Domenica in diretta Sky Sport, con la Bundesliga, Virtual MotoGP Silverstone

Una domenica di calcio live: prosegue la 29esima giornata della Bundesliga e sui canali Sky Sport tutte le partite in diretta, mentre su canale 200 potrete seguire tutti gli studi live in compagnia di Federica Lodi, Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Gianluigi Bagnulo in onda alle 15, 17.30. Aggiornamenti e news in tempo reale sul campionato tedesco anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW TV.

Studi di approfondimento pre e post partita, con lo “Sky Tech” e la realtà aumentata, per analizzare le fasi di gara più significative. Anche per questo turno sarà possibile seguire diversi incontri, lo “Sky Virtual Audio”, ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. La telecronaca resterà la stessa, ma cambieranno gli effetti sotto la voce del telecronista.

LA GIORNATA - Tutto troppo facile per il Bayern Monaco, che vede avvicinarsi sempre più l'ottavo titolo di Germania consecutivo. La squadra allenata da Hans-Dieter Flick, nel posticipo del sabato, ha battuto 5-0 il Fortuna Duesseldorf in un'Allianz Arena ovviamente deserta: ha aperto le marcature un autogol di Jorgensen, dopo 15', il francese Pavard ha raddoppiato al 29' e Lewandowski ha calato il tris al 43'. Nella ripresa in gol ancora il centravanti polacco dopo 5', mentre Davies ha chiuso i conti al 7'. Il Bayern sale a 67 punti e si porta a +10 sul Borussia Dortmund, che giocherà - alle 18 - a Paderborn, contro i padroni di casa. Sempre oggi ma alle 15,30, toccherà a Borussia Moenchengladbach-Union Berlino. Lunedì sera la sfida fra Colonia e Lipsia, in programma alle 20,30, chiuderà il programma della giornata.

DOMENICA 31 MAGGIO 2020

Dopo la sconfitta col Bayern il Dortmund di Favre affronta il Paderborn ultimo in classifica. Attenzione perche' l'andata fini' con uno spettacolare 3-3.



ESPORTS MOTOGP SILVERSTONE - In arrivo un altro grande appuntamento di Esports su Sky Sport MotoGP: domenica 31 maggio, a partire dalle 14.45 (il pre gara; post dalle 16.45), in diretta il “Virtual British Grand Prix” sul Circuito di Silverstone. Alle 15.00 si sfideranno 8 piloti di MotoGP: Jorge Lorenzo, Michele Pirro, Joan Mir, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Lorenzo Salvadori, Tito Rabat e Takaaki Nakagami. Alle 15.45 toccherà alla Moto2, con 10 piloti schierati (Marco Bezzecchi, Stefano Manzi, Nicolo Bulega, Tetsuta Nagashima, Hector Garzo, Marcel Schrotter, Kasma Daniel Kasmayudin, Xavi Vierge, Bo Bendsneyder e Augusto Fernandez), mentre alle 16.15 sarà la volta della Moto3, anche questa con 10 piloti al via (Stefano Nepa, John McPhee, Jaume Masia, Jeremy Alcoba, Yuki Kunii, Kaito Toba, Ayumi Sasaki, Carlos Tatay, Maximilian Kofler, Barry Baltus). A raccontare questo altro grande appuntamento di sport virtuale saranno Guido Meda, Mauro Sanchini e Rosario Triolo. Inoltre, sempre domenica alle ore 14.15, in onda il quinto appuntamento con “Tecnodovi”: Andrea Dovizioso mostra i segreti del box Ducati, raccontando come si prepara la moto per una gara di MotoGP. In questa puntata si parlerà di regolazioni della moto, nello specifico sull’altezza della moto. Lunedì 1° giugno alle 18.00 da non perdere il secondo appuntamento con “Wheels”, condotto da Guido Meda, con spazio a notizie e immagini sul mondo delle corse e della produzione. Sempre su Sky Sport MotoGP, per tutta la settimana il palinsesto sarà dedicato alle vittorie dei piloti italiani della top class, per celebrale la Festa della Repubblica in chiave MotoGP. Sarà l’occasione per rivedere alcune delle vittorie più significative degli italiani, da Valentino Rossi a Max Biaggi, da Loris Capirossi a Marco Simoncelli e molti altri ancora.

DOMENICA 31 MAGGIO SU SKY SPORT 24 - Alle 19.00 c'è Sylvinho ospite di #CasaSkySport , in live streaming anche su SkySport.it. L'ex Arsenal, Barcellona e Manchester City risponderà alle vostre domande. Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769. Oggi su Sky Sport Arena vi aspetta un’intera giornata dedicata a Roger Federer. Tra le partite storiche che potrete rivedere anche quelle contro avversari come Agassi, Sampras, Hewitt, Berdych oltre ovviamente a Nadal e Djokovic.