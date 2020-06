Sky Sport, Stagione Motori 2020 MotoGP, SuperBike, F1 (rinnovata fino al 2022)!

FINO A 47 GARE IN DIRETTA SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT MOTOGP

Formula 1: fino a 18 GP in diretta su Sky Sport F1

(al momento, in attesa del calendario completo: il GP d’Italia in diretta anche su TV8)

MotoGP: fino a 17 GP in diretta su Sky Sport MotoGP

(al momento, tra quelli confermati: GP di San Marino e della Riviera di Rimini, GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, GP di Teruel e GP della Comunità Valenciana in diretta anche su TV8)

Superbike: fino a 12 Round in diretta su Sky Sport MotoGP

(Tutti i Round del World Superbike in diretta anche su TV8)

Riaccendiamo i motori. Su Sky lo spettacolo della nuova stagione è ormai alle porte e proseguirà per i prossimi anni: la partnership tra Sky e Formula 1 continuerà anche nelle stagioni 2021 e 2022, come confermato da F1.

“Siamo felici di restare un punto di riferimento per tutti gli appassionati dei motori - commenta Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport -. Abbiamo attraversato un momento di emergenza sanitaria con la dovuta preoccupazione ma sempre guardando al futuro con ottimismo. Sky conferma di credere nella Formula 1, uno dei pilastri della nostra offerta sport, che vogliamo continuare a valorizzare e a raccontare con la passione di sempre, per amore della velocità e dei motori. Per tutti i tifosi saranno ancora tante le sfide in pista da seguire insieme con la qualità di Sky, con un canale dedicato che va ben oltre la singola gara, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi e grandi imprese, spero anche colorate di rosso Ferrari”.

A inizio luglio al via la stagione motori 2020, con più di 1.000 ore live, come sempre oltre 30 in tutto per ogni weekend di corse, e più di 150 gare tra Formula 1, MotoGP, Superbike e i principali campionati a due e quattro ruote in onda sui due canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP. Una successione impressionante di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

I MOTORI SU SKY – Su Sky Sport il ritorno in pista vedrà i principali campionati del motorsport godere di una copertura non stop di altissimo livello.In arrivo una lunga e intensa scossa di adrenalina che accompagnerà tutto il periodo estivo e autunnale, fino a un totale di 6 mesi a motori accesi, tenendo presente i GP in attesa di conferma e le date in via di definizione. La prossima settimana si aprirà ufficialmente la stagione della Formula 1 con la prima gara in programma il 5 luglio in Austria. La MotoGP ripartirà invece il 19 luglio a Jerez con il GP di Spagna, mentre la Superbike il 2 agosto sempre in Spagna a Jerez, dopo il primo Round disputato a marzo in Australia. FOM e Dorna hanno annunciato rispettivamente fino a 18 GP di Formula 1 (al momento, in attesa del calendario completo: con il GP d’Italia in diretta anche su TV8), fino a 17 GP del Motomondiale (incluse le gare di Moto2 e Moto3 disputate in Qatar a marzo, 4 di questi – al momento, tra quelli confermati: GP di San Marino e della Riviera di Rimini, GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, GP di Teruel e GP della Comunità Valenciana – live anche su TV8) e fino a 12 Round (inclusa la tappa in Australia pre lockdown) delle 3 classi di Superbike (World Superbike, World Supersport e World Supersport 300), con il Mondiale WSBK in diretta anche su TV8. A questo, sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP si aggiungono i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge e Porsche SuperCup, oltre a quelli di Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Senza dimenticare l’integrazione dei canali Eurosport: per le quattro ruote, in arrivo il FIA WEC, il Mondiale Endurance con la mitica 24 Ore di Le Mans in diretta integrale; il WTCR World Touring Car Cup e la Formula E. Per il motociclismo, tutte le gare del FIM Mondiale Endurance, la Formula EWC, la Superstock con la celebre 8 Ore di Suzuka e la British Superbike. E ancora, i campionati mondiali di Motocross MX2 e MXGP.

NOVITÀ – Sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) il racconto si arricchisce di importanti novità, caratterizzate da un ulteriore passo in avanti sul fronte tecnologico e un costante filo diretto con le piste di tutto il mondo, per non perdere mai nulla di quello che accade in circuito, con tutti i retroscena:

Formula 1 – Le telecronache dei GP potranno contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che avrà la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené racconteranno e spiegheranno i fatti. Il filo diretto con la pista sarà garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, sarà la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi diventerà ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizzerà uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi salirà a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permetterà di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi sarà sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport avrà il suo tecnico speciale e ultra connesso.

Inoltre, Sky continuerà a garantire la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

*RTL 102.5 sarà partner di Sky Sport F1

MotoGP – Anche le telecronache della MotoGP potranno contare su una postazione super tecnologica e innovativa, che diventa parte del racconto: nasce la Virtual pitlane, con tutti i dati possibili per raccontare e seguire l’attività in pista come a un metro dall’asfalto. Le voci dai box saranno raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Le analisi tecniche saranno sempre più accurate, semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio pre, post gara e approfondimenti, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto all’interno dello studio avrà come sempre l’obiettivo di rendere più immediate le spiegazioni tecniche. Anche lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini, per analizzare traiettorie, curve e sorpassi, sarà implementato con nuovi strumenti. E poi ci sarà la Race Room, un ulteriore spazio attrezzato e interconnesso con lo studio e con la Virtual Pitlane, con tanti ospiti (youtuber, ex piloti, campioni del passato, esperti...), che avranno anche la possibilità di intervenire in telecronaca. Inoltre, tra le novità della programmazione, arriva STACCA&ATTACCA, il giro on board della pista nel pre gara in cui i talent di Sky Sport correranno a turno in sella a una BMW da 200 cavalli per raccontare i punti significativi delle piste, ma anche delle staccate cruciali con i dati forniti da Brembo. E ancora, PRIMADENTRO, con una rotazione di piloti nel corso della stagione che racconteranno il loro angolo del box, le curiosità sulla loro vita e gli attimi prima della partenza. Nasce infine WHEELS, condotto da Guido Meda: una grande occasione per far provare in prima persona ai talent di Sky Sport MotoGP moto e auto da corsa, ma anche modelli significativi di moto e auto di produzione.

*Radio Deejay sarà partner di Sky Sport MotoGP

INTERATTIVITÀ INTELLIGENTE –Per F1 e MotoGP, in arrivo nuove modalità di fruizione dell’interattività, ora più semplice e funzionale. Da questa stagione sarà infatti possibile, grazie al menù laterale, accedere ai contenuti di approfondimento senza interrompere la visione del canale principale. Per la Formula 1 durante le qualifiche ci sarà la possibilità di accedere al Race Control (4 schermate in 1 per seguire la gara: schermata principale, On Board Mix, Tempi e Race Tracker), mentre per la gara - oltre al Race Control - ci sarà anche l’On Board Sky.

Per la MotoGP ci sarà la possibilità di accedere all’On Board Mix (per vivere ogni giro dal punto di vista del pilota) durante le qualifiche della top class, mentre in gara sono disponibili la Fly View (per seguire tutti i giri di pista dall’elicottero), l’On Board Mix, il Testa a Testa (per confrontare le prestazioni di tre piloti a scelta in tempo reale), i Tempi e la novità dello Split Screen su Sky Q.

Split Screen e Menù

SQUADRA SKY SPORT - Sky Sport tornerà con la migliore squadra di professionisti, l’unica che può contare sull’esperienza di 9 piloti tra F1, MotoGP e Superbike: Jacques Villeneuve, Marc Gené, Davide Valsecchi, Matteo Bobbi e Marcello Puglisi per la F1; Mauro Sanchini, Mattia Pasini e Alex De Angelis per la MotoGP; Max Temporali per la Superbike. A introdurre i Gran Premi torneranno anche la musica di Jovanotti per la MotoGP (È la scienza bellezza) e quella dei Finley per la F1 (Tutto quello che ho).

Formula 1 - La voce della F1 sarà sempre quella inconfondibile e adrenalinica di Carlo Vanzini, affiancato da Marc Genè al commento tecnico. La F2 e la F3 saranno raccontate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Federica Masolin è la padrona di casa che condurrà tutti gli approfondimenti con lo storico compagno di viaggio Davide Valsecchi, a cui si aggiungeranno le analisi tecniche di Jacques Villeneuve e Matteo Bobbi. Per le interviste non potrà mancare la competenza dell’inviata Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero sarà l’insider e l’esperto dei piloti giovani in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, dove torneranno puntuali le analisi di Matteo Bobbi e le opinioni di Leo Turrini. E ancora, lo sport data analyst Michele Merlino analizzerà risultati e performance di piloti e team di F1 e MotoGP. Sul canale 207 anche le altre rubriche, tra cui Paddock Live Show, #skymotori, Fever, Fast Track e gli speciali che verranno realizzati durante l’anno.

MotoGP – La MotoGP potrà contare sulla narrazione coinvolgente di Guido Meda (vice direttore di Sky Sport e responsabile dei canali motori), che commenterà le sfide della nuova stagione con l’inseparabile Mauro Sanchini. In Moto2 e Moto3 torna la voce di Mattia Pasini, che affiancherà Rosario Triolo al commento. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti pre e post gara, mentre per le interviste ci saranno Sandro Donato Grosso eAntonio Boselli, con il supporto del pilota Alex De Angelis. Confermato l’appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano. Tornano anche le altre rubriche del canale 208: Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, Paddock Pass, Fast Track e Fever. E ancora, tutte le rubriche in diretta: Paddock Live Show, Ultimo Giro, Talent Time (dal giovedì al sabato del weekend di gara), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara).

Superbike – Dopo il convincente anno d’esordio al microfono della Superbike e il primo round della stagione commentato a marzo, il 22enne Edoardo Vercellesi torna a raccontare le 3 classi del Mondiale WSBK insieme a Max Temporali, che oltre a commentare le gare proverà in pista per il pubblico da casa le SBK da corsa.

SKY SPORT 24: UNA FINESTRA SEMPRE APERTA SUI CIRCUITI -Come sempre, Sky Sport 24 camminerà al fianco dei 2 canali dedicati ai motori, garantendo una panoramica sui circuiti di tutto il mondo. Lo farà in mille modi diversi. Tra questi:

Notizie, collegamenti e aggiornamenti costanti dalle piste per una copertura completa , non solo nei weekend di gara, ma anche per tutta la settimana, con il coinvolgimento di talent e giornalisti.

, non solo nei weekend di gara, ma anche per tutta la settimana, con il coinvolgimento di talent e giornalisti. Reparto Corse Moto : condotto da Marta Abiye, con Paolo Beltramo ospite fisso in studio e Max Temporali per la Superbike. Nelle settimane di MotoGP sarà in onda ogni lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il martedì (stesso orario).

: condotto da Marta Abiye, con Paolo Beltramo ospite fisso in studio e Max Temporali per la Superbike. Nelle settimane di MotoGP sarà in onda ogni lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il martedì (stesso orario). Reparto Corse F1 : condotto da Davide Camicioli, con Matteo Bobbi, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero in studio. Nelle settimane di F1, sarà in onda tutti i lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il lunedì (stesso orario).

: condotto da Davide Camicioli, con Matteo Bobbi, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero in studio. Nelle settimane di F1, sarà in onda tutti i lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il lunedì (stesso orario). Confermata la Pit Walk del giovedì: ogni settimana di GP, in onda 12 minuti per tutti gli aggiornamenti alla vigilia delle prove libere, con Federica Masolin e Davide Valsecchi in studio e Mara Sangiorgio in collegamento dal circuito.

SITO, APP, SOCIAL E FLUID — Dopo i numeri in forte crescita dello scorso anno sul sito skysport.it sia per la Formula 1 che per la MotoGP – con oltre 60 milioni di visite per le due aree digitali, più di 100 milioni di pagine viste e quasi 30 milioni di video views – finalmente si riparte. Anche per questa nuova stagione saranno online tutte le statistiche ufficiali e le analisi di gara, con news in tempo reale e tantissimi video dalle piste di tutto il mondo. Inoltre, gli highlights nel post GP e tutti gli episodi più significativi e curiosi. Sempre più forte l’interazione tra il web e Sky Sport 24: i servizi del pre e post gara e le clip con protagonisti i talent della squadra motori saranno disponibili anche in rete. Inoltre, sempre sul web, Carlo Vanzini, Marc Gené, Guido Meda e Mauro Sanchini risponderanno alle domande dei tifosi direttamente dalla cabina di commento. E durante le gare, sul sito e sull’App Sky Sport, riparte il live blog per vivere la gara anche in mobilità, con la cronaca multimediale in tempo reale, tutte le informazioni sui GP e sui protagonisti, oltre alle statistiche aggiornate minuto per minuto. E ancora, i blog di Federica Masolin e Vera Spadini, per un punto di vista femminile sui viaggi e sulle corse.

Anche sui social l’interazione sarà al top grazie alla copertura live di tutti i GP garantita dai canali ufficiali di Sky Sport su Instagram, Facebook e Twitter (@SkySportF1 e @SkySportMotoGP), con format sempre più innovativi per ingaggiare le community. Le visualizzazioni video sulle due pagine Facebook sono aumentate esponenzialmente, arrivando a superare i 100 milioni di visualizzazioni complessive. Ogni account fornirà in tempo reale tutti gli aggiornamenti su F1 e MotoGP, anche con contenuti live dai paddock. Inoltre, nel post gara, tramite l’hashtag #SkyMotori, sarà possibile connettersi e interagire con i protagonisti della squadra motori di Sky Sport attraverso domande e curiosità. Il coinvolgimento delle nostre community è sempre più forte e le performance lo mostrano: dalla stagione precedente abbiamo duplicato e triplicato i numeri su entrambi gli account per interazioni con un totale di più di 19 milioni di interazioni su F1 e più 14 milioni su MotoGP. Novità di quest’anno è l’apertura dell’account TikTok di Sky Sport, che farà vivere la stagione motori che ci aspetta in una forma tutta nuova.



*Fonti Social: Socialbakers, Facebook insights, Twitter analytics, Instagram insights

*Fonti web: Adobe Analytics

