Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Austin, WEC Portimao, Indycar Long Beach

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro weekend da non perdere, con MotoGP, FIA WEC e NTT IndyCar Series in diretta da giovedì 13 a domenica 16 aprile.

La MotoGP torna in pista nel weekend ad Austin per il terzo Gran Premio della stagione. Rispetto all'Argentina tornano Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e Joan Mir (Honda), mentre non recuperano Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Pol Espargaró (Gas Gas), sostituiti rispettivamente da Michele Pirro, Stefan Bradl e Jonas Folger. Si riparte due settimane dopo il successo di Marco Bezzecchi a Termas de Rio Hondo, nuovo leader del Mondiale e atteso alla conferma dopo la prima volta in top class. Pecco Bagnaia, reduce dalla caduta in Argentina, vorrà invece riprendersi la prima posizione e tornare a vincere. La gara della top class è in programma domenica alle 21 sempre su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show. Alle 17 appuntamento con la MotoGP Rider Fan Parade: tutti i piloti della top class saranno coinvolti in una parata sulla pista americana per salutare gli spettatori presenti sulle tribune prima delle interviste di rito. Sempre domenica, dalle 16.40 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 18 il via della Moto3 e alle 19.15 la Moto2. Torna anche la Sprint Race -il sabato pomeriggio, tutti i GP della stagione, con le qualifiche in programma dalle 17.45 dopo la terza sessione di prove libere. Dal circuito texano, la Sprint Race sarà live su Sky e NOW, anche in chiaro su TV8.

Sempre domenica, da non perdere alle 12.55 l’appuntamento con il FIA World Endurance Championship e, alle 21.35, il Grand Prix of Long Beach della NTT IndyCar Series live dagli States.

Per tutto il lungo weekend di corsa, in programma continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

