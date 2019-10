MotoGP Thailandia 2019, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

Marc Marquez è sempre protagonista della Motogp (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) e potrebbe anche portare a casa il motomondiale 2019, ma la stella del week end con vista sul gran premio di Thailandia è stato Fabio Quartararo. Il giovane pilota francese, in sella a una Yamaha Petronas, sul circuito di Buriram ha infatti conquistato la pole position con grande autorevolezza, dopo aver dettato legge nelle sessioni di prove libere di venerdì e sabato mattina. Quartararo, rivelazione del mondiale 2019, ha agguantato la sua quarta pole stagionale («ho fatto qualcosa di speciale» ha dichiarato felice) e si appresta a dare battaglia per rendere dura la vita a un indomito Marquez, che vede ormai da vicinissimo la conquista di un nuovo titolo iridato. Marquez non ha risentito del terribile incidente nelle prime prove libere, nel quale ha distrutto la moto, ma fortunatamente ne è uscito senza conseguenze. La commissione medica gli ha dato l'autorizzazione a tornare in pista subito dopo i controlli clinici. Il campione del mondo si è scatenato a caccia della pole, dando spettacolo, ma la sua rincorsa al primato è finita con un'altra uscita di pista. Sull'asfalto durante le qualifiche sono finiti pure lo stesso Quartararo e Valentino Rossi, un pò in ombra, che non è andato oltre il nono tempo finale, e quindi domani partirà dalla terza fila. Benissimo invece ha fatto il suo compagno di scuderia, lo spagnolo Maverick Vinales che fino alla fine ha duellato con Quartararo, fra sorpassi e controsorpassi sul cronometro, per aggiudicarsi la pole di questa 15ma prova del motomondiale. Alla fine ha prevalso il francese, ma Vinales ha conservato la seconda piazza (+106 millesimi), lasciandosi alle spalle Marquez (+ 212) che dopo la caduta naturalmente non ha potuto più migliorare il proprio tempo. In seconda fila, con il quarto e quinto tempo, partiranno rispettivamente Franco Morbidelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati) che si sono mossi bene e forse meritavano qualcosa in più, e che hanno accusato un ritardo di 712 e 03 millesimi. Solo settimo tempo e terza fila in griglia invece per Andrea Dovizioso (Ducati), non apparso al meglio della condizione e finito a quasi un secondo di distacco al battistrada francese. Quanto agli altri italiani, Francesco Bagnaia (Ducati) non è andato oltre il 15mo tempo, davanti a Andrea iannone (Aprilia). Giornata nera infine per l'ex campione del mondo Jorge Lorenzo, che continua a non ingranare con la Honda. Si è attestato in 19ma posizione e ai box continuava a gesticolare, nervoso, indicando ai tecnici qualche problema della sua moto che ha gli ha complicato la vita.

FOCUS SKY RACING TEAM VR46 - Sesta pole in Moto3 nella storia dello Sky Racing Team VR46 firmata Celestino Vietti Ramus che, da esordiente sul tracciato di Buriram, sorprende e piazza la sua KTM davanti a tutti. Dopo una prima giornata di libere tutt’altro che facile e una FP3 in condizioni di bagnato, Celestino è stato costretto a passare dalla Q1 dove ha fermato il cronometro a 1.43.579, tempo che gli ha consentito l’accesso alla seconda fase della qualifica. Tra i più veloci fin dalle prime battute della Q2, ha chiuso con un giro finale tutto d’un fiato (1'42.599 ndr) che regala a lui e a tutto il Team la prima pole della sua giovane carriera. Quarta fila con il 12esimo tempo per Dennis Fa, a ridosso dei primi e in difficoltà con la gestione dei repentini cambiamenti del meteo. Con l’1'43.380 in qualifica si prepara ad un’altra rimonta. Una bellissima prova di forza con i nostri piloti qualificati direttamente per la Q2 con il primo e il secondo tempo assoluto e una buona sessione di qualifica per Luca Marini e Nicolò Bulega quella che si è conclusa poco fa a Buriram dove domani si correrà il GP della Thailandia. Primo al termine delle libere e competitivo nell’assecondare il repentino cambio del meteo, Luca ferma il cronometro a 1'35.476 ad un gap di soli 28 millesimi dalla prima fila e ad un decimo dalla pole. Nono in una classifica dai distacchi risicati Nicolò (1'35.634 ndr) a 3 decimi di divario dai più forti e davvero a suo agio nella sessione del mattino dove ha chiuso davanti a tutti (1’35.962 ndr).

