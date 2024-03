Amazon Prime Video, dal 9 Aprile annunci pubblicitari ma con opzione per rimuoverli

A partire dal 9 aprile 2024, Amazon Prime Video introdurrà una quantità limitata di annunci pubblicitari all'interno dei suoi film e delle sue serie TV. Nel messaggio inviato, Amazon Prime ha informato i suoi clienti della nuova implementazione, sottolineando che l'introduzione degli annunci consentirà loro di continuare a investire in contenuti di alta qualità e di espandere tali investimenti nel tempo.

L'obiettivo è garantire la manutenzione della qualità e della quantità dei contenuti presenti su Prime Video. Rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming, Amazon Prime Video mirerà comunque a offrire un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari. Importante sottolineare che non ci saranno modifiche al prezzo attuale dell'abbonamento Prime. Tuttavia, viene offerta una nuova opzione senza pubblicità, disponibile con un supplemento mensile di 1,99 euro.

Per garantire la massima flessibilità agli utenti, Amazon Prime offre la possibilità di prenotare l'opzione senza pubblicità fin da ora, tramite un collegamento fornito nella stessa email. Cliccando sul pulsante "Pre-ordina senza pubblicità", gli utenti possono attivare l'opzione immediatamente e beneficiare della sua validità a partire dal 9 aprile 2024, data in cui entreranno in vigore gli annunci pubblicitari su Prime Video. L'abbonamento a questa opzione continua fino alla cancellazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento dalle impostazioni dell'account personale.

In conclusione, Amazon Prime ribadisce il valore dell'abbonamento Prime, che offre una vasta gamma di vantaggi, tra cui sconti esclusivi, servizi di shopping e intrattenimento. Inoltre, l'azienda assicura ai suoi clienti che continuerà a introdurre nuovi programmi e funzionalità nel tempo.

Gentile cliente Prime, ti contattiamo per informarti di una novità relativa alla tua esperienza su Prime Video. A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video. Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming. Non c’è alcuna modifica all’attuale prezzo del tuo abbonamento Prime. Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità pagando un supplemento di 1,99 euro al mese*. L’abbonamento Prime offre un grande valore. I clienti Prime hanno accesso a un’ampia selezione di vantaggi sullo shopping, risparmi esclusivi e intrattenimento. Inoltre, puoi aspettarti che nuovi programmi e funzionalità saranno aggiunti in futuro per i clienti Prime. Grazie per essere cliente Prime. Cordiali saluti, Il tuo team Amazon Prime.

* Gli eventi dal vivo, come le competizioni sportive, e i canali aggiuntivi potranno continuare a includere annunci pubblicitari.

Amazon aveva già annunciato nel 2023 che la pubblicità sarebbe stata inserita gradualmente nel suo servizio streaming in molti Paesi. Il primo cambiamento è stato quello degli Stati Uniti dove gli spot sono partiti il 29 gennaio scorso. Ad essere coinvolti progressivamente anche Regno Unito, Canada e Germania e poi Francia, Spagna, Messico, Australia e, da aprile, l'Italia.