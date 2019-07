F1 Gran Bretagna 2019, Gara - Diretta Sky Sport e TV8

È il giorno dei numeri due a Silverstone (diretta Sky Sport F1 HD e TV8) nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1. Se Valtteri Bottas si prende la pole position beffando l'idolo di casa Lewis Hamilton per soli 6 millesimi, in Ferrari a primeggiare è di nuovo l'ultimo arrivato Charles Leclerc che, oltre a portare la Rossa in terza posizione ad un soffio dalle Stelle d'Argento, stacca il compagno di squadra Sebastian Vettel di oltre mezzo secondo, solo sesto domani sulla griglia di partenza. Ottimo quarto e quinto tempo per le Red Bull con Max Verstappen davanti a Pierre Gasly. Appena fuori dalla top ten le Alfa Romeo Racing con Antonio Giovinazzi undicesimo e Kimi Raikkonen dodicesimo. In una sessione di qualifica condotta perlopiù in testa le Rosse si sono ritrovate dietro nella Q3: ma con l'ultimo treno di gomme soft Leclerc è riuscito a scendere fino a 1'25«172, ad appena 79 e 73 millesimi da Bottas e Hamilton che scatteranno dalla prima fila.

»Anche nel Q2, dopo il Q1, andavamo bene. Credo però che nel Q3 la Mercedes abbia tirato su i giri del motore. Erano molto veloci, soprattutto in curva ed è lì che noi dobbiamo lavorare. Però - aggiunge il pilota monegasco - abbiamo fatto il miglior risultato possibile oggi e sono molto contento. I miei sguardi alle Mercedes? Guardavo solo lo stato delle gomme, tutto lì. Niente di speciale«. Molto meno contento Vettel che tuttavia confida di far meglio in gara: »Nel complesso mi è mancato un pò di ritmo e velocità, ma - spiega il pilota tedesco della Ferrari - nessun problema con il Drs. Ieri la macchina non era buona quanto oggi - aggiunge il pilota tedesco ai microfoni di Sky Sport - domani credo che dovrebbe andare meglio perchè in gara i valori si riequilibrano, certo partiamo un pò più indietro di quanto avremmo voluto«.

In casa Mercedes Hamilton si toglie il cappello di fronte al miglior tempo del compagno ma allo stesso tempo lo aspetta in gara per riuscire a stargli davanti: »complimenti a Valtteri perché ha fatto un lavoro costante e solido per tutte le qualifiche, il mio non è stato abbastanza buono. Abbiamo lavorato tanto durante tutta la sessione però ci è mancato qualcosina, ci è sfuggito la via che dovevamo prendere. Forse ho sacrificato qualcosa nel Q2 e alla fine mi è mancato un pochino di ritmo e ho fatto un errore nel primo tentativo. Il secondo non è stato abbastanza buono e comunque Valtteri ha fatto un lavoro migliore di me. Giù il cappello per lui e speriamo di poterlo battere domani anche con l'aiuto di questo pubblico. Per me - conclude Hamilton - è questo GP rappresenta qualcosa di più. E' il miglior Gran Premio dell'anno, anche per l'energia che tutta questa gente mi porta«.

LA GRIGLIA DI PARTENZA



Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2019, tutto in diretta su Sky Sport F1. Oltre che sul canale 207, domenica 14 luglio alle ore 15.10 la gara sarà live anche su Sky Sport Arena e visibile sul digitale terrestre su Sky Sport 486. Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

IL PROGRAMMA – Su Sky Sport F1 le prime parole dei piloti in conferenza stampa. A seguire il “Paddock Live Pit Walk” e poi alle 18 lo speciale “Marcando Seb”, un’intervista inedita al campione tedesco durante una partita a biliardino con Federica Masolin, Mara Sangiorgio e Davide Valsecchi. Da non perdere nel weekend anche l’intervista esclusiva di Mara Sangiorgio al giovanissimo pilota britannico della McLaren Lando Norris. Inoltre, nel pre qualifica di sabato, Marc Genè avrà il privilegio di percorrere il circuito di Silverstone a bordo dell’Alfa Romeo 158, vincitrice con Giuseppe Farina (detto Nino) del primo Gran Premio della storia della F1.

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

