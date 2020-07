MotoGP, Formula 1, Premier e Serie A, su Sky Sport è Super Sunday!

Questa domenica 19 Luglio sarà davvero difficile staccarsi da Sky Sport. Godetevi la mattinata e state leggeri, perché da dopo pranzo a dopo cena sarà a disposizione una vera e propria abbuffata di sport.

Si inizia alle 14.00 con il GP di Spagna di MotoGP in diretta dal circuito di Jerez su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (canale 201). Torna finalmente a correre la classe regina, ma non mancheranno le gare di Moto E (ore 10.00), Moto 3 (ore 11.00) e Moto 2 (ore 12.20). Da un Gran Premio all’altro, alle 15.10 si corre il terzo della stagione per la Formula 1 con il GP d’Ungheria, trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). E per chi ha SkyQ satellite anche in 4KHDR.

Stanchi di correre in pista? Si torna sui prati verdi dei campi della Premier League alle 17.00 con Tottenham-Leicester, live su Sky Sport Football. Giusto il tempo di vedere se il Tottenham di Mourinho potrà conquistarsi un posto in Europa League che si torna in Italia per le partite delle 19.30 da seguire sui canali Sky Sport. Brescia-Spal (Sky Sport 254), Genoa-Lecce (Sky Sport Serie A) e Napoli-Udinese (Sky Sport 253), da vedere più comodamente anche con Diretta Gol Serie A (Sky Sport 251).

Una cena all’insegna del calcio e un dopocena da big match con l’Inter che affronta la Roma all’Olimpico alle 21.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Sarà davvero un Super Sunday sui canali Sky Sport- anche in streaming su NOW TV- e, se non siete a casa, c’è sempre Sky Go, per “portare con voi” il vostro appuntamento preferito. Ovunque voi siate.

Come prepararsi a una domenica così? Si consiglia di iniziare a con dei giri di riscaldamento sabato 18 con le Prove Libere #2 di MotoGP a Jerez alle 14.05 su Sky Sport MotoGP e a seguire le qualifiche di Formula 1 alle 15.00 in diretta su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno.

Mentre per la scorpacciata di calcio di domenica conviene allenarsi prima, sempre sabato, con Verona-Atalanta alle 17.15 su Sky Sport Serie A e a seguire Cagliari-Sassuolo: live alle 19.30 su Sky Sport Serie A.

E non temete di andare in astinenza il lunedì, perchè questo super weekend si chiuderà in bellezza con il monday night: lo scontro diretto Juventus-Lazio (diretta dalle 21.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 4K) che mai come quest’anno rappresenta un nodo cruciale per la corsa scudetto.

La Programmazione su Sky Sport Uno

Ore 14.00: Moto GP – Jerez Gara (diretta)

(diretta) Ore 15.00: Paddock Live Gara (diretta)

Ore 15.10: Formula 1 Gp Ungheria Gara (diretta)

(diretta) Ore 17.10: Paddock Live (diretta) - Post Gara

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori (diretta)

Ore 18.00: Race Anatomy MotoGP Ep.2 (diretta)

Ore 19.00: Race Anatomy F1 Ep.3 (diretta)

Ore 20.00: L'Uomo della Domenica Zenga

Ore 20.30: History Remix Roma-Inter Nuovo Millennio

Ore 21.00: Sky Calcio Live Estate (diretta)

Ore 21.45: Roma-Inter (diretta)

(diretta) Ore 23.45: Sky Calcio Club (diretta)

Ore 00.30: Sky Calcio Club - Senza giacca (diretta)

Ore 01.00: L'Uomo della Domenica Zenga

La programmazione su Sky Sport Football

Ore 15.00: Bournemouth-Southampton (diretta)

Ore 17.00: Tottenham-Leicester (diretta)

(diretta) Ore 19.00: Premier League Show

La programmazione su Sky Sport Serie A