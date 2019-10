Lodovica Comello «Extravergine» nella nuova serie comedy su Fox

Dopo Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, Fox Networks Group Italy prosegue il suo impegno nelle produzioni originali con EXTRAVERGINE, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30’, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) dal 9 ottobre il mercoledì alle 21.15.

Una commedia dai toni surreali tutta al femminile firmata da Roberta Torre (Tano da morire, Angela, I baci mai dati, Riccardo va all’Inferno), una delle registe più visionarie del cinema italiano. Protagonista di EXTRAVERGINE è Lodovica Comello, cantante, conduttrice (Italia's Got Talent, Singing in the Car) e già attrice di successo nei film campione d’incassi Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi.

Come una Alice nel mondo delle sexy meraviglie, o una Amelie nel magico mondo del sesso, Extravergine ruota intorno alle vicende tragicomiche della protagonista, la ventinovenne Dafne Amoroso. Dafne vive a Milano e lavora per #Audrey, una rivista online molto trendy, dove cura la rubrica più “sfigata”, quella dedicata ai libri. Intelligente, timida, appassionata di fumetti, letteratura e videogiochi, Dafne è una nerd che sopravvive a stento in un ambiente di lavoro dove tutti, ma proprio tutti, si considerano, e di fatto sono, più cool di lei.

Ma c’è una cosa prima di ogni altra che rende Dafne diversa dalle sue coetanee: alla soglia dei trent’anni Dafne è ancora vergine. Il destino di Dafne cambierà radicalmente in occasione della festa in maschera organizzata dalla rivista per cui lavora. È proprio all’esclusivo party che, per una serie di circostanze, si ritrova a scambiare il suo travestimento con un costume da Marge Simpson cedutele da una donna misteriosa. Durante la serata entra maldestramente in contatto con Lorenzo (Stefano Rossi Giordani, Rocco Schiavone, Il mondo sulle spalle, L’uomo del labirinto), noto fotografo di moda che collabora con Audrey, rimanendone da subito folgorata. Nei giorni seguenti, un filmato sexy con protagonista una misteriosa “Hot Marge” (della quale non si riconosce la vera identità) inizia a circolare su Internet diventando virale. Dafne diventa una vera e propria star del web e in redazione, tutti sono infatti convinti che sia lei la disinibita “Hot Marge” del video, tanto che Claudio (Massimo Poggio, La finestra di fronte, Zodiaco, Che Dio ci aiuti) decide di nominarla sex columnist di Audrey.

Ad accompagnare Dafne nelle sue avventure in una Milano romantica e super scintillante, ci sono l’amica del cuore e coinquilina Ginevra (Melissa Anna Bartolini, 1994, Fin qui tutto bene), la classica milanese radical chic sempre alla ricerca del fidanzato perfetto, e le colleghe Violante (Stella Pecollo, Riccardo va all’inferno, Il giorno in più, La fabbrica di cioccolato) la food blogger di #Audrey in astinenza da sesso con il compagno Edoardo (Mario Acampa, Balliamo sul mondo, Fuoriclasse) e Samira (Pilar Fogliati, Un passo dal cielo, Forever Young, Task Force 45) la carismatica fashion influencer di origini mediorientali, firma di punta del giornale, bella ricca e sensuale con un fascino esotico a cui nessuno sa resistere. Tre donne molte diverse che sapranno a loro modo consigliare Dafne sul come affrontare la missione verginità.

In questo universo femminile colorato e spesso sopra le righe c’è anche un uomo, Andrea, il migliore amico di Dafne sempre pronto ad ascoltarla e aiutarla.

Completano il cast principale Irene Ferri (Tutti pazzi per Amore, Immaturi - La serie, Sorelle), (Giulio Corso, Soledad, Grease,Il paradiso delle signoreSara Zaffignani, Edoardo Hu e Emanuele “Emilife” Ferrari.

Il cast è aricchito anche dal cameo di uno dei più grandi interpreti della musica italiana, Massimo Ranieri nelle vesti di uno psicologo.

EXTRAVERGINE: LA CAMPAGNA - Affissioni, stampa, tv, radio e web è la campagna prevista per il lancio di Extravergine. Con affissioni nelle metropolitane di Roma, Milano e Napoli e una maxi affissione in via Torino a Milano, la creatività vede protagonista Lodovica Comello nei panni di un’impacciata Dafne alle prese con il suo colorato e tragicomico mondo. Prevista inoltre una declinazione stampa, sui principali mensili e settimanali femminili, radio sulle principali emittenti nazionali e tv sulla piattaforma Sky.

Sul web le avventure di Dafne sono cominciate e vivono nella rubrica di foxlife.it Le Avventure di una (Extra)Vergine, una serie di articoli corredati da vignette – create da Lorenza Di Sepio - che mostrano il mondo di Dafne e delle sue compagne di avventura..

A questo si affianca un’attività di social media marketing su Instagram che vede coinvolte tra le altre Valentina Ferragni e una pianificazione media con formati video ad hoc pianificati su YouTube, Instagram, Facebook.

EXTRAVERGINE: LA PRODUZIONE - Extravergine è la prima produzione realizzata per un canale satellitare da Publispei, la casa di produzione guidata da Verdiana Bixio. Forte di una consolidata esperienza e con alle spalle una lunga serie di successi nel genere comedy per la tv generalista – da I Cesaroni ad Un Medico in Famiglia, da Tutti pazzi per amore a E’ arrivata la felicità – Publispei inaugura una nuova linea produttiva dedicata al mondo della serialità satellitare. Extravergine è una produzione originale, unica nel suo genere, prodotta al 100% in Italia, ma pensata a livello globale per un target prevalentemente femminile.

In perfetta sintonia con il concept della serie, Extravergine è infatti stata scritta, prodotta, diretta e interpretata da uno straordinario team prevalentemente al femminile, a partire dalla regia, affidata all’estro visionario di Roberta Torre; il soggetto di serie è di Alba Calicchio e Daniele Malavolta, l’adattamento di Chiara Laudani e Daniela Delle Foglie che hanno lavorato alle sceneggiature, insieme a Bosi e Brugiati, e alla writing room Publispei composta da Marta Storti, Giancarlo Germino, Camilla Tarducci, Maria Antonietta Carroni.

La serie è stata girata tra Torino e Milano ed è stata realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, della Regione Piemonte e con il patrocinio della Città di Torino.

Il Gruppo Editoriale Bixio ha inoltre curato la colonna sonora di Extravergine. Nella selezione musicale infatti, la produzione ha potuto avvalersi del lavoro di digitalizzazione e qualificazione portato avanti dal Gruppo Editoriale Bixio sugli oltre 10.000 titoli del proprio catalogo. La ricerca dei brani, coadiuvata dai consulenti musicali del Gruppo Bixio, è stata resa possibile grazie alla piattaforma professionale dedicata al music licensing per sincronizzazioni Have a Sync. Attraverso questo strumento, contenuti di grande qualità sono resi disponibili in maniera pratica e funzionale.

Le musiche inedite sono firmate da Federico Novelli, emergente di grande talento, che ha composto 16 brani originali ed ha inoltre realizzato un particolare arrangiamento del brano Creep dei Radiohead, reinterpretato in chiave swing da Lodovica Comello in uno dei momenti più significativi della puntata iniziale.

EXTRAVERGINE: IL LIBRO

Extravergine è anche il titolo del libro di Chiara Moscardelli edito da Solferino e ispirato alla serie di Fox. Uscito il 19 settembre, racconta la storia di Dafne negli anni precedenti agli avvenimenti che la vedono protagonista della serie.