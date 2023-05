Golf, al via oggi l'Open d'Italia: live su Sky Sport con 16 italiani

Nella Casa dello Sport di Sky, appuntamento con l’edizione numero 80 dell’Open d’Italia, il più importante, atteso e prestigioso torneo golfistico italiano.

Il “DS Automobiles 80° Open d'Italia” è in programma da domani, giovedì 4, a domenica 7 maggio sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, lo stesso che a fine settembre ospiterà la Ryder Cup.

Sul canale di riferimento Sky Sport Golf, e anche in streaming su NOW, tutte le quattro giornate di gara indiretta. Al commento si altereranno Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Michele Gallerani. A inizio e fine giornata, Francesca Piantanida, in compagnia di Massimo Scarpa, condurrà direttamente dal green lo Studio Golf, mentre Alessandro Lupi sarà l’inviato durante tutti i giorni di gara. Al via un field di tutto rispetto, con 156 giocatori che si contenderanno un montepremi complessivo di 3 milioni e 250mila dollari (552.550 al vincitore)

Sul green romano, tra gli altri, lo scozzese Robert McIntyre, vincitore dell’ultima edizione, i danesi Thorbjorn Olesen, Thomas Bjorn e Rasmus Hojgaard, gli inglesi Luke Donald, capitano alla prossima Ryder Cup, Daniel Gavins e Jordan Smith, i francesi Victor Perez, Antoine Rozner e Gregory Havret, i tedeschi Marcel Siem e Yannik Paul, il belga Nicolas Colsaerts, gli spagnoli Jorge Campillo, Gonzalo Fernandez Castaño e Rafa Cabrera Bello, il polacco Adrian Meronk e i sudafricani Thriston Lawrence e Ockie Strydom. Tra i tanti italiani in gara, 16 in tutto, Edoardo Molinari, tra i vicecapitani della prossima Ryder, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Francesco Laporta, Lorenzo Gagli, Filippo Celli ed Emanuele Canonica, ancora sul green all’età di 52 anni.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!

­­­­­­­­Programmazione Open d’Italia in diretta su Sky e in streaming su NOW:

Giovedì 4 maggio

“Studio Golf” dalle 12.45 alle 13 Sky Sport Golf e NOW diretta

prima giornata dalle 13 alle 18 Sky Sport Golf e NOW diretta

(dalle 15 anche Sky Sport Uno)

(dalle 15 anche Sky Sport Uno) “Studio Golf” dalle 18 alle 18.15 Sky Sport Golf e NOW diretta

Venerdì 5 maggio

“Studio Golf” dalle 12.45 alle 13 Sky Sport Golf e NOW diretta

seconda giornata dalle 13 alle 18 Sky Sport Golf e NOW diretta

(dalle 13.30 alle 16 anche Sky Sport Uno)

(dalle 13.30 alle 16 anche Sky Sport Uno) “Studio Golf” dalle 18 alle 18.15 Sky Sport Golf e NOW diretta

Sabato 6 maggio

“Studio Golf” dalle 13.15 alle 13.30 Sky Sport Golf e NOW diretta

terza giornata dalle 13.30 alle 18 Sky Sport Golf e NOW diretta

“Studio Golf” dalle 18 alle 18.15 Sky Sport Golf e NOW diretta

Domenica 7 maggio