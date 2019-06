F1 Francia 2019, Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

Un venerdì di libere a Le Castellet per la Ferrari (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) ra la pista e la speranza di riprendersi la vittoria di Sebastian Vettel in Canada. Una speranza alla fine caduta nel vuoto per la Rossa che ha visto respinto il ricorso contro la penalità di 5'' nel Gp di Montreal che ha consegnato l'ennesimo successo alla Mercedes di Lewis Hamilton. I commissari della Fia non hanno infatti ritenuto abbastanza rilevanti e significative le nuove prove raccolte dalla scuderia di Maranello riguardo al taglio della chicane di Vettel e al suo rientro in pista mentre sopraggiungeva la vettura del rivale inglese e campione del mondo.

Il distacco in classifica tra la Mercedes, Hamilton e tutti gli altri resta lo stesso e a quanto visto oggi sul circuito francese anche il gap in pista sembra inalterato. Le Stelle d'Argento hanno infatti dominato le prime e le seconde libere. Al mattino il miglior tempo è stato registrato da Hamilton, mentre nel pomeriggio Valtteri Bottas si è tolto la soddisfazione di finire davanti al compagno di scuderia. Nella seconda sessione Hamilton, oltre a dover accontentarsi del secondo tempo, ha avuto una piccola disattenzione durante la seconda sessione, quando ha perso la sua W10 in curva 3-4, rovinando le gomme e rientrando in pista davanti a Max Verstappen, leggermente ostacolato.

Episodio che potrebbe essere analizzato dai commissari. Per la Ferrari la seconda sessione ha confermato a grandi linee i valori della prima, con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel in terza e quarta posizione. Le due SF90 hanno percorso in totale 63 passaggi, 31 con il pilota monegasco e 32 con il tedesco. Leclerc ha ottenuto come miglior tempo 1'31»586, mentre Sebastian ha fermato i cronometri a 1'31«665. Dando uno sguardo al campionato del mondo di tutti gli altri Lando Norris è stato sorprendente con la sua McLaren. L'inglese delle Frecce d'Argento ha segnato il tempo con gomma dura, e su un asfalto che si sta rivelando abbastanza abrasivo, questo potrebbe essere un fattore in vista della gara. Sesto miglior tempo per Max Verstappen con la Red Bull seguito da Carlos Sainz con l'altra McLaren e Pierre Gasly con la seconda Red Bull. Undicesimo il pilota italiano della Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi, dietro al compagno ed ex Ferrarista Kimi Raikkonen. Continua anche in Francia il disastroso momento delle Williams con George Russell penultimo e Robert Kubica ancora una volta fanalino di coda.

Ottava gara del Mondiale 2019 di F1 in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207), con il Gran Premio di Francia in onda da giovedì 20 a domenica 23 giugno.

IL PROGRAMMA – Sabato 22, sempre alle 15, in onda le qualifiche, mentre domenica 23 la gara alle 15.10. in pista anche F2 e F3. Molta attenzione verrà data al ricorso Ferrari sul “caso Vettel” con le analisi e la ricostruzione di quanto accaduto in Canada.

Sempre approfondite le analisi tecniche di Sky Sport F1 grazie alla Sky Sport Tech Room: come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso. Matteo Bobbi è infatti sempre collegato con la pista per spiegare e rendere comprensibili traiettorie, caratteristiche e step di evoluzione delle monoposto. Inoltre, domenica alle 19, l’appuntamento con “Race Anatomy” sarà in diretta dal Museo Alfa ad Arese (Milano) in occasione dei 109 anni di Alfa Romeo (#AlfaRomDay).

Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

SABATO 22 GIUGNO 2019

Ore 10:25: Gara 1 F3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 03:30, 07:15

Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 12:00: Prove libere 3 F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 13:00: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 14:00: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 15:00: qualifiche F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]
in replica alle ore 19:00, 20:45, 00:00, 02:15, 04:45, 08:30

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 19:00, 20:45, 00:00, 02:15, 04:45, 08:30

Ore 16:15: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 16:45: Gara F2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]
in replica alle ore 22:15, 06:00

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 22:15, 06:00

Ore 18:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva)
in replica alle ore 20:15, 23:30, 01:15, 09:45

in replica alle ore 20:15, 23:30, 01:15, 09:45

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Ore 09:50: Gara 2 F3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 11:25: Sprint Race F2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]
in replica alle ore 20:00

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 20:00

Ore 12:40: Gara SuperCup (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 13:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 15:10: gara F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica integrale alle ore 03:00

in sintesi di 60 minuti alle ore 18:00, 21:00, 23:00, 01:00

Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva)
in replica alle ore 22:00, 00:00, 02:00, 05:00

in replica alle ore 22:00, 00:00, 02:00, 05:00

IL GP DELLA FRANCIA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Non si sono ancora spente le polemiche per la penalizzazione di 5 secondi comminata a Sebastian Vettel nel GP del Canada, che ha consegnato la vittoria a Lewis Hamilton, la quinta stagionale (la terza consecutiva), che è già tempo di tornare in pista. Il prossimo weekend, infatti, il circus della F1 si trasferisce a Le Castellet, sul circuito Paul Ricard, in occasione del Gran Premio di Francia, ottava prova stagionale, in differita e, in chiaro per tutti, solo su TV8.

Sabato 22 giugno, la programmazione dedicata alla Formula 1 inizia, alle ore 17.00, con il paddock qualifiche con le dichiarazioni degli addetti ai lavori pochi istanti prima delle qualifiche, al via, in differita, alle ore 18.00, che assegnano le posizioni sulla griglia di partenza. Domenica 23 giugno, alle ore 16.30, la puntata inedita di “Circuiti da leggenda”, che analizza le caratteristiche e le curiosità del tracciato del sud della Francia. A seguire, alle ore 17.00, sale l’adrenalina con il paddock gara per respirare, direttamente dallo schieramento di partenza, l’atmosfera del pre-gara con le ultime dichiarazioni dei piloti e degli addetti ai lavori prima del semaforo verde. Alle ore 18.00, in differita, il via all’atteso Gran Premio Pirelli di Francia. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 20.00, la cerimonia di premiazione sul podio con gli inni nazionali e, alle ore 20.15, il paddock post-gara con le interviste a caldo ai protagonisti della gara e ai team principal delle scuderie più affermate.

Il Gran Premio Pirelli di Francia, che ha debuttato nel lontano 1971 ed è tornato nel calendario mondiale lo scorso anno dopo un’assenza di 10 anni, prevede 53 giri (ciascuno di 5,842 Km), per una distanza totale di 309,69 Km. Il miglior tempo sul giro è stato realizzato, nel 2018, da Valtteri Bottas, su Mercedes, con il tempo di 1’34’’225. Qui 12 mesi fa si è imposto Lewis Hamilton, autore anche della pole position, davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Raikkonen, allora su Ferrari, oggi su Alfa Romeo.

SABATO 22 GIUGNO 2019

Ore 17:00 Rubrica: Paddock Live Pre Qualifiche

Rubrica: Paddock Live Pre Qualifiche Ore 18:00 F1 Qualifiche: GP Francia

F1 Qualifiche: GP Francia Ore 19:00 Rubrica: Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Ore 17:00 Rubrica: Paddock Live Pre Gara

Rubrica: Paddock Live Pre Gara Ore 18:00 F1 Gara: GP Francia

F1 Gara: GP Francia Ore 20:00 F1 Podio

F1 Podio Ore 20:15 Rubrica: Paddock Live Post Gara

