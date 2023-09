Paramount+, il trailer ufficiale «Vita da Carlo» Seconda Stagione con Carlo Verdone

Paramount+ annuncia che da oggi è disponibile il trailer ufficiale di VITA DA CARLO SECONDA STAGIONE, la serie autobiografica interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. IN VITA DA CARLO SECONDA STAGIONE, in esclusiva su Paramount+ dal 15 settembre, realtà e finzione si intrecciano in un’irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso.

Scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone, che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, la serie vanta un cast “all stars” con alcuni tra i nomi più forti dello spettacolo italiano, e non solo: oltre a Carlo Verdone, Sangiovanni e Ludovica Martino, anche Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

VITA DA CARLO SECONDA STAGIONE – La Trama

«Voglio fare solo quello che mi va di fare» si era imposto Carlo sul finale della prima stagione e, negli ultimi mesi, ha tenuto fede al suo proposito, dedicando del tempo a sé stesso e scrivendo un romanzo, La Carezza della Memoria, che è diventato un bestseller.

Tra quelle pagine Carlo trova l’ispirazione per realizzare il sogno covato in segreto per tutta la carriera: un film d’autore. L’ultima parola spetta però al produttore Ovidio Cantalupo, che dà il proprio benestare a una sola condizione: a interpretare il protagonista, l’alter ego ventenne di Carlo, dovrà essere il cantante Sangiovanni. Il produttore è convinto che, grazie al grande seguito di fan e follower sui social, Sangiovanni possa garantire il successo commerciale del film.

Carlo non è d’accordo, ma il desiderio di realizzare il progetto è così grande che si lascia convincere. E così, mentre già prevede di trovarsi a fronteggiare i capricci di un teen idol viziato, Sangiovanni si rivela invece un ragazzo alla mano e per molti versi simile a lui, pieno di insicurezze e costantemente in crisi. Saranno proprio le preoccupazioni di Sangiovanni e i capricci della co-protagonista del film, Ludovica Martino, a mettere costantemente a repentaglio la realizzazione del film.

Ai tormenti professionali si sommano poi quelli familiari: dalla gravidanza della figlia Maddalena, che non rivela chi sia il padre del bambino; a Giovanni, il figlio avvocato che si mette contro la mala di Ostia; dalle fobie di Max alle nevrosi dell’ex moglie Sandra, passando per Chicco, disposto a tutto pur di riconquistare Maddalena; Annamaria che si licenzia per seguire l’amore e, infine, l’inaspettato incontro con Sofia, un’affascinante scrittrice di libri per bambini che travolge Carlo con la sua energia. Poi ci sono i fan, i selfie, gli amici o presunti tali, i colleghi, gli scocciatori… insomma, è Vita da Carlo!

Credits - Regia di Carlo Verdone e Valerio Vestoso; Musiche di Fabio Amurri; Edizioni Musicali di Filmauro; Il Direttore della Fotografia è Roberto Forza; la Scenografia è di Giuliano Pannuti; i Costumi di Tatiana Romanoff; il Montaggio di Pietro Morana; Organizzatore Generale della Produzione è Carlo Pasini.

Oltre a VITA DA CARLO SECONDA STAGIONE, su Paramount+ è sempre disponibile una selezione di film cult di Carlo Verdone: successi come COMPAGNI DI SCUOLA, VIAGGI DI NOZZE, ACQUA E SAPONE, BIANCO ROSSO E VERDONE, BOROTALCO, MALEDETTO IL GIORNO CHE T’HO INCONTRATO, UN SACCO BELLO. A partire da settembre, saranno disponibili anche SOTTO UNA BUONA STELLA e IL MIO MIGLIOR NEMICO oltre a diverse clip con interviste esclusive a Carlo Verdone, Sangiovanni, Max Tortora, Christian De Sica e tanti altri protagonisti della serie.

A SETTEMBRE SU PARAMOUNT+

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Disponibile dal 26 settembre – Film vincitore di 7 premi Oscar e 2 Golden Globe in cui Evelyn, un’immigrata cinese di mezza età(interpretata da Michelle Yeoh) , viene travolta in una folle avventura in cui lei sola può salvare l'esistenza esplorando altri universi e collegandosi con le vite che avrebbe potuto vivere. Nel cast anche Joy Wang, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis.





SU PARAMOUNT+ SI ARRICCHISCE LA RACCOLTA DI MONOGRAFIE SUI GRANDI PROTAGONISTI DELLA SCENA INTERNAZIONALE CON VAL: il documentario interamente incentrato sulla vita di Val Kilmer, attore celebre per aver interpretato Jim Morrison nel film biografico THE DOORS di Oliver Stone, in cui canta i brani del famoso gruppo. Il documentario ripercorre la carriera e la vita dell’attore con filmati inediti che coprono un arco di 40 anni. Tra i film con Val Kilmer presenti su Paramount+, oltre a THE DOORS, anche TOP GUN, TOP GUN MAVERICK, e THE SAINT.

SU PARAMOUNT+ TANTI ALTRI FILM IN ARRIVO A SETTEMBRE: per gli amanti del cinema coreano PARASITE, MEMORIE DI UN ASSASSINO, MINARI, OLD BOY, LADY VENDETTA; grandi classici come INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, EASY RIDER, KRAMER CONTRO KRAMER; e, inoltre, successi cinematografici come CLOSER, C’ERA UNA VOLTA A…HOLLYWOOD, PICCOLE DONNE, JULIE & JULIA.

PROSSIMAMENTE SU PARAMOUNT+ anche la serie coreana BARGAIN, disponibile in autunno, e l’attesissimo film horror CIMITERO VIVENTE: LE ORIGINI in arrivo ad ottobre e basato sul terrificante capitolo inedito del romanzo di Stephen King “Pet Sematary”. Il film, diretto da Lindsey Anderson Beer, narra del giovane Jud Crandall che sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale di Ludlow, nel Maine, ma che ben presto scopre dei terrificanti segreti sepolti al suo interno ed è costretto a confrontarsi con un'oscura storia familiare che lo terrà per sempre legato a Ludlow. Con Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern e Henry Thomas.