Sky Sport, le amichevoli in diretta con Milan, Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli

In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky con gli incontri amichevoli di calcio. In campo Milan, Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli.

Appuntamento casalingo per gli azzurri di Luciano Spalletti che affronteranno al Maradona i francesi del Lille mercoledì 21 dicembre alle 20 (la partita sarà disponibile in pay per view). Torna in campo anche la Juventus, che giovedì 22 dicembre alle 14 ospiterà i croati del Rijeka all’Allianz Stadium (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre la Lazio volerà in Spagna per affrontare l’Almeria alle 18.30 (Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Giovedì 29 dicembre alle 17, Sassuolo e Inter si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre alle 19 al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo con gli olandesi dell’AZ Alkmaar (Sky Sport Football e in streaming su NOW). Il ciclo di amichevoli si chiuderà il 30 dicembre con Juventus-Standard Liegi alle 14.30 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW) e con il Milan che a Eindhoven incontrerà il PSV (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

PROGRAMMAZIONE AMICHEVOLI SU SKY:

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

Ore 20.00 Napoli vs Lille

Sky Sport 251 (disponibile solo in pay per view)

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Ore 14.00 Juventus vs Rijeka

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, bordocampo Giovanni Guardalà





Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Riccardo Gentile, bordocampo Giovanni Guardalà Ore 18.30 Almeria vs Lazio

Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Ore 17 Sassuolo vs Inter

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Matteo Barzaghi





Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Matteo Barzaghi Ore 19 Atalanta vs AZ Alkmaar

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

VENERDÌ 30 DICEMBRE