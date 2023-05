Gialappa Show al via su Sky Uno, TV8 e streaming NOW

Sarà Paola Di Benedetto ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della prima puntata di “GialappaShow”, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in prima visione assoluta domenica 21 maggio su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno.

Tra i momenti da non perdere, l’esilarante imitazione di Brenda Lodigiani, che veste i panni di Orietta Berti e quella altrettanto divertente di Ubaldo Pantani nei panni di Massimo Giletti.

Nel cast ci saranno anche altri volti storici come Marcello Cesena, vecchie conoscenze come

Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e altri comici per la prima volta con la Gialappa’s Band, come Alessandro Betti, Toni Bonji e Valentina Barbieri.

Con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, la Gialappa’s Band commenterà i principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the beach, i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web.

A impreziosire il programma è prevista la partecipazione dei Neri Per Caso e la presenza del Maestro Vittorio Cosma.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.

