Black Friday, con 1 anno di Infinity+ incluso il primo mese di DAZN Standard

Arriva un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati del calcio italiano ed europeo.

Attivando il piano annuale Infinity+ a 69€, riceverete il primo mese gratis per DAZN Standard. Grazie a questa speciale promozione, potrete godervi tutto il grande calcio: la UEFA Champions League su Infinity+ e la Serie A TIM su DAZN.

Non perdete tutte le emozioni, i gol e le azioni dei gironi di Champions League disponibili su Infinity+. Attivando l’offerta, avrete incluso il primo mese di DAZN Standard e potrete seguire tutte le partite della Serie A TIM.

Con questa offerta, avrete accesso anche al grande cinema di Infinity+ e potrete godervi titoli amatissimi come "Barbie" (dal 1 dicembre), "The Flash" (dall'8 dicembre), "Shark 2: L'abisso" (dal 15 dicembre), "Blue Beetle" (dal 22 dicembre) e "The Nun 2" (dal 29 dicembre).

Ecco come partecipare all'operazione a premi:

Sottoscrivendo un abbonamento annuale a Infinity+ al costo di 69€, da lunedì 20 novembre fino al 3 dicembre, riceverete un voucher per riscattare il primo mese di abbonamento DAZN Standard. L'operazione è valida solo in caso di prima attivazione o riattivazione su Infinity+.





Al momento dell'eventuale rinnovo della sottoscrizione DAZN dopo il primo mese di visione gratuita, nel caso in cui l'utente intenda disdire il servizio di abbonamento DAZN Standard, il recesso si perfezionerà al trentesimo giorno successivo dalla data di richiesta.

Dopo l'ultima pausa per le Nazionali, la Serie A TIM torna con un mese ricco di grandi incontri, come Atalanta – Napoli; Juventus – Inter; Milan – Fiorentina; Sassuolo – Roma; Napoli – Inter; Juventus – Napoli. Non perderti l'occasione di vederli su DAZN.

Puoi trovare tutte le informazioni e i Termini & Condizioni sul regolamento dell’operazione a premi.