la ultima e centesima edizione del NAB Show di Las Vegas. Omdia ha realizzato uno studio molto importante sui Fast Channels, presentato dalla straordinaria Maria Rua Aguete, che parla di un volume d'affari "solo per il 2023 di 6.3 bilioni di dollari. Giovedì 27 Aprile il terzo talk della nuova stagione è dedicato proprio ai Fast Channels con ospiti di riguardo come Julio Sobral, Mauro Panella, Francesca Bianco, Davide Fiorentini e Luca Catalano, ma altri importanti ospiti faranno parte dell'evento on line.

Inizio alle ore 12.00, per un dibattito della durata di oltre trenta minuti, con video, domande e contributi sui temi caldi dell’attualità.

Modera: Andrea MICHELOZZI (Comunicare Digitale)

Il FED 2023 raggiunge le 20 edizioni e preannuncia molte novità in ordine alla modalità del programma 2023, sorprese nel corso della due giorni dedicata all’industria dei Media, del Digitale e delle Telecomunicazioni, sviluppando maggiormente il networking e creando un forte interesse per le aree espositive.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.fed2023.com e sono disponibili in modalità gratuita ed a pagamento, a seconda dei servizi prescelti. Fino al 7 Maggio 2023, si può partecipare liberamente a programma dei due giorni del FED 2023 (senza la partecipazione alla Serata di Gala), mentre il programma completo avrà una offerta “early bird” che ingloba tutte le attività.

Gli speakers di assoluto rilievo che hanno già confermato la loro partecipazione sono già presenti nella speciale sezione del FED 2023 e sono annunciati prossime grandi esperienze dai principali mercati europei.

«E’ una edizione molto speciale – dichiara Andrea Michelozzi - perché raggiungiamo un risultato che nel 2004 non avremmo mai immaginato di raggiungere. Il merito va tutto alle società, ai membri ed agli speakers che hanno fatto “brillare” l’evento nelle 19 ultime edizioni. Tutto il team è la lavoro per preparare una edizione che onori tale prestigioso traguardo».

Ci sarà anche il FED AWARDS 2023, con 5 premi per 5 importanti categorie, che hanno già raccolto 31 candidature. Il termine ultimo per presentare le proprie candidature è il 28 Aprile 2023. Aperti all'intera industria dei media, il riconoscimento è per quei soggetti che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica in ambito digitale con prodotti introdotti nel mercato tra il 15 Giugno 2022 e il 25 Aprile 2023

Le cinque categorie di premi sono:

ULTRA HD/HD

INNOVATION/TECHNOLOGY

HYBRID TV/OTT

BEST PLATFORM

SPORT & PROGRAM

Il vincitore di ogni categoria riceverà il "FED AWARDS 2023" durante il NIGHT GALA che si terrà l'8 giugno 2023 nella prestigiosa sede di Real Collego a Lucca, Toscana - Italia.

