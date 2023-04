La nuova App Live Sky Sport F1, tutte le novità e gli onboard a portata di telecomando

Torna dopo quasi un mese di pausa il grande spettacolo della Formula 1. Da giovedì 27 fino a domenica 30 aprile, in programma su Sky il Gran Premio d’Azerbaijan.

Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nuovo format per le qualifiche, con due sessioni in programma: venerdì 28 aprile alle 15 (differita su TV8 dalle 22) e sabato 29 alle 10.30 (differita su TV8 dalle 18). In pista anche la F2. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Dopo l'introduzione della gara veloce sui 100 Km nel 2021 e le successive piccole modifiche del 2022, è ufficiale un ulteriore cambiamento per il format già da questo weekend di Formula 1 che si corre a Baku, in Azerbaijan.

Già dal venerdì di Baku una grande novità per vivere la F1 come non l’avete mai fatto prima. Un'esperienza ancora più realistica e immersiva alla quale si potrà accedere con il tasto verde del telecomando Sky Q o il tasto interattività di Sky Glass. Qui tutto quello che c'è da sapere, come attivarla: non perdere grazie al "Race control" onboard mozzafiato. Mondiale in Azerbaijan: weekend in diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Una grande novità per la Formula 1 su Sky! Arriva la nuova App interattiva per vivere la F1 come non l'avete mai fatto prima. E tutti gli onboard a portata di telecomando grazie al "Race Control". Vi presentiamo con questo strumento la possibilità di avere un'esperienza ancora più realistica e immersiva con la F1.

COME SI ACCEDE

Con il tasto verde del telecomando Sky Q o il tasto interattività di Sky Glass.

COSA PERMETTERA' DI FARE L'APP LIVE

Oltre ai risultati e le classifiche, avrete accesso a nuove funzionalità.

LE NUOVE FUNZIONALITA'

Highlights in tempo reale per non perdere neanche un’emozione del weekend di gara. Potrete rivedere i sorpassi e i momenti salienti in real time, suddivisi in singole clip sempre disponibili...

Race Control, per vivere ogni giro dal punto di vista del tuo pilota preferito. Potrete scegliere una delle 20 on board camera e ascoltare il sound come se fossi in pista

Battle Channel, per seguire da vicino la battaglia per la leadership del Gran Premio. Potrai vivere la corsa dalla visuale della monoposto dei primi 3 piloti in bagarre senza perdere di vista le immagini in diretta della gara.

Il programma su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Venerdì 28 aprile

Ore 9: F2 – Prove Libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: F2 – Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche (differita su TV8 dalle 22)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: conferenza stampa Team Principal

Sabato 29 aprile

Ore 10.30: F1 – Qualifiche ShootOut (differita su TV8 dalle 17)

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – sprint race

Ore 14.45: #skymotori

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 Sprint (differita su TV8 dalle 18.45)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 30 aprile

Ore 9.30: F. Race F2

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 13: F1 gara (differita su TV8 dalle 18)

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 19: Race Anatomy



