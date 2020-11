 F1 Bahrain 2020, Gara - Diretta esclusiva ore 15:10 Sky Sport, Differita TV8

Lewis Hamilton non interrompe il suo monologo trionfale (Diretta esclusiva ore 15:10 Sky Sport, Differita TV8) nemmeno dopo la conquista del settimo titolo di campione del mondo e continua a macinare record. In Bahrein ha inanellato la 98/a pole in carriera, segnando neanche a dirlo pure il miglior tempo di sempre sulla pista di Sakhir. Andrà a caccia della 95/a vittoria ma forse a solleticarlo è la possibilità di chiudere la stagione ad Abu Dhabi tra due sabati raggiungendo il numero stratosferico di cento pole position. Il britannico ha preceduto di nuovo il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre in seconda fila ci saranno le Red Bull di Max Verstappen e Alex Albon. Le Ferrari occuperanno invece la sesta fila della griglia, avendo mancato sia Sebastian Vettel, anche se per un soffio, sia Charles Leclerc, l'accesso alla Q3. «Con un pò meno pensieri è stato davvero piacevole guidare al limite in quel modo. È stato un giro piuttosto pulito, quindi sono stato davvero contento», ha detto Hamilton - che ha chiuso in 1'27«264, precedendo di quasi tre decimi Bottas e di oltre quattro Verstappen -, confermando che la pressione che sentiva addosso per raggiungere il settimo titolo ha fatto qualche volta da freno inconscio alla sua classe infinita.

Altri sono stati, e restano, i problemi di Leclerc e Vettel, esclusi dalla Q3 anche per un pò di sfortuna, visto che una bandiera rossa provocata da Carlos Sainz li ha costretti ad alzare il piede, non riuscendo poi più a ritrovare il ritmo necessario per entrare tra i top 10. »Eliminazione sorpresa? Da parte mia non così tanto - ha dichiarato il monegasco - ho fatto fatica sin dalle prime libere non mi sentivo a mio agio con la macchina. In qualifica ho fatto dei progressi ma non mi aspettavo di entrare nel Q3«. Per la gara, Leclerc crede che »non ci saranno miracoli«.Più ottimista Vettel: »Gestendo bene le gomme possiamo portare a casa un bel bottino di punti - ha affermato - dovremo essere astuti nella strategia. Un solo giro potrà fare la differenza nell'economia della durata delle gomme, dovremo prendere le decisioni giuste al momento giusto«. L'obiettivo della Ferrari è rosicchiare punti almeno alla Renault e alla McLaren, per entrare nella top 5 del campionato costruttori. Non un grande traguardo per la Scuderia, ma in questo nero 2020 bisogna accontentarsi.



Mondiale ancora aperto in F2 e chance di vittoria finale intatte per Mick Schumacher, che pure oggi ha dovuto cedere terreno a Callum Ilott, suo inseguitore in classifica. In Bahrein, sul circuito di Sakhir, nella prima delle due prove previste dal regolamento della F2, Schumi jr. non è andato oltre il quarto posto, mentre il suo inseguitore più vicino, cioè il britannico Ilott si è piazzato secondo alle spalle del vincitore Felipe Drigovich, e gli ha così rosicchiato un pò di punti in classifica generale. Mick, che partiva dalla decima posizione, ed è stato un fulmine al via, è riuscito a recuperare terreno e sorpassare ben sei rivali, ma si è dovuto accontentare del quarto posto, dietro all'indiano Jehan Daruvala. Ha perciò limitato i danni in chiave corsa mondiale, confermandosi al comando della classifica con 203 punti, tallonato da Ilott con 191. Oggi sono in palio i punti di Gara 2, e poi ci saranno le due prove del prossimo week end, sempre sul tracciato di Sakhir, prima che venga detta l'ultima parola su questa controversa stagione 2020 di Formula 2 che va a chiudersi con una suggestione grande per il mondo dell'automobilismo, cioè quella di vedere il titolo iridato sulle spalle del figlio di Michael Schumacher. Ma non è certo il nome che garantisce bravura e titoli, e Schumi jr., che già il prossimo anno potrebbe approdare in F1, nei suoi primi anni di carriera ha ampiamente dimostrato di avere grandi qualità di pilota.

A Sakhir il 21enne tedesco ha dimostrato di saper giocare anche in difesa, dopo una qualifica sfortunata, interrotta anzitempo, che l'ha costretto a partire dalla decima posizione, mentre Ilott che gli contende il titolo è scattato dalla pole. Oggi seconda prova di questo mondiale di F2 che si gioca su due corse in ogni week end, (quella del sabato si chiama Feature Race, l'altra Sprint Race), con un complicato meccanismo a punti. La griglia di partenza sarà formata in base ai piazzamenti di gara1, quindi Schumi jr. e Ilott (rispettivamente 4/o e 2/o) saranno vicinissimi al via: si annuncia dunque una grande battaglia per la vittoria finale.

IL GP DEL BAHRAIN E' IN DIRETTA

SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO

anche in streaming su NOW TV



Domenica la gara alle ore 15:10

anche in 4K HDR con Sky Q Satellite



Su Sky terz’ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1: da giovedì 26, a domenica 29 novembre, su Sky Sport F1 sarà di scena il Gran Premio del Bahrain. Sabato le qualifiche live dalle 15, mentre domenica appuntamento con la gara alle 15.10 (pre dalle 13.30 e post dalle 17.10), tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW TV. La differita della gara su TV8 è in programma dalle 18. Questo weekend torna anche la Formula 2 con le ultime due gare di campionato che assegneranno il titolo. Grande favorito Mick Schumacher, al quale Sky Sport F1 dedica lo speciale Formula Mick, l’intervista di Mara Sangiorgio in programma domani alle 18.

Su Sky la F1 è tutta da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, con una selezione di gare anche sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via Internet e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

Le telecronache dei GP possono contare su una base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che ha la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené raccontano e spiegano i fatti. Il filo diretto con la pista è garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi è ancora più coinvolgente: Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi sale a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con il circuito dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso.

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



Twitta con #SkyMotori



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it



DOMENICA 28 NOVEMBRE 2020

Ore 10:55: F2 Sprint Race (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

F2 Sprint Race (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

ultima mezz'ora in replica alle

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) ultima mezz'ora in replica alle Ore 15:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR con Sky Q SAT alle ore

in replica integrale alle 00:00, 03:00

in sintesi di 60 minuti alle 18:00, 20:00, 22:00

F1 Gara (diretta esclusiva) in 4K HDR con Sky Q SAT alle ore in replica integrale alle 00:00, 03:00 in sintesi di 60 minuti alle 18:00, 20:00, 22:00 Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva)

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva)

in replica alle 21:00, 23:00, 02:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

______________________________________

IL GP BAHRAIN IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)