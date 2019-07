Europa League, Preliminare Andata - Torino vs Debrecen (diretta Sky Sport Uno)

Tocca al Torino (diretta su Sky Sport Uno), sessanta giorni dopo la fine del campionato di serie A, aprire la stagione 2019-2020 con la prima partita ufficiale. Si torna a far sul serio e il palcoscenico è quello suggestivo dell'Europa League, con la fase a gironi da conquistare passando dai preliminari. A tre settimane dall'inizio della preparazione, la squadra di Mazzarri si troverà di fronte gli ungheresi del Debrecen.

Presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, ieri il tecnico Walter Mazzarri ha presentato la sfida contro il Debrecen:

"Il fatto che la squadra avversaria è un mese e mezzo che si allena e ha già superato un turno la dice lunga sulla loro preparazione fisica. A livello europeo ormai non si trova più nessuna squadra impreparata fisicamente. L'unico vantaggio che possiamo avere è che siamo quasi tutti quelli dell'anno scorso, quei ragazzi autori di una cavalcata emozionante. Domani sarà importante saper gestire le forze nel corso dei 90 minuti. Ovviamente la prima cosa è non subire gol in casa. Dobbiamo usare bene la testa, senza farci prendere dalla foga. Saper interpretare i momenti della partita, quando è il momento di accelerare e quando è il momento di far girare la palla, senza sbilanciarsi perchè loro ripartono alla grande con quattro attaccanti. Mi aspetto una prova di grande attenzione e maturità. Quest'anno a causa degli impegni estivi delle nazionali molti ragazzi sono arrivati da poco. Fino a che non vedo la squadra entrare in campo domani non sono tranquillo neanche io. Bisogna trasformare questa apprensione in qualcosa di bello sul terreno di gioco. Domani, finchè avremo energie, dovremo fare il nostro classico gioco con le scalate in avanti. Non dobbiamo snaturarci, facendo sempre molta attenzione agli ungheresi: si abbassano, aspettano il tuo errore per ripartire forte. Quando perdiamo la palla bisogna essere bravi o a recuperare subito la palla o a rientrare subito per non farci trovare impreparati. Inoltre loro sono bravi sulle palle inattive e i ragazzi lo sanno. Portare avanti tre competizioni nel corso del campionato può portarti a perdere qualche punto durante la stagione, ma innanzitutto pensiamo a questa sfida e a vincerla. Il Debrecen? Loro sono tra le migliori squadre di Ungheria, hanno un'ottima organizzazione e negli ultimi anni hanno disputato anche la Champions League. Si tratta di calciatori strutturati fisicamente, ma anche bravi qualitativamente. Dovremo fare grandissima attenzione. Noi dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco facendo girare la palla e verticalizzando. Bremer? E' uno dei calciatori che ci ha dato maggiori soddisfazioni l'anno scorso: è migliorato tantissimo e lo ha dimostrato sia nel derby contro la Juventus che nell'ultima di campionato contro la Lazio."

TORINO - DEBRECEN IN DIRETTA TV

Con l'andata del secondo turno dei preliminari, parte su Sky l'edizione 2019/20 della UEFA Europa League, la seconda manifestazione calcistica più importante del Vecchio Continente, tutta solo su Sky fino al 2021, a partire dalla fase a gironi. In attesa di vedere all'opera anche le altre due italiane presenti nella competizione, la Roma e la Lazio, che partiranno dalla fase a gironi a settembre, domani fari puntati sul Torino. Indisponibile lo stadio di casa, i granata giocheranno al Moccagatta di Alessandria, che si annuncia tutto esaurito, ospitando gli ungheresi del Debrecen.