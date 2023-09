Annunciati Membri Giuria HbbTV Award 2023, esperti e leader dell'industria tv connessa

L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è lieta di annunciare la giuria degli “HbbTV Award 2023”.

I membri della giuria sono:

Nicole Agudo Berbel , Seven.One Entertainment Group

, Seven.One Entertainment Group Martin Boronski , BCE/RTL Group

, BCE/RTL Group Giambattista Cerri , Sky Italia

, Sky Italia Laurence Delpy , Eutelsat

, Eutelsat Leticia Noriega Gonzalez , TP Vision

, TP Vision Paul Gray , Omdia

, Omdia Nicola Iovene , Kineton

, Kineton James Jackson, Digital UK/Everyone TV

“Siamo molto orgogliosi della giuria di questa edizione degli “HbbTV Award” composta da esperti e manager di alto livello della nostra industria e che riflette il valore e l’importanza degli HbbTV Award. Il concorso offre una grande opportunità per aumentare la consapevolezza e il riconoscimento delle applicazioni e dei servizi innovativi resi possibili dalle specifiche HbbTV”, ha affermato Vincent Grivet, presidente dell’Associazione HbbTV. “Invito tutti gli operatori del mercato a presentare le proprie candidature e a partecipare al concorso per vincere il premio più ambito del settore della TV connessa”.



Le categorie degli HbbTV Award 2023 sono:

Miglior uso di HbbTV per soluzioni di Targeted Advertising

Miglior tool o prodotto per lo sviluppo o la distribuzione di servizi HbbTV

Miglior innovazione tecnologica in un prodotto o servizio HbbTV

Miglior promozione o marketing di un servizio HbbTV

Premio speciale della giuria "Esordiente HbbTV dell'anno"

Gli sviluppatori di applicazioni e di servizi HbbTV sono invitati a inviare le loro candidature tramite questo modulo online; il modulo comprende anche i termini e le condizioni del concorso a partecipazione gratuita.



E’ possibile candidare più servizi in ognuna delle categorie. Ogni candidatura richiederà la compilazione di un modulo separato. Le candidature saranno giudicate in base alla qualità realizzativa, all’ impatto e al livello di innovazione dell’esperienza offerta.



Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 settembre 2023. La rosa dei finalisti verrà presentata a una giuria composta da esperti del settore che ne selezionerà i vincitori. I finalisti saranno annunciati il 31 ottobre 2023.



Siamo giunti alla sesta edizione degli “HbbTV Award” che, anche quest’anno, premierà le migliori pratiche e le eccellenze della comunità HbbTV. I premi verranno consegnati nel corso di una prestigiosa cerimonia il 28 novembre, parte integrante dell’undicesimo Simposio HbbTV che si tiene a Napoli il 28 e il 29 novembre 2023, congiuntamente ospitato dall'Associazione HbbTV e dall'Associazione Comunicare Digitale, una associazione italiana per lo sviluppo della televisione digitale. Tutti i finalisti sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione.