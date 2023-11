Paramount+ sbarca sui dispositivi Hisense con sistema operativo VIDAA U4 o superiore

Paramount+ e Hisense annunciano un ampliamento della loro partnership: il servizio streaming di Paramount sarà da oggi disponibile sui dispositivi Hisense powered by VIDAA U4 o superiore in Italia.

“Avere Hisense tra i nostri partner ci riempie di orgoglio: portare Paramount+ sui dispositivi Hisense anche in Italia ci permette di ampliare la nostra già vasta rete di distribuzione consentendo ai nostri fan di fruire dei contenuti che amano scegliendo la modalità che preferiscono.” - ha affermato Antonella Dominici, SVP Streaming South Europe, Middle East and Africa di Paramount.

Il mercato italiano si aggiunge dunque all'ampio elenco di mercati internazionali in cui Paramount+ è disponibile per i possessori di dispositivi Hisense. Anche gli utenti italiani adesso potranno godersi una montagna di intrattenimento tramite l'app dedicata disponibile su Smart TV Hisense.

La partnership, inoltre, evolverà nel prossimo futuro: alcuni modelli della line-up 2024 avranno il tasto personalizzato Paramount+ per regalare all’utente un’esperienza di fruizione ancora più semplice e immediata.

“Paramount+ è una piattaforma molto apprezzata dagli utenti, ha un catalogo di film e di serie TV ricco, con anteprime e titoli popolari del cinema internazionale. Questa partnership ci consente di dare un grande servizio in più ai nostri clienti che possono godere di una programmazione in streaming di alta qualità grazie anche al sistema operativo VIDAA dei nostri TV che garantisce un'esperienza semplice ed intuitiva adatta all'intrattenimento di tutta la famiglia” sottolinea Gianluca Di Pietro, Amministratore Delegato di Hisense Italia.

Paramount+ offre una montagna di intrattenimento che comprende blockbuster, Paramount+ originals e serie esclusive, show di successo e i contenuti preferiti dai bambini. Il catalogo di Paramount+ include recenti successi internazionali come Compagni di viaggio, The Curse, Halo e Star Trek: Strange new worlds; contenuti italiani come Ex on the Beach, Vita da Carlo - Seconda Stagione e Drag Race Italia, e i popolari show televisivi di Paramount come CSI: Crime Scene Investigation e NCIS; il meglio dell’animazione, come SpongeBob SquarePants di Nickelodeon e South Park di Comedy Central; le serie young-adult e gli show musicali di MTV e molto altro ancora.