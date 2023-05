HbbTV Symposium and Awards 2023 sarà il 28 e 29 novembre a Napoli

L'undicesimo simposio HbbTV si svolgerà dal 28 al 29 novembre 2023 a Napoli, in Italia. Lo ha annunciato oggi l'Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete.

Il vertice annuale più importante dell'industria della TV connessa, rivolto a operatori di piattaforme, emittenti, inserzionisti e fornitori adtech, organizzazioni per la definizione di standard e fornitori di tecnologie, sarà realizzato in partnership con “Comunicare Digitale”, un'associazione italiana per lo sviluppo della televisione digitale.

Per la prima volta la conferenza dell’ HbbTV Symposium sarà realizzata in due formati: il primo giorno manterrà l’usuale formato di conferenza tradizionale con keynote, presentazioni e tavole rotonde guidati da una agenda predefinita, mentre il secondo giorno sarà realizzata nel formato “unconference” in cui i partecipanti decideranno l’agenda, gli argomenti e i dibattiti costruendo così, in prima persona, le sessioni e le conclusioni della seconda giornata di conferenza.

«Siamo entusiasti di tornare in Italia e ospitare un nuovo formato di conferenza. Sebbene i delegati della scorsa edizione a Praga ci abbiano detto di avere apprezzato i temi e la conferenza stessa, ci hanno anche incoraggiato a creare maggiori opportunità di interazione tra relatori e pubblico per favorire una maggiore interlocuzione tra i partecipanti. Siamo fiduciosi che la nuova struttura “unconference” del secondo giorno creerà un evento straordinario che fornirà ai partecipanti preziosi spunti su come sviluppare con successo la propria attività nelle mutevoli condizioni del mercato», ha affermato Vincent Grivet, presidente dell'Associazione HbbTV.

«Siamo fortemente favorevoli a portare l'“HbbTV Symposium and Awards” in Italia poiché questa è una grande opportunità per il nostro Paese visto il successo dell'evento in altre città europee», ha aggiunto Andrea M. Michelozzi, presidente di Comunicare Digitale. «Napoli è una scelta eccellente con la sua ricca storia e il suo forte entusiasmo per le moderne tecnologie guidate da attori del mercato locale che hanno ampiamente contribuito alla crescita di HbbTV. Napoli è pronta per un evento mozzafiato, di grande ispirazione per tutti i partecipanti nel suo splendido ambiente mediterraneo».

Il simposio HbbTV si svolgerà presso la Stazione Marittima di Napoli, un moderno centro congressuale ed espositivo situato nell'area portuale di Napoli. L'evento ospiterà anche la sesta edizione degli HbbTV Awards, con un'ampia gamma di categorie pensate per premiare le migliori pratiche e l'eccellenza nella comunità HbbTV.

Rivolto ai dirigenti di alto livello e ai delegati del settore della televisione connessa, l' “HbbTV Symposium and Awards” fornirà una piattaforma unica per attività di promozione commerciale; vari pacchetti di sponsorizzazione dell’evento sono disponibili nella dettagliata call-for-sponsors. Le aziende interessate sono incoraggiate a garantirsi rapidamente un accordo commerciale poiché le opportunità sono limitate; le offerte di sponsorizzazione “early bird”, con tariffe ridotte, sono disponibili fino al 20 luglio 2023.