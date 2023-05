Sky Sport Motori Weekend | F1 Gran Premio di Monaco e 500 miglia di Indianapolis

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un weekend imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1: live da Monte-Carlo il Gran Premio di Monaco da giovedì 25 a domenica 28 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo dell’evento con le prime sessioni di prove libere di Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup e la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Alle 20.15, poi, lo speciale “F1 Academy Barcellona”: terzo appuntamento del campionato femminile, secondo consecutivo in Spagna. Tutte all’inseguimento della padrona di casa Marta Garcia, leader della classifica.

Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolinconduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

Nello stesso intenso weekend, da non perdere anche la NTT IndyCar Series con la gara della 500 Miglia in programma sempre domenica alle 18.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Si torna in pista dopo la gara annullata a Imola. Lungo 3.337 m, il circuito cittadino di Monaco ha nelle Piscine (due "S" sinistra-destra e destra-sinistra) uno dei tratti più interessanti. Ma dalla Santa Devota alla Rascasse sono tante le curve mitiche di un tracciato dove più che altrove le qualifiche possono essere decisive. Staccata di curva 10 il punto migliore per cercare un sorpasso. Anche attraverso "scatti storici", le caratteristiche e le insidie del Principato: domenica LIVE su Sky e in streaming su NOW

Curva 1 - Santa Devota (Sainte Devote) - Si frena poco dopo cartello dei 100 metri, si percorre in 3^ marcia a 130 km/h circa, frenata molto difficile in quanto molto sconnessa la zona di frenata; facile perdere il punto esatto di staccata, 4.3 G di decelerazione.

- Si frena poco dopo cartello dei 100 metri, si percorre in 3^ marcia a 130 km/h circa, frenata molto difficile in quanto molto sconnessa la zona di frenata; facile perdere il punto esatto di staccata, 4.3 G di decelerazione. Curva 2 - Beau Rivage - A questa variante - dopo il salitone che porta lo stesso nome - si arriva a circa 270 orari. Cambio di direzione a una velocità di circa 150 Km/h.

- A questa variante - dopo il salitone che porta lo stesso nome - si arriva a circa 270 orari. Cambio di direzione a una velocità di circa 150 Km/h. Curva 4 - Casinò - Non si vede il punto di apex. Cambio pendenza nel momento del turning in, si percorre in 4^ marcia a 160 Km/h circa.

- Non si vede il punto di apex. Cambio pendenza nel momento del turning in, si percorre in 4^ marcia a 160 Km/h circa. Curva 5 - Mirabeau "alta" - Uno dei tratti più impegnativi, dove forti frenate si alternano a notevoli accelerazioni. E' una curva stretta che impone una riduzione della velocità da 220 a circa 80 Km/h.

- Uno dei tratti più impegnativi, dove forti frenate si alternano a notevoli accelerazioni. E' una curva stretta che impone una riduzione della velocità da 220 a circa 80 Km/h. Curva 6 - Loews - Una delle curve più strette di tutto il Mondiale. Velocità sono bassissime, l'insidia proncipale è trovarsi davanti una monoposto più lenta fino al tunnel.

Una delle curve più strette di tutto il Mondiale. Velocità sono bassissime, l'insidia proncipale è trovarsi davanti una monoposto più lenta fino al tunnel. Curva 7 - Mirabeau "bassa" - Velocità non certo elevata in questa prima curva a destra che però va affrontata con attenzione, in modo "compelmentare" alla successiva per evitare di entrare nel tunnel troppo lentamente. In sintesi serve precisione nella traiettoria.

- Velocità non certo elevata in questa prima curva a destra che però va affrontata con attenzione, in modo "compelmentare" alla successiva per evitare di entrare nel tunnel troppo lentamente. In sintesi serve precisione nella traiettoria. Curva 8 - Portier - Precisione nella traiettoria è l'imperativo anche in questa curva. Che non è particolarmente impegnativa, ma nasconde un'insidia: il cambio di luce all'ingresso del tunnel.

Precisione nella traiettoria è l'imperativo anche in questa curva. Che non è particolarmente impegnativa, ma nasconde un'insidia: il cambio di luce all'ingresso del tunnel. Curva 10-11 - Nuova Chicane - Dagli oltre 290 orari che si raggiungono sotto il tunnel, si arriva ai 70 della nuova chicane.

Dagli oltre 290 orari che si raggiungono sotto il tunnel, si arriva ai 70 della nuova chicane. Curva 12 - Tabaccaio - Curva a sinistra di 90°, è una sorta di "trampolino" per lanciarsi verso le Piscine.

- Curva a sinistra di 90°, è una sorta di "trampolino" per lanciarsi verso le Piscine. Curve 15-16 - Piscine - La variante è un veloce destra-sinistra. Grandissima staccata uscendo dal tunnel, la zona di frenata è molto sconnessa e si frena in discesa, si frena ai 110 mt esercitando 160 kg sul pedale del freno, 4.7 G di decelerazione, si percorre in 3^ marcia.

- La variante è un veloce destra-sinistra. Grandissima staccata uscendo dal tunnel, la zona di frenata è molto sconnessa e si frena in discesa, si frena ai 110 mt esercitando 160 kg sul pedale del freno, 4.7 G di decelerazione, si percorre in 3^ marcia. Curva 17 - Rascasse - Come la Loewe , questa curva a destra è tra le più lente del campionato.

- Come la Loewe , questa curva a destra è tra le più lente del campionato. Curve 18 e 19 - Anthony Noghes - Le ultime due curve del circuito, che immettono nel rettilineo, sono intitolate ad Anthony Noghes, commerciante di tabacco che ha organizzato le prime storiche edizioni del Rally di Montecarlo e del GP di Monaco. Curva 18 si affronta in 2a marcia a 85 km/h, mentre curva 19 si affronta sempre in 2a marcia a circa 115 km/h.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming

F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!



F1: IL GP DI MONACO

IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Giovedì 25 maggio

Ore 13.25: F3 - prove libere 1

Ore 14.55: F2 - prove libere 1

Ore 16.25: Porsche Super Cup - prove libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18: conferenza stampa piloti

Ore 20.15: “F1 Academy Barcellona”

Venerdì 26 maggio

Ore 11: F3 - qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 - qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 - prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1 (differita dalle 18.30 su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio

Ore 7.55: F3 – sprint race

Ore 9.40: F2 - Formula Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara (differita dalle 18 su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

NTT INDYCAR SERIES: 500 MIGLIA INDIANAPOLIS

LIVE SU SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW

Domenica 28 maggio