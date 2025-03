Guarda OGGI in Diretta Streaming su Digital-News | Technology Innovations Drive 2025 Media Trends

Guarda in Diretta Streaming il Live Technology Innovations Drive 2025 Media Trends



Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00.



Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale

Media Partner: Digital-News.it.

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

L'evento (in lingua inglese) vedrà la partecipazione di figure di spicco nel mondo dei media e della tecnologia, i cui interventi promettono di fornire spunti decisivi sulle sfide e sulle opportunità future.

Wissiam Sabbagh, CEO di Mangomolo, una piattaforma innovativa che si occupa di distribuzione di contenuti digitali in modalità completamente nuova, sarà protagonista di un intervento che esplorerà le nuove frontiere della monetizzazione. Mangomolo è un esempio brillante di come le nuove tecnologie possano essere applicate a modelli di business per lo streaming, ponendo l'accento sull'importanza di combinare contenuti di qualità con strategie finanziarie evolute. Wissiam Sabbagh discuterà come le aziende possono sfruttare le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione per garantire una crescita sostenibile in un mercato sempre più competitivo.

Diana Arsene, Senior Vice President di Chyron, un leader globale nella creazione di grafica per broadcast e nella gestione di flussi di lavoro video, porterà il suo prezioso contributo sul futuro della produzione video e delle trasmissioni in diretta. Chyron, con le sue soluzioni all’avanguardia, ha contribuito a trasformare l’intero settore, rendendo la produzione e la distribuzione di contenuti visivi più efficienti e coinvolgenti. Diana Arsene esplorerà l'evoluzione della grafica TV e delle soluzioni software per migliorare l’interazione con il pubblico, rivelando come l’innovazione tecnologica possa potenziare l’esperienza dello spettatore, in particolare nelle trasmissioni live e nelle produzioni video in tempo reale.

Jonathan Smith, Director of Product Management presso Net Insight, parlerà della gestione delle reti e delle piattaforme di distribuzione video, mettendo in evidenza le soluzioni di Net Insight per la distribuzione di contenuti in tempo reale ad alta qualità. L’azienda è pioniera nel settore delle soluzioni di networking per il broadcasting e la distribuzione video, con una forte focalizzazione sulle Connected TV, che stanno cambiando il modo in cui il pubblico interagisce con i contenuti televisivi. Jonathan Smith approfondirà l’importanza delle tecnologie di rete per garantire una distribuzione video senza interruzioni e di alta qualità, essenziale per le piattaforme di streaming e le emittenti che cercano di mantenere una connessione costante con i loro utenti.

Infine, Bahadir Kulur, CEO di TvEkstra, una piattaforma innovativa per la gestione e distribuzione di contenuti televisivi, condividerà la sua visione su come le emittenti locali stiano evolvendo in risposta ai cambiamenti del panorama digitale. TvEkstra si distingue per la sua capacità di integrare soluzioni di streaming avanzate, riuscendo a soddisfare le esigenze di contenuti di alta qualità per una vasta gamma di piattaforme. Bahadir Kulur discuterà delle sfide che le piattaforme devono affrontare nel garantire una fruizione ottimale dei contenuti, analizzando le tendenze emergenti nel settore delle Connected TV e come queste possano influenzare il futuro della pubblicità digitale e dei contenuti on-demand.

Lo sguardo si allargherà anche a due appuntamenti internazionali di grande interesse: il FED ESPANA 2025, previsto per il 27 marzo a Madrid, e la 22ª edizione del FED 2025, che avrà luogo il 5 e 6 giugno presso il suggestivo Real Collegio di Lucca. Questi eventi, di rilievo mondiale, rappresentano non solo un’opportunità di confronto tra i maggiori attori del settore ma anche una piattaforma per delineare le strategie future. L’attenzione sarà rivolta alla condivisione di best practice e all’analisi delle tendenze emergenti che stanno ridisegnando il panorama globale dei media.

La diretta, trasmessa su www.fed2025.com e sui principali canali social, sarà un momento di riflessione collettiva, pronto a raccogliere le sfide e le opportunità che si prospettano nel 2025. Più di un semplice evento mediatico, il Tech Talk si configura come un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni in corso, offrendo un quadro dettagliato e prospettico sul futuro della comunicazione italiana. Attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione, locale e globale, tecnologia e contenuti, questo appuntamento pone le basi per una comprensione approfondita delle dinamiche che guideranno il settore nei prossimi anni.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY E SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DIGITALI E LA TECNOLOGIA!

Sito Web ufficiale - Digital-News.it - https://www.digital-news.it

Forum ufficiale - Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it

Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat

X | Twitter - https://x.com/digitalsat_it

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/

Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/

YouTube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it

Telegram - https://t.me/digitalnewsit

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)