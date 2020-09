Sky Italia rinnova accordo con Eutelsat per la trasmissione su Hotbird

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) e Sky Italia hanno raggiunto un accordo strategico per il rinnovo del contratto di capacità di trasmissione di Sky Italia nella posizione HOTBIRD di Eutelsat.

L'accordo rappresenta l'ultimo passo nella partnership di lunga data tra Sky, il principale cliente attivo sul satellite HOTBIRD 13° Est, ed Eutelsat che ha sostenuto dal 2003 lo sviluppo di Sky, leader di mercato in Italia, nel trasmettere i suoi contenuti premium a circa cinque milioni di famiglie.

Il contratto pluriennale rappresenta un portafoglio ordini garantito di circa 450 milioni di euro e garantisce a Eutelsat ricavi annui sostanzialmente stabili nel medio termine. Il contratto include anche future opzioni di estensione che rappresentano ulteriori potenziali ricavi.



Ad oggi la flotta HOTBIRD costituisce uno dei più grandi sistemi di trasmissione in Europa. Verrà aggiornato con l'entrata in servizio di due satelliti HOTBIRD di nuova generazione, che saranno lanciati nel 2021, che sostituiranno l'attuale configurazione nella posizione premium di Eutelsat a 13 ° est. I nuovi satelliti forniranno prestazioni migliori rispetto all'impronta europea grazie ad un nuovo potente super raggio europeo.



Commentando l'accordo, Rodolphe Belmer, CEO di Eutelsat, ha dichiarato:

“Siamo lieti che Sky continui a fare affidamento su Eutelsat per raggiungere uno dei suoi mercati chiave in Europa. Questo accordo garantisce la continuità del servizio a lungo termine per i milioni di famiglie in Italia che dipendono dal satellite per ricevere la televisione e sottolinea il ruolo chiave del satellite per la distribuzione delle trasmissioni in Europa occidentale, oggi e in futuro, fornendo un raggio d'azione oltre i limiti del terrestre. reti. Riflette anche la copertura impareggiabile della posizione orbitale 13 ° Est per l'Europa e la resilienza generale dei ricavi Broadcast di Eutelsat ".

Maximo Ibarra, CEO di Sky Italia ha aggiunto:

“Siamo lieti di continuare a lavorare con Eutelsat, uno dei principali operatori satellitari al mondo, che ha supportato Sky sin dal suo inizio. Questo accordo rappresenta l'ultimo passo di una lunga e proficua collaborazione che dura da molti anni "